Питання не в бюджеті, а в бажанні допомагати людям, - Зеленський про створення Офісу першої леді
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію зі створенням Офісу першої леді.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Інтер".
"Я вважаю, що "перша леді" - це професія. Так воно і є. Невидимий фронт роботи. Ти можеш допомагати. Якщо ти можеш допомагати, тобі потрібні відповідні повноваження і люди. Просто допомагати. І тут знову - Олена (дружина Зеленського. - Ред.) правильно сказала - питання не в бюджеті. Якщо є бажання, є енергія, просто потрібно надати всі можливості, щоб (вона. - Ред.) допомагала і допомогла людям України", - зазначив президент.
За словами самої Зеленської, створення Офісу першої леді, "є контроверсійним (з розбіжностями. - Ред.) питанням".
"Бо людям здається, що будуть витрачатися якісь кошти (державні. - Ред.) додаткові. Це не так. Вони і зараз не витрачаються", - сказала Зеленська в інтерв'ю.
Як повідомлялося, 3 червня Олена Зеленська ініціювала створення Офісу першої леді на базі Офісу Президента. На цей момент статус першої леді в Україні законодавчо не закріплено, проте, за словами дружини президента України, "у суспільства існують великі очікування від її роботи".
Нині Зеленська вже визначила чотири основні напрями своєї роботи, а саме: культурна дипломатія, безбар'єрність, супровід президента і реформа харчування в школах.
Будь ласка, зачекайте...
тобто дерибанити бюджет будуть СВОЇ , трясця його так 😀
другий заход
Тот тратит время зря..."©
(песня Старухи Шапокляк,
м/ф "Чебурашка и Крокодил Гена")
Прежде всего, ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь решил помочь своей Елене-Жабе ЗЕлене в борьбе со скукой или с её ощущением себя никчёмной вонючкой. Как общественная организация за свой счёт - да сколько угодно - хоть на каждом углу по офису первых ледей. А если захотелось полномочий и людей, то это уже нормативно-правовая база, финансирование и всё такое.
Придётся даже вносить изменение в трудовое законодательство основание для увольнения первой леди - развод с президентом. И т.д., и т.п.
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь окончательно "забронзовел", охренел и потерял края.
Гнать ЗЕ-падлюку!
А ещё бы хорошо "ЗЕ" трансформировать в "ЗК".
Писать надо проще - супруга Президента. А то еще заставят к Володе обращаться сэр.