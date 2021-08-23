В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 434 людини одужали
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Станом на ранок понеділка, 23 серпня, в Україні зафіксовано 610 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, одужали 434 людини, померли 17 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.
"За добу 22 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 3). Також за минулу добу: госпіталізовано – 425 осіб; летальних випадків – 17; одужало – 434 особи", - повідомили в МОЗ.
Напередодні, 22 серпня, повідомлялося про 1003 нові випадки захворювання, 21 серпня за добу зафіксовано 1732 випадки захворювання на COVID-19, 20 серпня повідомлялося про 1600 нових підтверджених випадків COVID-19, 19 серпня повідомлялося про 1560 нових випадків захворювання, 18 серпня за добу зафіксовано 1447 нових випадків захворювання COVID-19, 17 серпня за добу зафіксовано 890 нових випадків захворювання на COVID-19, 16 серпня повідомлялося про 417 нових випадків захворювання, 15 серпня за добу зафіксовано 695 нових випадків захворювання на COVID-19, 14 серпня повідомлялося про 1353 нові випадки інфікування.
Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 275 171 особа, одужали 2 201 433 особи, летальних випадків - 53 474.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.
Будь ласка, зачекайте...
https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
ну и я мешать не стала -
в дом гостей не привожу,
укололась и лежу
То є непогано