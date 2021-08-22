Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт
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Заборона експорту металобрухту є світовим трендом, адже країни прагнуть до скорочення викидів, а використання металобрухту як сировини меткомбінатами є "зеленою" технологією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив керівник Аналітичного центру розвитку ринкової економіки CMD Ukraine Ігор Гужва.
"Це глобальний світовий тренд. І зумовлений він двома ключовими речами: з одного боку, це екологія, адже переробка, вироблення металу з брухту скорочує десь на 70% енергоресурси та скорочує десь на 60% викиди шкідливих речовин у повітря. Тобто це про екологію і про економіку", - пояснив Гужва.
За його словами, виробляти руду стає сьогодні все дорожче, і всі країни прагнуть до циркулярної економіки, коли сировина у вигляді металобрухту використовується повторно. Україна в цьому не виняток, тож має боротися за те, щоб стратегічна сировина, якою є брухт, перероблялась вітчизняними меткомбінатами, а не вивозилась за кордон.
"Якщо ми будемо продовжувати рухатися у вільному плаванні, то ми залишимося без сировини. Що це означає для України? Якщо за чинного експортного мита у 58 євро за тону, то, за оцінками нашого центру, до кінця року Україна експортує близько півтори тисячі тонн металобрухту. Держава від цього отримує в бюджет близько 3 млрд грн унаслідок сплати цього експортного мита", - пояснив Гужва.
Але при цьому Україна може отримати втричі більше, якщо металобрухт залишиться у країні і стане сировиною для вітчизняної промисловості.
"З півтори тисячі тонн металу ми могли б виробити близько 10 тис. тонн сталі. При цьому металургійні підприємства заплатили б до бюджету, наголошую, 15 млрд грн податків. А якщо брати суміжні галузі економіки, то йдеться про 85 млрд ВВП", - наголосив Гужва.
Нагадаємо, раніше віцепрезидент ІСС Ukraine з питань промислової політики та енергетичних стратегій Сергій Сіволап заявив, що металобрухт є "зеленою" стратегічною сировиною і його експорт необхідно негайно заборонити.
Водночас голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявив, що дефіцит металобрухту вже змушує промпідприємства скорочувати виробництво, і закликав запровадити заборону на експорт брухту.
Будь ласка, зачекайте...
Дайте європейську ціну і ніхто експортувати не буде...
А поки що людям вигідно платити транспортні витрати, мита в країнах імпорту...
Уявляю собі ту 'справедливу' ціну яку платять наші бариги...
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Цілком погоджуюсь з такою тезою! А ті хто скиглить що буде прийомка по 3 грн-так це ж добре! Чим нижче ціна прийомки тим менше будуть апкаші красти каналізаційні люки,цигани перестануть по селах їздити та по подвір"ях закинутих кастрюлі красти.Про мідні кабелі промовчу. Але ж пройдисвітам краще не в державу а в кармани,тому і пхають готовий метал за кордон,а звідти гівно китайської якості у вигляді тракторів навозять..Все для людей!
что власть только узнала,
что металл - можна плавить ...
на месте
Шо там ********* говорит по этому поводу ?