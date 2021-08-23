УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13965 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 201 14
США (14430) Кримська платформа (314)

Делегація США прибула до України для участі в Кримській платформі і заходах до Дня Незалежності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Делегація США прибула до України для участі в Кримській платформі і заходах до Дня Незалежності

Президентська делегація на чолі з міністеркою енергетики Дженніфер Гренхолм прибула до Києва, щоб представляти Сполучені Штати Америки на саміті Кримської платформи, а також на урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"23 серпня делегація візьме участь у саміті Кримської платформи, а міністерка Гренхолм виступить від імені президента Байдена і Сполучених Штатів", - повідомили в посольстві.

Зазначається, що 24 серпня делегація приєднається до президента Володимира Зеленського і почесних гостей на військовому параді до 30-ї річниці Незалежності України на Майдані Незалежності.

Читайте також: 23 серпня запрацює постійний офіс Кримської платформи, - Кориневич

Як повідомляється, міністр також зустрінеться з міністром енергетики України Германом Галущенком, міністром інфраструктури Олександром Кубраковим і прихильниками чистої енергетики, щоб обговорити зусилля зі взаємодії для більш безпечного і сталого енергетичного майбутнього України.

Раніше повідомлялося, що президент США Джозеф Байден направив на саміт Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України президентську делегацію на чолі з міністеркою енергетики Дженніфер Гренхолм.

Також дивіться: Глава Євроради Мішель прибув до Києва для участі в Кримській платформі та заходах із нагоди 30-ї річниці Незалежності. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Сьогодні, у День Державного прапора згадаймо всіх хто помер за волю України, але не випустив з рук жовто -блакитний стяг
Небесна Сотня - Слава Героям!
Волноваха -Слава Героям!
Савур-Могила -Слава Героям!
Іловайськ -Слава Героям!
Дебальцево - Слава Героям!
Аеропорт - Слава Героям!
Авдіївка - Слава Героям!Делегація США прибула до України для участі в Кримській платформі і заходах до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9937
показати весь коментар
23.08.2021 09:19
+18
Всіх вітаю з днем державного прапора украіни
показати весь коментар
23.08.2021 09:12
+11
Слава Україні!
показати весь коментар
23.08.2021 09:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всіх вітаю з днем державного прапора украіни
показати весь коментар
23.08.2021 09:12 Відповісти
Слава Україні!
показати весь коментар
23.08.2021 09:28 Відповісти
Ну когда уже на параде пролетит Б-2 "Стэлс" ?
Почему "Мрию" не может сопровождать звено Б-52 ?
Что, жалко керосина ?
показати весь коментар
23.08.2021 09:15 Відповісти
В Одессе провели репетицию морского параду по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Видео - https://youtu.be/1iq8R4Lvj3Q
показати весь коментар
23.08.2021 09:18 Відповісти
Сьогодні, у День Державного прапора згадаймо всіх хто помер за волю України, але не випустив з рук жовто -блакитний стяг
Небесна Сотня - Слава Героям!
Волноваха -Слава Героям!
Савур-Могила -Слава Героям!
Іловайськ -Слава Героям!
Дебальцево - Слава Героям!
Аеропорт - Слава Героям!
Авдіївка - Слава Героям!Делегація США прибула до України для участі в Кримській платформі і заходах до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9937
показати весь коментар
23.08.2021 09:19 Відповісти
Героям Слава !
показати весь коментар
23.08.2021 14:03 Відповісти
Зеленскому прислали телеведущую. Родственные души.
показати весь коментар
23.08.2021 09:36 Відповісти
В следующем году на Немытой Орде в параде поБеды будет участвовать Талибан. Хамас еще думает.
показати весь коментар
23.08.2021 10:26 Відповісти
Організація саміту "Кримська платформа" коштувала державному бюджету майже 6,8 млн грн. При цьому виконавцем робіт де юре є фізична особа-підприємець Ігор Малахов із Києва.
Принаймні такі висновки можна зробити, вивчивши кошторис витрат з "організації та проведення установчого Саміту Кримської платформи 23 серпня 2021 року". Місцем проведення заходу вказано концертно-виставковий центр "Парковий" у Києві.
показати весь коментар
23.08.2021 10:29 Відповісти
Делегація США прибула до України для участі в Кримській платформі і заходах до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 8744
показати весь коментар
23.08.2021 10:30 Відповісти
Делегація США прибула до України для участі в Кримській платформі і заходах до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 1692
показати весь коментар
23.08.2021 10:30 Відповісти
А во сколько саммит начинается?

Шото мало делегаций - а уже 11 утра
показати весь коментар
23.08.2021 10:41 Відповісти
 
 