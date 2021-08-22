Прем'єр Хорватії Пленкович зустрівся із Порошенком: Санкційний тиск на Росію потрібно збільшувати
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П'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся із прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політсили.
Петро Порошенко висловив вдячність Хорватії за багаторічну і тверду підтримку України як у протидії російській агресії, так і на шляху інтеграції до ЄС та НАТО. Було високо оцінено залучення Загреба до ініціативи "Кримська платформа", підвалини якої спільними зусиллями було закладено, починаючи з 2014 року.
"Я дуже радий вітати сьогодні в Києві великого друга України, великого євроінтегратора Андрія Пленковича, з яким ми дуже добре знайомі вже багато років, який зробив величезний внесок у європейську і євроатлантичну інтеграцію України. І такий високий рівень представництва Хорватії, зокрема для участі в "Кримській платформі", у відзначенні річниці нашої незалежності свідчить про те, що Україна залишається серед перших пріоритетів Хорватії і Європейського Союзу", - зазначив Петро Порошенко.
"Всі ми маємо пам’ятати, що Україна була однією з перших країн, які визнали незалежність Хорватії. Це було у 1991 році, до того, як нашу незалежність визнали члени Європейського Союзу. І ми завжди підтримуємо цей спеціальний зв’язок, солідарність та дружні відносини з Україною. І Петро Порошенко зробив дуже великий внесок для прийняття європейських цінностей та для захисту національних інтересів України. А також для того, щоб зробити з України державу, яка прагне стати частиною Європи. І я був дуже радий підтримати цю ініціативу", – сказав Андрій Пленкович.
Сторони наголосили на важливості зміцнення трансатлантичного санкційного тиску на російську сторону для припинення агресії Кремля та забезпечення деокупації Донбасу і Криму.
Петро Порошенко наголосив на небезпечності запуску "Північного потоку-2", який підтриває загальноєвропейську безпеку і солідарність. Було наголошено, що допоки триває російська агресія і окупація українських територій, енергетична безпека нашої держави та газовий транзит будуть під загрозою гібридних атак Кремля.
Було висловлено переконання у тому, що українська боротьба має залишатися в топі міжнародного і європейського порядку денного.
Сторони обговорили ситуацію у справі зміцнення демократії та стійкості інститутів держави в Україні. Важливу увагу присвячено боротьбі з корупцією та небезпеці будь-яких проявів повернення практики вибіркового правосуддя та позасудових розправ в Україні.
П‘ятий президент України та глава уряду Хорватії обговорили також шляхи зміцнення партнерства між партією "Європейська Солідарність" та політичною сім’єю Європейської народної партії.
"Я вдячний за можливість координації дій і на двосторонньому рівні, і на рівні міжпартійному. EPP - наша родина Європейської народноі партії. І щодо європейської інтеграції в рамках Європейського Союзу", – резюмував п’ятий президент.
Будь ласка, зачекайте...
А работала только одна, когда автомат ставили на производстве, где рабочий с похмелья мог выпить бесплатно стаканчик газировки...
Потім гальюн піде драїти.)))
Може, хоч трохи поумнішаєш!))
- видима угроза арестов миновала - Зеля выявился еще большим проходимцем чем был Порошенко и сам готовится к будущему возможному аресту..
Победа за победой мудрого нарида
ГетьМан!!!
в том что у нас война - виноваты мы, потому что в плане защиты страны ,своих национальных и экономических интересов сраные элиты Украины 30 лет- ничего не делали !!!
поэтому у нас война , 16 тысяч убитых и захваченные врагом территории ...
подготовимся и освободим ,
но почему Германия ведёт за спиной Украины сепаратные переговоры с её врагом во время войны, а потом, приезжает в Украину - оправдывается и получает орден от президента?
У него будет много работы через 2 года: разгребать то говно, что насрало в Украине *******.
За обох!!
Не чокаясь..
Пифагор (576-496 гг.до н э)
Недавно такий молодий був...
Ааа...в Хорватії на яхті "відпочивав"..
Слава ГЕТЬману!!!
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Грузия, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
Ботоксный вурдалак Путлер, обитающий на кладбище в центре столицы северного Гондураса - это угроза всему миру. Только объединившись, мировое сообщество сможет выбить из него и его в очередной раз зомбированного тоталитарной пропагандой валенкообразного стада шовинистическую дурь!
А в болотную столицу к сватам когда поедет ?
Все таки нужно уважить старых фсбшников -бабушку и дедушку своей единственной внучки
Заодно про давление и санкции им расскажет , может они про такое и не слышали у себя