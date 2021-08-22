Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи майбутнє проведення святкового параду до Дня Незалежності, заявив, що хотів би продемонструвати до ювілею військово-технічні досягнення держави і, відповідно, вкладені в силовий блок бюджетні кошти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Інтер" у неділю.
"У такий важливий рік, під час найважливіших самітів ми маємо показати все, що є в Україні - якої якості, якого рівня. Ми постійно збільшуємо бюджет для наших військових. Я цим пишаюся. І я хотів би, щоб на 30-річчя нашої незалежності - я казатиму вже: відновлення нашої незалежності - ми маємо показати всі наші досягнення і парад. Ми покажемо нові танки, ми покажемо наші літаки, вертольоти, ми покажемо, як за останні 2 роки змінився технічний склад нашого Міністерства внутрішніх справ. А це не лише Національна поліція, це і прикордонники, це і вертольоти ДСНС, це не лише українські вертольоти, але і французькі..." - заявив Зеленський.
Він також додав, що "люди мають побачити, на що держава витрачала кошти".
Як повідомлялося, у 2019 році президент України скасував проведення параду до Дня Незалежності, замість цього направивши 300 млн грн на премії військовим.
У 2020 році Зеленський також скасував проведення військового параду, прокоментувавши, що "військова техніка має бути присутня на передовій, а не перетворюватися на атракціон".
Будь ласка, зачекайте...
АН-225 Мрія сьогодні, ракурс ззовні - https://www.youtube.com/watch?v=eids5yUyS0U&t=7s&ab_channel=DmytroAntonov
Що з оборонним замовленням?
По яких ділах ви судите про діяльність влади в оборонній сфері?
Для мене критерій, чи виконується оборонний бюджетр чи ні?
Я перша поставила вам питання.
Ви не в курсі ДЄЛ Зєлі в сфері оборони?
"Які в нього діла?"
Що сталось? Нарід же привів до влади тих, хто не краде? За версією наріду.
Если после Макрели так покрутило, то шо таки будет опосля
Орального кабинета....
God save Аmerica ..
Разуму учит не время, а надлежащие воспитание и природа
Демокрит (412-323)
ой какое завышенное самомнение и самолюбование у напольёна )))
дефективный дегенерат будет демонстрировать достижения Порошенко, Турчинова, Яценюка
и малярный скотч. даже на такой праздник нормально не смогли все сделать. как и флагшток...
Про це повідомляє прес-служба партії Порошенка "Європейська солідарність".
"Воєнний парад - це не тільки час і подія, коли армія звітує перед народом. Про дистанцію, яку вона пройшла за рік з попереднього параду. Але це і подія, коли народ має можливість віддати шану і повагу своїй армії. На сьогодні армія і воїни є найбільш шановною і поважною інституцією, яка користується найбільшою довірою народу України. Я думаю, що позбавляти людей цього було б не дуже далекоглядно", - цитуються в повідомленні слова Порошенка.
История все расставит на свои места , пройдут годы и в центре Киева будут стоять два памятника: Пятому Президенту Порошенко, отстоявшего Независимость Украины и Гетману Богдану Хмельницкому, предавшего Украину ,
Украина Хмельницкого, в 1654 вошла в состав России.
А шо ж такоє? Шо змінилось від минулого року, коли ти замість парада усім зайчиків показував і ватяних *лядєй? Шо, просто рейтинг впав, і треба його якось піднімати?
А за деньги, которые были потрачены на эти достижения, ЗЕ тепепьт тягает людей по судам.
Так что ЗЕ пиарится на чужих достижениях, а тех, кому надо было бы сказать спасибо за них, преследует.
А у Зєлі- передоз!
Люди увидят, на что тратил деньги его предшественник,а на что тратит он и так видим.
https://www.volyn.com.ua/news/112857-naistarishyi-boiets-ato-choho-vzhe-meni-boiatysia-v-takomu-vitsi
А скільки і якої техніки було на параді 2014-ого? А де вона взялася? Хизуватися?!!! Ти хворий виродок.
До речі, ти так і не сказав скільки тобі рочків, сопель.
Дібілам, які порадили тобі прикинутись пенсіонером - тупо двійка.
До речі, збережи свої пости, і коли тобі дійсно буде років 50, просто подивись на них, ти почнеш ржати навіть від їх оформлення, тупий малолітній бот.
До речі, "мальта" це що? А то я ПТУ іншого напрямку закінчив, хоча тобі і цього не зрозуміти.
Яке сміття працює на Подоляка, це просто жах!
"Військовий бюджет-2021: Чому українська армія під час війни отримала менше грошей"
https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html?m=1