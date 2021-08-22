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Новини Політика України
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євроінтеграція (216) Порошенко (9203) Хорватія (97) Пленкович (10)

Прем'єр Хорватії Пленкович зустрівся із Порошенком: Санкційний тиск на Росію потрібно збільшувати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

П'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся із прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політсили.

Петро Порошенко висловив вдячність Хорватії за багаторічну і тверду підтримку України як у протидії російській агресії, так і на шляху інтеграції до ЄС та НАТО. Було високо оцінено залучення Загреба до ініціативи "Кримська платформа", підвалини якої спільними зусиллями було закладено, починаючи з 2014 року.

"Я дуже радий вітати сьогодні в Києві великого друга України, великого євроінтегратора Андрія Пленковича, з яким ми дуже добре знайомі вже багато років, який зробив величезний внесок у європейську і євроатлантичну інтеграцію України. І такий високий рівень представництва Хорватії, зокрема для участі в "Кримській платформі", у відзначенні річниці нашої незалежності свідчить про те, що Україна залишається серед перших пріоритетів Хорватії і Європейського Союзу", - зазначив Петро Порошенко.

"Всі ми маємо пам’ятати, що Україна була однією з перших країн, які визнали незалежність Хорватії. Це було у 1991 році, до того, як нашу незалежність визнали члени Європейського Союзу. І ми завжди підтримуємо цей спеціальний зв’язок, солідарність та дружні відносини з Україною. І Петро Порошенко зробив дуже великий внесок для прийняття європейських цінностей та для захисту національних інтересів України. А також для того, щоб зробити з України державу, яка прагне стати частиною Європи. І я був дуже радий підтримати цю ініціативу", –  сказав Андрій Пленкович.

Читайте також: Зеленський подякував прем'єру Хорватії Пленковичу за розуміння необхідності переглянути обмеження на в'їзд у країну українських туристів

Сторони наголосили на важливості зміцнення трансатлантичного санкційного тиску на російську сторону для припинення агресії Кремля та забезпечення деокупації Донбасу і Криму.

Петро Порошенко наголосив на небезпечності запуску "Північного потоку-2", який підтриває загальноєвропейську безпеку і солідарність. Було наголошено, що допоки триває російська агресія і окупація українських територій, енергетична безпека нашої держави та газовий транзит будуть під загрозою гібридних атак Кремля.

Було  висловлено переконання у тому, що українська боротьба має залишатися в топі міжнародного і європейського порядку денного.

Сторони обговорили ситуацію у справі зміцнення демократії та стійкості інститутів держави в Україні. Важливу увагу присвячено боротьбі з корупцією та небезпеці будь-яких проявів повернення практики вибіркового правосуддя та позасудових розправ в Україні.

П‘ятий президент України та глава уряду Хорватії обговорили також шляхи зміцнення партнерства між партією "Європейська Солідарність" та політичною сім’єю Європейської народної партії.

"Я вдячний за можливість координації дій і на двосторонньому рівні, і на рівні міжпартійному. EPP - наша родина Європейської народноі партії. І щодо європейської інтеграції в рамках Європейського Союзу", – резюмував п’ятий президент.

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Премєр Хорватії Пленкович зустрівся із Порошенком: Санкційний тиск на Росію потрібно збільшувати 01
Премєр Хорватії Пленкович зустрівся із Порошенком: Санкційний тиск на Росію потрібно збільшувати 02
Премєр Хорватії Пленкович зустрівся із Порошенком: Санкційний тиск на Росію потрібно збільшувати 03

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Топ коментарі
+35
Зустрівся зі справжнім президентом України!
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22.08.2021 21:27
+29
А де півшостий?
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22.08.2021 21:27
+24
Дай Бог здоровья Петру Алексеевичу!!!
У него будет много работы через 2 года: разгребать то говно, что насрало в Украине Зехуйло.
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22.08.2021 21:43
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Зустрівся зі справжнім президентом України!
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22.08.2021 21:27 Відповісти
Смотри очко шоколадное не залижи до дыр .
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23.08.2021 10:29 Відповісти
А де півшостий?
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22.08.2021 21:27 Відповісти
Ссср так ссср. Де дістав? Звичайне запитання в есесері. Ти ба, та це ж Вовочка! Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкциионное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 4168 Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкциионное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 3416
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22.08.2021 21:37 Відповісти
Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 4717
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22.08.2021 21:40 Відповісти
Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 9217
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22.08.2021 21:43 Відповісти
То Арахамія з бабою воює?
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22.08.2021 21:47 Відповісти
ну як воює )))) вона його таска як Бровко тряпку))))
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22.08.2021 22:31 Відповісти
Там на автомате 3 кнопки выбора сиропа, которые никогда не работали...
А работала только одна, когда автомат ставили на производстве, где рабочий с похмелья мог выпить бесплатно стаканчик газировки...
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22.08.2021 21:57 Відповісти
Как где, в джунглях ОПы на ветках айкосиками балуется. Он, бедняжка, и так много неудобств и ограничений выдержал. Эх, если бы не этот парад на День Независимости, то уже давно нарисовался бы с очередным визитом с страну с теплым морем и пальмами.
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22.08.2021 21:38 Відповісти
Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 3298
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22.08.2021 21:41 Відповісти
Прокапується бідося.(
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22.08.2021 21:52 Відповісти
Наказаний. Віджимається!
Потім гальюн піде драїти.)))
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22.08.2021 22:17 Відповісти
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Может *Богдан* для начала прекратит поставки росийского автохлама на свои заводы?
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22.08.2021 21:33 Відповісти
що за вираз "прекратит поставки ... на свои заводы"??? Аааа, це чисто зедебільний...
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22.08.2021 21:36 Відповісти
Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкциионное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 5999
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22.08.2021 21:37 Відповісти
Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 2455
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22.08.2021 21:40 Відповісти
Менше бігусового лайна ковтай.
Може, хоч трохи поумнішаєш!))
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22.08.2021 22:24 Відповісти
Все, шас наркоман проклянет Премьера Хорватии!
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22.08.2021 21:36 Відповісти
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Пусть Хорватия введёт санкции на запрет кацапским туристам въезжать в страну , а то получается только на словах они борются с агрессором .
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22.08.2021 21:38 Відповісти
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такой милашка на фото - снова потолстел и залоснился... Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 861

- видима угроза арестов миновала - Зеля выявился еще большим проходимцем чем был Порошенко и сам готовится к будущему возможному аресту..
Победа за победой мудрого нарида Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 5509

Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 2282
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22.08.2021 21:42 Відповісти
За нарід переживає.. недоїдає...
ГетьМан!!!
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22.08.2021 21:46 Відповісти
Кацапе , твоє місце в нужнику , а не порочити чесне ім'я Президента Порошенка 😊
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22.08.2021 23:43 Відповісти
я согласен с тем что Германия нам ничего не должна, мы ей - тоже !
в том что у нас война - виноваты мы, потому что в плане защиты страны ,своих национальных и экономических интересов сраные элиты Украины 30 лет- ничего не делали !!!
поэтому у нас война , 16 тысяч убитых и захваченные врагом территории ...
подготовимся и освободим ,
но почему Германия ведёт за спиной Украины сепаратные переговоры с её врагом во время войны, а потом, приезжает в Украину - оправдывается и получает орден от президента?
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22.08.2021 21:43 Відповісти
Дай Бог здоровья Петру Алексеевичу!!!
У него будет много работы через 2 года: разгребать то говно, что насрало в Украине *******.
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22.08.2021 21:43 Відповісти
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Та таки Так!
За обох!!
Не чокаясь..
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22.08.2021 21:48 Відповісти
Згинь нечиста сила із кацапіі😀
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22.08.2021 23:44 Відповісти
А еще лучше, если пожизненно. В смысле пожизненно работать в какой-то зоне особо строгого режима, за все свои злодеяния.
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23.08.2021 13:01 Відповісти
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Меня многие уже 7 лет упрекают,что я порохобот,но я эту соплезелень просто поправляю: Я- порохоботище и мой президент Петр Алексеевич,а не это "рассмеши комика"
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22.08.2021 21:52 Відповісти
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👋🏻👋🏻
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22.08.2021 21:59 Відповісти
Прем'єр Хорватії Пленкович зустрівся із Порошенком: Санкційний тиск на Росію потрібно збільшувати - Цензор.НЕТ 3246 Прежде всего научайся каждую вещь называть её именем :Это самая первая и важнейшая из всех наук
Пифагор (576-496 гг.до н э)
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22.08.2021 22:54 Відповісти
Кацап и в вышиванке останется обычным кацапом .Царя ему подавай !
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23.08.2021 10:33 Відповісти
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Щось не впізнаю фейса...
Недавно такий молодий був...
Ааа...в Хорватії на яхті "відпочивав"..
Слава ГЕТЬману!!!
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22.08.2021 21:56 Відповісти
Згинь , непотріб ватна і не чіпай Пороха !
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22.08.2021 23:45 Відповісти
Прем'єр Хорватії Пленкович зустрівся із Порошенком: Санкційний тиск на Росію потрібно збільшувати - Цензор.НЕТ 459

Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Грузия, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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22.08.2021 22:22 Відповісти
Хорватия признала независимость Украины 5 декабря 1991 года; 11 декабря того же года Украина признала независимость Хорватии.
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22.08.2021 23:52 Відповісти
Прем'єр Хорватії Пленкович зустрівся із Порошенком: Санкційний тиск на Росію потрібно збільшувати - Цензор.НЕТ 588
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23.08.2021 00:12 Відповісти
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От речей Порошенко сотрясаются кремлёвские стены, где сидит трусливый, подлый бандит - ботоксный вурдалак Путлер, мечтающий из-за своей подлости, завистливости, хамоватости постоянно гадить всему миру.
Ботоксный вурдалак Путлер, обитающий на кладбище в центре столицы северного Гондураса - это угроза всему миру. Только объединившись, мировое сообщество сможет выбить из него и его в очередной раз зомбированного тоталитарной пропагандой валенкообразного стада шовинистическую дурь!
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23.08.2021 00:13 Відповісти
Спам не открывается😭😭😭
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23.08.2021 08:58 Відповісти
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ЩЩастя-то какое!!
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23.08.2021 09:35 Відповісти
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После Мальдив в Хорватию поехал . Гурман туристический ((
А в болотную столицу к сватам когда поедет ?
Все таки нужно уважить старых фсбшников -бабушку и дедушку своей единственной внучки Прем'єр Хорватії Пленкович зустрівся із Порошенком: Санкційний тиск на Росію потрібно збільшувати - Цензор.НЕТ 8919
Заодно про давление и санкции им расскажет , может они про такое и не слышали у себя
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23.08.2021 10:39 Відповісти
***, да ну прекратите так издеваться над обосранным клоуном из банковой!
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23.08.2021 11:00 Відповісти
 
 