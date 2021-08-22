Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський
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Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на IV міжнародному волонтерському і ветеранському форумі в неділю в Києві.
"Ми відновлюємо справедливість, і тільки цього року статус учасника бойових дій отримали понад чотириста добровольців, які брали участь в АТО", - сказав Зеленський.
За словами глави держави, здоров'я учасників бойових дій є пріоритетом.
"Цього року в межах нашої програми "Велике будівництво" буде завершено терапевтичний корпус обласного госпіталю ветеранів війни в місті Рівне, а також новий корпус фізичної і реабілітаційної медицини у Святогірську Донецької області", - повідомив президент.
Він також нагадав, що рік тому затвердив Національну стратегію фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та їхніх сімей, і наразі всі місцеві адміністрації долучаються до її реалізації і створення належних умов для реабілітації ветеранів у кожному регіоні України.
Крім цього, президент пообіцяв, що "близько пів тисячі ветеранів війни та членів сімей загиблих отримають у 2021 році грошову компенсацію для придбання власного житла".
Будь ласка, зачекайте...
И эта заслуга перевесит любую его неудачу
я просто питаю: не набридло цей фейк тягати?
на літовищі в Косові(??можу помилитися) .. Нагороджував Наших бійців..
😁
почему не сказать - получили 432 воина...
а вот при ком... и что и где и как - это Ваша фобия или фантазия...не относящаяся к моему комменту
Це - їх робота...
Тіль добробати...
Був випадок- один отримав , десь років з 6 тому, УБД ( за 1974 рік)за 6(!!) днів в Сомалі ...
Я був в шоці-Я ЧОТИРИ РОКИ (три війни) і Мені цього не треба!
Знаємо один одного з початку 60-х років....
Питаю:- А наФіга??!
Відповідь:- В маршрутці безкоштовно їздити....А ти туди піди і архіви піднімуть...
Та нафік...Виконував присягу...а що??