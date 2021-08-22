В.о. керівника Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваного в одержанні хабара, відправлено під арешт, - САП
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила інформацію, що в.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваний в одержанні хабара у розмірі 90 тисяч доларів, відправлений під арешт із можливістю внесення застави у 5 млн грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці САП.
"21 серпня 2021 року детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомлено про підозру члену Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) за одержання неправомірної вигоди в розмірі 90 тис. дол. США, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - наголошується в повідомленні.
У САП додали: "22 серпня 2021 року Вищим антикорупційним судом повністю задоволено клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, та обрано для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн грн".
Будь ласка, зачекайте...
Удивлюсь, если не сегодня.
Сегодня выйдет под залог и продолжит заочно.
Если денег хватит - пройдет.
@TarasBerezovets
На записи Гетьман объясняет секретному агенту НАБУ, почему взятка составляет именно 90 тысяч долларов -
каждому члену комиссии по игорной деятельности за каждое решение из этих денег полагается по 5 тысяч долларов, а остальное передают «наверх».
«Наверх» это в ОП и Зеленскому.
@TarasBerezovets
Доверенное лицо главы СБУ Ивана Баканова, лейтенант службы Евгений Гетьман, попался на взятке в $90.000 за получение лицензии на ведение игорного бизнеса.
Чому в новинах не вказується прізвище затриманого?
Зазвичай повідомляють.
Пошукала. Інші ЗМІ назвали його ім'я ще 2 дні тому.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1940956-nabu-zatrimalo-chlena-komisiyi-z-azartnikh-igor-getmana-pid-chas-otrimannya-90-tis-dol-khabarya
Пропустила те, що на виду.)
https://censor.net/ru/resonance/3284045/zaderjannyyi_na_vzyatke_io_glavy_komissii_po_regulirovaniyu_azartnyh_igr_getman_doverennoe_litso_bakanova