За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, найманці РФ 5 разів порушили режим тиші, - штаб ООС

Минулої доби, 22 серпня, найманці російсько-окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, один боєць ЗСУ загинув. Від початку поточної доби дотримується режим тиші.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці у Facebook.

Зокрема, поблизу Луганського окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Піски ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

"Станом на 7:00 ранку 23 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначено у звіті.

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