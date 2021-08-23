Учора від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов. ФОТО
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22 серпня від кулі найманця РФ на взводному опорному пункті загинув воїн 28-ї ОМБр лейтенант Юрій Олександрович Михайлов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.
"28-ма бригада в скорботі… З сумом повідомляємо, що вчора під час несеннч служби о 15:15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов. Непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів. За словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє", - йдеться в повідомленні.
Командування та особовий склад 28-ї ОМБр висловлюють глибоке почуття скорботи родині бійця, який віддав своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.
"Не забудемо, не пробачимо! Вічна пам'ять та слава загиблим Героям!" - наголошують у бригаді.
Будь ласка, зачекайте...
Світла пам'ять !
.Воин-Ангел, с детскими глазами...
Молодой на фото... НАВСЕГДА !!!...
Словно шлёт приветы своей маме,
чтоб не стыла ее горькая слеза...
Зажигает звёздочки на небе,
чтоб светлее было на Земле...
И, чтоб самые любимые на свете
Сохраняли память о тебе...
Всего месяц мальчишка прослужил. Зачем зеленых пацанов на передовую отправлять ?!
Неужели их год хотя бы нельзя "обкатать" ??
Вечная память !
Почему нет охоты, массовой охоты на ************** снайперов??? Хороший российский снайпер - это мертвый российский снайпер. .......и можно со скальпом. ...кхе,кхе....а шо, я думаю Коломойский заплатит. Он же Зе-патриот!!!!
заметят эту потерю
Шкода.
Співчуття рідним та близьким.
шкода, біль і розпач за такими дітьми...мужніми, гарними і молодими...(шкода всіх)
співчуття батьківському безмежному горю і краху надій на щасливу синову долю...
Вічна пам'ять !!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Светлая память погибшему от подлой российской пули воину.
Смерть российским оккупантам!
Вічна пам'ять Герою і іншим Воїнам, які загинули обороняючи Україну від російських окупантів !
Земля пухом тобі, синочку і вічна пам"ять.
приезжают сюда на сафари
Молодой парень совсем.. был...
Ему бы жить да жить.. Мой земляк, украинец, патриот..
Почему нет огня в ответ?!
************* устраивает шоу с флагами и транши пилит.
Украинцы им выгоднее мертвые, чем живые.
Это реально страшно!
Кто ответит за жизнь этого парня?!
Сколько может продолжаться эта кровавая жатва?!
Это геноцид против Украины со стороны власти!!!
Автор Наталія Нагорна
УНІАН
За кілька кілометрів від місця загибелі Юрка під українські пісні танцюють веселі діти з прапорцями у руках.
Напередодні свят, на передовій снайпер застрелив молодого офіцера. Його звали Юрко Михайлов і він мріяв завершити війну.
Дорога на околиці Мар'їнки до бойових позицій, якою зазвичай можна дістатись військових, зараз зачинена. Військові кажуть, занадто небезпечно, просто вдень працює, тобто вбиває, ворожий снайпер.
Попри глибокі окопи і високу зелену траву на позиції військових напередодні вбили офіцера.
На позиції ще калюжа крові, шанці побиті кулями. Бійниця, в яку примудрився поцілити ворожий стрілець, завішана маскувальною сіткою, але бійці сидять якомога нижче. Сьогодні снайпер знову стріляв.
«Використовують тепловізори, які працюють і вдень, і вночі не заважає їм ні світло, нічого», - кажуть військові.
Бійці пригадують, що загиблий мріяв змінити країну і закінчити цю війну. «З дитинства хотів, та як він був сиротою, то він мріяв військовим стати і казав своїм друзям, які з ним вчилися, що він стане офіцером, змінить цю країну і хоче закінчити цю війну», - розповідає побратим.
Олег з Юрком з одного випуску - місяць тому святкували випускний у військовій академії - 21-річний Юра того дня був сповненим надій. «Він був щасливий і дуже хотів піти служити», - пригадують побратими.
Аби розповісти про Юрка ще один молодий офіцер, Олег відходить від позиції у безпечне місце. «Юрко був надзвичайно доброю, відкритою та чесною людиною, всі, хто хоча б трохи його знали, в один голос би сказали, що це людина, яка дарує нам усмішку», - розповідає військовий.
«Він любив рибалку, дуже любив, у відпустці на рибалку ходив дуже часто, спортом займався, у футбола грав, любив подорожувати, не міг на місці просидіти. Він любив по горах їздити. Навіть тут він не міг сидіти на одному місці і завжди ходив позиціями, завжди до хлопців своїх», - розповідають друзі.
На Юрковій позиції залишилися два прапори - синьо-жовтий та бойовий червоно-чорний. Місто Мар'їнка сьогодні теж все в стягах. За кілька кілометрів від місця загибелі Юрка під українські пісні танцюють веселі діти з прапорцями у руках.
тільки помста !
Твої побратими помстяться за тебе і Україна обов'язково переможе.