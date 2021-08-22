Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти Деркача, Килимника і терориста Пушиліна
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Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти низки осіб, серед яких нардеп Андрій Деркач і глава терористів ОРДО Денис Пушилін, а також юридичних осіб, зокрема російських ЗМІ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентських указах №378 і №379, опублікованих на сайті глави держави.
У додатках до указів президента про уведення в дію рішення РНБО про санкції зазначено низку фізичних і юридичних осіб.
Зокрема, це нардеп Андрій Деркач, проти якого США запровадили санкції за його спроби вплинути на президентські вибори в Сполучених Штатах у 2020 році.
Також РНБО застосувала санкції проти російського бізнесмена Костянтина Килимника, який, за даними США, діяв у змові з Деркачем.
Іншим указом Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо Дениса Пушиліна і блокування вебресурсів окупантів, а також низки російських ЗМІ.
Зокрема, санкціями передбачено блокування сайтів vedomosti.ru і mk.ru.
Нагадаємо, що 20 серпня Рада нацбезпеки й оборони запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти народного депутата Андрія Деркача.
Будь ласка, зачекайте...
Навесні 2018 року стало відомо, що бенефіціарним власником каналу став продавець вживаних автомобілів Едуард Катц з німецької провінції Кюнцелль у центральній частині Німеччини. За даними журналістського розслідування, неофіційним власником є проросійський олігарх Віктор Медведчук, який є кумом президента РФ Володимира Путіна. 4 червня 2018 року стало відомо, що новим генеральним продюсером каналу став 30-літній Артем Марчевський, який до цього працював на каналах «Україна» та «ZIK», а також на студії «1+1 продакшн», паралельно отримуючи вищу освіту. Крім медійної діяльності, він 2015 року брав участь у виборах до Київської міськради від партії «Право народу», керівником якої був один із соратників Медведчука по ГО «Український вибір» Віктор Чорний. Саме тоді в етері каналу різко збільшилась кількість згадок про Медведчука[7].
14 грудня 2018 року стало відомо, що канал «112 Україна» придбав у німця Едуарда Катца народний депутат і заступник голови ГО «Український вибір» Тарас Козак.
а как пафосно начал "при Порошенко Процветали всякие там мертвячуки"
а на выходе руские готовили кандидата на выборы... кстати Зеленский использовал решение снбо от 2018 года, еще тогда Порошенко пытался их закрыть, но опозиция, лидеры думок типа дубинского и лещенко, что это произвол и борьба со свободой слова и еще чтото там.
ну короче не дали ему это сделать.
а то что ты написал изначально тупая манипуляция для зебилов
я не сторонник зе но и адептом секты опроха не буду. учитесь не прятать голову в песок а трезво смотреть на события
Хоча зрозуміло чому, чи не так ? Тоді маніпуляція не буде працювати і виявиться, що Медведчук використовувався для повернення полонених та заручників.
Тому ж зеленському нічого не заважало вчиняти "зраду" цілих два роки, коли він через Медведчука домовлявся про повернення моряків та інших полонених )
Спроби маніпуляції зеленоботів схожі по своїй структурі на маніпуляції вати - обидві розраховані на глупих людей.
Зачем призван мертвечук был в гуманитарную группу? потому что Путин дал понять, что без него обмен пленными невозможен. Почему путину это нужно было? потому что Пороха он ненавидил и торговал людьми для рейтинга своего кума. то есть уже тогда готовились к выборам 2019. Почему Порох согласился? потому что военнопленные важнее мертвечука, по крайней мере для тогдашнего президента.
вишь, вроде подтвердил твои слова, а контекст уже другой...
ах, насчет посла... после минска-2 помоему больше путька не собирался общаться с Порохом... он пропросил через Меркель согласовать своего кума передастом. Ну тот и катался с меседжами от путьки Петру и назад) посол!)) так пафосно!) принеси-подай, сходи передай)))
Хоча і так зрозуміло чому, чи не так ? Тоді маніпуляція не буде працювати і виявиться, що Порошенко був готовий закрити ці канали ще тоді, а ось зеленський якимось дивом при готовому рішенні не бачив криміналу аж два роки
Спроби маніпуляції зеленоботів схожі по своїй структурі на маніпуляції вати - обидві розраховані на глупих людей.
Нардеп Украины, бизнесмен из рашки и террорист в одном стакане? Похоже и в РНБО тоже остались одни идиоты...
Нельзя возбудить уголовное дело против Деркача?
Он не на Луне живет, а в Киеве.
Хотя, может дело в том, что уголовное дело и суд, могут закончиться обвинительным приговором...
А "санкции" СНБО, никого ни к чему не обязывают, а для баранов отличное зрелище.
Зєля-чемпіон міг би показати приклад швидких посадок ЗЛОЧИНЦІВ.
Замість цього він пробачив облгазам фірташа мільярдні борги перед державним Нафтогазом, тобто, перед громадянами України.
20 серпня 2021 року відбулася подія, яка вчергове спростувала брехню Зеленського і найнятої ним ботоферми. Що були маніпуляції, які вкидувались проти Порошенка. Адже на засіданні ручного РНБО були введені санкції проти топових проросійських пропагандистів: Шарія, його дружини, рупора кремля І.Гужви та нардепа Андрія Деркача. Здавалося б, черговий "проукраїнський" крок "виправленого" вже проукраїнського Зеленського - якби не фігура з цього "санкційного списку" Деркача.
А.Деркач - позафракційний народний депутат, випускник школи КДБ, не приховує свої антиамериканські і проросійські погляди (він закликав патріарха Варфоломія не надавати Українській церкві Томос). Став відомим у 2020році після публікації аудіозаписів телефонної розмови начебто Порошенка з Джо Байденом з метою звинувачення їх у корупції, що дуже негативно вплинуло на відносини України та США. Після цих "записів" військова розвідка США прямо визнала Деркача агентом російських спецслужб і проти нього та інших проросійських пропагандистів у вересні 2020 були запроваджені санкції. Але в контексті Порошенка надважливішим моментом в цій історії є те, що Деркач є автором улюбленого для Зеленського файлу з аудіозаписом "Жму руку обнімаю". На ньому начебто розмова Порошенка і Путіна, що начебто відбулася 30.04.2015. Ключовим моментом є те, що на цих записах вони розмовляють у дружньому та люб'язному тоні, що "не характерно для воюючих країн". Звичайно, цей аудіозапис був зроблений або на замовлення Зеленського, або ФСБ для компромату на Порошенка; і до сьогодні він є приводом атаки на того ж Порошенка від "Слуг народу " та прихильників Зеленського. Серед таких, хто дорікав Порошенку цими "плівками" - ярий агітатор за Зеленського всім відомий Д.Гордон, ведучий 1+1 і народний депутат Дубінський. Також нещодавно, 30.03.2021 року нардепи від "СН" Швець та відомий антимайданівець Бужанський влаштували у Верховній Раді шабаш проти Порошенка, "нагадуючи" йому про ті самі плівки "Жму руку обнімаю".
Але запровадженням санкцій проти Деркача Зеленський прямо визнав, що, авторами всіх відомих міфів про начебто "дружбу Порошенка і Путіна" є агенти ФСБ і спецслужби: свої, або країни-агресора. Сьогодні Зеленський підтвердив, що чорний піар проти Порошенка вигідний тільки російським агентам, таким як Деркач та Дубінський; і те, що Зеленського привели до влади на цьому чорному піарі, знов таки, ті самі російські агенти, які вільно себе почували в його оточенні під час передвиборчої кампанії...
По-друге, це величезний ляпас по так званим "проукраїнським прихильникам Зеленського", які любили кричати про "Дружбу Порошенка і Путіна". Сьогодні ж їх "лідер" прямо сказав, що вони використовували під час війни продукт російського агента (використання продукту ворожої агентури під час війни є зрадою!) Ті самі "прихильники" дуже любили кричати, що "вони пригадають Порошенку "Жму руку обнімаю", а вийшло, що пригадали їм ми, хто ці "плівки" опублікував і чию "творчість" вони слухали і поширювали більше року. А відповідь для "Зелених патріотів" , що вони поширюють продукцію РОСІЙСЬКОГО АГЕНТА буде плювком в обличчя...
Нащо Зеленський почав зливати своїх проросійських колишніх агітаторів (заодно: закривати канали Медведчука, тощо)? Відповідь вже давно є: це відбулося лише внаслідок приходу Джо Байдена до влади. Хоча Зеленський з названими спільниками всю каденцію Порошенка не припиняв розповідати про "офшори", "проросійськість" Порошенка і Ліпецьку фабрику " на каналі 1+1 (або Г+Г, правильніше так його назвати). За 5 років такої "праці" Дубінського, наприклад, використали і викинули (і Плінського так же використають)...
Все дуже просто. США ввели санкції проти всіх, хто втручався у президентські вибори на користь Трампа, і як прийшов Байден, Зеленському одразу було наказано боротися з людьми цього санкційного списку. От і він в безвихідному становищі позбавляється всіх, хто доклав найбільше зусиль для того, щоб він став президентом і тепер намагається зліпити з себе образ " проукраїнського президента".
Але в думаючих українців і Американського уряду не коротка пам'ять. І всі ми пам'ятаємо, хто привів Зеленського до влади. І українці не забудуть зрадницький зрив спецоперації з Вагнерівцями! Тому всі ці вибрики з "боротьбою" з проросійськими зрадниками Зеленського не врятують! Віримо в покарання всіх проросійських зрадників при владі! Слава Україні!
* Данило Махно
Ворога потрібно ЗНИЩУВАТИ!
А не санкціями нагороджувати.
😠
Апплодують стояком!!
🤣