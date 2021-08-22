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Новини Політика України
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військово-промисловий комплекс (61) Зеленський (10456) парад (254)

Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи майбутнє проведення святкового параду до Дня Незалежності, заявив, що хотів би продемонструвати до ювілею військово-технічні досягнення держави і, відповідно, вкладені в силовий блок бюджетні кошти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Інтер" у неділю.

"У такий важливий рік, під час найважливіших самітів ми маємо показати все, що є в Україні - якої якості, якого рівня. Ми постійно збільшуємо бюджет для наших військових. Я цим пишаюся. І я хотів би, щоб на 30-річчя нашої незалежності - я казатиму вже: відновлення нашої незалежності - ми маємо показати всі наші досягнення і парад. Ми покажемо нові танки, ми покажемо наші літаки, вертольоти, ми покажемо, як за останні 2 роки змінився технічний склад нашого Міністерства внутрішніх справ. А це не лише Національна поліція, це і прикордонники, це і вертольоти ДСНС, це не лише українські вертольоти, але і французькі..." - заявив Зеленський.

Дивіться також: Танкова колона висувається на парад. ВIДЕО

Він також додав, що "люди мають побачити, на що держава витрачала кошти".

Як повідомлялося, у 2019 році президент України скасував проведення параду до Дня Незалежності, замість цього направивши 300 млн грн на премії військовим.

У 2020 році Зеленський також скасував проведення військового параду, прокоментувавши, що "військова техніка має бути присутня на передовій, а не перетворюватися на атракціон".

Дивіться також: Репетиція параду в Києві 21 серпня. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+34
Только вот хвастаться Зеленая плесень будет достижениями "барыг", а не своими. Со своих у него пока "минус нуль целых и нуль десятых"
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22.08.2021 22:56
+23
О расходах это хорошо.

Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок, - Зеленский о проведении парада - Цензор.НЕТ 8099
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22.08.2021 22:52
+18
А хто казав що парад потрібен після перемоги? Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок, - Зеленский о проведении парада - Цензор.НЕТ 1980
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22.08.2021 22:58
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О расходах это хорошо.

Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок, - Зеленский о проведении парада - Цензор.НЕТ 8099
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22.08.2021 22:52 Відповісти
Міністерство оборони у першому півріччі не виконало план щодо закупівлі озброєння на 1,8 млрд грн та на 1,9 млрд не профінансована діяльність Збройних Сил України - заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
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23.08.2021 00:01 Відповісти
Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок, - Зеленский о проведении парада - Цензор.НЕТ 6853
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22.08.2021 22:53 Відповісти
Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 4396
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22.08.2021 23:31 Відповісти
У тебя расходы больше идут по карманам, чем на ВСУ.
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22.08.2021 22:56 Відповісти
Только вот хвастаться Зеленая плесень будет достижениями "барыг", а не своими. Со своих у него пока "минус нуль целых и нуль десятых"
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22.08.2021 22:56 Відповісти
Ах должна показать? А что ж ты, собака, два года запрещал показывать?
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22.08.2021 22:57 Відповісти
Він 2 роки показував шоу з **************. Акакаяразніца?
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22.08.2021 23:00 Відповісти
то дивіться справжніх профі, а не кавеен підрейтузний

АН-225 Мрія сьогодні, ракурс ззовні - https://www.youtube.com/watch?v=eids5yUyS0U&t=7s&ab_channel=DmytroAntonov
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22.08.2021 23:33 Відповісти
От себя добавлю 5 копеек, ребятки, разница в зарплате судьи в 300К и патрульного 13-15К слишком неадекватна, надо выравнивать. Работа патрульной полиции всё-таки видна и на днях лично убедился в этом, а вот наши псевдо-судьи должны ещё в бюджет доплатить своим непонятно откуда взявшимся многочисленным имуществом
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22.08.2021 22:58 Відповісти
А хто казав що парад потрібен після перемоги? Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок, - Зеленский о проведении парада - Цензор.НЕТ 1980
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22.08.2021 22:58 Відповісти
А хто казав, що не потрібен парад?
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22.08.2021 23:00 Відповісти
Парад це занадто пафосно. Його слова.
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22.08.2021 23:02 Відповісти
всіх нормальних людей цікавлять діла а не слова
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22.08.2021 23:08 Відповісти
Які в нього діла?
Що з оборонним замовленням?
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22.08.2021 23:10 Відповісти
Що?
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22.08.2021 23:14 Відповісти
Ви не в курсі ДЄЛ Зєлі в сфері оборони?
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22.08.2021 23:22 Відповісти
Ні, не в курсі, просвітіть... І що з бюджетом оборони, ви ж в курсі?
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22.08.2021 23:24 Відповісти
"не в курсі"

По яких ділах ви судите про діяльність влади в оборонній сфері?
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22.08.2021 23:31 Відповісти
А ви?
Для мене критерій, чи виконується оборонний бюджетр чи ні?
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22.08.2021 23:35 Відповісти
Ви із зеленських?
Я перша поставила вам питання.
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22.08.2021 23:39 Відповісти
Алла Новосад 5b57f84f

Ви не в курсі ДЄЛ Зєлі в сфері оборони?
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22.08.2021 23:42 Відповісти
Перше питання, яке безпосередньо стосується коментаря Володимира Мик не помітили?

"Які в нього діла?"
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22.08.2021 23:44 Відповісти
Мова спочатку йшла про парад, якщо ви не помітили.
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23.08.2021 00:14 Відповісти
Чиї досягнення в розбудові ВСУ він буде демонструвати, свої чи попередників?
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23.08.2021 00:30 Відповісти
Досягнення всьго народу України
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23.08.2021 00:35 Відповісти
Чомусь народ чи нарід? при Зєлі став дуже боргувати своїм захисникам встановлених законом виплат.
Що сталось? Нарід же привів до влади тих, хто не краде? За версією наріду.
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23.08.2021 00:43 Відповісти
Балабол.
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22.08.2021 23:01 Відповісти
Ктото уже говорил-у Нас самая магучая армия в Европе...
Если после Макрели так покрутило, то шо таки будет опосля
Орального кабинета....
God save Аmerica ..
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22.08.2021 23:07 Відповісти
Ты, чучело зеленое мля, покажи в первую очередь достижения ВПК Украины на Донбассе кацапам !!! чтобы парнокопытные боялись к нам ехать "ахотится на укров" и чтобы как только вспомнят - так и обтекают... а то Мы видим только расходы(зарплаты) на силовой блок и на никому не нужный парад - давай русне писты дадим - потом и проведем парад у развалин кремля !!!
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22.08.2021 23:07 Відповісти
Слово тень дела
Разуму учит не время, а надлежащие воспитание и природа
Демокрит (412-323)
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22.08.2021 23:08 Відповісти
Как мы любим показуху, это просто какой-то ппц. Какие самолеты, танки и все остальное...Пороху удалось немного сдвинуться в вопросе, но и этого очень мало. Клоун же похоронил все новое и будет хвастаться мигами и Мрией, которым почти 40 лет и созданы были при СССР. Украина не удосужилась за 30 лет создать ни одного своего самолета или вертолета. Про подлодки молчу, поскольку говорить не о чем. Все, что он хочет показать кому-то - это разукрашенный хлам, оставшийся в наследство от того же СССР. Мы мы отличаемся от москалей в этом вопросе? И кем это все будет представлено? Существом, который бегал от армии как черт от ладана. Докатились...
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22.08.2021 23:09 Відповісти
Так є що показати, чи немає? З коментарів нічого не зрозуміло.
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22.08.2021 23:09 Відповісти
Є. Тільки це досягнення не Зєлі.
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22.08.2021 23:11 Відповісти
...а я буду говорить уже - восстановление нашей независимости -мы должны показать все наши достижения и парад. Мы покажем новые танки, мы покажем наши самолеты, вертолеты, мы покажем, как за последние 2 года изменился технический состав нашего Министерства внутренних дел - это не только Национальная полиция, это и пограничники, это и вертолеты ГСЧСников, это не только украинские вертолеты, но и французские …", - сказал Зеленский.

ой какое завышенное самомнение и самолюбование у напольёна )))
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22.08.2021 23:12 Відповісти
посадите Сердючку в пушку и захерачте ею в небо праздничным феерверком !
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22.08.2021 23:15 Відповісти
нахєра нам ватний феєрверк? Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 3655
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22.08.2021 23:19 Відповісти
зато красиво, и мама будет довольна .... а куда еще утилизировать ватанов ?
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22.08.2021 23:25 Відповісти
Зе уже показал свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок...
Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 2106
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22.08.2021 23:18 Відповісти
"хотел бы продемонстрировать к юбилею военно-технические достижения"

дефективный дегенерат будет демонстрировать достижения Порошенко, Турчинова, Яценюка
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22.08.2021 23:20 Відповісти
Какие, нахрен, достижения? Производства патронов НЕТ. Массового производства "стрелкотни" (так, чтобы всю армию перевооружить) НЕТ. У хвалёного "Оплота" вместо ствола обсадная буровая труба. Пиксели на броне - вообще ржач.
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22.08.2021 23:29 Відповісти
Зеленський знищив виробництво патронів, який побудував ще Порошенко... Це всі знають, ага.
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22.08.2021 23:37 Відповісти
При всей критике Зеленского......Но все же мальчик вырос и стал политиком
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22.08.2021 23:29 Відповісти
Мальчик как был звездливым клоуном, так им и остался. От всех его заявлений один только ржач, только теперь сквозь слёзы.
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22.08.2021 23:57 Відповісти
>мы должны показать все, какого качества, какого уровня

и малярный скотч. даже на такой праздник нормально не смогли все сделать. как и флагшток...
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22.08.2021 23:41 Відповісти
Состоянием на 01.08.2021 г. задолженность по выплатам военнослужащим ВСУ составляет 1,485 млрд. гривен.
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22.08.2021 23:52 Відповісти
Армия Афгана просто перестала стрелять. Теперь их отстреливают, как собак. Да Зеленый !? Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 6181
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23.08.2021 00:16 Відповісти
9 липня 2019 року - Колишній президент Петро Порошенко вважає рішення свого наступника Володимира Зеленського скасувати військовий парад на День Незалежності "не дуже далекоглядним".
Про це повідомляє прес-служба партії Порошенка "Європейська солідарність".
"Воєнний парад - це не тільки час і подія, коли армія звітує перед народом. Про дистанцію, яку вона пройшла за рік з попереднього параду. Але це і подія, коли народ має можливість віддати шану і повагу своїй армії. На сьогодні армія і воїни є найбільш шановною і поважною інституцією, яка користується найбільшою довірою народу України. Я думаю, що позбавляти людей цього було б не дуже далекоглядно", - цитуються в повідомленні слова Порошенка.
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23.08.2021 00:43 Відповісти
Нельзя забывать, что создание Вооруженных сил Украины, это подвиг президента Порошенко.
История все расставит на свои места , пройдут годы и в центре Киева будут стоять два памятника: Пятому Президенту Порошенко, отстоявшего Независимость Украины и Гетману Богдану Хмельницкому, предавшего Украину ,
Украина Хмельницкого, в 1654 вошла в состав России.
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23.08.2021 00:56 Відповісти
коментар відмічено як спам
Порошенке ничего стоять не будет. Через 20 лет о нём и не вспомнят.
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23.08.2021 01:11 Відповісти
Богдан Хмельницкий получил звание "Почетный Боярин Царя Московии" , а население Украины погрузились в полное обнищание.
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23.08.2021 01:12 Відповісти
Не Порох , а добробаты отстояли Украину Видя это у Пороха уже не было выбора Пришлось что то делать для укрепления ВСУ Таковы реалии , а не те что вы пишите.
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23.08.2021 20:44 Відповісти
Зе: "Україна має показати свої військово-технічні досягнення..."
А шо ж такоє? Шо змінилось від минулого року, коли ти замість парада усім зайчиків показував і ватяних *лядєй? Шо, просто рейтинг впав, і треба його якось піднімати?

Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 9130
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23.08.2021 01:07 Відповісти
Незалежність-2020 по-ЗЕленому...

Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 5422
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23.08.2021 01:17 Відповісти
Коли у 2004-му, як і Зе, агітувала за Янека, а у 2020-му тебе ЗЕпросили на святковий концерт...

Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 5136
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23.08.2021 01:19 Відповісти
Вот только все эти достижения были при Порохе.

А за деньги, которые были потрачены на эти достижения, ЗЕ тепепьт тягает людей по судам.

Так что ЗЕ пиарится на чужих достижениях, а тех, кому надо было бы сказать спасибо за них, преследует.
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23.08.2021 02:24 Відповісти
Внимание. Не армия, а силовой блок. Задача: не Украину защищать, а задницу клоуна оберегать
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23.08.2021 05:05 Відповісти
Вот именно! И без парада видно по Госбюджету расходы на силовой блок - МВД,СБУ. А расходы на Армию воплотилися в задолженность по выплатам военнослужащим на более миллиарда гривень.
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23.08.2021 07:08 Відповісти
яка мразота, другий рік поспіль зривається доз, а воно ще шось там звиздить.
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23.08.2021 07:20 Відповісти
Для когось важливий ДОЗ,
А у Зєлі- передоз!
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23.08.2021 10:58 Відповісти
Он также добавил, что "люди должны увидеть, на что государство тратило деньги".

Люди увидят, на что тратил деньги его предшественник,а на что тратит он и так видим.
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23.08.2021 08:55 Відповісти
Вже один показував А в цей час наші герої гинули під Іловайском Не показувати потрібно Потрібно їх застосовувати проти ворога Всі ці паради це даремно викинуті бюджетні кошти .Особливо в час коли агресор сьомий рік плюндрує нашу землю...
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23.08.2021 09:38 Відповісти
Ти, я так розумію, загинув під Іловайськом, як брат Єрмака?
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23.08.2021 18:24 Відповісти
Ти зомбі ? Зе викопав та реанімував? Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7768 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7768 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7768
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23.08.2021 20:40 Відповісти
Зомбі, зомбі. А тепер розкажи нам, що ти робив в кінці серпня 2014-ого?
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23.08.2021 20:47 Відповісти
Те що міг те й робив Перераховував кошти За віком мене вже не брали в армію Шкода , я танкіст.Міг би принести користь Україні А ти ? Воював ? На дивані?
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23.08.2021 20:50 Відповісти
А скільки ж тобі років? В нашому підрозділі був бієць з позивним "Дід", йому на той час було 64 роки. І я читав про бійця якому було 77 років. Так скільки тобі, неміч?
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23.08.2021 20:54 Відповісти
Неміч це ти Не можешь нічим обгрунтувати то зразу в істерію впадаешь В якому такому підрозділі Чого сциш кипятком. А я читав що був 200 літній...дід Пля, де родять вас таких кретинів Кретинів які бачутьсвіт лише зі своєї дзвіниці Зато прагнуть вчити всіх як жити Захищав Україну - Честь і хвала тобі Але це не дає тобі щодного права вести себе як пуп землі І 2. Мова шла про прарад .Про те що потрібно було всю цю техніку кинути на допомогу нашим бійцям , а не хизуватись невідомо перед ким цим парадом. Бовдури такі як ти зразу переводять стрілки на інше
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23.08.2021 23:58 Відповісти
Ботяра тупа, що косить під пенсіонера, прочитай і ти
https://www.volyn.com.ua/news/112857-naistarishyi-boiets-ato-choho-vzhe-meni-boiatysia-v-takomu-vitsi

А скільки і якої техніки було на параді 2014-ого? А де вона взялася? Хизуватися?!!! Ти хворий виродок.
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24.08.2021 18:47 Відповісти
Кретине, де тебе так сильно контузило? ******** захлопги і не мичи .Так зорозуміло, амеба..
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24.08.2021 20:32 Відповісти
Що ботяра, нема чого сказати? Сцикло грьобане, сказав би мені це ввічі, щоб твої зубу опинилися в горлянці.
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25.08.2021 09:35 Відповісти
Кретине, де роблять та родять таких як ти ?Назви ФІО батьків, де мешкають Щоб всі знали Шмаркачі ,впродовж всьго мого життя, нікли мені свої бачення не впарювали і не будуть. Чим же ти таким особливим відзначився в захисті держави ? Закінчив ПТУ, призвали на строкову Потім пішов по контракту Не хотів штукатуром працювати Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 1510 Дебілізм твій зашкалює Навіть не знаєшь в якому підрозділі несеш службу, і де саме А теперь..Розповідай як батько твій, дід, захищали Україну Може хоть щось внятного напишешь Ботяра Чекаю Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 1510 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 1510 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 1510 P S Злазь з наркоти . Ти і без неї бовдур Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 947
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25.08.2021 10:49 Відповісти
Так ботику, саме так! Закінчив ПТУ, потім Автодорожний, потім бізнез, УТУ заочно на іншу спеціальність, та Інститут підвищення кваліфікації, держслужба (шостий ранг), а потім, в 2014-ому, в одине з добровольчих формувань, на фронт. В яке саме? Хай тебе не гребе, до поки я в резерві. Ти вважаєш штукатур погана професія? Краще ботярою як ти?
До речі, ти так і не сказав скільки тобі рочків, сопель.
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25.08.2021 20:23 Відповісти
Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 3276 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 3276 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 3276 Шмаркачу, птушнику Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7214 ти не відповіло на жодне запитання А , все таки , хочеться знати де РОДЮТ таких дебілів Дуже хочется І через чий дзюравий гандор они прорвались в цей світ Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7214 Птушнику, набрався нових слів і - крутий перец Повірило в себе Даремно Перш ніж козиряти новими словами гугл тобі в поміч , юзай Спочатку взнай значення цих слів Телепень, птушний Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 8251 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 8251 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 8251 Годі писати мені небелиці Пиши таким я ти кретинам Шукай свій рівень серед них Кажеш - ботику. Вже живіт надірвав зі сміху з тебя тупоголового Чао, троллику, недоучко Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7214 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7214 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7214
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25.08.2021 21:51 Відповісти
Тобі, я так розумію, в районі 20-ти, десь такий рівень розвитки. Чи може ти від природи дібіл? До речі, писати навчись правильно, неук.
Дібілам, які порадили тобі прикинутись пенсіонером - тупо двійка.
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25.08.2021 21:57 Відповісти
Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 4339 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 4339 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 4339 Птушнику чим розумієшь якщо мозгу не маєш.Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 5381 Мій дід , в першу світову, воював в УГА, під командуванням Тарнавського Мій батько, в другу світову, воював...під Бродами, в складі 30 полку Моїм дітям по 40 років А тепер, йолопе, порахуй скільки мені років Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 4339 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 4339 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 4339 ботяра, ржу Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 5381 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 5381 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 5381
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25.08.2021 23:23 Відповісти
Придурь, Бог розуму тобі не дав, освіти ніякої, лише хворобливі фантазії. Є така наука, психологія, ти про неї не чув, не переймайся, жодного вікового психологічного маркера ти не проходиш, тож бреши даль сцикунець.
До речі, збережи свої пости, і коли тобі дійсно буде років 50, просто подивись на них, ти почнеш ржати навіть від їх оформлення, тупий малолітній бот.
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26.08.2021 09:57 Відповісти
Йолопе Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 2660 Знову - бот Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7275 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7275 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7275 Ти навіть арфметику не знаєш Мені 7 рочків Цього року в школу збираюсь Абетку вивчати Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 2660 Мальта, кельма і * впірьод* Це саме те для чого ти прийшов в цей світ Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7430 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7430 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7430
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26.08.2021 14:29 Відповісти
А арифметика тут до чого? Математика, тупий подоляковський бот, наука точна, вимагає перевірених вихідних даних, а ти брехлива потвора.
До речі, "мальта" це що? А то я ПТУ іншого напрямку закінчив, хоча тобі і цього не зрозуміти.
Яке сміття працює на Подоляка, це просто жах!
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26.08.2021 15:11 Відповісти
Ого, ти вже і додаешь чисто математично і ніяк інакше Рівняння склав? А коли я вчився то спочатку була арифметика Потім- математика.За нею алгебра, геометрія ... Такого тупого як ти я ще не зустрічав в інеті. Ти пріма ! І Мальта, саме те що, можливо, перетворить тебе з мавпи на людину.. Твоє ПТУ іменовалось - Не хачу учится, а хочу женится . Так ? І як ? Женило то хочь виросло ? Давно запитати хотів Ти писав що резервіст - В резерві ЛГБТ давно? Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 9285 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 9285 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 9285 Ганьбись і дальше , тролику , недоучко Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 9285 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 9285 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 9285
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26.08.2021 23:35 Відповісти
На одеський прайд встиг ? Враження ? Як зустріли тебе ? Впізнали ? На київський також підеш ? Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7992 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7992 Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 7992
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28.08.2021 20:17 Відповісти
Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду - Цензор.НЕТ 3816
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23.08.2021 09:40 Відповісти
На фоні зменшення витрат на Армію це звучить лицемірно...

"Військовий бюджет-2021: Чому українська армія під час війни отримала менше грошей"
https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html?m=1
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23.08.2021 09:58 Відповісти
Да.да,заправили танки путинской солярой и поехали, воевать с путинской засрашкой.
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23.08.2021 10:26 Відповісти
 
 