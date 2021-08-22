"Газпром" скоротив на 15 млрд кубів поставки газу через Україну і шантажує Європу, - Вітренко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Російська компанія "Газпром" цього року зменшила поставки природного газу у Європу в півтора раза - із 65 до 40 млрд кубометрів.
Про це голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Є реальна проблема з тим, що "Газпром" сьогодні набагато менше газу поставляє в Європу, і це призводить до рекордного збільшення цін на газ там. Якщо минулого року "Газпром" забронював фізичні обсяги для транзиту через українську ГТС 65 млрд кубометрів газу, то цього року тільки 40 млрд кубометрів. Тобто зменшив постачання більше, ніж в півтора раза", - зазначив Юрій Вітренко.
У такий спосіб, за словами Вітренка, "Газпром" намагається шантажувати Європу для того, щоб там погодилися сертифікувати газогін "Північний потік-2".
"Вони кажуть європейцям: "Якщо ви хочете забезпечити себе газом, то можете отримати його тільки через "Північний потік-2". Це шантаж. І якраз свідчення того, що вони використовують газ як геополітичну зброю", - каже Вітренко.
Будь ласка, зачекайте...
в моем городке многие уже ставят печи-камины в частном секторе и восстанавливают разрушенные когда то грубы и печные трубы..
А что будут делать жители многоэтажек, когда Московия действительно перекроет газ через Украину и ограничит в Европу хз..
За 7 лет войны оба гениальных президента как я понимаю не обеспечили энергетическую безопасность страны..
в моем городке котельные на газе
Германия по твоей логике выходит тоже не обеспечила?
она будет с газом, а киевские будут стряхивать иней с ушей
наш великий президент спит и видит, как под каждым жилым домом работает немецкий тепловой насос - на отопление, а на крышах... красуются, поблёскивают стройные ряды солнечных коллекторов - на ГВС...
и фсе счастливы и нихто о газе непечалитца
Так а что, кто то кому то обязан что ли? Не хотят поставлять, значит не хотят. Проблема в чем?
О другом там не заморачивались. Еще до строительства СП2 сведущие люди предупреждали, что этот проект убыточен и грядет в рейхе дефицит газа, одного из сведущих обвинили в "разглашении" и "выдворили" из рейха. Все это "чертово колесо" завертится к 2030 году, когда рейхсфюрери построят 50 газовозов для транспортировки газа из Моря Лаптевых в Европу именно по СП. Так что Юрась до 2030 года вряд ли что то "заработает". Подписали 40 на 4 года "взяли вперед", а тепер нужно ждать 2024 года.
Якщо росіяни прикриють цю монопольну кормушку, то не певний що це надто погано. У холопів буде ще один мотив вилізти з під чобіт Коломойського, Ахметова, Пінчука і їх клованів, адже порівняно з тим скільки в країні розкрадається, в тому числі українських надр, що належать народові, то той транзит капля в морі.