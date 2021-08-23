Зеленський анонсував відставки в Кабміні: "Вони починають багато говорити, коли нема чого показати"

Президент України Володимир Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабінеті Міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Інтер" у неділю.

"Я вважаю, що проблема тих чи інших наших міністрів у тому, що вони починають багато говорити, коли нема чого показати. Так, є деякі менеджери в нашій державі сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас немає на це часу", - сказав Зеленський.

Так він відповів на запитання журналіста про те, чи є вже так званий список "навиліт" з уряду. Водночас не уточнивши, кого торкнуться відставки.

Щодо роботи народних депутатів, Зеленський відповів: "Якщо наші законодавці не будуть опікуватися своєю роботою - писати закони, прислухатися до суспільства, робити реформи, а не навпаки, боротися з президентом, з тією чи іншою реформою (антикорупційною, земельною, банківською тощо), але підтримувати суспільство - не бачу, навіщо обговорювати розпуск Верховної Ради України і зміну керівництва Верховної Ради".

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