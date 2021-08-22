Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти Деркача, Килимника і терориста Пушиліна

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти низки осіб, серед яких нардеп Андрій Деркач і глава терористів ОРДО Денис Пушилін, а також юридичних осіб, зокрема російських ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентських указах №378 і №379, опублікованих на сайті глави держави.

У додатках до указів президента про уведення в дію рішення РНБО про санкції зазначено низку фізичних і юридичних осіб.

Зокрема, це нардеп Андрій Деркач, проти якого США запровадили санкції за його спроби вплинути на президентські вибори в Сполучених Штатах у 2020 році.

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Також РНБО застосувала санкції проти російського бізнесмена Костянтина Килимника, який, за даними США, діяв у змові з Деркачем.

Іншим указом Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо Дениса Пушиліна і блокування вебресурсів окупантів, а також низки російських ЗМІ.

Зокрема, санкціями передбачено блокування сайтів vedomosti.ru і mk.ru.

Нагадаємо, що 20 серпня Рада нацбезпеки й оборони запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти народного депутата Андрія Деркача.