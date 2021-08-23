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Зеленський вручив перші нагороди "Національна легенда України". Їх отримали Рибчинський, Марчук, Блохін, Вантух, Потапова, Ротару, Скорик (посмертно). ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Президент України Володимир Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України" на церемонії нагородження в неділю.

Як передає Цензор.НЕТ, трансляція церемонії відбувалась на сторінці Офісу президента у фейсбуці.

Лауреатами нової нагороди стали: поет Юрій Рибчинський, художник Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару, а також композитор Мирослав Скорик, який був нагороджений посмертно.

"Сьогодні нагороду отримали сім видатних українців. Сім великих імен. Сім національних легенд", - сказав Зеленський, представляючи лауреатів.

Раніше повідомлялося, що Зеленський затвердив нову нагороду "Національна легенда України", приурочену до Дня Незалежності. Вона вручається за видатні досягнення у становленні незалежної України.

Читайте також: До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія "Національна легенда", - Зеленський
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Топ коментарі
+73
А Ротару за що , за виступи в москві ?
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22.08.2021 23:58
+59
крім музики і бабла є ще життева позиція.Замість флюгерші ротару можна було б нагородити Аду Роговцеву,наприклад,якщо вже з митців вибирати.
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23.08.2021 00:18
+51
Я думаю о Лине Костенко , зебилы даже не слышали , если кто и достоен так она одна из первых , а так походу подобрали тех , кто не отказался принять новую награду из рук ослика
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23.08.2021 00:42
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Ви ,люди, не забувайте хто призначив оцю нагороду,дурень придумав,дурень нагородив.Як казала моя бабуся- дурному спиться ,дурнеє сниться.От і усі висновки від цієї новини.
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23.08.2021 10:50 Відповісти
РОТАРУ - прислужниця путлера та його фанатів!!! Яка з неї легенда України ??? Чому не Ліна Костенко або Ада Роговцева ??? ЯК МОЖНА БУЛО ОБРАТИ ТАКОГО !!!!! ЗЕБІЛИ !!!!
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23.08.2021 10:50 Відповісти
Для повноти картини, там не вистачає Вірки Сердючки і лисого з кварталу.
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23.08.2021 10:56 Відповісти
Надіюсь що коли закінчиться каденція цього кремлівського блазня ЗЕлупи то усі ці "нагороди" та "досягнення" будуть скасовані наступним українським гетьманом.
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23.08.2021 10:58 Відповісти
Квартальный дегенерат имитирует бурную деятельность
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23.08.2021 10:59 Відповісти
Ротару???? )) А медаль сделана в виде баночки нафталина, чтоб носителя моль не побила? )))
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23.08.2021 11:17 Відповісти
Зеленський вручив перші нагороди "Національна легенда України". Їх отримали Рибчинський, Марчук, Блохін, Вантух, Потапова, Ротару, Скорик (посмертно) - Цензор.НЕТ 4062
...
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23.08.2021 11:34 Відповісти
Якби Ада Роговцева, то я би зрозумів і підтримав, але не Ротару.
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23.08.2021 12:08 Відповісти
Из мира спорта надо было вручить первую награду ВВЛ. Благодаря Лобановскому сотни тысяч украинцев болели против москвы в футбольных матчах, уже тогда они позиционировали себя украинцами.
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23.08.2021 12:23 Відповісти
не перестарайтесь!
ви скоро Лобановського націоналістом зробите.. Зеленський вручив перші нагороди "Національна легенда України". Їх отримали Рибчинський, Марчук, Блохін, Вантух, Потапова, Ротару, Скорик (посмертно) - Цензор.НЕТ 3013
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23.08.2021 17:46 Відповісти
Марчук (художник), только год назад всем рассказывал, что очень жалеет, что вернулся в Украину!)))
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23.08.2021 12:52 Відповісти
Блохин в 14-м возмущался майданом! Говорил, что не может с Иришей Блохиной сходить на йолку!
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23.08.2021 12:54 Відповісти
"вручил первые награды"
Цей кончєний совок не зникне ніколи.
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23.08.2021 13:50 Відповісти
Зеленський вручив перші нагороди "Національна легенда України". Їх отримали Рибчинський, Марчук, Блохін, Вантух, Потапова, Ротару, Скорик (посмертно) - Цензор.НЕТ 7874
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23.08.2021 19:53 Відповісти
зелений совкодрочер вручив нагороди "совкова легенда україни"...
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23.08.2021 22:27 Відповісти
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