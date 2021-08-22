Хто ми є? Руйнуємо міфи про націю страждальців і селян-кріпаків | Оптимістично-історичне "Легко-шоу". ВIДЕО
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Друзі та подруги, вітаємо вас на шостому, особливому, випуску "Легко-шоу"!Сьогодні будемо легко говорити про дуже серйозне – українську ідентичність і витоки політичної нації.
Звідки родом українці? Хто запустив токсичний міф про націю кріпаків і страждальців, у яких нічого не було? Ким насправді були українці в Речі Посполитій? Адже це була одна із найбільших держав Європи у ранньому Новому часі. Руська шляхта у Речі Посполитій не асимілювалася, говорила на рівних, вимагала прав і отримувала їх. При цьому говорила власною – руською – мовою, використовувала руське право і відчувала себе частиною хай і неіснуючої, але окремої держави – Країни Руської.
Гостями особливого випуску до Дня Незалежності стали історики Наталя Старченко та Олексій Сокирко, а також музикант Іван Семесюк.
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Колись завалили!..
Правда ваша: Польща впала,
Та й вас роздавила!
Видно не слов'яни москалі -кацапи але які чомусь записалися нам слов'янам українцям нібито в брати (каїни), і вони дуже таки шалено до безтями по своєму по ординські по кацапські "любили" нас українців - слов'ян, на відміну від точно таких як і ми слов'ян поляків.
Але є й інші твори...
Матеріалів більше, ніж достатньо
Не пора, не пора, не пора москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара, нам пора для України жить.
Не пора, не пора, не пора за невігласів монарха лить свою кров,
І любити царя, що наш люд обдира, - для України наша любов.
Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити кривавий роздор!
Хай пропаде незгоди проклята мара! Під Украйни єднаймось прапор!
Бо пора ця великая єсть: У завзятій, важкій боротьбі ми поляжем,
щоб волю, і щастя, і честь, рідний краю, здобути собі!
1880.*
Тернопіль - цивілізаційне, європейське місто
з вільними, гордими громадянами Українцями!
Мацква - відстале велике місто - село, з жахливими
люмпен- москалями, в обісцяних кацапських личаках!
Яка там Речь Посполіта?
Спочатку було Велике Князівство Литовське до якого той Речі Посполітой як до Києва рачки.
Голова ВКЛ був князь Озтрозький - князь Київської Руси, поляки там поряд телят пасли
Спочатку треба визнати, що з часів Хмельницького Україна БУЛА В ОКУПАЦІЇ, визнати що ми 300 років були окуповані нащіми бувшими підлеглими (рабами) - залешанцями, фіноуграми