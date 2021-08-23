УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
55658 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
44692 98
бюджет (632) гроші (186) Кримська платформа (258)

Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету. КОШТОРИС

Новини Цензор.НЕТ Економіка

На організацію саміту Кримської платформи з державного бюджету було виділено 6,7 млн грн. При цьому виконавцем робіт є фізична особа-підприємець Ігор Малахов із Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, кошторис організації саміту опублікувала у фейсбуці нардепка Вікторія Сюмар.

Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету 01

Читайте також: На відкриття "Кримської платформи" приїдуть 14 глав держав, загалом буде 44 іноземні делегації, - Кулеба

Сюмар зазначила: "Ніколи не забуду, як у 2014 році ми створювали лінію 565… Пуста казна, відсутня армія, захоплений Крим і загроза вторгнення на Донбас.

Зателефонувати на 565 означало переказати 5 грн для армії... Мені доручили тоді зняти ролик про 565, але жодних коштів, звичайно, не було. На перший же публічний заклик прийшли хлопці з піар-агенцій і зробили. Швидко, якісно, ​​для країни.

Далі був інший виклик. Ми не могли надавати інформацію про ситуацію на фронті, бо в Міноборони не було жодного фотоапарата, здатного робити фото та відео. І ми просили волонтерів купити техніку... Ну і купували за свої гроші...

Ми робили ролики про наших військових без копійки. Тисячі людей погоджувалися працювати волонтерами на інформаційному фронті. Ролики, статті, пресконференції для іноземних ЗМІ, конференції, виставки, концерти...

Тепер на всьому цьому, що творилося народом і його найкращими людьми з нуля і важкими зусиллями, піаряться вкрай цинічні хлопці. Які не лише піаряться на армії, створеній не ними. На тлі зброї, яку вони припинили виробляти через недофінансування.

Вони навіть примудряються заробляти на цьому піарі, безсоромно відмиваючи мільйони на кожному заході, контент яких точно має створюватися їхніми міністерствами і пресслужбами, в чому їм охоче допомогли б волонтери.

Але ні, на "дітях Криму" можна відмити вісім тисяч баксів, на сценарій "списати" 40 тисяч, за півтора мільйона можна організувати "зоряний пил"… І зробити це з таким виразом обличчя, ніби це божа роса, а не нам насцяли межи очі.
Чмошники.

PS. Це кошторис одного вечора в Парковому. Закупівлі через одного ФОПа, відповідно до закону про скасування тендерів на всьому, що типу приурочено до національного свята Дня Незалежності. Справжній дерибан - простий і нахабний до краю".

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+61
Ну чого ви такі врєдниє? Бубачка нє крадьот. Он нє марадьор. Квартал - наше фсьо!
показати весь коментар
22.08.2021 16:28
+57
За что Зеленский не берется -
все превращается в говно.
А если за говно берется,
то просто тратит меньше сил.
показати весь коментар
22.08.2021 16:40
+56
Розробка проекту декорування - 312 тыс грывень))))
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 8303
показати весь коментар
22.08.2021 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коментар відмічено як спам
Скабеевой не забудьте отправить почитать Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 666
показати весь коментар
22.08.2021 16:28 Відповісти
Ну чого ви такі врєдниє? Бубачка нє крадьот. Он нє марадьор. Квартал - наше фсьо!
показати весь коментар
22.08.2021 16:28 Відповісти
Просто "патріотичне" ЗЕлене кодло нічого не хоче робити безкоштовно - все рахується в мільйонах!
показати весь коментар
22.08.2021 18:08 Відповісти
ну хоть не из Растова)))
показати весь коментар
22.08.2021 16:28 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))
показати весь коментар
22.08.2021 16:29 Відповісти
Галерея "Зоряний пил" ... Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 6696
це
чисто ЗЕбильний роспил.
показати весь коментар
22.08.2021 16:33 Відповісти
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 2072
показати весь коментар
22.08.2021 16:33 Відповісти
Олег Леусенко@leusenko1

На святкування ювілею Незалежності у Зеленського витратять рекордну суму за останні роки! Держструктури вже витратили 115 млн. і планують розбазарити ще щонайменше 80 млн.
+ Ще 19,5 млн. на організацію урочистого концерту за участю Зеленського і його чиновників.
+ 15 млн на концерт "Ковчег"
+ 6,8 млн на вручення цяцьки Зеленського "Легенда"
+ 4,6 млн на комунікаційну кампанію для підняття прапорів в різних регіонах за участю Зеленського
+ 1 млн на відосик про це. В цілому на святкові ролики у Зеленського витратили вже мінімум 42 млн
Крім цього, Зеленський підписав закон на дозвіл закупівель в обхід відкритих тендерів на Велике крадівництво на 5,3 млрд грн під виглядом підготовки до святкування 30-ї річниці Незалежності.
У минулі роки на святкування Дня Незалежності витрачали суми в десятки разів менше. У 2020 році лише 4 млн грн, а в 2019 році - 10 млн. За Порошенка, коли була введена система Prozorro, до Дня Незалежності в 2016 р. витратили лише 870 тис. грн.
показати весь коментар
22.08.2021 21:40 Відповісти
какая прелесть..
показати весь коментар
22.08.2021 16:38 Відповісти
вот ето прєлєсть

Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 3573
показати весь коментар
23.08.2021 10:31 Відповісти
головне - зна співачка цю свою ціну ? чи переполовинять ? чи зовсім не дадуть )))
показати весь коментар
23.08.2021 10:52 Відповісти
ну как при ялынковиче- минимум 50% отката а с учётом возможности попиарится и
зарисоваться на международной тусовке так и все 75%..... это реально мерзость
показати весь коментар
23.08.2021 11:54 Відповісти
Цікавить три питання:1.Скільки ще бабла (наших з вами грошей) "відмиють" на Кримській платформі навколокварталівські бізнесмени.
2.Чи просував би Зєлєнскій цю платформу безкоштовно, як патріот країни? Чи можна було б зробити ці інсталяції коштами патріотів, волонтерів і кримської - татарської і не тільки діаспори, не залучаючи б'юджет ні кошти?
3.Чи переплюне корупційні складова платформи корупційні складову Баальшой стройкі в абсолютних цифрах?
показати весь коментар
22.08.2021 16:39 Відповісти
За что Зеленский не берется -
все превращается в говно.
А если за говно берется,
то просто тратит меньше сил.
показати весь коментар
22.08.2021 16:40 Відповісти
коментар відмічено як спам
Сколько доказательств что боинг не сбивали? Каждый верит в то, что ближе к сердцу, твое на даче под москвой.
показати весь коментар
22.08.2021 16:55 Відповісти
Видно, что Зеленский за тебя взялся основательно. Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 9184
показати весь коментар
22.08.2021 17:14 Відповісти
но вовсе не потратил сил))))))))))
показати весь коментар
22.08.2021 23:28 Відповісти
Сірожа, це ти просто перднув у калюжу. Ну дочого це?
показати весь коментар
22.08.2021 17:18 Відповісти
Потому что он пирдун, это его любимое занятие.
показати весь коментар
23.08.2021 10:35 Відповісти
без тендера , по тихому пильнули почти семь лямов и ОК , не ну а шо - деньги тишину любят
показати весь коментар
22.08.2021 16:40 Відповісти
Ну і чим "сванарчуки" Бубочки краще за "свинарчуків" Пороха?
показати весь коментар
22.08.2021 17:31 Відповісти
От "свинарчуков" Пороха польза государству была (в виде работающего оружия), а от свинарчуков зельцмана только пиар для зеленого дерьма---в этом разница.
показати весь коментар
22.08.2021 23:38 Відповісти
6,8 млн за видосики Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 1712
показати весь коментар
22.08.2021 16:42 Відповісти
Ну тогда крымскую платформу организовал украинский надогоплательщик , а не какойто малахов.
показати весь коментар
22.08.2021 16:42 Відповісти
умилило розробка - сценарію,візуалізации,декорування !!!
на всю эту хрень почти пол миллиона
показати весь коментар
22.08.2021 16:42 Відповісти
коментар відмічено як спам
И че? Цензор пукнул в лужу.Я считаю что она обязана проведена за деньги бюджета.Кстати каzапьский визг по поводу и есть доказательством что все идет по плану
показати весь коментар
22.08.2021 16:44 Відповісти
Зебил это твои 6.7 миллиона так что ты будешь меньше кушать! Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 4021
показати весь коментар
22.08.2021 16:45 Відповісти
Это Порошенко с Гонтаревой вкрав! Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 9625
показати весь коментар
22.08.2021 16:44 Відповісти
Це , без варіантів. Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 1971
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 4048
показати весь коментар
22.08.2021 16:47 Відповісти
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 2633
показати весь коментар
22.08.2021 17:06 Відповісти
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 1481
показати весь коментар
22.08.2021 17:33 Відповісти
Были времена... "лидоры думок" от зелибоб
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 4827
показати весь коментар
22.08.2021 18:24 Відповісти
Розробка проекту декорування - 312 тыс грывень))))
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 8303
показати весь коментар
22.08.2021 16:45 Відповісти
Остапа Ибрагимовича помнится за это побили. Побьют ли Владимира Ссаныча за это?!
показати весь коментар
22.08.2021 16:46 Відповісти
не узнаю , арахамия ? или жека из квартала ?
показати весь коментар
22.08.2021 16:54 Відповісти
Это хведорович зеледенту машет приветливо из Ростова.
показати весь коментар
22.08.2021 16:59 Відповісти
Приветливо и призывно. Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 5755
показати весь коментар
23.08.2021 10:39 Відповісти
Никто и никогда не бил Остапа Ибрагимовича...Попытки были,но он свято чтил уголовный кодекс...За это "полотно"Остапа и его "мальчика"просто сняли с рейса.Остап очень обиделся,что творение не поняли.Он так видел этого сеятеля...
показати весь коментар
22.08.2021 21:48 Відповісти
"Какая разница" (с)
показати весь коментар
22.08.2021 16:49 Відповісти
А можно "Крымскую платформу!" на хлеб намазать? Оказывается можно! Но это икорка только для слуг нарида! Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 6024
показати весь коментар
22.08.2021 16:49 Відповісти
Цікаво, а скільки "витратив" Сивохо на "платформу примирення".
показати весь коментар
22.08.2021 16:49 Відповісти
До самой смерти Сивохи бухать не перебухать!
показати весь коментар
22.08.2021 16:50 Відповісти
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 6172
показати весь коментар
22.08.2021 16:49 Відповісти
...интересно что у ФОП-а 3-й группы лимит по оборотам в год 7 млн грн.
Чётенько посчитали, чтобы не вылезть за лимит Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 323
Интересно, какой штат сотрудников у этого ФОП-а, который за 10 дней снимет и смонтирует 73 (!) видеоролика и один клип?! И это не считая всяких там мультимедийных кубов, галерей и инетрактивных фотозон! Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 4462
показати весь коментар
22.08.2021 16:50 Відповісти
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 382
показати весь коментар
22.08.2021 16:52 Відповісти
там по моему еще и ограничения суммы в квартал = 1/4 от 7 млн.
показати весь коментар
22.08.2021 18:26 Відповісти
тогда Малахов попал Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 3849 заплатит 15% вместо 5% Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 4355
показати весь коментар
22.08.2021 18:47 Відповісти
Нет. Никаких квартальных или месячных ограничений нет. Исключительно годовой лимит
показати весь коментар
22.08.2021 19:38 Відповісти
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 7837
показати весь коментар
22.08.2021 16:55 Відповісти
Скоро літр олії коштуватие саме таку купюру!
показати весь коментар
22.08.2021 17:36 Відповісти
это шедевр.....
показати весь коментар
23.08.2021 11:56 Відповісти
Обратите внимание на дату подписания этой филькиной грамоты- 13 августа.
Я об этой "платформе" читаю уже который месяц, а она только родилась. Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 3737
показати весь коментар
22.08.2021 16:56 Відповісти
"Скорее всего, я не тем занимаюсь." Не ТЕМ, разумеется. ТЕМ занимается и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр Гетьман - доверенное лицо Баканова. 90 тсч гринов в ручки белые за службу народу и красивые глаза. И никаких смет и никаких ФОПов. " Я ваш вирок !".
показати весь коментар
22.08.2021 17:00 Відповісти
За это шапито платим все мы, и не только деньгами
показати весь коментар
22.08.2021 17:01 Відповісти
Все - таки зелених потвор потрібно виносити , так як вони щось дуже розпаясились і гребуть бабло мілліардами !
Ці квартпльщики наваяють стільки сценарієв по розбазарюванню бюджетних грошей , що залишимося голими , босими
І голодними ☹️
показати весь коментар
22.08.2021 17:06 Відповісти
Отмыв бабулесов, этим Набу, прокуратура, Сбу должна заниматься. В Украине коррупции нет
показати весь коментар
22.08.2021 17:07 Відповісти
Пилите, Шура, пилите, они золотые!
показати весь коментар
22.08.2021 17:10 Відповісти
надто дорого обходиться українцям діяльність цього довбаного кварталу з Зеленським.
показати весь коментар
22.08.2021 17:11 Відповісти
Надо увидеть это чудо-ролики... когда начинается - неплохо бы то же указывать...
показати весь коментар
22.08.2021 17:11 Відповісти
В Киеве шо, ещё пр. героев сталинграда есть? Ото вы даёте.
показати весь коментар
22.08.2021 17:18 Відповісти
Глава Крыма Сергей Аксенов похвалил президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот вовремя платит за квартиру. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Аксенова, глава государства перечисляет 6 тыс. руб. ежемесячно. Он назвал Зеленского дисциплинированным плательщиком. «Молодец. По 6 тыс. руб. в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», - отметил глава республики (цитата по «РИА Новости»). ©. Поди клевещут, собаки, на нашего любимого президента.
показати весь коментар
22.08.2021 17:28 Відповісти
Теперь ясно где искать вскоре
показати весь коментар
22.08.2021 18:05 Відповісти
Почти весь лимит выбрал фоповский. На этот год 300к осталось.
показати весь коментар
22.08.2021 17:31 Відповісти
Это не платформа,там галерея,ролик,визуализация,зона,чисто бабло из воздуха люди сделали,а налогоплательщик все эту аферу оплатил.
показати весь коментар
22.08.2021 17:35 Відповісти
Статус ФОП - припинено, тобо ці упирі на лівого ФОПа записали всі витрати. https://prnt.sc/1qekoxj
показати весь коментар
22.08.2021 17:38 Відповісти
Тут би гучне журналістське розслідування провести, але усі журналісти-правдоруби сидять з набитим у рот бєніним баблом.
показати весь коментар
22.08.2021 18:03 Відповісти
Тут в комментах есть стишок про "правдорубов" типа Серлеща, Внайома и прочих холуев Зеленского. ... "Наем прикрив смердючий рот..."
показати весь коментар
22.08.2021 19:05 Відповісти
Это ТОВ припинено, ФОП действует. Гуглите внимательнее Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 9963
И даже виды деятельности профильные Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 707
показати весь коментар
22.08.2021 18:51 Відповісти
Примечательно что у Михайлова в ТОВ-ке партнер на 50% был известный политолог Сергей Гайдай Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 5004
показати весь коментар
22.08.2021 18:53 Відповісти
А сколько налогов заплатил этот ФОП ?? .. и сам организовывал или семь сотрудников на минималку посадил ??
показати весь коментар
22.08.2021 17:50 Відповісти
Налогов этот ФОП заплатил 5% от указанной суммы, в реквизитах же написано! Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 362
Это 340 тыс грн.
показати весь коментар
22.08.2021 18:55 Відповісти
Нормальні бюджети, зразу видно що епоха бідності закінчилась, в окремих людей)))
показати весь коментар
22.08.2021 18:00 Відповісти
эти ролики кто то в глаза видел?
показати весь коментар
22.08.2021 18:17 Відповісти
ну на хрена? ведь ничего не изменится, только бабло уйдет
показати весь коментар
22.08.2021 18:17 Відповісти
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 6008
показати весь коментар
22.08.2021 18:43 Відповісти
Уявіть ФОП захворів. Кіна не буде? Навіть для клоунів, цей кошторис - шедевр, що пояснює економічну політику нікчем
показати весь коментар
22.08.2021 18:46 Відповісти
На эти деньги можно было отснять сезон ССкотов или Слуги Урода!
показати весь коментар
22.08.2021 18:48 Відповісти
"ДЕРЖАВНА театрально-видовищна компанія"!!!!!"Ангдрид же через коромысло, это шож за неведома зверушка у Зеленых образовалась? Комбайн с вертиткальным взлетом? Прокладка между госбюджетом и Кварталом 95? Это хто ж туда государственные гроши отправляет, Ермак или сам Бубочка распоряжаецца?
показати весь коментар
22.08.2021 18:55 Відповісти
браво, так в наглую даже янык не воровал)))
показати весь коментар
22.08.2021 19:03 Відповісти
янык более брутально воровал! Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 4223 выписал себе 16 млн грн гонорара за книгу - это по тогдашнему курсу 2 млн долларов Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 1060 а как стало известно о факте - сжег типографию вместе с тиражом! Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 3855
показати весь коментар
22.08.2021 19:08 Відповісти
16 млн выплатила типография а не бюджет. секешь разницу? это как юле 5 млн уе выплатила юр компания)))) для легализации награбленного
показати весь коментар
22.08.2021 19:13 Відповісти
Та Янек - просто лох у порівнянні з Нелохом.

Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 1146
показати весь коментар
23.08.2021 00:15 Відповісти
Хотя Малахов человек в принципе известный, не с улицы:
Малахов Ігор Михайлович
показати весь коментар
22.08.2021 19:04 Відповісти
Судя по списку его работ, вполне мог как известный документалист снять все перечисленное в смете Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 3695
показати весь коментар
22.08.2021 19:06 Відповісти
хотя на гос службе тысячи людй занимающиеся тем же самым за что заплатили фопу
показати весь коментар
22.08.2021 19:04 Відповісти
А какая смета форума серов и серух никто не знает ?
показати весь коментар
22.08.2021 19:28 Відповісти
Галерея "Зоряний Пил" 386196
Или ссы в глаза
показати весь коментар
22.08.2021 19:34 Відповісти
Мерзкие паскудные отвратительные твари!!!
показати весь коментар
22.08.2021 21:20 Відповісти
Да уж, это вам не Голобородько.
показати весь коментар
22.08.2021 22:26 Відповісти
Як же ці зелені свині дістали. Але надіюсь, що народ рано чи пізно винесе їм справедливий вирок ( Зелепукіну - персонально)...
показати весь коментар
22.08.2021 23:00 Відповісти
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 4832
показати весь коментар
22.08.2021 23:42 Відповісти
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 7923
показати весь коментар
23.08.2021 00:09 Відповісти
сметуны вы де? или фсьо идёт ТАК???
показати весь коментар
23.08.2021 11:59 Відповісти
Одни мародёры сменяются другими и только возвращение смертной казни наведёт порядок с тотальной коррупцией в стране!
Украина вставай на Майдан 3.0 против олигархов и их клоунов "Зелю, геть"!!!
показати весь коментар
23.08.2021 13:20 Відповісти
А что и так можно????
показати весь коментар
23.08.2021 14:19 Відповісти
Мене вразило те, може хтось не звернув уваги або вважає це не суттєвим, що на відвороті піджака Зеленського, як Президента країни, не було значка з малим гербом України - тризубом. Не думаю, що це просте упущення. Це щось набагато значніше і небезпечніше. Адже він насправді собою не володіє, нам керує і спрямовує його найближче оточення, яке не завжди і не зовсім патріотичне.
показати весь коментар
23.08.2021 15:29 Відповісти
 
 