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Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про "Північний потік-2": Стежитимемо, щоб він не призвів до проблем для України

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що в Європі стежитимуть за тим, щоб газопровід "Північний потік-2" не призвів до проблем для України як країни-транзитера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Домбровскіс заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми стежитимемо за декларацією США і Німеччини, і як забезпечуватиметься те, щоб "Північний потік-2" не призвів до проблем для України як країни-транзитера. За цими питаннями ми продовжуватимемо стежити", - заявив Домбровскіс.

Він також оцінив можливість застосування до газопроводу Третього енергопакету ЄС.

"Це було пропозицією з боку Єврокомісії, що всі газопроводи, які входять на територію ЄС або виходять з неї, мають відповідати умовам Третього енергопакету. Зокрема умовам щодо недискримінаційного доступу до інфраструктури", - заявив Домбровскіс.

Водночас він заявив, що Єврокомісія не вважає "Північний потік-2" проєктом загального європейського інтересу.

"Північний потік-2" - російський газопровід, побудований в обхід України. Його прокладають дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ "Газпром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель назвала "європейсько-російським проєктом" газопровід "Північний потік-2"

Автор: Наталя Джума
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Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис о "Северном потоке-2": Будем следить, чтобы он не привел к проблемам для Украины - Цензор.НЕТ 8314
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23.08.2021 11:37 Відповісти
Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про "Північний потік-2": Стежитимемо, щоб він не призвів до проблем для України - Цензор.НЕТ 7640 Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про "Північний потік-2": Стежитимемо, щоб він не призвів до проблем для України - Цензор.НЕТ 8910 Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про "Північний потік-2": Стежитимемо, щоб він не призвів до проблем для України - Цензор.НЕТ 9318
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23.08.2021 12:14 Відповісти
Думаю, довго чекати не прийдеться.
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23.08.2021 12:33 Відповісти
Следить - означает «будем оставлять свои следы».
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23.08.2021 12:38 Відповісти
Мда. Даже не знаешь как и комментировать подобное. Подобные заявления вызывают разве что саркастическую улыбку.
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23.08.2021 13:57 Відповісти
За будапештским меморандумом уже проследили, пАнимаешь.
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23.08.2021 15:12 Відповісти
А потом, чуть-что, выйдет такая себе Урсула фон дер Ляйен, рвзведёт руками и скажет:
"Ну не змогла я".
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23.08.2021 15:19 Відповісти
Підождіть, незабаром будуть з ним проблеми і для Європи, сама ж Меркель ще в 2014 році заявила що Путін живе в іншому світі і пам*ятайте ще слова Нємцова про психічний стан Путіна. Спершу будуть проблеми для України, а потім і для Європи якщо не одночасно.
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23.08.2021 18:06 Відповісти
Пані хіба не знає, що людський капітал вигідно інвестують в інші країни, а дивіденди сягають тринадцяти ярдів на рік?
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13.09.2021 11:34 Відповісти
Далее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис продолжил, что если газопровод "Северный поток-2" приведёт к проблемам для Украины как страны-транзитера, то вся Еврокомиссия в полном составе в ужасе повскакивает со своих мест и будет нервенно ходить взад-вперёд, переживать, а может кто из Еврокомиссаров даже и перданёт от переизбытка чувств, проникшись злободневностью момента.
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13.09.2021 12:16 Відповісти
 
 