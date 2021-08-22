Хто ми є? Руйнуємо міфи про націю страждальців і селян-кріпаків | Оптимістично-історичне "Легко-шоу". ВIДЕО

Друзі та подруги, вітаємо вас на шостому, особливому, випуску "Легко-шоу"!Сьогодні будемо легко говорити про дуже серйозне – українську ідентичність і витоки політичної нації.

Звідки родом українці? Хто запустив токсичний міф про націю кріпаків і страждальців, у яких нічого не було? Ким насправді були українці в Речі Посполитій? Адже це була одна із найбільших держав Європи у ранньому Новому часі. Руська шляхта у Речі Посполитій не асимілювалася, говорила на рівних, вимагала прав і отримувала їх. При цьому говорила власною – руською – мовою, використовувала руське право і відчувала себе частиною хай і неіснуючої, але окремої держави – Країни Руської.

Гостями особливого випуску до Дня Незалежності стали історики Наталя Старченко та Олексій Сокирко, а також музикант Іван Семесюк.

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