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Учора від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

22 серпня від кулі найманця РФ на взводному опорному пункті загинув воїн 28-ї ОМБр лейтенант Юрій Олександрович Михайлов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"28-ма бригада в скорботі… З сумом повідомляємо, що вчора під час несеннч служби о 15:15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов. Непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів. За словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє", - йдеться в повідомленні.

Командування та особовий склад 28-ї ОМБр висловлюють глибоке почуття скорботи родині бійця, який віддав своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

"Не забудемо, не пробачимо! Вічна пам'ять та слава загиблим Героям!" - наголошують у бригаді.

Також читайте: За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, найманці РФ 5 разів порушили режим тиші, - штаб ООС

Учора від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+85
Зеленский, с...ка, верни снайперов на передовую! Путин, чтоб ты сдох.
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23.08.2021 11:15
+64
Вечная память офицеру. К сожалению, это последствия того, что говнокомандующий убрал с передка конртснайперские группы.
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23.08.2021 11:07
+41
Вчера от вражеской пули на Донбассе погиб воин 28-й ОМБр Юрий Михайлов - Цензор.НЕТ 4322
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23.08.2021 11:08
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23.08.2021 11:05 Відповісти
Зеленский, с...ка, верни снайперов на передовую! Путин, чтоб ты сдох.
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23.08.2021 11:15 Відповісти
Это нереально, чтобы путин вернул наших снайперов на передовую.А без разрешения кремля наш зелёный слуга этого не сделает....
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23.08.2021 11:40 Відповісти
Может хоть один журналист настойчиво, в лоб и лично напомнить ему об этом и принудить дать объяснение. Чтобы все видели как ему козлу нечего сказать.
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23.08.2021 14:18 Відповісти
Вот только ненадо! Там воины, какого возраста они бы ни были, нет там никаких детей!
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23.08.2021 11:20 Відповісти
Русская фамилия в который раз.
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23.08.2021 11:21 Відповісти
ну, казламордьіе ж приехали своих защищать... А тут - friendly fire по братам...Ще ж якась тварюка отримає винагороду за вбитого українця Михайлова.
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23.08.2021 11:36 Відповісти
Вообще то у русских нет "братьев" и "сестер", но есть ипотека.
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23.08.2021 13:51 Відповісти
Вчера от вражеской пули на Донбассе погиб воин 28-й ОМБр Юрий Михайлов - Цензор.НЕТ 5223 Вчера от вражеской пули на Донбассе погиб воин 28-й ОМБр Юрий Михайлов - Цензор.НЕТ 6006
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23.08.2021 11:05 Відповісти
Вечная память офицеру. К сожалению, это последствия того, что говнокомандующий убрал с передка конртснайперские группы.
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23.08.2021 11:07 Відповісти
Вчера от вражеской пули на Донбассе погиб воин 28-й ОМБр Юрий Михайлов - Цензор.НЕТ 4322
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23.08.2021 11:08 Відповісти
Земля тебе пухом,герой! Отомстить - святой долг побратимов !
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23.08.2021 11:09 Відповісти
Волонтер Наталя Юсупова написала, що Юрій місяць тому закінчив академію ...
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23.08.2021 11:13 Відповісти
* місяць тому прибув на передову після закінчення академії
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23.08.2021 11:15 Відповісти
Боляче і сумно від таких втрат 😪😪😪
Світла пам'ять !
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23.08.2021 11:36 Відповісти
Боже ...
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24.08.2021 00:40 Відповісти
Слава Герою!!
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23.08.2021 11:16 Відповісти
Учора від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов - Цензор.НЕТ 3428
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23.08.2021 11:19 Відповісти
Учора від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов - Цензор.НЕТ 2511

.Воин-Ангел, с детскими глазами...
Молодой на фото... НАВСЕГДА !!!...
Словно шлёт приветы своей маме,
чтоб не стыла ее горькая слеза...
Зажигает звёздочки на небе,
чтоб светлее было на Земле...
И, чтоб самые любимые на свете
Сохраняли память о тебе...
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23.08.2021 11:21 Відповісти
Это выпуск 19 июня был, я был на этом выпуске...
Всего месяц мальчишка прослужил. Зачем зеленых пацанов на передовую отправлять ?!
Неужели их год хотя бы нельзя "обкатать" ??
Вечная память !
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23.08.2021 11:23 Відповісти
Флажки вешает??? Тюль расходует??? А что Зе- стратег сделал для уменьшения жертв от снайперского огня???? Гаааа, ..... кривороженый!!!!! Что, конкретно сделал сракокомандующий для защиты от СНАЙПЕРСКОГО ОГНЯ?????
Почему нет охоты, массовой охоты на ************** снайперов??? Хороший российский снайпер - это мертвый российский снайпер. .......и можно со скальпом. ...кхе,кхе....а шо, я думаю Коломойский заплатит. Он же Зе-патриот!!!!
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23.08.2021 11:25 Відповісти
надеюсь в армии не осталось желающих ещё поприкалываться и сделатьвсех.... в опе врядли
заметят эту потерю
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23.08.2021 11:36 Відповісти
Господи,какой мальчик красивый....Соболезнования родителям.
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23.08.2021 11:38 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну... Зебуїнське "пєрєміріє" продовжує забирати найкращих...
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23.08.2021 11:43 Відповісти
Вова занят відкриттям офісу для першоі ледляті , йому не до втрат на фронті !
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23.08.2021 11:51 Відповісти
Снайпер попал в область сердца...
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23.08.2021 11:53 Відповісти
Учора від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов - Цензор.НЕТ 3492
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23.08.2021 12:02 Відповісти
Молоденький совсем! Наверно, недавно выпустился и успел послужить Родине, завоевать уважение и любовь побратимов и к сожалению, сложить голову за нашу свободу и независимость... Вечная слава украинскому Воину и искренние соболезнования родным!!! Пусть будет проклято ***** , его недоделанная враждебная и лживая недодержава и поддерживающие его ватные нелюди!!! Аминь!
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23.08.2021 12:09 Відповісти
Молодий хлопець.. ціле майбутнє попереду..
Шкода.
Співчуття рідним та близьким.
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23.08.2021 12:28 Відповісти
так! тепер попереду в нього Вічність...
шкода, біль і розпач за такими дітьми...мужніми, гарними і молодими...(шкода всіх)
співчуття батьківському безмежному горю і краху надій на щасливу синову долю...
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23.08.2021 13:21 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

Учора від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов - Цензор.НЕТ 8863
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23.08.2021 13:05 Відповісти
Царство Небесне!!!
Вічна пам'ять !!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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23.08.2021 13:24 Відповісти
А так и не могу понять почему до сих пор там Байрактары не висят в небе Раз дали бы кацапам просраться Сидели бы тихо...Странное видение, понимание ,того что происходит в ССО , у нашего руководства
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23.08.2021 13:42 Відповісти
Это и есть самое ужасное. Есть оружие, есть люди разных родов войск умеющие им эффективно воевать, но им не дают этого делать!
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23.08.2021 13:50 Відповісти
Самокритично )))
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23.08.2021 14:06 Відповісти
За смерть молодого выпускника академии, и не только,ВСУ должно накрывать весь район нахождения рашснайпера огнем как минимум батареи"Град"..,но у нас не подобие ЦАХАЛ и главковерх миролюбец-пацифист..Вечная Память Герою!
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23.08.2021 13:50 Відповісти
Цахал це "потішна армія" яка здатна "воювати" виключно з противником який на століття відстає в технічному забезпеченні і навіть за повної технічної переваги робить це лише дистанційно з застосуванням зброї яка виключає прямий вогневий контакт. Жиди найжорстокіші люди на планеті але власне життя надзвичайно цінують. За смерть одного солдата декілька років назад вони знищили 1117 палестинців і розбомбили ціле місто. В результаті отримали військову допомогу від США на сумму 686 млн. доларів, а палестинці від тих же американців 27 мільйонів на відбудову... Так можна воювати але доти доки американці "кришуюють" цахал в ООН і забезпечують зброєю та винагородою за "скальпи аборигенів". Тому цахал ні в якому разі не може бути прикладом для наслідування для нас. ООН, незважаючи на США та Ізраїль вже давно прирівняла сіонізм до фашизму та комунізму.
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23.08.2021 14:08 Відповісти
Що ж ти крити будеш, коли дальніть прицільноі стрільби досягає тепер три кілометри ? Це сектор в 60 градусів з радіусом 3 км. Вихід один - обережність і контрснайперська боротьба. Нашій владі треба негайно перейти до жорстких дій . Інакше будуть гинути і далі наші солдати. Кацап визнає тільки силу. Вічна пам"ять полеглим за Украіну!
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23.08.2021 16:34 Відповісти
Батарея "Град" накрывает 6 га,этого достаточно,дабы никто из орков и не помышлял где-то выцеливать наших воинов, иначе в силу боязни возмездия свои-же и прикопают своих- снайперов...
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23.08.2021 16:56 Відповісти
Герои не умирают!

Светлая память погибшему от подлой российской пули воину.
Смерть российским оккупантам!
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23.08.2021 13:58 Відповісти
Учора від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов - Цензор.НЕТ 5348
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23.08.2021 13:59 Відповісти
Вечная память Юрию! /////////////////// сепары - гнусные уроды ///////////////////////////
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23.08.2021 14:05 Відповісти
Дуже шкода І прикро, що ці вбивства наших Воїнів стаються під гаслом зєлєнского "нада проста перестать стрєлять"...

Вічна пам'ять Герою і іншим Воїнам, які загинули обороняючи Україну від російських окупантів !
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23.08.2021 14:13 Відповісти
КаждьІй неотомщенньІй наш солдат, ляжет тяжким грузом на души командиров и властьимущих.
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23.08.2021 14:34 Відповісти
Украинский снайпер на Донбасе подстрелил что то крупное. Там визг такой стоит … Выясняем кого. Учора від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов - Цензор.НЕТ 7152
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23.08.2021 15:29 Відповісти
Он же совсем ребенок Учора від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов - Цензор.НЕТ 6371. У меня вопрос , а какого хера там делают юноши 19-20 лет Учора від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов - Цензор.НЕТ 1985 Таким образом уничтожается генотип нации Учора від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов - Цензор.НЕТ 6371 . На передке должны быть солдаты 24-25 , или генералы у совка учатся Учора від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов - Цензор.НЕТ 1424
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23.08.2021 16:18 Відповісти
Его 4-е года обучали воинскому мастерству в академии.Какой же он ребенок?Он воин!И пал на поле брани!
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23.08.2021 17:02 Відповісти
Суки, нема вам прощення, живодери ! Будь ти проклята та земля, що народжує кацапа. Я вас, живодери, прокляв ще в 2014 році і буду просити Божоі кари на вас поки живу.
Земля пухом тобі, синочку і вічна пам"ять.
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23.08.2021 16:24 Відповісти
Благодаря зелёной шобле, снайпера с параши,
приезжают сюда на сафари
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23.08.2021 19:47 Відповісти
Герої не вмирають
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23.08.2021 20:18 Відповісти
Да что за х**ня происходит?!
Молодой парень совсем.. был...
Ему бы жить да жить.. Мой земляк, украинец, патриот..
Почему нет огня в ответ?!
************* устраивает шоу с флагами и транши пилит.
Украинцы им выгоднее мертвые, чем живые.
Это реально страшно!
Кто ответит за жизнь этого парня?!
Сколько может продолжаться эта кровавая жатва?!
Это геноцид против Украины со стороны власти!!!
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23.08.2021 20:30 Відповісти
Куля снайпера вбила офіцера крізь бійницю в окопі: він був сиротою і мріяв змінити країну



Автор Наталія Нагорна
УНІАН

За кілька кілометрів від місця загибелі Юрка під українські пісні танцюють веселі діти з прапорцями у руках.
Напередодні свят, на передовій снайпер застрелив молодого офіцера. Його звали Юрко Михайлов і він мріяв завершити війну.

Дорога на околиці Мар'їнки до бойових позицій, якою зазвичай можна дістатись військових, зараз зачинена. Військові кажуть, занадто небезпечно, просто вдень працює, тобто вбиває, ворожий снайпер.
Попри глибокі окопи і високу зелену траву на позиції військових напередодні вбили офіцера.
На позиції ще калюжа крові, шанці побиті кулями. Бійниця, в яку примудрився поцілити ворожий стрілець, завішана маскувальною сіткою, але бійці сидять якомога нижче. Сьогодні снайпер знову стріляв.

«Використовують тепловізори, які працюють і вдень, і вночі не заважає їм ні світло, нічого», - кажуть військові.
Бійці пригадують, що загиблий мріяв змінити країну і закінчити цю війну. «З дитинства хотів, та як він був сиротою, то він мріяв військовим стати і казав своїм друзям, які з ним вчилися, що він стане офіцером, змінить цю країну і хоче закінчити цю війну», - розповідає побратим.
Олег з Юрком з одного випуску - місяць тому святкували випускний у військовій академії - 21-річний Юра того дня був сповненим надій. «Він був щасливий і дуже хотів піти служити», - пригадують побратими.
Аби розповісти про Юрка ще один молодий офіцер, Олег відходить від позиції у безпечне місце. «Юрко був надзвичайно доброю, відкритою та чесною людиною, всі, хто хоча б трохи його знали, в один голос би сказали, що це людина, яка дарує нам усмішку», - розповідає військовий.
«Він любив рибалку, дуже любив, у відпустці на рибалку ходив дуже часто, спортом займався, у футбола грав, любив подорожувати, не міг на місці просидіти. Він любив по горах їздити. Навіть тут він не міг сидіти на одному місці і завжди ходив позиціями, завжди до хлопців своїх», - розповідають друзі.
На Юрковій позиції залишилися два прапори - синьо-жовтий та бойовий червоно-чорний. Місто Мар'їнка сьогодні теж все в стягах. За кілька кілометрів від місця загибелі Юрка під українські пісні танцюють веселі діти з прапорцями у руках.

Учора від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов - Цензор.НЕТ 7179
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23.08.2021 22:04 Відповісти
Просто розпач охоплює від такого.
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24.08.2021 00:43 Відповісти
ніякої пощади й прощення сепаратистам та кацапам за вбивства українців на своїй землі -
тільки помста !
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23.08.2021 22:14 Відповісти
Спочивай у кращому світі, Юрію, там, де нема війги.

Твої побратими помстяться за тебе і Україна обов'язково переможе.
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24.08.2021 00:44 Відповісти
 
 