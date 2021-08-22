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Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський

Україні потрібен потужний флот, який дозволить розблокувати Чорноморсько-Азовський регіон.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, інформує Цензор.НЕТ.

"Про розвиток нашого українського Чорноморського флоту. Нам це потрібно, щоб розблокувати Чорноморсько-Азовський регіон. Тому вирішено на рівні нашої країни, на рівні РНБО зробити український флот таким же потужним, яким він був 30 років тому. Флот, завдяки якому ніколи Росія не змогла б незаконно анексувати наш український півострів і тепер із туристичного серця України зробити мілітаризований, як я вже казав, "авіаносець" в Україні", - наголосив Зеленський.

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Глава держави зазначив, що для реалізації мети щодо флоту Україні потрібна допомога міжнародних партнерів, і додав, що робота в цьому напрямку триває.

"Ми зверталися до Великої Британії - отримали підтримку, зверталися до США, і дуже предметно я збираюся на зустрічі 31 серпня обговорити це питання з президентом Байденом", - додав Зеленський.

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Топ коментарі
+20
Я буду карсти, моі биканови будуть красти, мої олігархи будуть красти , мої єрмаки здавати державні секрети, уся моя влада буде розвалювати країну - А ВИ МЕНІ ПОДАЙТЕ ДОПОМОЖЕЧКУ БУДЬЛАСОЧКА!!!
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22.08.2021 16:06
+19
В общем,у зебобы полный провал,а не встреча с меркельшей
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22.08.2021 16:06
+14
"Будем всех тапить..." (с)

Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8547
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22.08.2021 16:13
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В общем,у зебобы полный провал,а не встреча с меркельшей
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22.08.2021 16:06 Відповісти
Я буду карсти, моі биканови будуть красти, мої олігархи будуть красти , мої єрмаки здавати державні секрети, уся моя влада буде розвалювати країну - А ВИ МЕНІ ПОДАЙТЕ ДОПОМОЖЕЧКУ БУДЬЛАСОЧКА!!!
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22.08.2021 16:06 Відповісти
"Будем всех тапить..." (с)

Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8547
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22.08.2021 16:13 Відповісти
полундра ! спасайся кто может ! Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3914
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22.08.2021 16:22 Відповісти
Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1663
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22.08.2021 16:25 Відповісти
"и теперь по туристическому сердца Украины" и этот набор слов он действительно произнес?Источник: https://censor.net/ru/n3284102
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22.08.2021 21:18 Відповісти
Как в суфлёре написано, так и прочитал. Ему "некогда думать стратегически" (это как раз его собственная "мысль").
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22.08.2021 22:14 Відповісти
Помощь мозгов твоих не требуется, за их отсутствием !
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22.08.2021 16:13 Відповісти
"Блазню"! Того хто вміє "будувать флот", ти в тюрмі гноїш!!!
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22.08.2021 16:13 Відповісти
А может сначала посадить миллиард деревьев, чтобы было из чего строить?
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22.08.2021 16:16 Відповісти
Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1919
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22.08.2021 16:24 Відповісти
Я так понимаю кацапы чтобы аннексировать Крым десант морем высадили? Вот так вот куча десантных кораблей подошла и десентировали своих орков?
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22.08.2021 16:16 Відповісти
ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:

Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html

А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.

Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.

Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.

Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.

Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…

Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.

Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.

Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?

А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.

Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!

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22.08.2021 16:17 Відповісти
НАТО все еще не решилось атаковать ядерный флот России, а Зеленский на уровне СНБО уже всё решил и завтра в атаку. Только вот денех нет.
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22.08.2021 16:18 Відповісти
А где тебе не нужна помощь партнеров?
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22.08.2021 16:18 Відповісти
Для создания мощного флота в Украине: зе-рагулю нужно прекратить грабить страну и начать создавать мощный флот. Помощь партнеров нихера не нужна!
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22.08.2021 16:18 Відповісти
Повернути 5,5 млрд доларів за приват банк від Бені тут і на 4-6 корветів вистачає по европейської ціна десь по 250 млн доларів за штуку інфраструктури для них,4-6 берегових комплексів Нептун,і ще на десяток F18 super Але як це зробити коли Земля був в долі і також отримав частку вкраденого....
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22.08.2021 16:36 Відповісти
нужно просто перестать воровать
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22.08.2021 16:20 Відповісти
"Что касается кредитования, то Украина, если честно, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве, с любой стороны...", - шутил когда-то актер-клоун Зеленский ...

Таки Да, под твоим керівництвом берет и слева и справа... И вове почему-то сейчас не смешно, как и его избирателям....
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22.08.2021 16:22 Відповісти
"Нужно просто перестать стрелять" - не сработало что ли?
теперь нужен флот, оружие и все такое?
- а кто будет возвращать сданные врагу позиции ВСУ в Золотово и других местах?
- ты что ли Клоун?
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22.08.2021 16:25 Відповісти
Можна хоча б замовити пару буксирів для їх будівництва думаю не потрібно супер якогось обладнання.А то якщо Флот буде збільшуватися то потрібно і буксирів.
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22.08.2021 16:27 Відповісти
Так твой партнёр папа карломойский! Какого хера ты нам втираеш? Разведе его на флот и делов то !!!
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22.08.2021 16:31 Відповісти
так яхты конфискуй у дружбанов олигархов и ... мини флотилия с довольно комфортными , скоростными судами , дооборудовать , вооружить и вперёд , без долгов и попрошайничества
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22.08.2021 16:33 Відповісти
КонфіскуВати-Продати- обміняти...
Та як завгодно!!😁
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22.08.2021 16:39 Відповісти
Вот же идиот зеленый)
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22.08.2021 16:42 Відповісти
а мощную авиацию это мудило создавать не собирается ? Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3832
совсем недавно был скандал . выяснилось что зарплата у наших пилотов ВСУ меньше чем в гражданской авиации и даже меньше чем у пилотов Нацгвардии

пытаясь что то изменить командование ВСУ направило в МО письмо с предложениями по данному вопросу . на что МО ответило что эти предложения нецелесообразны . вот так вот Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9123
https://mil.in.ua/uk/news/u-minoborony-vidhylyly-propozytsiyi-povitryanyh-syl-po-zberezhennyu-lotchykiv/
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22.08.2021 16:52 Відповісти
Надо Зеленскому подсказать, что строить флот долго, дорого и морочно. Пусть 31го попросит у Байдена в аренду шестой флот. А вдруг даст. Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8532
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22.08.2021 16:57 Відповісти
Задолбал уже этот вороватый попрошайка.
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22.08.2021 17:00 Відповісти
Главная задача усеять наши границы и побережье оборонительным вооружением так , чтобы не один парашник не пролез, а уж потом можно думать и о кораблях. А строить нужно на своих верфях , забрав их у новицкого и ему подобных.
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22.08.2021 17:02 Відповісти
Надо Зеленскому подсказать, что строить флот долго, дорого и морочно. Пусть 31го попросит у Байдена в аренду шестой флот. А вдруг даст. Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3811
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22.08.2021 17:03 Відповісти
а каким был флот Украины 30 дет назад?если до 1997 (24 гожа назад) раздела флота не было.
у него хоть среднее образование не фальшивое,как высшее? Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4750
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22.08.2021 17:20 Відповісти
воно дурненьке Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2662

тридцать лет назад не было ничего . первый корабль " СКР-112 ". а это 1992-ой год . в этом же году корабль управления "Славутич" . в 1993 " Гетьман Сагайдачный " и " Луцк "
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22.08.2021 17:28 Відповісти
Лисий тобі партнер....
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22.08.2021 17:28 Відповісти
Це була спроба "думати стратегічно"?
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22.08.2021 17:54 Відповісти
Мощный военный флот?
В запертом турецкими проливами Чёрном море?
В море, которое с востока на запад 1150 км, а севера на юг 580 км?

Этот мальчик вообще понимает, что он лепечет?

Собственно комментарии под статьёй не лучше. Ну разве что некоторые понимают, что планируют большой распил денег.
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22.08.2021 18:36 Відповісти
Управляемые ракеты наземного базирования и ракетные катера в комплексе с авиацией, легко превратят Черное море в самую настоящую ловушку для флота парашки.
Но простые решения не для зеленой макаки!
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22.08.2021 18:54 Відповісти
Держава -взять под коннтроль судостроительные заводы
Два корабля на продаж -один себе за заработанные деньги
Тогда будет флот
А если 40летние збийки покупать -- это преступление против народа
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22.08.2021 19:43 Відповісти
Мені здається, що ця істота вже нагрібла на довічне! А під час, війни діє військовий трибунал, і на що воно заслужило - всі адекватні люди розуміють. Це недолуге дорозвалило, що могло, що хоч трохи почали відновлювати попередник.
Перед цим, Кучма, який дозволив москалям розташуватися у Севастополі, і при ньому військові не служили, а картоплю саджали полковникам і генералам,та їм же дачі будували. Потім - період "Ме"- Ющенка (донищення авіафлоту - в нього ж "незнашлося" грошей на заміну бомбардувальників). Повного введення ФСБ на пости при "янику", який розвалив все, що можна, і все це отримав "Порошенко+ Яценюк": розвалену екноміку, пустий золотовалютний запас, але якось стабілізували ситуацію, але для "наріда" - він поганий! І "вишенька на торті" - тупий імбіцильний блазень, який тільки робить показуху-пшик і донищує те, що попередні спробували хоч якось стабілізувати!
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22.08.2021 20:14 Відповісти
Нам вполне хватило бы и прибрежного флота с РО.А вот те млрд ,которые Зе якобы стимулирует на большие корабли, переадресовать на планируемую разработку тактического ЯО для ВСУ и припугнуть этим потенциальных наших союзников дабы не жлобились в поставке новейшего вооружения и не ездили так частенько на консультации в рашу..
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23.08.2021 10:41 Відповісти
 
 