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Сьогодні Крим - порохова бочка. Москва втричі збільшила там свою військову присутність, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні Крим - порохова бочка. Москва втричі збільшила там свою військову присутність, - Зеленський

Зеленський вважає відкриття саміту "Кримської платформи" знаковою подією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на урочистому відкритті саміту "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбувається дуже знакова подія. Вперше з моменту окупації Криму це питання винесено на міжнародний рівень. 7 років тому РФ окупувала частину нашої країни. Його (Криму. - Ред.) площа 27 тис. кв. км. Це більше, ніж деякі країни ЄС і світу... Український Крим був гарантією регіональної безпеки. Але сьогодні Крим - це порохова бочка. Від початку окупації Москва втричі збільшила там свою військову присутність. Крим перетворився на військову базу, на територію, де грубо і систематично порушуються права і свободи людини", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Урочисте відкриття саміту "Кримської платформи". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: Наталя Джума
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При слове ПОРОХовая у него душонка в пятки ушла
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23.08.2021 11:53 Відповісти
Ну если бы в пятки уходила то подобрал бы другое выражение. Синонимов хватает. Сьогодні Крим - порохова бочка. Москва втричі збільшила там свою військову присутність, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5773
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23.08.2021 13:54 Відповісти
Конечно хватает. Но я воспитанный человек и напрямую указывать конечную точку ухода его душонки здесь не буду.
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23.08.2021 14:07 Відповісти
Думаю его конечная точка ухода следующие президентские выборы. Второй президентский срок ему не светит. Ну а для досрочной отставки покуда не вижу реальных предпосылок.
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23.08.2021 14:13 Відповісти
Вопрос в том, что скажет народ через месяца два, когда платежки за тепло увеличатся на тысячу-полторы в месяц. Тут уж будет не до предпосылок. Вряд ли это народу понравится.
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23.08.2021 14:22 Відповісти
То же что сказал и ранее когда платежки в прошлый сезон увеличивались. Отдельные немногочисленные митинги возможны, но полномасштабных майданов не будет. Майданы никогда не происходили по экономическим причинам. Наш народ научился их мирно обходить и решать.
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23.08.2021 14:27 Відповісти
Будет резонанс. На фоне попытки проведения законов по ОРДЛО(а это не экономика, а политика в чистейшем проявлении) добавятся проблемы с неплатежами и недовольством населения фактом, что их банально грабят. В сумме это дает неизвестность.
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23.08.2021 14:30 Відповісти
Ну эти законы не первый раз пытаются протащить. Покуда безуспешно. Будем надеяться что и дальше так будет. Ну и потом данные законы не являются основополагающими для украинцев. К примеру первый Майдан произошел из за фальсификации выборов. Второй Майдан из за необоснованной беспредельной агрессии власти по отношению к своему народу. Т.е. были задеты базовые общечеловеческие и общегражданские принципы, что и вызвало единую волну возмущения. Законы по ОРДЛО не сдача Украины вцелом. Там недобросовестные политики еще как-то могут юлить, оправдывая позорные действия. Но это лишь мои предположения и рассуждения. Могу и ошибаться. Сьогодні Крим - порохова бочка. Москва втричі збільшила там свою військову присутність, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2560
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23.08.2021 14:49 Відповісти
Наличие орков в Раде - это осень даже критично. Кроме того, надо будет компенсировать разрушения - это не Россия будет делать, а мы, из своего бюджета. Суммы будут исчисляться сотнями миллиардов. Пенсии оплатить в полном объеме. Там много чего такого, что является основополагающим и критичным. Украину это загонит в гроб.
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23.08.2021 14:53 Відповісти
Не понял первое предложение. А в остальном я лично надеюсь что эти законы никто не примет.
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23.08.2021 15:16 Відповісти
Для Украіни ,Вова , ти теж порохова бочка , тому для початку поверни наших снайперів і розвідку на лінію оборони !
Кожного дня гинуть наші кращі сини на Донбасі , а ти все відосити знімаєш і підтягуєшся на брусьях😡
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23.08.2021 11:54 Відповісти
"Впервые с момента оккупации Крыма этот вопрос вынесен на международный уровень."

видать 7 лет жестко сидел на коксе, без сознания.
Сегодня Крым - пороховая бочка. Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4120
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23.08.2021 11:55 Відповісти
Зеленский не сможет спрятаться в Крыму в случае бегства

Пособник оккупантов Сергей Аксёнов, называющий себя главой Крыма, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не получит политическое убежище в Крыму в случае, если ему придётся бежать из Украины.

Источник: Аксенов во время "прямой линии" с крымчанами 12 августа, "Крыминформ"

Прямая речь: "У господина Зеленского тут квартира есть. Если политическое убежище придётся просить, если с Украины придётся бежать, мы его выдадим без всяких сомнений".
Детали: Аксенов также заявил, что многие из "товарищей Зеленского" являются владельцами различного бизнеса в Крыму.
Ранее Аксенов утверждал, что Владимир Зеленский и его жена Елена до сих пор являются владельцами недвижимости в Крыму и платят коммунальные платежи.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/13/7303672/
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23.08.2021 11:55 Відповісти
Зельонський отримає притулок на росіі , так як бабла вистачить профінасувати там своє тіло 😀
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23.08.2021 12:02 Відповісти
зачем ему убежище? думаешь у него нет рашкованского паспорта?
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23.08.2021 12:45 Відповісти
дай им воды...
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23.08.2021 12:05 Відповісти
Вже надивився в очко фуйла ?
Щось зрозумів, сподіваюсь..
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23.08.2021 12:24 Відповісти
на Меганоме в сезон 3 калеки, ушлепки
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23.08.2021 12:45 Відповісти
Главное не забывай оплачивать коммуналку за хатку в Крыму
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23.08.2021 12:52 Відповісти
 
 