Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський

Україні потрібен потужний флот, який дозволить розблокувати Чорноморсько-Азовський регіон.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, інформує Цензор.НЕТ.

"Про розвиток нашого українського Чорноморського флоту. Нам це потрібно, щоб розблокувати Чорноморсько-Азовський регіон. Тому вирішено на рівні нашої країни, на рівні РНБО зробити український флот таким же потужним, яким він був 30 років тому. Флот, завдяки якому ніколи Росія не змогла б незаконно анексувати наш український півострів і тепер із туристичного серця України зробити мілітаризований, як я вже казав, "авіаносець" в Україні", - наголосив Зеленський.

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Глава держави зазначив, що для реалізації мети щодо флоту Україні потрібна допомога міжнародних партнерів, і додав, що робота в цьому напрямку триває.

"Ми зверталися до Великої Британії - отримали підтримку, зверталися до США, і дуже предметно я збираюся на зустрічі 31 серпня обговорити це питання з президентом Байденом", - додав Зеленський.

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