Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський

Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на IV міжнародному волонтерському і ветеранському форумі в неділю в Києві.

"Ми відновлюємо справедливість, і тільки цього року статус учасника бойових дій отримали понад чотириста добровольців, які брали участь в АТО", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, здоров'я учасників бойових дій є пріоритетом.

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"Цього року в межах нашої програми "Велике будівництво" буде завершено терапевтичний корпус обласного госпіталю ветеранів війни в місті Рівне, а також новий корпус фізичної і реабілітаційної медицини у Святогірську Донецької області", - повідомив президент.

Він також нагадав, що рік тому затвердив Національну стратегію фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та їхніх сімей, і наразі всі місцеві адміністрації долучаються до її реалізації і створення належних умов для реабілітації ветеранів у кожному регіоні України.

Крім цього, президент пообіцяв, що "близько пів тисячі ветеранів війни та членів сімей загиблих отримають у 2021 році грошову компенсацію для придбання власного житла".

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