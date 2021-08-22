"Газпром" скоротив на 15 млрд кубів поставки газу через Україну і шантажує Європу, - Вітренко

Російська компанія "Газпром" цього року зменшила поставки природного газу у Європу в півтора раза - із 65 до 40 млрд кубометрів.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є реальна проблема з тим, що "Газпром" сьогодні набагато менше газу поставляє в Європу, і це призводить до рекордного збільшення цін на газ там. Якщо минулого року "Газпром" забронював фізичні обсяги для транзиту через українську ГТС 65 млрд кубометрів газу, то цього року тільки 40 млрд кубометрів. Тобто зменшив постачання більше, ніж в півтора раза", - зазначив Юрій Вітренко.

У такий спосіб, за словами Вітренка, "Газпром" намагається шантажувати Європу для того, щоб там погодилися сертифікувати газогін "Північний потік-2".

"Вони кажуть європейцям: "Якщо ви хочете забезпечити себе газом, то можете отримати його тільки через "Північний потік-2". Це шантаж. І якраз свідчення того, що вони використовують газ як геополітичну зброю", - каже Вітренко.

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