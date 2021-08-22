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Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом питання звільнення кримських татар, жителів окупованого Криму, які є політв'язнями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твітері.
У повідомленні зазначається: "Під час телефонної розмови подякував Реджепу Таїпу Ердогану за солідарність Туреччини з українським народом і підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Попросив президента Туреччини сприяти звільненню понад 100 кримських татар, яких незаконно утримує Росія".
Топ коментарі
+4 Ksenia VB
показати весь коментар22.08.2021 20:07
+4 Ksenia VB
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+3 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар22.08.2021 20:05
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Будь ласка, зачекайте...
Заходу..І програти.
Подібні популістичні ідеї любить "вкидувати"...пані Тимошенко..
Поторгуватися за газопровід ?
Рашка точно би поступилась.
важко навіть злічити помилки,котрих ти допустився в одному реченні
(я до речі, завжи казав, що про звільнення кримських татар треба просити допомогти саме у Єрдогана....він вміє розмовляти з ****** не зазираючи йому в...око)
(а те що рашка у Турції будує хіба то для Турції погано???)))) хитрий турок за свою Державу перед усього турбується...тож хіба не вміє ?))))
Та ще й самі боти ))
нова зміна... юна не навчана))))...чипляются аби до кого, лишайки ))))
(а поміч Турції була б дууууже доречна)
нічого так вийшло - "глямурненько і со вкусом"