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Новини За кордоном
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армія РФ (2698) боєприпаси (710)

Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У мережу потрапили кадри російських снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовувалися в Сирії і на Донбасі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на одному з російських мілітарних телеграм-каналів.

У повідомленні зазначається: "Процес підготовки до використання 152-мм коректованих артилерійських боєприпасів 3ОФ39 "Краснопіль" на навчаннях 120-ї гвардійської артилерійської бригади.

Підрозділи бригади відомі своїми бойовими відрядженнями на Донбас і в Сирію, де ними успішно застосовувався, зокрема, і цей тип боєприпасів".

Читайте також: ПТУРи, САУ, снайперські комплекси та міни: з РФ на Донбас завезли чергову партію озброєння і боєприпасів, - розвідка

Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів Краснопіль, які успішно застосовують на Донбасі 01
Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів Краснопіль, які успішно застосовують на Донбасі 02
Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів Краснопіль, які успішно застосовують на Донбасі 03
Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів Краснопіль, які успішно застосовують на Донбасі 04

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Топ коментарі
+52
А зеленая пошесть заморозила программу развития управляемых точных средств поражения. Да что говорить -- даже обычных снарядов не закупили.
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22.08.2021 18:28
+51
Какцапы уже и не шифруются.
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22.08.2021 18:26
+17
Все кацапские "краснополи" нужно густо засеять "Квітниками"....
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22.08.2021 19:06
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Какцапы уже и не шифруются.
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22.08.2021 18:26 Відповісти
московити,а покажіть но свій управляємий ІЛ який недавно упал? Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 7225
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22.08.2021 19:01 Відповісти
коментар відмічено як спам
На испытаниях новая сырая техника всегда падает. Пора бы это уже знать
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22.08.2021 20:00 Відповісти
Побольше там испытывайте, только у себя на паРаше. У вас там и супер робот федя падает
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22.08.2021 20:11 Відповісти
За останні 2 тижні грохнулися кацапські Су-35 і Міг-29, це теж новая сирая тєхніка? Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 5873
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22.08.2021 20:18 Відповісти
Двигатель загорелся, потому что был сырой Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 6843 Логично, чо Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 9350
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08.09.2021 14:49 Відповісти
Все кацапские "краснополи" нужно густо засеять "Квітниками"....
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22.08.2021 19:06 Відповісти
снаряд українського ВПК з гарною назвою -Карасук Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 6132 Усі ж знають що кацапи-суки і їх треба покарати.
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22.08.2021 19:15 Відповісти
*** Хотят ли русские войны,
Спросите вы у "Тишины",
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей",
Ещё спросите у солдат
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Как "Козлик" нагоняет страх.
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"
Какой "Капустник" правит "Бал",
"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер",
Спроси "Метис" с "Мулатом" как
Попали в русский "Зоопарк",
Чем связан с "Буратино" "Шмель",
И от чего спасёт "Свирель"
Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Благоухает наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.
Что за "Акации" в лесу,
И что вам "Дятлы" принесут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Как "Клюква" русская красна,
Хотят ли русские проблем
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"
Кому там нужен русским мир?
И вам ответит "Бородач"
И, вместе с ним "Вампир" и "Грач",
"Подкидыш", "Марья" и " Иван",
"Заколка", "Гоблин", "Гардиан",
И "Бурундук" и "Кипарис",
И "Канарейка" и "Нарцисс",
И "Целина" и "Гиацинт"
И "Мумия" и "Гном" и "Винт",
И "Черноморец" и "Волна"
"Енот", "Кальмар" и "Камбала"
И даже "Аметист" и "Клещ"
Вам объяснят простую вещь.
И вы поймёте мысль мою
Война нам, русским, пох*ю.
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22.08.2021 19:38 Відповісти
мощный вирш
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23.08.2021 05:32 Відповісти
Это точно всё названия вооружения? Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 8446
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08.09.2021 14:51 Відповісти
да!
по тексту :
Спросите вы у "Тишины" (Стрелково-гранатометный комплекс "Тишина")
Над ширью пашен и "Полей" (АСУ 86Ж6 "Поле МЭ" или Ми-8ПП с комплексом "Поле")
И у "Берёз" и "Тополей" (Танк Т-80УД "Береза", комплекс "Тополь М")
Что за лопатка "Вариант" (Гранатомет-лопатка "Вариант")
Что за "Обувка" на ногах (ГП-30 "Обувка")
Как "Козлик" нагоняет страх (Гранатомет ТКБ-0134 "Козлик")
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан" (РПГ-18 "Муха", самоходная минометная установка 2С4 "Тюльпан")
И чем наполнен наш "Стакан" (Вертолет МИ-24 "Стакан" )
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал" (Противотанковый ракетный комплекс "Вихрь", автомат АС "Вал")
Какой "Капустник" правит "Бал" (КАУО 1В126 "Капустник-Б", БРК "Бал-Э")
"Фантасмагорией" какой (Авиационная станция целеуказания Л-081 "Фантасмагория")
"Фагот" играет и "Гобой" (ПРК 9К111 "Фагот", самоходный ПРК 9К113 "Гобой" ("Конкурс")
Что доставляет наш "Курьер" (ПГРК 15П159 "Курьер")
И где находится "Барьер" (Радиолокационный комплекс "Барьер-Е" или ПКП РВСН "Барьер")
Спроси "Метис" с "Мулатом" как (ПРК 9К115 "Метис" с тепловизором 1ПН86-ВИ "Мулат-115")
Попали в русский "Зоопарк" (Радиолокационный комплекс разведки "Зоопарк-1")
Чем связан с "Буратино" "Шмель" (ТОС-1 "Буратино"я, РПО-А "Шмель")
И от чего спасёт "Свирель" ("Свирель", устройство для активной защиты моб. телефона)
Как от "Пионов" и "Гвоздик" (САУ "Пион" 2С7, самоходная 122-мм гаубица "Гвоздика")
Какие "Кактусы" растут (РЛС МР-200 "Кактус" или активная охранная система "Кактус")
Какие "Васильки" цветут (Миномет калибра 82 мм 2БМ9 "Василек")
Что за "Акации" в лесу (152 мм САУ "Акация")
И что вам "Дятлы" принесут (Гранатомет-пистолет "Дятел")
Какое "Пламя" у "Костра" (Станковый гранатомет АГС-17 "Пламя", гранатомет ГП-25 "Костер")
Как "Клюква" русская красна (РПГ-28 "Клюква")
Спросите вы у "Хризантем" (Самоходный ПТРК 9К123 "Хризантема С")
У "Незабудок" и "Витрин" (Кассетные мины - "незабудка", гранотомет "Витрина")
И вам ответит "Бородач" (Малогабаритный реактивный огнемет МРО-А "Бородач")
И, вместе с ним "Вампир" и "Грач" (Гранотомет РПГ-29 "Вампир", СУ-25 "Грач" или ПЯ МР443 "Грач")
"Подкидыш", "Марья" и "Иван" (Гран. выстрел ВОГ-25, РДС-3 Марья и АН602 Большой Иван)
"Заколка", "Гоблин", "Гардиан" (Подкалиб. снаряд "Заколка", ПП "Гоблин-2", БТР 3У "Гардиан")
И "Бурундук" и "Кипарис" (пистолет-пулемет ОЦ-02 "Кипарис", катер проекта 1392 "Бурундук")
И "Канарейка" и "Нарцисс" (Гранатометный комплекс 6С1 "Канарейка", СЕИ "Нарцисс")
И "Целина" и "Гиацинт" (ПГРК МБР "Целина 2", 152 мм самоходная пушка "Гиацинт С")
И "Мумия" и "Гном" и "Винт" (125-мм снаряд 3П31 "Мумия" РГ-6 "Гном", ТРС-82М "Винт")
И "Черноморец" и "Волна" (АРТ "Черноморец", ракетный комплекс M-1 "Волна")
"Енот", "Кальмар" и "Камбала" (533-мм торпеда СЭТ-65 "Енот", АПЛ "Кальмар", КРМ "Камбала")
И даже "Аметист" и "Клещ" (Крылатая п/корабельная ракета П-70 "Аметист", ПТПМ "Клещ")
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08.09.2021 15:00 Відповісти
а зачем шифроваться? в Украине во всю рулят нужные ху@лу ЗЕленые клоуны, которые третий год подряд убивают оборонку, деморализуют армию, заводят дела на фронтовиков и украинских патриотов, выпускают из-под суда сепаров и пособников бандита янукОвоща, ставят на руководящие посты коррупционеров и спонсируют из украинского бюджета приближенных олигархов... кремлевскому ху@лу и делать-то особо ничего не нужно, ЗЕленая саранча в турборежиме обнуляет все, что Украина отстаивала и отвоевывала все 30 лет Независимости...
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22.08.2021 19:21 Відповісти
когда то незабываемый М.М.Жванецкий написал ( еще для Райкина) о балеринах - прикрути к ноге динамо и пусть дает ток в недоразвитые районы. Он предвидел появление таких же вертлявых квартальцев и застал уже их во власти
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23.08.2021 05:35 Відповісти
******* кацапы
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22.08.2021 19:26 Відповісти
А зеленая пошесть заморозила программу развития управляемых точных средств поражения. Да что говорить -- даже обычных снарядов не закупили.
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22.08.2021 18:28 Відповісти
Наплодили олігархів з часів Кучми,то і маємо,що маємо..Благо,що сьогодні президент не з олігархічної когорти,як минулий...
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22.08.2021 18:46 Відповісти
и толку ? он с этими олигархами закорешился уже по самые помидоры, хотя делает вид, что типа борется, но то, что борьба - фуфло, уже давно понятно
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22.08.2021 19:00 Відповісти
А чим твій "неолігарх" третій рік займається? Чому до цих пір не те що не розвивається військово-промисловий комплекс але й зупинена більшість програм з розробки і випуску озброєння?
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22.08.2021 19:00 Відповісти
Те,що заморозили Медведчука і його ЗМІ,куплені за часів минулого президента,то це факт..А з системними Свинарчуками і Тупицькими не просто було б навіть і сатані боротися...З приводу програми озброєння ,як завжди "Одна баба казали"..
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22.08.2021 19:11 Відповісти
"Ляп штаньми об асфальт!" Ти "очком не верти"!!!
Який стосунок ЗМІ Медведчука і Тупицький мають до військово-промислового комплексу? "Чому не сидять Свинарчуки" при "неолігарху"? Чому до цих пір (СЕРПЕНЬ!!!) не профінансовані оборонні програми на 2021 рік? Що заважає це зробить "неолігарху"?
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22.08.2021 19:19 Відповісти
Тупицький,має безпосередньє відношеня до всього,що відбувається в в усіх сферах державного управління і незаконного збагачення чиновників і олігархів,також і за рахунок оборонних програм..
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22.08.2021 19:25 Відповісти
Що ти "очком крутиш"!!! Який стосунок суддя Конституційного суду має до розслідування справ стосовно "незаконного збагачення"?" Ти - "дурень по життю" чи "дурень на зарплаті"?!
Справа судді Конституційного Суду - тлумачення закону, а не його практичне застосування!!!
На якій помийниці, на ботоферму, вас, ідіотів, набирають?
І останнє: ти мені, нарешті, скажеш, чому, до цих пір, не профінансовані оборонні програми? Рік уже закінчується! Хто заважає? Медведчук? Тупицький? Марсіани?
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22.08.2021 20:22 Відповісти
Яр Холодний,прчинно-наслідковий звязок ще з часів Кучми і аж до олігарха на бюльдозері перед Банковою 1грудня 2013 р,який примазався до Евромайданівців,щоб врятувати свою олігархічну систему і йому це вдалося..
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22.08.2021 21:07 Відповісти
Я не бачу відповідей на поставлені мною конкретні питання! А "бла-бла-бла" "високим штилем" мені не потрібне!
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22.08.2021 21:19 Відповісти
Якщо не бачиш відповідей,то нам не має про що говорити..
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22.08.2021 22:07 Відповісти
А я їх не бачу, тому що ти їх не пишеш! Я бачу від тебе лише безпредметну "болтологію" що не стосується заданих мною питань
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22.08.2021 22:44 Відповісти
Арсен Люпен - а где основной бенефициар Бурисмы и друг Байдена Юниора и одновременно личный друг и бизнес партнер Авакова -черта и "друг Кадырова", что он нем умалчиваем ?
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23.08.2021 05:40 Відповісти
твій зелений нарік з когорти маріонеток одного найогиднішого бородатого олігарха.
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22.08.2021 19:20 Відповісти
Ага. Вот именно для этого вы и выбрали тупую именно куклу олигархов. Именно для борьбы с олигархами? Логика совкового люмпена с зомбоящиком вместо мозгов.
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22.08.2021 20:25 Відповісти
Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 7077
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22.08.2021 20:26 Відповісти
на парад сходи, посмотри на Нептуны, пе дрилло
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22.08.2021 20:13 Відповісти
Доприменяетесь, мля...
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22.08.2021 18:31 Відповісти
Это для лохов очередная кацапская страшилка-мультяшка. а как же кривизна земли, не мешает?! Это что-то вроде надувной кацапской военной техники, пустить пыль в глаза это они мастаки! А почему об этом мы вдруг узнаем о чуде-юде снарядах уже через 7-8 лет?????????
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22.08.2021 18:46 Відповісти
А самостоятельно прочитать наименование боеприпасов в боекомплекте САУ, не способны?
ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте статью.
В чём суть? В снарядах или в другом?
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22.08.2021 18:53 Відповісти
Надувна гумова техніка це звичайні фальшцілі, під час другой світової робили дерев'яні, насправді це ціла галузь військового спорядження.
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22.08.2021 18:59 Відповісти
Надувні широко застосовувалися ще під час підготовки для висадки у Нормандії!
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22.08.2021 19:01 Відповісти
Маю на увазі СРСР, на той час дерев'яні макети, може й були гумові, не читав.
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22.08.2021 19:06 Відповісти
Були, але мало Поставлялися з США Макети танків "Шерман"
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22.08.2021 19:09 Відповісти
Кацапские ублюдки
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22.08.2021 18:52 Відповісти
Остання фотка незрозуміла, досить незручно так заряджати.
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22.08.2021 19:01 Відповісти
Без разницы. САУ на передовой никогда не стоят. Минимум в десятке км. В комплекте идет механизированный транспортер-лента, но на фото его почему то нет
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22.08.2021 19:31 Відповісти
Длина "Краснополя", не совпадает со штатной механизированной боеукладкой 2С19 "Мста".
Поэтому и подача такая, через боковой башенный люк.
Его сразу в заряжающий механизм, потому что отсутствует штатное место для него.
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22.08.2021 21:57 Відповісти
Это не заряжание, а загрузка боекомплекта в боеукладку. Потом оттуда будет удобно заряжать, ну если конечно заряжающий правильный и знает как это делать.
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22.08.2021 21:29 Відповісти
Механическая укладка 2С19 "МСТА-С", не предусматривает наличие "Краснополя".
А больше там никаких других видов укладки не существует.
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22.08.2021 22:05 Відповісти
Да, вынужден признать тут я тормознул. Из танков последним где имелся заряжающий был Т62. Последующие уже шли с экипажами из 3 чел. и механизмами заряжания. С самоходками наверное совершенствование шло параллельно.
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22.08.2021 22:41 Відповісти
Краснополь давно РФ применяет на Донбассе, чему посвящена страница в нашей википедии: Краснополь (керований снаряд). Так что это давно известно минимум с 2018 года, и нашему ГУР МО в т.ч. Вопрос только, что мы сделали.
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22.08.2021 19:05 Відповісти
Что мы сделали?
Мы задействовали ГУР МО чтобы выкрасть Чауса из Молдовы.
Приоритеты.
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23.08.2021 08:33 Відповісти
Дьяволу неинтересно быть дьяволом,если об этом никто не узнает.
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22.08.2021 19:09 Відповісти
Уроды👺👺👺👺👺
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22.08.2021 19:09 Відповісти
Покажіть мені воєнторг, в якому та техніка продається...
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22.08.2021 19:10 Відповісти
35 тыс баксов за штуку - и он твой
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22.08.2021 19:35 Відповісти
Я прокомментировал об этих снарядах так как их и в помине нет, как и очень много из того о чем кацапы рапортуют в целях запугивания. а в итого полный - ноль и на мой коммент сразу откликнулись "специалисты" в военной техники, по всей видимости выпускники института культуры спивучого придурка
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22.08.2021 19:12 Відповісти
Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 6409 Где вы только такие беретесь? Полно видосов их применения из Сирии. Залезь на ютуб. Краснополи давно и серийно выпускаются. Вполне доведены до ума. Но для точного попадания им нужна подсветка с беспилотника
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22.08.2021 19:28 Відповісти
Так протяни линию электропередач!!!!!!! Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 5912
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22.08.2021 19:31 Відповісти
новости про успех впк рф, а где украинские разработки где уничтожение личного состава рф Украинским оружием вы для кого это пишите для сепаров чтоб они были довольны
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22.08.2021 19:39 Відповісти
снарядик стоит больше 100 000 баксов какие щедрые (братушки)
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22.08.2021 19:45 Відповісти
35 000
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22.08.2021 19:58 Відповісти
В Министерстве обороны России не скидывают со счетов вероятность того, что Сирия в будущем может войти в состав ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности).

Тогда, любое нападение на Сирию со стороны Израиля или Турции дает России право наносить ответные удары
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22.08.2021 19:49 Відповісти
Сирия и Израиль даже сейчас официально в состоянии войны
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22.08.2021 19:58 Відповісти
ответный удар по израилю? ты думаешь в ген штабе там сумасшедшие сидят?
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22.08.2021 20:17 Відповісти
100% дятли
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22.08.2021 20:30 Відповісти
в переводе на мордовское наречие - Сексоты
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23.08.2021 05:44 Відповісти
война рашки с израилем продлится часа 3-4
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23.08.2021 15:49 Відповісти
ОДКБ - мертвая "организация", как и любой договор, с подписью московитов. Армянцы в курсе.
"россия" и право - несовместимые понятия. У московитов понятие "право" касается только ихней жадности, другие аспекты лапотники не применяют априори.
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22.08.2021 20:40 Відповісти
Анатолль, признавайся, пил бояру и уху ел?
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22.08.2021 23:25 Відповісти
года четыре назад обсуждали, что где в сумах делают аналогичный снаряд. Но, скорее всего, эта хвальба имеет одну весомую причину - рейковская агентура, сидящая на закупах в МОУ ушла, испытания Дан провалили, Дан зеленый свет 155, там снаряд бьет на 40, так же как и Краснополь да и строят завод по выпуску боеприпасов. Так что эта инфа в стиле - А у нас во дворе ........
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23.08.2021 05:51 Відповісти
их там нет!
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23.08.2021 10:12 Відповісти
 
 