Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський
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Україні потрібен потужний флот, який дозволить розблокувати Чорноморсько-Азовський регіон.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, інформує Цензор.НЕТ.
"Про розвиток нашого українського Чорноморського флоту. Нам це потрібно, щоб розблокувати Чорноморсько-Азовський регіон. Тому вирішено на рівні нашої країни, на рівні РНБО зробити український флот таким же потужним, яким він був 30 років тому. Флот, завдяки якому ніколи Росія не змогла б незаконно анексувати наш український півострів і тепер із туристичного серця України зробити мілітаризований, як я вже казав, "авіаносець" в Україні", - наголосив Зеленський.
Глава держави зазначив, що для реалізації мети щодо флоту Україні потрібна допомога міжнародних партнерів, і додав, що робота в цьому напрямку триває.
"Ми зверталися до Великої Британії - отримали підтримку, зверталися до США, і дуже предметно я збираюся на зустрічі 31 серпня обговорити це питання з президентом Байденом", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Vyacheslav Shalashenko:
Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html
А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.
Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.
Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.
Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.
Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…
Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.
Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.
Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?
А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.
Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!
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Таки Да, под твоим керівництвом берет и слева и справа... И вове почему-то сейчас не смешно, как и его избирателям....
теперь нужен флот, оружие и все такое?
- а кто будет возвращать сданные врагу позиции ВСУ в Золотово и других местах?
- ты что ли Клоун?
Та як завгодно!!😁
совсем недавно был скандал . выяснилось что зарплата у наших пилотов ВСУ меньше чем в гражданской авиации и даже меньше чем у пилотов Нацгвардии
пытаясь что то изменить командование ВСУ направило в МО письмо с предложениями по данному вопросу . на что МО ответило что эти предложения нецелесообразны . вот так вот
https://mil.in.ua/uk/news/u-minoborony-vidhylyly-propozytsiyi-povitryanyh-syl-po-zberezhennyu-lotchykiv/
у него хоть среднее образование не фальшивое,как высшее?
тридцать лет назад не было ничего . первый корабль " СКР-112 ". а это 1992-ой год . в этом же году корабль управления "Славутич" . в 1993 " Гетьман Сагайдачный " и " Луцк "
В запертом турецкими проливами Чёрном море?
В море, которое с востока на запад 1150 км, а севера на юг 580 км?
Этот мальчик вообще понимает, что он лепечет?
Собственно комментарии под статьёй не лучше. Ну разве что некоторые понимают, что планируют большой распил денег.
Но простые решения не для зеленой макаки!
Два корабля на продаж -один себе за заработанные деньги
Тогда будет флот
А если 40летние збийки покупать -- это преступление против народа
Перед цим, Кучма, який дозволив москалям розташуватися у Севастополі, і при ньому військові не служили, а картоплю саджали полковникам і генералам,та їм же дачі будували. Потім - період "Ме"- Ющенка (донищення авіафлоту - в нього ж "незнашлося" грошей на заміну бомбардувальників). Повного введення ФСБ на пости при "янику", який розвалив все, що можна, і все це отримав "Порошенко+ Яценюк": розвалену екноміку, пустий золотовалютний запас, але якось стабілізували ситуацію, але для "наріда" - він поганий! І "вишенька на торті" - тупий імбіцильний блазень, який тільки робить показуху-пшик і донищує те, що попередні спробували хоч якось стабілізувати!