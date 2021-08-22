УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
40224 відвідувача онлайн
Новини Події
4912 27
хабар (2513) Гетьман (1) гральний бізнес (147) азартні ігри

В.о. керівника Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваного в одержанні хабара, відправлено під арешт, - САП

Новини Цензор.НЕТ Події

В.о. керівника Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваного в одержанні хабара, відправлено під арешт, - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила інформацію, що в.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваний в одержанні хабара у розмірі 90 тисяч доларів, відправлений під арешт із можливістю внесення застави у 5 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці САП.

"21 серпня 2021 року детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомлено про підозру члену Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) за одержання неправомірної вигоди в розмірі 90 тис. дол. США, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - наголошується в повідомленні.

У САП додали: "22 серпня 2021 року Вищим антикорупційним судом повністю задоволено клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, та обрано для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн грн".

Читайте також: Члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей впімали на хабарі $90 тисяч, - НАБУ

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+8
Taras Berezovets
@TarasBerezovets

На записи Гетьман объясняет секретному агенту НАБУ, почему взятка составляет именно 90 тысяч долларов -
каждому члену комиссии по игорной деятельности за каждое решение из этих денег полагается по 5 тысяч долларов, а остальное передают «наверх».

«Наверх» это в ОП и Зеленскому.
показати весь коментар
22.08.2021 19:56
+5
Нема куди, Гетьман лейтенант СБУ, Баканов ст лейтенант... В.о. керівника Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваного в одержанні хабара, відправлено під арешт, - САП - Цензор.НЕТ 5168
показати весь коментар
22.08.2021 20:04
+4
От самого названия комиссии несет взятками за километр,отпустите бедолагу и научите его делиться к кем нужно,может он не знал правил.
показати весь коментар
22.08.2021 19:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Зеля такие "посадки" имел в виду? И.о. руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей подозреваемый в получении взятки отправлен под арест, - САП - Цензор.НЕТ 7425
показати весь коментар
22.08.2021 19:47 Відповісти
"Необразованный" пишется с двумя "н",понтовитый вы ваш
показати весь коментар
22.08.2021 20:31 Відповісти
он в камере устроит игру "в рулетку" и в бутылочку на раздевание..
показати весь коментар
22.08.2021 19:48 Відповісти
Он выйдет под залог.
Удивлюсь, если не сегодня.
показати весь коментар
23.08.2021 08:04 Відповісти
От самого названия комиссии несет взятками за километр,отпустите бедолагу и научите его делиться к кем нужно,может он не знал правил.
показати весь коментар
22.08.2021 19:49 Відповісти
Он как раз сейчас проходит обучение.
Сегодня выйдет под залог и продолжит заочно.
Если денег хватит - пройдет.
показати весь коментар
23.08.2021 08:11 Відповісти
Теперь наверное наградят и повысят…
показати весь коментар
22.08.2021 19:50 Відповісти
Нема куди, Гетьман лейтенант СБУ, Баканов ст лейтенант... В.о. керівника Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваного в одержанні хабара, відправлено під арешт, - САП - Цензор.НЕТ 5168
показати весь коментар
22.08.2021 20:04 Відповісти
Можливо хтось із владних структур та поліціянтів може підтвердити або спростувати що ,,Лотозабава,,не записується раз в місяць та не обманює людей завідомо знаючи випадені номери та не продає білети із комбінацією виграшних номерів,
показати весь коментар
22.08.2021 19:51 Відповісти
Taras Berezovets
@TarasBerezovets

На записи Гетьман объясняет секретному агенту НАБУ, почему взятка составляет именно 90 тысяч долларов -
каждому члену комиссии по игорной деятельности за каждое решение из этих денег полагается по 5 тысяч долларов, а остальное передают «наверх».

«Наверх» это в ОП и Зеленскому.
показати весь коментар
22.08.2021 19:56 Відповісти

@TarasBerezovets





Доверенное лицо главы СБУ Ивана Баканова, лейтенант службы Евгений Гетьман, попался на взятке в $90.000 за получение лицензии на ведение игорного бизнеса.
показати весь коментар
22.08.2021 20:04 Відповісти
В зелених таки є досягнення, лейтенанти раніше так не брали.
показати весь коментар
22.08.2021 20:06 Відповісти
Цей лейтенант на полковничій посаді.
показати весь коментар
25.08.2021 10:55 Відповісти
Эта передача денег не зависит от существующей власти.Деньги передавались,передаются и будут передаваться,Принципиальный вопрос тоьлко отличается в том кому и сколько.Если власть алочная то больше а если шутовская то меньше.Думаете что ,,чемоданы с деньгами,, и сейчас не стекаются в Киев из всех,буквально всех структур как силовой так и из фискальной государственной власти не говоря уже об официальном и нет игровом бизнесе у всех видах его проявления вплоть до уличных наперсточников.
показати весь коментар
22.08.2021 20:04 Відповісти
Напевно що залежить від нинішньої влади.
Чому в новинах не вказується прізвище затриманого?
Зазвичай повідомляють.
показати весь коментар
22.08.2021 20:09 Відповісти
Как всегда,имя не разглашают в целях ведения следствия.А был ли вообще задержаный тоже вопрос интересный.
показати весь коментар
22.08.2021 20:14 Відповісти
Яке "как всегда"?
Пошукала. Інші ЗМІ назвали його ім'я ще 2 дні тому.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1940956-nabu-zatrimalo-chlena-komisiyi-z-azartnikh-igor-getmana-pid-chas-otrimannya-90-tis-dol-khabarya
показати весь коментар
22.08.2021 20:20 Відповісти
І на ЦН є.
Пропустила те, що на виду.)

https://censor.net/ru/resonance/3284045/zaderjannyyi_na_vzyatke_io_glavy_komissii_po_regulirovaniyu_azartnyh_igr_getman_doverennoe_litso_bakanova
показати весь коментар
22.08.2021 20:29 Відповісти
Хозяйва жизни, узаконьтеиотстрел, у меня целый список кого нужно по закону рассирелять
показати весь коментар
22.08.2021 20:00 Відповісти
ВО-МО-ГО -класна посада,ще треба ермакчину старшим по наркоті офіційно призначити.
показати весь коментар
22.08.2021 20:05 Відповісти
ни правда
показати весь коментар
22.08.2021 21:27 Відповісти
І знову безфамільний? А як же ж балачки про персональну відповідальність?
показати весь коментар
22.08.2021 22:26 Відповісти
****** ЗЕкодло, контрабас підмяли під себе, тепер усі лохотрони хотять. Коли ж вони сукі вдавляться тими грішми
показати весь коментар
23.08.2021 00:42 Відповісти
 
 