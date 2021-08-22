Україна готова до практичного втілення Енергетичного партнерства з Німеччиною, - Шмигаль на зустрічі з Меркель

Україна готова до практичного втілення Енергетичного партнерства з Німеччиною і до початку двосторонніх проєктів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з канцлеркою Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель, яка відбулася 22 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Прем'єр-міністр підкреслив, що проєкт "Північний потік-2" становить пряму загрозу з боку Росії геополітичному становищу держав Європи.

"Ми розраховуємо на застосування ЄС заходів протидії введенню в експлуатацію цього проєкту. А також розраховуємо на збереження статусу України як постачальника й транзитера природнього газу до Євросоюзу та підтвердження використання української ГТС із необхідними об'ємами", - зазначив глава українського уряду.

Читайте також: Меркель назвала "європейсько-російським проєктом" газопровід "Північний потік-2"

Денис Шмигаль наголосив, що уряд України налаштований активно продовжувати співпрацю з Німеччиною та Європейським Союзом у межах "зеленого" енергетичного переходу.

"Пріоритетом та стратегічною метою є інтеграція української енергосистеми в європейську мережу ENTSO-E. Україна неухильно дотримується взятих зобов’язань для реалізації повної інтеграції, запланованої на 2023 рік, яка дасть Україні реальну енергонезалежність та можливість відокремитися від енергосистем РФ та Білорусі", - зазначив прем’єр-міністр.

Перспективними напрямками Енергетичного партнерства, за словами глави уряду України, є співпраця у сфері відновлювальної енергетики і водню.

Читайте також: ЄБРР та інші організації зупинили фінансувати "зелену" енергетику в Україні через політичні ризики, – Зінченко

"Ми зацікавлені в пілотних водневих проєктах із німецькими партнерами для початку спільного виробництва й транзиту водню в Німеччину і Європу. Німецькій стороні передано на розгляд декілька українських проєктних пропозицій щодо водню", - сказав Денис Шмигаль.

Він додав, що Україна вітатиме започаткування до кінця цього року кількох двосторонніх пілотних проєктів.

Ангела Меркель запевнила, що співпраця України та Німеччини у сфері енергетики буде продовжена. Канцлерка ФРН наголосила на тому, що Німеччина виступає за продовження транзиту газу до Європи через українську газотранспортну систему.

Читайте також: Меркель: Ми хочемо якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну