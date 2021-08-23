Делегація США прибула до України для участі в Кримській платформі і заходах до Дня Незалежності
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Президентська делегація на чолі з міністеркою енергетики Дженніфер Гренхолм прибула до Києва, щоб представляти Сполучені Штати Америки на саміті Кримської платформи, а також на урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.
"23 серпня делегація візьме участь у саміті Кримської платформи, а міністерка Гренхолм виступить від імені президента Байдена і Сполучених Штатів", - повідомили в посольстві.
Зазначається, що 24 серпня делегація приєднається до президента Володимира Зеленського і почесних гостей на військовому параді до 30-ї річниці Незалежності України на Майдані Незалежності.
Як повідомляється, міністр також зустрінеться з міністром енергетики України Германом Галущенком, міністром інфраструктури Олександром Кубраковим і прихильниками чистої енергетики, щоб обговорити зусилля зі взаємодії для більш безпечного і сталого енергетичного майбутнього України.
Раніше повідомлялося, що президент США Джозеф Байден направив на саміт Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України президентську делегацію на чолі з міністеркою енергетики Дженніфер Гренхолм.
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Принаймні такі висновки можна зробити, вивчивши кошторис витрат з "організації та проведення установчого Саміту Кримської платформи 23 серпня 2021 року". Місцем проведення заходу вказано концертно-виставковий центр "Парковий" у Києві.
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