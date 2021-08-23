Питання не в бюджеті, а в бажанні допомагати людям, - Зеленський про створення Офісу першої леді

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію зі створенням Офісу першої леді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Інтер".

"Я вважаю, що "перша леді" - це професія. Так воно і є. Невидимий фронт роботи. Ти можеш допомагати. Якщо ти можеш допомагати, тобі потрібні відповідні повноваження і люди. Просто допомагати. І тут знову - Олена (дружина Зеленського. - Ред.) правильно сказала - питання не в бюджеті. Якщо є бажання, є енергія, просто потрібно надати всі можливості, щоб (вона. - Ред.) допомагала і допомогла людям України", - зазначив президент.

За словами самої Зеленської, створення Офісу першої леді, "є контроверсійним (з розбіжностями. - Ред.) питанням".

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"Бо людям здається, що будуть витрачатися якісь кошти (державні. - Ред.) додаткові. Це не так. Вони і зараз не витрачаються", - сказала Зеленська в інтерв'ю.

Як повідомлялося, 3 червня Олена Зеленська ініціювала створення Офісу першої леді на базі Офісу Президента. На цей момент статус першої леді в Україні законодавчо не закріплено, проте, за словами дружини президента України, "у суспільства існують великі очікування від її роботи".

Нині Зеленська вже визначила чотири основні напрями своєї роботи, а саме: культурна дипломатія, безбар'єрність, супровід президента і реформа харчування в школах.

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