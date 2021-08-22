УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
34717 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
5636 22
історія (721) Буткевич Богдан (318)

Хто ми є? Руйнуємо міфи про націю страждальців і селян-кріпаків | Оптимістично-історичне "Легко-шоу". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Друзі та подруги, вітаємо вас на шостому, особливому, випуску "Легко-шоу"!Сьогодні будемо легко говорити про дуже серйозне – українську ідентичність і витоки політичної нації.

Звідки родом українці? Хто запустив токсичний міф про націю кріпаків і страждальців, у яких нічого не було? Ким насправді були українці в Речі Посполитій? Адже це була одна із найбільших держав Європи у ранньому Новому часі. Руська шляхта у Речі Посполитій не асимілювалася, говорила на рівних, вимагала прав і отримувала їх. При цьому говорила власною – руською – мовою, використовувала руське право і відчувала себе частиною хай і неіснуючої, але окремої держави – Країни Руської.

Гостями особливого випуску до Дня Незалежності стали історики Наталя Старченко та Олексій Сокирко, а також музикант Іван Семесюк.

Залишайте вподобайку, коментар і, звісно, підписуйтеся на Цензор.НЕТ, а щоб нічого не пропускати, не забудьте натиснути на дзвіночок!

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+15
Коли зустрілись всі свої, Українці.
Хто ми є? Руйнуємо міфи про націю страждальців і селян-кріпаків | Оптимістично-історичне Легко-шоу - Цензор.НЕТ 9109
показати весь коментар
22.08.2021 21:22
+6
Хто ми є? Руйнуємо міфи про націю страждальців і селян-кріпаків | Оптимістично-історичне "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 4053
Тернопіль - цивілізаційне, європейське місто
з вільними, гордими громадянами Українцями!
Мацква - відстале велике місто - село, з жахливими
люмпен- москалями, в обісцяних кацапських личаках!
показати весь коментар
23.08.2021 10:56
+3
Главное москалей обкакенить, а история то такое...Настоящие патриоты в интэрнете должны знать только песню про Пуйла)
показати весь коментар
22.08.2021 22:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли зустрілись всі свої, Українці.
Хто ми є? Руйнуємо міфи про націю страждальців і селян-кріпаків | Оптимістично-історичне Легко-шоу - Цензор.НЕТ 9109
показати весь коментар
22.08.2021 21:22 Відповісти
А хто ми є? Мужньо воюючі на фронті,але вибираючі всякий зеленкуватий,або інший,зековський,комуністичний,популістський шлак у владу!Не всі звичайно,але половина так точно.В 2019 році все стало ясно
показати весь коментар
22.08.2021 21:42 Відповісти
Найбільшим всесвітнім злом є російськомовні холуї на усьому пост радянському просторі.
показати весь коментар
22.08.2021 21:49 Відповісти
Ну если бы все было так шикарно в Речи Посполитой не поднимали бы там так часто восстания запорожские казаки что в целом и нанесло Речи смертельный удар от которого она не оправилась и вскоре Польша на 150 лет сама исчезла с политической карты мира.
показати весь коментар
22.08.2021 22:07 Відповісти
А чванитесь, що ми Польщу
Колись завалили!..
Правда ваша: Польща впала,
Та й вас роздавила!
показати весь коментар
22.08.2021 22:10 Відповісти
Во первых я сам житель Украины а во вторых не завалили, восстание Хмельницкого хоть и нанесло Польше сильный удар но потерпело поражение из за предательства татар под Берестечком в результате чего Хмельницкий был вынужден заключать союз с Москвой.. Польша же потом еще долго держалась.. разделили ее более чем через 100 лет в 1772 году между собой Российская империя, Пруссия и Австрия.
показати весь коментар
22.08.2021 22:26 Відповісти
Так можна порівняти і зробити висновки на такому прикладі ! Безповоротні втрати українського населення під окупаційним режимом Польщі в першій половині 20 століття становили в декілька сотень людей. А загибель українського народу в цей же самий час від кривавого і також окупаційного сталінського режима кремлівських комуно-фашистів в поневоленій українській державі УНР (окупаційна назва урср) від розстрілів, голодомору, репресій і геноциду..) були незрівнянно набагато більші в кілька мільйонів чоловік.
Видно не слов'яни москалі -кацапи але які чомусь записалися нам слов'янам українцям нібито в брати (каїни), і вони дуже таки шалено до безтями по своєму по ординські по кацапські "любили" нас українців - слов'ян, на відміну від точно таких як і ми слов'ян поляків.
показати весь коментар
23.08.2021 11:12 Відповісти
Кацап, прекращай имперскую пропаганду тут разгонять Хто ми є? Руйнуємо міфи про націю страждальців і селян-кріпаків | Оптимістично-історичне "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 2009
показати весь коментар
22.08.2021 22:15 Відповісти
Речи Посполитая была империей.
показати весь коментар
22.08.2021 22:27 Відповісти
Главное москалей обкакенить, а история то такое...Настоящие патриоты в интэрнете должны знать только песню про Пуйла)
показати весь коментар
22.08.2021 22:38 Відповісти
это точно Хто ми є? Руйнуємо міфи про націю страждальців і селян-кріпаків | Оптимістично-історичне "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 1801
показати весь коментар
22.08.2021 22:46 Відповісти
Чому в Україні не популяризують Івана Франка як автора детективів. Тільки в 2992-1993 зняли кількасервйний "Злочин з багатьма невідомими".
Але є й інші твори...
Матеріалів більше, ніж достатньо
показати весь коментар
22.08.2021 23:17 Відповісти
потому что какая разница и автоматы с газировкой
показати весь коментар
23.08.2021 08:53 Відповісти
____________Іван Франко - Не пора_____________
Не пора, не пора, не пора москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара, нам пора для України жить.
Не пора, не пора, не пора за невігласів монарха лить свою кров,
І любити царя, що наш люд обдира, - для України наша любов.
Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити кривавий роздор!
Хай пропаде незгоди проклята мара! Під Украйни єднаймось прапор!
Бо пора ця великая єсть: У завзятій, важкій боротьбі ми поляжем,
щоб волю, і щастя, і честь, рідний краю, здобути собі!
1880.*
показати весь коментар
23.08.2021 11:21 Відповісти
Пора відновити назву держави, як : "Україна Русь" Хто ми є? Руйнуємо міфи про націю страждальців і селян-кріпаків | Оптимістично-історичне "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 2080
показати весь коментар
22.08.2021 23:29 Відповісти
І як будуть називатися громадяни такої держави та її державна мова?
показати весь коментар
23.08.2021 09:33 Відповісти
Громадяни України, України Руси, мова українська - граждане Соединенных Штатов Америки, Соединенного королевства (Великобритании) - вариантов и примеров масса
показати весь коментар
23.08.2021 15:39 Відповісти
и поэтому 73% проголосовало за усср?
показати весь коментар
23.08.2021 08:54 Відповісти
Хто ми є? Руйнуємо міфи про націю страждальців і селян-кріпаків | Оптимістично-історичне "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 4053
Тернопіль - цивілізаційне, європейське місто
з вільними, гордими громадянами Українцями!
Мацква - відстале велике місто - село, з жахливими
люмпен- москалями, в обісцяних кацапських личаках!
показати весь коментар
23.08.2021 10:56 Відповісти
Дуже таки цікаво, а якщо взяти смердючого цапа та взути його в обісцяні кацапські постоли. І що тоді з нього вийде? Так тут і гадати нетреба 100% що вийде з цього цапа бридкий кацап - цап в своїх неповторних обісцяних сплетаних з гілок личаках.
показати весь коментар
23.08.2021 11:05 Відповісти
Откуда родом украинцы? Кто запустил токсический миф о нации крепостных и страдальцев, у которой никогда не было элиты? Кем на самом деле были украинцы в Речи Посполитой? Источник: https://censor.net/ru/n3284130

Яка там Речь Посполіта?
Спочатку було Велике Князівство Литовське до якого той Речі Посполітой як до Києва рачки.
Голова ВКЛ був князь Озтрозький - князь Київської Руси, поляки там поряд телят пасли Хто ми є? Руйнуємо міфи про націю страждальців і селян-кріпаків | Оптимістично-історичне "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 7905
Спочатку треба визнати, що з часів Хмельницького Україна БУЛА В ОКУПАЦІЇ, визнати що ми 300 років були окуповані нащіми бувшими підлеглими (рабами) - залешанцями, фіноуграми Хто ми є? Руйнуємо міфи про націю страждальців і селян-кріпаків | Оптимістично-історичне "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 6012
показати весь коментар
23.08.2021 23:22 Відповісти
Без цього визнання не буде ніякого процесу зцілення від вірусу малоросівства - хохлізму ...
показати весь коментар
23.08.2021 23:23 Відповісти
 
 