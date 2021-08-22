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Зеленський (10456) Крим (7777) Ердоган (353) кримські татари (1017)

Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом питання звільнення кримських татар, жителів окупованого Криму, які є політв'язнями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твітері.

У повідомленні зазначається: "Під час телефонної розмови подякував Реджепу Таїпу Ердогану за солідарність Туреччини з українським народом і підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Попросив президента Туреччини сприяти звільненню понад 100 кримських татар, яких незаконно утримує Росія".

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Топ коментарі
+4
А Крим звільняти разом ?
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22.08.2021 20:07
+4
А чому не спробувати ?
Поторгуватися за газопровід ?
Рашка точно би поступилась.
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22.08.2021 20:08
+3
а у фрау Меркель просил такого содействия ? глаза в глаза, а не по телефону...
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22.08.2021 20:05
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Шо там обсуждать? Освобождать вместе с полуостровом! Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові - Цензор.НЕТ 5586
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22.08.2021 20:27 Відповісти
А ты типа назад? Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові - Цензор.НЕТ 6831
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22.08.2021 20:48 Відповісти
Ты вообще ничего не пропонуешь Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові - Цензор.НЕТ 4219
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22.08.2021 20:52 Відповісти
Та есть одна рифма Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові - Цензор.НЕТ 4117
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22.08.2021 21:01 Відповісти
У караганде.
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22.08.2021 21:05 Відповісти
оголосити ВІЙНУ росії,погодитись з десятками тисяч трупів і відмовитись взагалі від підтримки
Заходу..І програти.

Подібні популістичні ідеї любить "вкидувати"...пані Тимошенко.. Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові - Цензор.НЕТ 9682
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23.08.2021 07:15 Відповісти
Азербайджану это втирай Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові - Цензор.НЕТ 5819
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23.08.2021 09:49 Відповісти
а у фрау Меркель просил такого содействия ? глаза в глаза, а не по телефону...
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22.08.2021 20:05 Відповісти
А чому не спробувати ?
Поторгуватися за газопровід ?
Рашка точно би поступилась.
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22.08.2021 20:08 Відповісти
а знак запитання чому ти поставив балбєс? Зеленский обсудил с Эрдоганом вопрос освобождения более 100 крымских татар на оккупированном полуострове - Цензор.НЕТ 3180
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22.08.2021 20:15 Відповісти
2+2х2=? Зеленский обсудил с Эрдоганом вопрос освобождения более 100 крымских татар на оккупированном полуострове - Цензор.НЕТ 5120
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22.08.2021 20:17 Відповісти
я зрозумів. ну перейдемо до твого рівня: 1+1=?
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22.08.2021 20:22 Відповісти
На майбутнє, ти перед тим як когось вчити, не пий! Чи не нюхай як твій ідол зе наркоман кончений. А зараз- пнх , саша дрищатик.
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22.08.2021 20:27 Відповісти
а поті я буду вчити тебе випердка Трускавецького юнівєрсітєта для зелених дібілів, як будувати речення.
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22.08.2021 20:19 Відповісти
сашко..
важко навіть злічити помилки,котрих ти допустився в одному реченні Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові - Цензор.НЕТ 3143
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23.08.2021 07:20 Відповісти
я не на диктанті.
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23.08.2021 07:34 Відповісти
та да! не до того було...
(я до речі, завжи казав, що про звільнення кримських татар треба просити допомогти саме у Єрдогана....він вміє розмовляти з ****** не зазираючи йому в...око)
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22.08.2021 20:10 Відповісти
Ага бот .. вміє.. вже південний потік запустили, та раша в турції аес будує)
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22.08.2021 20:11 Відповісти
ага полубот.....вже так як преЗЕ загляда і куприком ******** - так ніхто не спроможеться...
(а те що рашка у Турції будує хіба то для Турції погано???)))) хитрий турок за свою Державу перед усього турбується...тож хіба не вміє ?))))
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22.08.2021 20:16 Відповісти
Чого це вас почали ботом називати ?
Та ще й самі боти ))
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22.08.2021 20:33 Відповісти
прикольно так))) а ще кацом - ваще ржунемагу )))))
нова зміна... юна не навчана))))...чипляются аби до кого, лишайки ))))
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22.08.2021 20:53 Відповісти
С таким же успехом можна просить Путина освободить Навального.
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23.08.2021 06:56 Відповісти
и просят жеж..
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23.08.2021 09:05 Відповісти
А Крим звільняти разом ?
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22.08.2021 20:07 Відповісти
от тут ні... преЗЕ ні з ким не хоче ділити славу )))
(а поміч Турції була б дууууже доречна)
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22.08.2021 20:11 Відповісти
Карабах звільняли Азербайджан та Туреччина разом

нічого так вийшло - "глямурненько і со вкусом" Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові - Цензор.НЕТ 9787
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22.08.2021 20:27 Відповісти
і "Парад пермоги" був ганий за участі Алієва та Ердогана Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові - Цензор.НЕТ 322
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22.08.2021 20:29 Відповісти
Ну и конечно султан не приедет на крымскую платформу) а послал гдаву мида... Вообщем по участникам сразу понятно кто кому нужен... Прибалтика,Польша будут с президентами
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22.08.2021 20:10 Відповісти
Та той вава взагалі не знає про якихось кримських татар. Він за свою хатинку в Криму копійки до путлер-бюджету сплачує. А там жеж ще багато хатинок у різних країнах. Ну, з якимись мільйонами беня підсобив, а так усьо чєсно по баням за налічку! Лисий, той, шо соліст хора ім.Вєрьовки,підтвердить! Ще й з(д)уба дасть!)
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22.08.2021 20:19 Відповісти
Сашко, я знала ! Я знала, шо Ви вважаєте, шо я є неперевершувана!) Я про це ще до Ваших восторгів підозрювала. Нажаль, не люблю квартали, бо вони на кладовищах та в кривому розі. Сорри, шо я Вам про якісь квартали нагадала. Од тепер мені, дійсно, сумно стало.
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22.08.2021 20:45 Відповісти
Семирукий пятичлен что-ли? Меркель еще не уехала, а державник начал тут же государственными делами заниматься и опять по телефону. Видимо не увидим его в сознании до начала октября...
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22.08.2021 20:21 Відповісти
Ось через такі великі справи Вовку називають дурачком.
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22.08.2021 20:31 Відповісти
Від Карпат до Дону, й від Ровно до Херсону.
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22.08.2021 20:32 Відповісти
Крым отдать под управление Турции в составе Украины!
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22.08.2021 20:41 Відповісти
каг бе в Крым родина крымчаков ?
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22.08.2021 21:18 Відповісти
А Крым и Донбасс когда думаете освобождать?
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22.08.2021 20:44 Відповісти
правильно.
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23.08.2021 06:25 Відповісти
А вот это - правильно.
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23.08.2021 09:32 Відповісти
 
 