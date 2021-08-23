Сьогодні Крим - порохова бочка. Москва втричі збільшила там свою військову присутність, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Зеленський вважає відкриття саміту "Кримської платформи" знаковою подією.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на урочистому відкритті саміту "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбувається дуже знакова подія. Вперше з моменту окупації Криму це питання винесено на міжнародний рівень. 7 років тому РФ окупувала частину нашої країни. Його (Криму. - Ред.) площа 27 тис. кв. км. Це більше, ніж деякі країни ЄС і світу... Український Крим був гарантією регіональної безпеки. Але сьогодні Крим - це порохова бочка. Від початку окупації Москва втричі збільшила там свою військову присутність. Крим перетворився на військову базу, на територію, де грубо і систематично порушуються права і свободи людини", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Кожного дня гинуть наші кращі сини на Донбасі , а ти все відосити знімаєш і підтягуєшся на брусьях😡
видать 7 лет жестко сидел на коксе, без сознания.
Пособник оккупантов Сергей Аксёнов, называющий себя главой Крыма, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не получит политическое убежище в Крыму в случае, если ему придётся бежать из Украины.
Источник: Аксенов во время "прямой линии" с крымчанами 12 августа, "Крыминформ"
Прямая речь: "У господина Зеленского тут квартира есть. Если политическое убежище придётся просить, если с Украины придётся бежать, мы его выдадим без всяких сомнений".
Детали: Аксенов также заявил, что многие из "товарищей Зеленского" являются владельцами различного бизнеса в Крыму.
Ранее Аксенов утверждал, что Владимир Зеленский и его жена Елена до сих пор являются владельцами недвижимости в Крыму и платят коммунальные платежи.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/13/7303672/
Щось зрозумів, сподіваюсь..