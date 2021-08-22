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Представництва Кримської платформи працюватимуть не лише в Києві, а й в інших країнах, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Представництва Кримської платформи працюватимуть не лише в Києві, а й в інших країнах, - Зеленський

За словами президента України Володимира Зеленського, представництва Кримської платформи працюватимуть не лише в столиці України, а й у низці країн задля деокупації Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Кримська платформа існуватиме не тільки в Києві. У Києві буде центральний офіс, а в багатьох країнах, де є підписанти, там будуть відкриватися ті чи інші напрямки, пов’язані з деокупацією Криму", – сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Інтер" у неділю.

Президент також нагадав, що ідея створення такого майданчика виникла у нього після зустрічі в Нормандському форматі, на якій було запропоновано не порушувати тему півострова.

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"Коли я порушував тему Криму, мені сказали, що це питання не порушується. Я запитав: "А де це питання порушується?" І ООН, і Євросоюз завжди підтримують Україну. Це правда. А де предметно обговорюється питання мілітаризації, деокупації Криму, всі проблемні гуманітарні, соціальні питання тощо? Чи є такий майданчик? Такого майданчика немає", - зауважив він.

Тому тепер існуватиме Кримська платформа - об'єднаний офіс із фахівцями, які щодня працюватимуть не тільки в столиці.

За словами Зеленського, декларацію за результатами установчого саміту мають підписати 45 країн. Однак, зазначив він, документ є відкритим, тому інші держави теж зможуть долучитися до цієї декларації.

"Упевнений на сто відсотків, що  долучатимуться", - сказав він і додав, що є країни, які не можуть підтримати цю платформу з різних причин, політичних або економічних, зокрема через тиск Росії.

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А от нафуй нам такі прибічники, які не воюють за свою територію? Де там батальйони "Крим"? От і в сраку - живіть з кацапами.
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22.08.2021 22:34 Відповісти
кормушка
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22.08.2021 22:37 Відповісти
Хорошие новости из США.https://www.youtube.com/watch?v=zCyPmwsGmVI
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22.08.2021 22:39 Відповісти
активне посилання

https://youtu.be/zCyPmwsGmVI
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23.08.2021 00:52 Відповісти
я видел квартал, он деревья садил
(корявченков, лысый и главный ЗЕбил)

с лопатой одной все носились ...
(повсюду леса ...колосились) Представительства Крымской платформы будут работать не только в Киеве, но и в других странах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2410
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22.08.2021 22:49 Відповісти
Папуаси вже зачекалися...
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22.08.2021 23:10 Відповісти
а в Кабуле будет !? Представництва Кримської платформи працюватимуть не лише в Києві, а й в інших країнах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2258
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23.08.2021 00:12 Відповісти
Представництва Кримської платформи працюватимуть не лише в Києві, а й в інших країнах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6740
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23.08.2021 00:21 Відповісти
 
 