Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету. КОШТОРИС
Новини Цензор.НЕТ Економіка
На організацію саміту Кримської платформи з державного бюджету було виділено 6,7 млн грн. При цьому виконавцем робіт є фізична особа-підприємець Ігор Малахов із Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, кошторис організації саміту опублікувала у фейсбуці нардепка Вікторія Сюмар.
Сюмар зазначила: "Ніколи не забуду, як у 2014 році ми створювали лінію 565… Пуста казна, відсутня армія, захоплений Крим і загроза вторгнення на Донбас.
Зателефонувати на 565 означало переказати 5 грн для армії... Мені доручили тоді зняти ролик про 565, але жодних коштів, звичайно, не було. На перший же публічний заклик прийшли хлопці з піар-агенцій і зробили. Швидко, якісно, для країни.
Далі був інший виклик. Ми не могли надавати інформацію про ситуацію на фронті, бо в Міноборони не було жодного фотоапарата, здатного робити фото та відео. І ми просили волонтерів купити техніку... Ну і купували за свої гроші...
Ми робили ролики про наших військових без копійки. Тисячі людей погоджувалися працювати волонтерами на інформаційному фронті. Ролики, статті, пресконференції для іноземних ЗМІ, конференції, виставки, концерти...
Тепер на всьому цьому, що творилося народом і його найкращими людьми з нуля і важкими зусиллями, піаряться вкрай цинічні хлопці. Які не лише піаряться на армії, створеній не ними. На тлі зброї, яку вони припинили виробляти через недофінансування.
Вони навіть примудряються заробляти на цьому піарі, безсоромно відмиваючи мільйони на кожному заході, контент яких точно має створюватися їхніми міністерствами і пресслужбами, в чому їм охоче допомогли б волонтери.
Але ні, на "дітях Криму" можна відмити вісім тисяч баксів, на сценарій "списати" 40 тисяч, за півтора мільйона можна організувати "зоряний пил"… І зробити це з таким виразом обличчя, ніби це божа роса, а не нам насцяли межи очі.
Чмошники.
PS. Це кошторис одного вечора в Парковому. Закупівлі через одного ФОПа, відповідно до закону про скасування тендерів на всьому, що типу приурочено до національного свята Дня Незалежності. Справжній дерибан - простий і нахабний до краю".
Будь ласка, зачекайте...
це
чисто ЗЕбильний роспил.
На святкування ювілею Незалежності у Зеленського витратять рекордну суму за останні роки! Держструктури вже витратили 115 млн. і планують розбазарити ще щонайменше 80 млн.
+ Ще 19,5 млн. на організацію урочистого концерту за участю Зеленського і його чиновників.
+ 15 млн на концерт "Ковчег"
+ 6,8 млн на вручення цяцьки Зеленського "Легенда"
+ 4,6 млн на комунікаційну кампанію для підняття прапорів в різних регіонах за участю Зеленського
+ 1 млн на відосик про це. В цілому на святкові ролики у Зеленського витратили вже мінімум 42 млн
Крім цього, Зеленський підписав закон на дозвіл закупівель в обхід відкритих тендерів на Велике крадівництво на 5,3 млрд грн під виглядом підготовки до святкування 30-ї річниці Незалежності.
У минулі роки на святкування Дня Незалежності витрачали суми в десятки разів менше. У 2020 році лише 4 млн грн, а в 2019 році - 10 млн. За Порошенка, коли була введена система Prozorro, до Дня Незалежності в 2016 р. витратили лише 870 тис. грн.
зарисоваться на международной тусовке так и все 75%..... это реально мерзость
2.Чи просував би Зєлєнскій цю платформу безкоштовно, як патріот країни? Чи можна було б зробити ці інсталяції коштами патріотів, волонтерів і кримської - татарської і не тільки діаспори, не залучаючи б'юджет ні кошти?
3.Чи переплюне корупційні складова платформи корупційні складову Баальшой стройкі в абсолютних цифрах?
все превращается в говно.
А если за говно берется,
то просто тратит меньше сил.
на всю эту хрень почти пол миллиона
Чётенько посчитали, чтобы не вылезть за лимит
Интересно, какой штат сотрудников у этого ФОП-а, который за 10 дней снимет и смонтирует 73 (!) видеоролика и один клип?! И это не считая всяких там мультимедийных кубов, галерей и инетрактивных фотозон!
Я об этой "платформе" читаю уже который месяц, а она только родилась.
Ці квартпльщики наваяють стільки сценарієв по розбазарюванню бюджетних грошей , що залишимося голими , босими
І голодними ☹️
По словам Аксенова, глава государства перечисляет 6 тыс. руб. ежемесячно. Он назвал Зеленского дисциплинированным плательщиком. «Молодец. По 6 тыс. руб. в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», - отметил глава республики (цитата по «РИА Новости»). ©. Поди клевещут, собаки, на нашего любимого президента.
И даже виды деятельности профильные
Это 340 тыс грн.
Малахов Ігор Михайлович
Или ссы в глаза
Украина вставай на Майдан 3.0 против олигархов и их клоунов "Зелю, геть"!!!