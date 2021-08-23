В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 434 людини одужали

Станом на ранок понеділка, 23 серпня, в Україні зафіксовано 610 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, одужали 434 людини, померли 17 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.

​"За добу 22 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 3). Також за минулу добу: госпіталізовано – 425 осіб; летальних випадків – 17; одужало – 434 особи", - повідомили в МОЗ.

Напередодні, 22 серпня, повідомлялося про 1003 нові випадки захворювання, 21 серпня за добу зафіксовано 1732 випадки захворювання на COVID-19, 20 серпня повідомлялося про 1600 нових підтверджених випадків COVID-19, 19 серпня повідомлялося про 1560 нових випадків захворювання, 18 серпня за добу зафіксовано 1447 нових випадків захворювання COVID-19, 17 серпня за добу зафіксовано 890 нових випадків захворювання на COVID-19, 16 серпня повідомлялося про 417 нових випадків захворювання, 15 серпня за добу зафіксовано 695 нових випадків захворювання на COVID-19, 14 серпня повідомлялося про 1353 нові випадки інфікування.

Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 275 171 особа, одужали 2 201 433 особи, летальних випадків - 53 474.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

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