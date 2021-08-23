УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14862 відвідувача онлайн
Новини Політика України
28 831 114
Зеленський (17371) Кабмін (6255) відставка (1203)

Зеленський анонсував відставки в Кабміні: "Вони починають багато говорити, коли нема чого показати"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський анонсував відставки в Кабміні:

Президент України Володимир Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабінеті Міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Інтер" у неділю.

"Я вважаю, що проблема тих чи інших наших міністрів у тому, що вони починають багато говорити, коли нема чого показати. Так, є деякі менеджери в нашій державі сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас немає на це часу", - сказав Зеленський.

Так він відповів на запитання журналіста про те,  чи є вже так званий список "навиліт" з уряду. Водночас не уточнивши, кого торкнуться відставки.

Щодо роботи народних депутатів, Зеленський відповів: "Якщо наші законодавці не будуть опікуватися своєю роботою - писати закони, прислухатися до суспільства, робити реформи, а не навпаки, боротися з президентом, з тією чи іншою реформою (антикорупційною, земельною, банківською тощо), але підтримувати суспільство - не бачу, навіщо обговорювати розпуск Верховної Ради України і зміну керівництва Верховної Ради".

Читайте також: Я у відставку точно не збираюся, - Разумков
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+53
- Ну, все! Зараз Зеленський повиганяє з Кабінету Міністрів усіх кретинів і нікчем, в розпочнуться довгоочікувані реформи….
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
показати весь коментар
22.08.2021 21:09
+48
"Они начинают много говорить, когда нечего показать", - Зеленский анонсировал отставки в Кабмине - Цензор.НЕТ 9011
показати весь коментар
22.08.2021 21:03
+48
"Они начинают много говорить, когда нечего показать"

Зеля ты самокритичен. "Они начинают много говорить, когда нечего показать", - Зеленский анонсировал отставки в Кабмине - Цензор.НЕТ 7260
показати весь коментар
22.08.2021 21:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
отдать его под шариатский суд
показати весь коментар
23.08.2021 06:46 Відповісти
Другое дело видосики. Там есть кого показать.
показати весь коментар
23.08.2021 07:38 Відповісти
А в дзеркало важко подивитись?
показати весь коментар
23.08.2021 09:39 Відповісти
Висновок всім відомий ,
сцарь хороший , а погані бояри 😀
показати весь коментар
23.08.2021 10:50 Відповісти
***** як я ненавиджу це лайно яке мені не президент!!!!!!!
показати весь коментар
23.08.2021 11:01 Відповісти
Головна прикмета " кадрів " зе-команди - ПРОФНЕПРГОДНІСТЬ .
показати весь коментар
23.08.2021 11:04 Відповісти
очередная рокировка? а что меняеться от смены казлов отпущения??? ермак на месте, татаров то же, а именно они правят балл. степанов-ляшко, результат НОЛЬ. ушел аваков, НОЛЬ. венедиктова НОЛЬ. вот бы Зеленского поменять.....
показати весь коментар
23.08.2021 11:42 Відповісти
Он в первую очередь, протянул такой закон об импичменте, который просто не реально выполнить.
показати весь коментар
23.08.2021 15:12 Відповісти
вместе с его шоблой...
показати весь коментар
23.08.2021 11:43 Відповісти
"Изя, вы верите в реформы? У моего деда был бордель в Одессе, и когда у него плохо шли дела, он менял шлюх, а не переставлял кровати!"
показати весь коментар
23.08.2021 12:38 Відповісти
и в первую очередь нужно менять зеленского. он же никакой
показати весь коментар
23.08.2021 12:38 Відповісти
"Я не понимаю, каких вам еще реформ не хватает" (с)
показати весь коментар
23.08.2021 15:13 Відповісти
головна вова людина яка багато говорить і нічого не робить це ти
показати весь коментар
23.08.2021 20:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 