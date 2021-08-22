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Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт

Заборона експорту металобрухту є світовим трендом, адже країни прагнуть до скорочення викидів, а використання металобрухту як сировини меткомбінатами є "зеленою" технологією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив керівник Аналітичного центру розвитку ринкової економіки CMD Ukraine Ігор Гужва.

"Це глобальний світовий тренд. І зумовлений він двома ключовими речами: з одного боку, це екологія, адже переробка, вироблення металу з брухту скорочує десь на 70% енергоресурси та скорочує десь на 60% викиди шкідливих речовин у повітря. Тобто це про екологію і про економіку", - пояснив Гужва.

За його словами, виробляти руду стає сьогодні все дорожче, і всі країни прагнуть до циркулярної економіки, коли сировина у вигляді металобрухту використовується повторно. Україна в цьому не виняток, тож має боротися за те, щоб стратегічна сировина, якою є брухт, перероблялась вітчизняними меткомбінатами, а не вивозилась за кордон.

"Якщо ми будемо продовжувати рухатися у вільному плаванні, то ми залишимося без сировини. Що це означає для України? Якщо за  чинного експортного мита у 58 євро за тону, то, за оцінками нашого центру, до кінця року Україна експортує близько півтори тисячі тонн металобрухту. Держава від цього отримує в бюджет близько 3 млрд грн унаслідок сплати цього експортного мита", - пояснив Гужва.

Але при цьому Україна може отримати втричі більше, якщо металобрухт залишиться у країні і стане сировиною для вітчизняної промисловості.

"З півтори тисячі тонн металу ми могли б виробити близько 10 тис. тонн сталі. При цьому металургійні підприємства заплатили б до бюджету, наголошую, 15 млрд грн податків. А якщо брати суміжні галузі економіки, то йдеться про 85 млрд ВВП", - наголосив Гужва.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент ІСС Ukraine з питань промислової політики та енергетичних стратегій Сергій Сіволап заявив, що металобрухт є "зеленою" стратегічною сировиною і його експорт необхідно негайно заборонити.

Водночас голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявив, що дефіцит металобрухту вже змушує промпідприємства скорочувати виробництво, і закликав запровадити заборону на експорт брухту.

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Топ коментарі
+8
єто гдеж такие цены 10 ?? .. 6 максимум .... а шо даст 3 то это точно , только по такой цене им только бомжи со свалки проволочку понесут ! Запрет экспорта металлолома даст Украине 85 млрд в бюджет, - эксперт - Цензор.НЕТ 3132
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22.08.2021 16:27
+8
"За полторы тысячи тонн металла мы могли бы произвести около 10 тыс. тонн стали" а як це з 1500 тонн брухту можливо отримати 10 000 тонн сталі ?
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22.08.2021 16:35
+7
Ага... 180...
Дайте європейську ціну і ніхто експортувати не буде...
А поки що людям вигідно платити транспортні витрати, мита в країнах імпорту...
Уявляю собі ту 'справедливу' ціну яку платять наші бариги...
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22.08.2021 16:20
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22.08.2021 16:20 Відповісти
Зате нагле і талановите. Так і сиплють мільярдами, так і сиплють. З ДОБРОМ шакали до держави і людей.
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22.08.2021 16:53 Відповісти
Ага... 180...
Дайте європейську ціну і ніхто експортувати не буде...
А поки що людям вигідно платити транспортні витрати, мита в країнах імпорту...
Уявляю собі ту 'справедливу' ціну яку платять наші бариги...
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22.08.2021 16:20 Відповісти
оплески, хоча й не ви перший хто це пише. Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 2128
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22.08.2021 16:51 Відповісти
Запрет экспорта металлолома даст Украине 85 млрд в бюджет, - эксперт

=======================
Цілком погоджуюсь з такою тезою! А ті хто скиглить що буде прийомка по 3 грн-так це ж добре! Чим нижче ціна прийомки тим менше будуть апкаші красти каналізаційні люки,цигани перестануть по селах їздити та по подвір"ях закинутих кастрюлі красти.Про мідні кабелі промовчу. Але ж пройдисвітам краще не в державу а в кармани,тому і пхають готовий метал за кордон,а звідти гівно китайської якості у вигляді тракторів навозять..Все для людей! Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 8178
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22.08.2021 17:53 Відповісти
Зе!біл по розвитку чи світогляду? їж та пий менше, сратимеш тоді не часто, пошкодуй природу.
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22.08.2021 18:07 Відповісти
амбициозный грамотей после Гарварда или Сорбонны ?? .. Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 2150... только у нас свои законы экономики , хрен тебе что принесут , пойдеш сам с лопатой на старых фермах копать !!
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22.08.2021 17:11 Відповісти
очередная шестёрка рыжего..
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22.08.2021 17:44 Відповісти
чмо воно підАхметовське чи Пінчук-лиза, аля Мілованов чи інший науКівець... Зате, наведіть курсором на лоб за посиланням, хохма... Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 6395 (https://forumkyiv.org/uk/speakers/igor-guzhva)
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22.08.2021 17:48 Відповісти
Запрет Экспорта , - Даст Украинцам закупочные Цены с 10 гр до 3гр на данном этапе.
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22.08.2021 16:21 Відповісти
єто гдеж такие цены 10 ?? .. 6 максимум .... а шо даст 3 то это точно , только по такой цене им только бомжи со свалки проволочку понесут ! Запрет экспорта металлолома даст Украине 85 млрд в бюджет, - эксперт - Цензор.НЕТ 3132
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22.08.2021 16:27 Відповісти
заїжджий вовкамдав чи байкар? Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 1221
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22.08.2021 16:53 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ложь. Олигархам это даст такую сумму, но не бюджету.
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22.08.2021 16:22 Відповісти
эксперд "случайно" путает бюджет и карман рыжего гудка.
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22.08.2021 16:26 Відповісти
У нас Ахметка прописан здесь? Каждый день ноет что ему нужно надать исключительные права на сбор металолома у населения. Пускай платит людям как все и понесут ему.
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22.08.2021 16:27 Відповісти
Посто Цензор вибирає теми, які обьєднують читачів незалежно від політичних уподобань.
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22.08.2021 16:56 Відповісти
мне кажется ,
что власть только узнала,
что металл - можна плавить ...
на месте Запрет экспорта металлолома даст Украине 85 млрд в бюджет, - эксперт - Цензор.НЕТ 8501
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22.08.2021 16:27 Відповісти
А если причесать таможню, то еще +300 млрд. Запрет экспорта металлолома даст Украине 85 млрд в бюджет, - эксперт - Цензор.НЕТ 2963
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22.08.2021 16:35 Відповісти
"За полторы тысячи тонн металла мы могли бы произвести около 10 тыс. тонн стали" а як це з 1500 тонн брухту можливо отримати 10 000 тонн сталі ?
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22.08.2021 16:35 Відповісти
Я хз, единственное придумал, что может сталь делают не чисто из лома а лом плюс руда? И на выходе 10 000 тонн. А может чувак просто математик 80 уровня
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22.08.2021 17:00 Відповісти
главное верить в это!
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22.08.2021 20:18 Відповісти
а так...мимо бюджета...тем кто (и кто ж это??))) экспортирует сколько дает???
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22.08.2021 16:39 Відповісти
ху-ло ахметовское. как раз экспорт и есть реальная цена на металл в т ч и закупочная на лом. скот брехливый
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22.08.2021 16:41 Відповісти
Ахметову ще не вистачае пару мільярдів ви що всі працюете на Ахметова
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22.08.2021 16:45 Відповісти
Ахметка з Пінчуком не хочуть платити по ринковим цінам от і лобують заборону.
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22.08.2021 16:51 Відповісти
пожалейте бедного олигарха, он не хочет платить реальную цену за металл
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22.08.2021 16:53 Відповісти
Пожалейте сироток, запретите экспорт металлолома!
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22.08.2021 17:14 Відповісти
А что ж такое, Ринатушка испытывает дефицит маталолома? Так пусть цену дает такую как турки к примеру( сейчак около 500 $ за тонну). А то привыкли за копейки скупать и а чуть что запреты вводить. Ну и понятное дело погромче кричать по всех своих каналах про захист вiтчизняного виробника
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22.08.2021 17:26 Відповісти
та нех делать , только тогда и цена на металл должна упасть как минимум в 3 раза и на всё остальное тоже в 3 раза в смежных отраслях ...Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 4220
Шо там ********* говорит по этому поводу ?
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22.08.2021 17:41 Відповісти
про дохід в бюджет 85 міліардів писав дибіл чи олігофрен? сумарно весь металолом в річному обсязі не вартує третини тих коштів. як з нього в бюджет відпресувати таку суму? ще й врахувати ненаситні нужди Ахмета? дика маячня якогось ідіота, а не стаття....
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22.08.2021 17:45 Відповісти
Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 9343
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22.08.2021 18:22 Відповісти
вірити можуть такіж дибіли або барани... особливо з отари 73. Гебельс писав свої слова в епоху свого тотального контролю за пресою... зараз і преси немає і інет дає альтернативні думки - залишилось тільки думати.
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22.08.2021 18:35 Відповісти
А чи багато людей в інтернеті на політичних та економічних форумах сидять, або критично аналізує інформацію якою б незручною вона б не була? Власне я зараз спостерігаю ефект самоцензури - закриватися в мушлю коли щось незручне людина спопостерігає, або знаходити виправдання діям влади всупереч здоровому глзду. Самоцензура страшніша за цензуру.
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23.08.2021 12:18 Відповісти
дуже заумно, чи дуже упрощено написали... пробую зрозуміти, як?
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23.08.2021 13:37 Відповісти
Мав на увазі що тотальний контроль змінився так би мовити внутрішнім контролем людей. Що ще гірше.
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23.08.2021 13:50 Відповісти
Внутрішній самонтроль людини, це признак цивилізаційний. це нормально й правильно. тільки тварини й дикуни, по типу кацапів, не мають самоконтролю.
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23.08.2021 14:05 Відповісти
живуть примітивними рефлексами...
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23.08.2021 14:05 Відповісти
Внутрішній адекватний самоконтроль та самоцензура трошки різні речи. Про що власне я і писав в попередньому дописі. Ну це так. Мої міркування. Звісно може трошки помиляюся. Але поки що бачу так. Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 6695
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23.08.2021 14:15 Відповісти
З коннтексту ваших слів я розумію, ви хочете більшої активності й революційності українців... не так давно була Революція Гідності... прийде час, якщо буде потреба, українці знову згуртуються й вибухнуть. але краще розвиватись мирно й еволюційно, з маяками на Захід і на цивілізацію...
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23.08.2021 14:38 Відповісти
Ні. Скоріше мені б хотілося більш адекватного та критичного мислення.
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23.08.2021 14:43 Відповісти
да, даст в бюджет бандіту ахмєтову.
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22.08.2021 18:23 Відповісти
так давайте продавать вообще все, заводы на металл, лес весь вырубим....
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23.08.2021 09:43 Відповісти
пускай сначала запретят, потому что давно нужно было это сделать, но не сделали, а потом дефицит, а потом покупать за три дорога, запрет очень важен
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23.08.2021 09:41 Відповісти
Як тільки великі олігархи. та держ посадовці у єдинові пориві ,починають дуже активно вболівать за народ та країну, розповідаючи про молочні ріки ,з яких країні все рівно нічого не перепаде,да якщо шось і дійсно буде Раніше кмоентар:"Головний пендреж про металолом має одну мету- грабувать народ країни монополіями на збір металобрухту.Як тількизаборонять вивіз за кордон зразу ціну на збір металобрухту опустять до 2-3 грн за кіло,а не 7-8 як кой де зараз, апо скільки збір- мільйони тон за рік,а здають брухт не самі багаті порахуйте масштаби грабунку." Що стосується по суті: ЦІНА НА СТАЛЬ ОДНА У СВІТІ ВИРОБЛЯЮТЬ УСІ ,АЛЕ ЗАРПЛАТИ ТА НАЛОГИ НАЙ НИЖЧІ У НАШІЙ КРАЇНІ. ХОЧА наші хазяйни заводів володіють як у нас так і за кордоном,де платять зарплати налоги і БЕРЕЖУТЬ ПРИРОДУ-НЕ ТАК ЯК У НАС ЗВЕРТАЮСЬ до Вас зпитання класіка-" где деньги-брат"(різниця у кількасот дол, тут цілком зрозуміло, До речі укожному дворі є негодне залізо,я думаю,коли тут писали про бомжів які тільки одні здають металобрухт то пошуткували До речі неодноразово бував на підприємствах де приймаютьлом і торгують неліквідом. то зовсім нормальні люди сдають- купують, такі як я, як Ви ,як інші
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23.08.2021 10:15 Відповісти
То хай заборонять, будуть гроші в бюджеті..Чи всі фінансові проблеми наша влада буде вирішувати тим, що затягувати пояси простим людям?
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23.08.2021 16:20 Відповісти
 
 