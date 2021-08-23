Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про "Північний потік-2": Стежитимемо, щоб він не призвів до проблем для України
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Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що в Європі стежитимуть за тим, щоб газопровід "Північний потік-2" не призвів до проблем для України як країни-транзитера.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Домбровскіс заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми стежитимемо за декларацією США і Німеччини, і як забезпечуватиметься те, щоб "Північний потік-2" не призвів до проблем для України як країни-транзитера. За цими питаннями ми продовжуватимемо стежити", - заявив Домбровскіс.
Він також оцінив можливість застосування до газопроводу Третього енергопакету ЄС.
"Це було пропозицією з боку Єврокомісії, що всі газопроводи, які входять на територію ЄС або виходять з неї, мають відповідати умовам Третього енергопакету. Зокрема умовам щодо недискримінаційного доступу до інфраструктури", - заявив Домбровскіс.
Водночас він заявив, що Єврокомісія не вважає "Північний потік-2" проєктом загального європейського інтересу.
"Північний потік-2" - російський газопровід, побудований в обхід України. Його прокладають дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ "Газпром".
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