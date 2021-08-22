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Новини Політика України
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Меркель (702) енергетика (580) альтернативна енергетика (97) Денис Шмигаль (1762)

Україна готова до практичного втілення Енергетичного партнерства з Німеччиною, - Шмигаль на зустрічі з Меркель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна готова до практичного втілення Енергетичного партнерства з Німеччиною і до початку двосторонніх проєктів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з канцлеркою Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель, яка відбулася 22 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Прем'єр-міністр підкреслив, що проєкт "Північний потік-2" становить пряму загрозу з боку Росії геополітичному становищу держав Європи.

"Ми розраховуємо на застосування ЄС заходів протидії введенню в експлуатацію цього проєкту. А також розраховуємо на збереження статусу України як постачальника й транзитера природнього газу до Євросоюзу та підтвердження використання української ГТС із необхідними об'ємами", - зазначив глава українського уряду.

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Денис Шмигаль наголосив, що уряд України налаштований активно продовжувати співпрацю з Німеччиною та Європейським Союзом у межах "зеленого" енергетичного переходу.

Україна готова до практичного втілення Енергетичного партнерства з Німеччиною, - Шмигаль на зустрічі з Меркель 01

"Пріоритетом та стратегічною метою є інтеграція української енергосистеми в європейську мережу ENTSO-E. Україна неухильно дотримується взятих зобов’язань для реалізації повної інтеграції, запланованої на 2023 рік, яка дасть Україні реальну енергонезалежність та можливість відокремитися від енергосистем РФ та Білорусі", - зазначив прем’єр-міністр.

Перспективними напрямками Енергетичного партнерства, за словами глави уряду України, є співпраця у сфері відновлювальної енергетики і водню.

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"Ми зацікавлені в пілотних водневих проєктах із німецькими партнерами для початку спільного виробництва й транзиту водню в Німеччину і Європу. Німецькій стороні передано на розгляд декілька українських проєктних пропозицій щодо водню", - сказав Денис Шмигаль.

Він додав, що Україна вітатиме започаткування до кінця цього року кількох двосторонніх пілотних проєктів.

Ангела Меркель запевнила, що співпраця України та Німеччини у сфері енергетики буде продовжена. Канцлерка ФРН наголосила на тому, що Німеччина виступає за продовження транзиту газу до Європи через українську газотранспортну систему.

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Топ коментарі
+8
Якби Меркель знала, скільки вартує підключити сонячну станцію до мережі, то замість Газпрома пішла б начальником відділу в любе обленерго.
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22.08.2021 19:15
+3
Ща только еще пару контрактов с Роисей подпишем и сразу будем готовы.
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22.08.2021 19:01
+3
Газа нам не потрібно, сховища заповнені, це типу, ми закриємо АЕС і перейдемо на умовний водень, інфраструктури для якого в нас нема.
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22.08.2021 19:11
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Ща только еще пару контрактов с Роисей подпишем и сразу будем готовы.
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22.08.2021 19:01 Відповісти
Это типа продайте нам немножко газа?
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22.08.2021 19:06 Відповісти
Газа нам не потрібно, сховища заповнені, це типу, ми закриємо АЕС і перейдемо на умовний водень, інфраструктури для якого в нас нема.
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22.08.2021 19:11 Відповісти
Типо мы не мешаем Германии запускать СП-2 а Германия нам поможет *зеленые тарифы* расширить? А не пойти бы вам на**** со своими *новыми екологическими проектами*. Вы хоть думали сколько стоит ета ваша *зеленая* енергетика и водород? Ети технологии не могут себе позволить даже самые богатые страны.
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22.08.2021 19:10 Відповісти
Якби Меркель знала, скільки вартує підключити сонячну станцію до мережі, то замість Газпрома пішла б начальником відділу в любе обленерго.
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22.08.2021 19:15 Відповісти
а скільки кошує підключення?
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22.08.2021 20:22 Відповісти
Кто то хоть понял как нас 2 раза в***ли и как красиво ето обставили как будто второй раз ето награда. За то что Украина по факту перестает быть полноценно страной- транзитером, нам еще и сверхдорогие *екологические технологии* навязали.
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22.08.2021 19:17 Відповісти
Фсігда і ввпіз.. ввжоп..ввєздє готов!
Прошмигалю!
Дайтє дєнюх!
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22.08.2021 19:19 Відповісти
Не трогайте наши украинские атомные станции. Еще надо строить .Урана у нас просто завались,и лития,и титана.
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22.08.2021 19:25 Відповісти
Зеленые идиоты не понимают что меркельша уже хромая утка и ведутся на ее дешевые предложения которые уже в зародыше мертвы!!!! Этот визит для нас не имеет ни какого значения, этот визит только для внутреннего использования(германии) так как у них выборы на носу а дела партейные не ахти!!!!!!!!!!!!!!!! Вот и пиарится комсомолка штазиевская.
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22.08.2021 19:28 Відповісти
Украина ведет переговоры о продаже отечественных военно-транспортных самолетов Ан-178
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tP_mJ33JDRo
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22.08.2021 19:35 Відповісти
по-большому счету она может говорить и даже кивать головой на все ваши забаганки...ей пофиг - у нее дембель на носу... так что слюни не распускайте...
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22.08.2021 19:44 Відповісти
Звісно готові, німеччина тепер головна на північних стежках...)))
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22.08.2021 20:03 Відповісти
А что сделано в самой Украине за последний месяц для увеличение добычи нашего газа и для поиска месторождений?Почему-то у нас все убиваются по утрате 1-3 миллиардов для олигархов за транзит но инфига не делают для того чтоб вместо транзитного газа наполнить трубу украинским и получить в десятки раз больше прибыли?Но кому это в Украине нужно,власть борется за шкурные интересы олигархов под видом о заботе об украинской экономике.
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22.08.2021 20:48 Відповісти
Слідкуйте за зеленими виродками!
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22.08.2021 21:57 Відповісти
Российские предложения согласованные с Германией для передачи Украине.
Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему после 2024 года, в случае согласования следующих требований. 1. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - должны быть указаны собственные органы правопорядка и налогообложения. 2. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.3. Украина точно определяет дату начала регулярных пенсионных выплат и задолженности по ним населению ОРДЛО в пределах 2022 г. 4. Снятие с обсуждения законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".Россия отказывается от обсуждения вопроса о воде в Крым и передаче границы под контроль Украины
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22.08.2021 21:59 Відповісти
Все ясно, будет очередное повышение тарифов на газ и электричество. Попробуйте только не платить....
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22.08.2021 22:35 Відповісти
 
 