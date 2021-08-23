УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14400 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
1 762 8
обстріл (20911) Донбас (21732) операція Об'єднаних сил (4158)

За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, найманці РФ 5 разів порушили режим тиші, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, найманці РФ 5 разів порушили режим тиші, - штаб ООС

Минулої доби, 22 серпня, найманці російсько-окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, один боєць ЗСУ загинув. Від початку поточної доби дотримується режим тиші.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці у Facebook.

Зокрема, поблизу Луганського окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Піски ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

"Станом на 7:00 ранку 23 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначено у звіті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Царство небесне загиблому. Спочивай з миром.
Горіть у пеклі москалі !!!
показати весь коментар
23.08.2021 08:15 Відповісти
За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, наемники РФ 5 раз нарушили режим тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2401
показати весь коментар
23.08.2021 08:24 Відповісти
Кошак сепарский ради приличия умолчал каким образом Сапог успел наклепать пятерых. Может всей позицией... Впрочем у безутешной вдовы вероятно была не менее бурная деятельность до Сапога, как к примеру у Канистры, вдовы Моторолы.
За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, найманці РФ 5 разів порушили режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8496
показати весь коментар
23.08.2021 08:35 Відповісти
Вічна пам'ять герою....За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, найманці РФ 5 разів порушили режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 773
показати весь коментар
23.08.2021 08:47 Відповісти
Царство Небесне ГЕРОЮ...
За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, найманці РФ 5 разів порушили режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3588

..співчуття родині і побратимам...
показати весь коментар
23.08.2021 09:11 Відповісти
За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, найманці РФ 5 разів порушили режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4875
показати весь коментар
23.08.2021 10:12 Відповісти
Мабуть, в оп гроші для сім'ї загиблого Українця збирають…
Азербайджан чекав свого часу 30 років…., а Франція з Німеччиною були глибоко стурбовані…
Свято наближається
показати весь коментар
23.08.2021 10:31 Відповісти
Иногда наши СМИ в своих репортажах делают включения с вражеских "дырявых" ресурсов, где они рвут задницы на британский флаг, убеждая ватников, что Армия Украины якобы обстреливает их "мАлАдые рИспублики" по всей линии фронта. Но что примечательно, кроме распятого мальчика и того, что в гараже игрался гранатой деда-сепара, и подорвался, ни слова о военных потерях! Неужели, когда наши дают ответку, ни в кого не попадают?!! Такая статистика дохлых рашистов ОБЯЗАНА доноситься до нас!!! Это не просто уголовные убийства,- это война на уничтожение нас, украинцев. И МОКШАНСКИХ УБИЙЦ НАДО УНИЧТОЖАТЬ!!!
показати весь коментар
23.08.2021 10:53 Відповісти
 
 