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Новини Політика України
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Північний потік (1018) транзит газу (217) Вітренко Юрій (308)

"Газпром" скоротив на 15 млрд кубів поставки газу через Україну і шантажує Європу, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Газпром" скоротив на 15 млрд кубів поставки газу через Україну і шантажує Європу, - Вітренко

Російська компанія "Газпром" цього року зменшила поставки природного газу у Європу в півтора раза - із 65 до 40 млрд кубометрів.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є реальна проблема з тим, що "Газпром" сьогодні набагато менше газу поставляє в Європу, і це призводить до рекордного збільшення цін на газ там. Якщо минулого року "Газпром" забронював фізичні обсяги для транзиту через українську ГТС 65 млрд кубометрів газу, то цього року тільки 40 млрд кубометрів. Тобто зменшив постачання більше, ніж в півтора раза", - зазначив Юрій Вітренко.

У такий спосіб, за словами Вітренка, "Газпром" намагається шантажувати Європу для того, щоб там погодилися сертифікувати газогін "Північний потік-2".

"Вони кажуть європейцям: "Якщо ви хочете забезпечити себе газом, то можете отримати його тільки через "Північний потік-2". Це шантаж. І якраз свідчення того, що вони використовують газ як геополітичну зброю", - каже Вітренко.

Читайте також: Україна без газу точно не залишиться, - Данілов про "Північний потік-2"

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Топ коментарі
+6
Газпром сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко - Цензор.НЕТ 6867
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22.08.2021 22:43
+5
Та сторона, те кто.., друга, потрудитесь излагать свои мысли яснее!
Газпром сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко - Цензор.НЕТ 6652
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22.08.2021 22:56
+5
65-40=15? Математики, едрит твою мать...
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22.08.2021 23:22
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Газпром сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко - Цензор.НЕТ 6867
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22.08.2021 22:43 Відповісти
молодець! а ти не знаєш кпд зєбілів?
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22.08.2021 22:47 Відповісти
Какаяразніца?
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22.08.2021 22:48 Відповісти
одна тепло дає а друга .... в пічку не залазить! Газпром сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко - Цензор.НЕТ 7238
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22.08.2021 22:54 Відповісти
Та сторона, те кто.., друга, потрудитесь излагать свои мысли яснее!
Газпром сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко - Цензор.НЕТ 6652
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22.08.2021 22:56 Відповісти
БРОСЬТЕ АТОМНУЮ БОМБУ НА МОСКВУ!И БУДЕТ МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!!!
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23.08.2021 11:37 Відповісти
лучше две
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23.08.2021 12:44 Відповісти
кстати да
в моем городке многие уже ставят печи-камины в частном секторе и восстанавливают разрушенные когда то грубы и печные трубы..
А что будут делать жители многоэтажек, когда Московия действительно перекроет газ через Украину и ограничит в Европу хз..
За 7 лет войны оба гениальных президента как я понимаю не обеспечили энергетическую безопасность страны..
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22.08.2021 22:48 Відповісти
Нас на данный момент отапливают углём, тихо ответили жители многоэтажек, пятиэтажек и двухэтажек.
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22.08.2021 22:54 Відповісти
углем?
в моем городке котельные на газе
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22.08.2021 22:57 Відповісти
В твоих Чебоксарах печное отопление! Что ты мелешь Вова!!!
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22.08.2021 23:11 Відповісти
Большинство котелен могут работать и на мазуте еще.Не только на угле и газе.
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22.08.2021 23:23 Відповісти
кому интересно, что в твоём Первоуральске происходит и чем там топят?
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22.08.2021 23:39 Відповісти
Настанет конец света и мы все в очередной раз вымерзнем.
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23.08.2021 00:16 Відповісти
Какой пафос! "не обеспечили энергетическую безопасность страны.."
Германия по твоей логике выходит тоже не обеспечила?
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23.08.2021 08:11 Відповісти
А от до речі, якби на трубі північного потоку-1 несподівано стався вибух, то Грета і інші зелені стопудово б підняли такий хай, що там загинули рибки/кальмари/крабики, що можна було б зупинити запуск північного потоку-2...
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22.08.2021 22:48 Відповісти
Очень интересны новости о Газпроме, но всё-таки хотелось бы услышать от шефа Нафтогаза о действиях его кампании, тем более за зарплаты, которые отваливаются топ-менеджменту этой уникальной конторы
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22.08.2021 22:48 Відповісти
вы думаете меркель не знает про этот грандиозный шухер?
она будет с газом, а киевские будут стряхивать иней с ушей Газпром сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко - Цензор.НЕТ 1885
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22.08.2021 22:55 Відповісти
Болван, когда Газпром прекратил транзит при Юще, Украина экспортировала газ в Болгарию.
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22.08.2021 22:58 Відповісти
Ну шо тут сказати Європі? Їж ТЕ. Газпром сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко - Цензор.НЕТ 1678
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22.08.2021 22:55 Відповісти
А что ж вы яйца чешите, собаки зелёные, после запуска СП2 вы вообще ничего не получите.
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22.08.2021 22:59 Відповісти
А кому он нужен, этот всраный транзит газа? Послали мокшан - открылся рынок агросектора на 15 млрд долдларов. Это в 10 раз больше транзита.
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22.08.2021 23:07 Відповісти
Чудо ты полуграмотное чтоб не сказать долб""б, не в транзите дело, а в необходимости газа для самих себя.
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23.08.2021 00:44 Відповісти
Все-таки, гены не спрячешь! Эмоции и стилистика "конотопской ведьмы" явно просматривается.
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22.08.2021 23:22 Відповісти
65-40=15? Математики, едрит твою мать...
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22.08.2021 23:22 Відповісти
а нам каSSапский гас и нах не нужен ...пусть его сами жрут лапатами !
наш великий президент спит и видит, как под каждым жилым домом работает немецкий тепловой насос - на отопление, а на крышах... красуются, поблёскивают стройные ряды солнечных коллекторов - на ГВС...
и фсе счастливы и нихто о газе непечалитца "Газпром" скоротив на 15 млрд кубів поставки газу через Україну і шантажує Європу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3363
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22.08.2021 23:25 Відповісти
суки кацапы поставляли в Украину смердючий газ. Сперва не верил. Но братан с Одессы отсоединил шланг и начал дышать. Ели откачали. Правильно, что от газа отказываются, перетравили бы всех. Надо американский, от него и в Европу быстрее примут и Рашка быстрее загнётся.
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23.08.2021 11:18 Відповісти
От транзита поступает в бюджет копейки.Там 40-45% всех денег разворовуют чиновники.Типа эти деньги идут на обеспечение транзита газа.А ес нужно искать другого поставщика газа .Путин не надежный поставщик и шантажист.Топить можно не только газом,а еще углем и мазутом.
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22.08.2021 23:27 Відповісти
Может еще санкции против РФ или не, хватит ?!
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22.08.2021 23:27 Відповісти
нахрена вам водопровод дома,кран открыл и вода идет, можно же цистернами завозить воду во двор и носить в ванную в ведрах? так и тут удобства и плюс дешивизна, вот затем и нужен газопровод, сейчас в азии газ дороже газовозы все туда рванули ,европе вообще ничего не обламывается.
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23.08.2021 00:30 Відповісти
Европа получает газ по 190$ / Италия вроде дешевле всех сейчас. У них контракт на 25 лет был . В 2025 году заканчивается . А так немцы и французы все сидят на контрактах . никогда СПГ не будет дешевле
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23.08.2021 00:48 Відповісти
Есть реальная проблема с тем, что Газпром сегодня гораздо меньше газа поставляет в Европу Источник: https://censor.net/ru/n3284136

Так а что, кто то кому то обязан что ли? Не хотят поставлять, значит не хотят. Проблема в чем?
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23.08.2021 01:07 Відповісти
на заре своего президентства Вольдемар (как его ласково называет Фрау) говорил всем - "На Украине около 40 человек нажили богатства на кражах росийского газа" Юрась тогда был молод и тусовался с Коболевим возле Бойко. А воровали наши разбойники на взаимозачетах и приписках. Механизм простой и он явно виден в деле кавказких "газовиков" "семьи" Арашукових.
О другом там не заморачивались. Еще до строительства СП2 сведущие люди предупреждали, что этот проект убыточен и грядет в рейхе дефицит газа, одного из сведущих обвинили в "разглашении" и "выдворили" из рейха. Все это "чертово колесо" завертится к 2030 году, когда рейхсфюрери построят 50 газовозов для транспортировки газа из Моря Лаптевых в Европу именно по СП. Так что Юрась до 2030 года вряд ли что то "заработает". Подписали 40 на 4 года "взяли вперед", а тепер нужно ждать 2024 года.
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23.08.2021 05:26 Відповісти
Україна отримує по декілька млрд$ за прокачку російського газу щорічно. Ну як, Україна, українські олігархи і кловани, що розкрадають бюджет. І, здається мені, весь цей вой якраз за ці гроші.
Якщо росіяни прикриють цю монопольну кормушку, то не певний що це надто погано. У холопів буде ще один мотив вилізти з під чобіт Коломойського, Ахметова, Пінчука і їх клованів, адже порівняно з тим скільки в країні розкрадається, в тому числі українських надр, що належать народові, то той транзит капля в морі.
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23.08.2021 08:21 Відповісти
На голову новоствореної БЕБ зразу призначили 100% свою людину, щоб не заглядав у кишені слуг і їх спонсорів.
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23.08.2021 08:39 Відповісти
Ну сократил и что? Все равно платят по принципу "качай или плати"
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23.08.2021 08:25 Відповісти
Путин, построив "Северный Поток-2", "утопил" на Балтике миллиарды долларов не для того, чтобы заниматься альтруизмом и благотворительностью. Теперь, когда для украинской ГТС появилась альтернатива, в отношении Украины будет реализован самый жёсткий и изощрённый сценарий.
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23.08.2021 09:14 Відповісти
Скільки уже можна з тим газом возитись, у нас є достатні поклади для внутрішнього споживання і замість того, щоб нарощувати власний видобуток і зміцнювати обороноздатність країни страждають фігньою🤬🤬🤬
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23.08.2021 11:55 Відповісти
Та пішов ти куй пітор кажи про свої успіхи разом з агентом російських спецслужб Порошенко за останніх п"ять років.
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23.08.2021 12:45 Відповісти
 
 