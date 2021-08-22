Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт

Заборона експорту металобрухту є світовим трендом, адже країни прагнуть до скорочення викидів, а використання металобрухту як сировини меткомбінатами є "зеленою" технологією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив керівник Аналітичного центру розвитку ринкової економіки CMD Ukraine Ігор Гужва.

"Це глобальний світовий тренд. І зумовлений він двома ключовими речами: з одного боку, це екологія, адже переробка, вироблення металу з брухту скорочує десь на 70% енергоресурси та скорочує десь на 60% викиди шкідливих речовин у повітря. Тобто це про екологію і про економіку", - пояснив Гужва.

За його словами, виробляти руду стає сьогодні все дорожче, і всі країни прагнуть до циркулярної економіки, коли сировина у вигляді металобрухту використовується повторно. Україна в цьому не виняток, тож має боротися за те, щоб стратегічна сировина, якою є брухт, перероблялась вітчизняними меткомбінатами, а не вивозилась за кордон.

"Якщо ми будемо продовжувати рухатися у вільному плаванні, то ми залишимося без сировини. Що це означає для України? Якщо за чинного експортного мита у 58 євро за тону, то, за оцінками нашого центру, до кінця року Україна експортує близько півтори тисячі тонн металобрухту. Держава від цього отримує в бюджет близько 3 млрд грн унаслідок сплати цього експортного мита", - пояснив Гужва.

Але при цьому Україна може отримати втричі більше, якщо металобрухт залишиться у країні і стане сировиною для вітчизняної промисловості.

"З півтори тисячі тонн металу ми могли б виробити близько 10 тис. тонн сталі. При цьому металургійні підприємства заплатили б до бюджету, наголошую, 15 млрд грн податків. А якщо брати суміжні галузі економіки, то йдеться про 85 млрд ВВП", - наголосив Гужва.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент ІСС Ukraine з питань промислової політики та енергетичних стратегій Сергій Сіволап заявив, що металобрухт є "зеленою" стратегічною сировиною і його експорт необхідно негайно заборонити.

Водночас голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявив, що дефіцит металобрухту вже змушує промпідприємства скорочувати виробництво, і закликав запровадити заборону на експорт брухту.