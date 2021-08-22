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ветерани (558) волонтери (573) добровольці (410) УБД (71)

Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський

Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на IV міжнародному волонтерському і ветеранському форумі в неділю в Києві.

"Ми відновлюємо справедливість, і тільки цього року статус учасника бойових дій отримали понад чотириста добровольців, які брали участь в АТО", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, здоров'я учасників бойових дій є пріоритетом.

Дивіться також: У Києві відбувається IV Міжнародний форум "Україна 30. Захисники". ВIДЕО

"Цього року в межах нашої програми "Велике будівництво" буде завершено терапевтичний корпус обласного госпіталю ветеранів війни в місті Рівне, а також новий корпус фізичної і реабілітаційної медицини у Святогірську Донецької області", - повідомив президент.

Він також нагадав, що рік тому затвердив Національну стратегію фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та їхніх сімей, і наразі всі місцеві адміністрації долучаються до її реалізації і створення належних умов для реабілітації ветеранів у кожному регіоні України.

Крім цього, президент пообіцяв, що "близько пів тисячі ветеранів війни та членів сімей загиблих отримають у 2021 році грошову компенсацію для придбання власного житла".

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Топ коментарі
+12
Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8555
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22.08.2021 19:31
+9
Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6165
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22.08.2021 19:27
+9
О нём можно бесконечно спорить, каким он был. Но он сделал главное: Он навсегда развернул страну от совкового кацапстана.
И эта заслуга перевесит любую его неудачу
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22.08.2021 19:49
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Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6165
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22.08.2021 19:27 Відповісти
Чего далеко брать, у нас все депутаты, министры и их прихвостни, все участники АТО, которые в АТО никогда не были.
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22.08.2021 19:43 Відповісти
Пошана і Слава Героям!
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22.08.2021 19:28 Відповісти
Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8555
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22.08.2021 19:31 Відповісти
Почему у Ющенко на погонах СА? Он же вроде в погранвойсках служил
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22.08.2021 19:34 Відповісти
Так норм?

Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3084
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22.08.2021 19:35 Відповісти
Такого помню, он у нас в бригаде на учениях был. Просто точно помню, что он пограничник
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22.08.2021 19:37 Відповісти
Если б не он, 14-й год у нас был бы в 2004-м...
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22.08.2021 19:42 Відповісти
Він був нормальним президентом. Просто вата у його час ще не прозріла.
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22.08.2021 19:46 Відповісти
О нём можно бесконечно спорить, каким он был. Но он сделал главное: Он навсегда развернул страну от совкового кацапстана.
И эта заслуга перевесит любую его неудачу
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22.08.2021 19:49 Відповісти
януковича Ющенко сделал президентом, или всё же "мудрый народ" проголосовал? Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8927
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22.08.2021 19:56 Відповісти
А у нас принято валить с больной головы на здоровую, то овоща президентом Ющенко сделал, то Порошенко посадил клоуна в президентское кресло.
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22.08.2021 21:54 Відповісти
бо Україна на той час була окупована.
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22.08.2021 19:38 Відповісти
При чем тут оккупация? Он служил в армянии на совково-турецкой границе. По идее на погонах должно быть ПВ
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22.08.2021 19:40 Відповісти
при тому. як і ті хто служили в афгані були в складі окупаційних військ. чи тобі докладніше все пояснити?
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22.08.2021 19:44 Відповісти
Я сам служил в оккупационных войсках ))
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22.08.2021 19:47 Відповісти
співчуваю. а я ні.
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22.08.2021 19:49 Відповісти
А до речі, так можеш в ***** просити компенсацію і пенсію, адже росія є спадкоємицею срср, чи ти в України все витребовуєш?
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22.08.2021 19:54 Відповісти
После пенсионной реформы пенсия мне не светит
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22.08.2021 19:59 Відповісти
чому?
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22.08.2021 20:02 Відповісти
60% украинцев останутся без пенсий
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22.08.2021 20:06 Відповісти
В чем претензия? Неужели потерпевший вiслюк тайно отслужил в армии и дембельнулся? Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1922
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22.08.2021 19:47 Відповісти
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які можуть бути претензії до тупорилої порохохудоби?
я просто питаю: не набридло цей фейк тягати?
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22.08.2021 19:51 Відповісти
Т.е. не можешь объяснить своё мычание. ОК Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2545
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22.08.2021 19:51 Відповісти
Повидимуму в фотошопе формы из ПВ не нашлось.
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22.08.2021 20:21 Відповісти
Опубликуй оригинал фото без фотошопа - уделай всех Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9028
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22.08.2021 20:22 Відповісти
Нагишом не могу,ЦН не пропустит.
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22.08.2021 20:35 Відповісти
Т.е. ты пробалаболил? Бывает Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3255
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22.08.2021 20:36 Відповісти
Бывает и такое,не спорю.
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22.08.2021 20:39 Відповісти
Вспам'яталося- бувший спікер В.Зради -Литвин отримав УБД за дві години
на літовищі в Косові(??можу помилитися) .. Нагороджував Наших бійців..
😁
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22.08.2021 19:32 Відповісти
как куцо и безлико звучит "более" 400 , это 401 или 489...
почему не сказать - получили 432 воина...
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22.08.2021 19:42 Відповісти
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а при парашенці скільки?
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22.08.2021 19:51 Відповісти
я говорил о цифрах...желательно не округленных - около, более..... а о точных

а вот при ком... и что и где и как - это Ваша фобия или фантазия...не относящаяся к моему комменту
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22.08.2021 19:57 Відповісти
При Петрі Олексійовичу, нашому ГЕТЬманові, жодному добровольцю не надали статус УБД, а цей вискочка чим не будь хоче насолити п"ятому.
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22.08.2021 21:59 Відповісти
в 2015 году часть добробатов вошла в составы разных батальонов (грубо говоря легализировались) и уже там получали статусы УБД...тех кто не захотел или... погиб (вечная им память) до этого года...только через суды могут доказать свое участие (если живой или раненный) и что-то около пятидесяти- семидесяти ...(простите, не помню точно) погибших в том аду, смогли получить этот статус.... посмертно (благодаря побратимам... для родственников и особенно детей)
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22.08.2021 22:19 Відповісти
Зачем что то накручивать? Протянут через раду голосование на выборах через дию, а дальше любой результат
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22.08.2021 19:51 Відповісти
Чотиркратний бігун від призову розпатякує продобровольців. А де ти був в той час?
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22.08.2021 19:50 Відповісти
Збитий льотчик Петро Олексійович не розпатякував, а просто не помічав всяких там добровольців.
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22.08.2021 22:01 Відповісти
Кадрові бійці та офіцери ні в ЖОДНОМУ разі не можуть отримувати УБД...
Це - їх робота...
Тіль добробати...
Був випадок- один отримав , десь років з 6 тому, УБД ( за 1974 рік)за 6(!!) днів в Сомалі ...
Я був в шоці-Я ЧОТИРИ РОКИ (три війни) і Мені цього не треба!
Знаємо один одного з початку 60-х років....
Питаю:- А наФіга??!
Відповідь:- В маршрутці безкоштовно їздити....А ти туди піди і архіви піднімуть...
Та нафік...Виконував присягу...а що??
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22.08.2021 20:03 Відповісти
Эй зебилы, когда там уже ваш квартальный черт освободит 8000 добровольцев, которых "посадили при порохе"?
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22.08.2021 20:57 Відповісти
Що витворяє цей зеленський? Петро Олексійович навіть не помічав добровольців, а цей вискочка надав їм статус УБД. Все робить, аби спаплюжити добре ім"я нашого ГЕТЬмана. Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 364
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22.08.2021 21:53 Відповісти
Йузік з лисим отримали???
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22.08.2021 22:41 Відповісти
хорошо. зрады нет.
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23.08.2021 06:05 Відповісти
 
 