Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету. КОШТОРИС

На організацію саміту Кримської платформи з державного бюджету було виділено 6,7 млн грн. При цьому виконавцем робіт є фізична особа-підприємець Ігор Малахов із Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, кошторис організації саміту опублікувала у фейсбуці нардепка Вікторія Сюмар.







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Сюмар зазначила: "Ніколи не забуду, як у 2014 році ми створювали лінію 565… Пуста казна, відсутня армія, захоплений Крим і загроза вторгнення на Донбас.

Зателефонувати на 565 означало переказати 5 грн для армії... Мені доручили тоді зняти ролик про 565, але жодних коштів, звичайно, не було. На перший же публічний заклик прийшли хлопці з піар-агенцій і зробили. Швидко, якісно, ​​для країни.

Далі був інший виклик. Ми не могли надавати інформацію про ситуацію на фронті, бо в Міноборони не було жодного фотоапарата, здатного робити фото та відео. І ми просили волонтерів купити техніку... Ну і купували за свої гроші...

Ми робили ролики про наших військових без копійки. Тисячі людей погоджувалися працювати волонтерами на інформаційному фронті. Ролики, статті, пресконференції для іноземних ЗМІ, конференції, виставки, концерти...

Тепер на всьому цьому, що творилося народом і його найкращими людьми з нуля і важкими зусиллями, піаряться вкрай цинічні хлопці. Які не лише піаряться на армії, створеній не ними. На тлі зброї, яку вони припинили виробляти через недофінансування.

Вони навіть примудряються заробляти на цьому піарі, безсоромно відмиваючи мільйони на кожному заході, контент яких точно має створюватися їхніми міністерствами і пресслужбами, в чому їм охоче допомогли б волонтери.

Але ні, на "дітях Криму" можна відмити вісім тисяч баксів, на сценарій "списати" 40 тисяч, за півтора мільйона можна організувати "зоряний пил"… І зробити це з таким виразом обличчя, ніби це божа роса, а не нам насцяли межи очі.

Чмошники.

PS. Це кошторис одного вечора в Парковому. Закупівлі через одного ФОПа, відповідно до закону про скасування тендерів на всьому, що типу приурочено до національного свята Дня Незалежності. Справжній дерибан - простий і нахабний до краю".