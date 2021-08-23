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Питання не в бюджеті, а в бажанні допомагати людям, - Зеленський про створення Офісу першої леді

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Питання не в бюджеті, а в бажанні допомагати людям, - Зеленський про створення Офісу першої леді

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію зі створенням Офісу першої леді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Інтер".

"Я вважаю, що "перша леді" - це професія. Так воно і є. Невидимий фронт роботи. Ти можеш допомагати. Якщо ти можеш допомагати, тобі потрібні відповідні повноваження і люди. Просто допомагати. І тут знову - Олена (дружина Зеленського. - Ред.) правильно сказала - питання не в бюджеті. Якщо є бажання, є енергія, просто потрібно надати всі можливості, щоб (вона. - Ред.) допомагала і допомогла людям України", - зазначив президент.

За словами самої Зеленської, створення Офісу першої леді, "є контроверсійним (з розбіжностями. - Ред.) питанням".

Також дивіться: Саміт перших леді та джентльменів про те, як змінити світ на краще, - Кулеба пояснив задумку дружини Зеленського. ВIДЕО

"Бо людям здається, що будуть витрачатися якісь кошти (державні. - Ред.) додаткові. Це не так. Вони і зараз не витрачаються", - сказала Зеленська в інтерв'ю.

Як повідомлялося, 3 червня Олена Зеленська ініціювала створення Офісу першої леді на базі Офісу Президента. На цей момент статус першої леді в Україні законодавчо не закріплено, проте, за словами дружини президента України, "у суспільства існують великі очікування від її роботи".

Нині Зеленська вже визначила чотири основні напрями своєї роботи, а саме: культурна дипломатія, безбар'єрність, супровід президента і реформа харчування в школах.

Також читайте: Зеленська хоче створити на базі ОП Офіс першої леді

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
Вопрос не в бюджете, а в желании помогать людям, - Зеленский о создании офиса первой леди - Цензор.НЕТ 6523
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23.08.2021 01:06
+47
Какой примитивный чёс. Чем "ленкапопердолило" может помочь? Разве что поможет узнать кацапам о перемещениях ВСУ.
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23.08.2021 00:46
+47
я Вовку в президенті не вібирал, а Ленки так вообще в избирательном бюллетне не было


давайте еще оффисы;
папы-мамы Римы регентов и
инфантов Вовкиных
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23.08.2021 01:12
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Так прикол в тому, що вид тої професії першої Ланки значиться увага. Супровід Президента. Мало того що ця криворіжська шльондра живе зі своїм наркоманом за рахунок держави на всьому готовому і безкоштовно катається з ним по світу. То Оман , то Емірати, то Канада то от зараз в США поїде. Так тепер ще Україна зі свого бюджету ще має їй за це і платити гроші. Бо перша леді то професія і вона за це має отримувати гроші, бо вона супроводжує президента. Люди. Це сюр якійсь. Ця криворіжська сімейка вже обнагліла в край
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23.08.2021 11:21 Відповісти
підарас, немає слів.
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23.08.2021 09:26 Відповісти
А за свой счет не пробовали помогать людям как меценаты и спонсоры? А то получается, что из бюджета помогают, а не леди и джентельмены.
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23.08.2021 09:27 Відповісти
Помощь людям и зеленские- это вещи не совместимые.
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23.08.2021 09:54 Відповісти
Скільки раз перша ледя була в госпіталях і лікарнях?
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23.08.2021 10:03 Відповісти
и сколько раз и чем конкретно она будет помогать...людям ???
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23.08.2021 11:44 Відповісти
З лєнки така лєді, як з собачого хвоста сито.... От вибрали Шарікових, тепер їх від держ.корита не відженеш...
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23.08.2021 10:07 Відповісти
Иными словами - у нас есть желания и нам пох на то,что налогоплательщик не желает оплачивать наши капризы,деньги отберем и потратим.
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23.08.2021 10:17 Відповісти
Скоро Зеоманський відкриє офіс для своїх діточок , для мами Ріми і папи Саші , для своїх сватів і кумів , для всіх кварталівців ,
тобто дерибанити бюджет будуть СВОЇ , трясця його так 😀
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23.08.2021 10:33 Відповісти
ВОНА працює!
другий заход
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23.08.2021 10:42 Відповісти
а где БОЛЬНИЦА БУДУЩЕГО ДЛЯ ДЕТЕЙ ??? ющенко тоже так деньги не воровал а мьі сами отдавали.. сечас чтоб достроить больницу и не возить детей заграницу мьі строим универ для дебилов чтоб они знали какую кнопку нажимать и на какую команду откликаться, для ***..дей бардель чтоб они могли пить дорогое шампанское за наш счет и при єтом делать вид что они переживают за Украину.
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23.08.2021 10:44 Відповісти
До грошей,які собірали на лікарню ні Ющенко,ні Катерина не мали ніякого стосунку.Користуватися ними вони не могли. Поцікавтеся.Не користуйтеся рабіновичами.
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20.10.2021 22:33 Відповісти
Офис первой *****
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23.08.2021 10:57 Відповісти
Только после снятия президентской неприкосновенности!
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23.08.2021 11:02 Відповісти
карону лєнкє! і платьє каралєвскає як у мєндєль! в гарошєк! дайошь лядєй!
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23.08.2021 11:27 Відповісти
"Кто людям помогает,
Тот тратит время зря..."©
(песня Старухи Шапокляк,
м/ф "Чебурашка и Крокодил Гена")
Прежде всего, ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь решил помочь своей Елене-Жабе ЗЕлене в борьбе со скукой или с её ощущением себя никчёмной вонючкой. Как общественная организация за свой счёт - да сколько угодно - хоть на каждом углу по офису первых ледей. А если захотелось полномочий и людей, то это уже нормативно-правовая база, финансирование и всё такое.
Придётся даже вносить изменение в трудовое законодательство основание для увольнения первой леди - развод с президентом. И т.д., и т.п.
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь окончательно "забронзовел", охренел и потерял края.
Гнать ЗЕ-падлюку!
А ещё бы хорошо "ЗЕ" трансформировать в "ЗК".
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23.08.2021 11:35 Відповісти
Чтобы помогать людям никакие новые офисы не нужны. Достаточно просто меньше воровать!
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23.08.2021 11:46 Відповісти
Ну это вааще!!!!
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23.08.2021 14:40 Відповісти
Жену решил пристроить
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23.08.2021 12:19 Відповісти
Понты за наш счет! Кода тусовочная деваха хочет кабинет и по важности не отставать от кабинета "вице-короля" - д`Ерьмака. Что дальше? Не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морской!?Питання не в бюджеті, а в бажанні допомагати людям, - Зеленський про створення Офісу першої леді - Цензор.НЕТ 1220
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23.08.2021 13:27 Відповісти
Точно. Ну какая из неё леди? Не говоря уже про первую леди. Леди не выходят из социального круга таких, как она. Леди воспитываются несколькими поколениями. Там кровь должна быть другая.
Писать надо проще - супруга Президента. А то еще заставят к Володе обращаться сэр.
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23.08.2021 17:56 Відповісти
Пусть лучше работает задком.
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23.08.2021 14:39 Відповісти
Сейчас жене Зеленского, чтобы его сопровождать нужен целый офис. То-есть она едет на отдых с президентом, а с ней еще десяток человек Офис ( подруги, знакомые , родственники) и все за счет государства.
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23.08.2021 14:40 Відповісти
Апетит приходить під час "Великого крадівництва". Що ти Віслюку "мелочишся", створюй зразу ж і "Офіс першої доньки ПіЗЕдента" та "Офіс першого сина ПіЗЕдента".
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23.08.2021 15:47 Відповісти
Це треба постити під кожною новою фотографією цієї с-ки... Щоб не забували.
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23.08.2021 22:39 Відповісти
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