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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Самостійно Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Самостійно Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, - Зеленський

Україна зробить все для того, щоб повернути Крим.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на урочистому відкритті саміту "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ.

"Без гарантування належної системи безпеки на Чорному морі нам навряд чи вдасться повернути Крим. Також окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї системи міжнародної безпеки, принципів територіальної цілісності. Без відновлення довіри до них жодна країна не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації частини території", - зазначив Зеленський.

"Україна і я особисто робитимемо все для того, щоб повернути Крим. Щоб Крим став частиною Європи. Для цього ми використовуватимемо всі юридичні і дипломатичні засоби", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Крим - порохова бочка. Москва втричі збільшила там свою військову присутність, - Зеленський

"Наодинці наша Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні і підтримка на новому рівні питання деокупації українського півострова", - додав президент.

"Сьогодні необхідні подальші дієві кроки для звільнення Криму, наші спільні зусилля змогли б позбутися збройної агресії і зупинити агресію на тимчасово окупованих територіях, і це не тільки Крим - це і тимчасово окуповані території українського Донбасу", - заявив Зеленський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Зачем унижать 40+ миллионную нацию фразой "самостоятельно Украина НИКОГДА не сможет вернуть Крым" ?

Я уже даже не говорю, что есть классическая пословица "никогда не говори "никогда"".
Но и в принципе - это изначально на подкорку забивается, что россияне - непобедимы, т.е. пораженчество. А ведь это не так, далеко не так . . . Никто не говорит, что будет просто. Но утверждать, что это "невозможно" (победить русских) - в корне неверно и пагубно для морального духа нации.
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23.08.2021 13:06
+15
Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский - Цензор.НЕТ 218
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23.08.2021 12:08
+12
Публичное признание в своей импотенции. Зато об этом мудро умолчал на стадионе - это был его секретный план по освобождению, который знал только он.
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23.08.2021 12:35
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Розумний, аж страшно.
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23.08.2021 12:02 Відповісти
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 2021, Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили...

ТАК Давай, вперёд, хероическая 95 бригада клоунов, еще не поздно вам там умереть, на радость украинцев.
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23.08.2021 13:05 Відповісти
Ты о чем? Вернуть клоуна на стадион, шоб он там ляпнул ту же хрень, шо ляпнул в апреле 2019? И обяснил, как так получается, шо он делает тоже, против чего ляпал словесный понос? Или ты мне говоришь, шо я Зебил?
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23.08.2021 13:10 Відповісти
Для чого Зеленський намагається зорганізувати "Кримську платформу"?

Вірно - заради деокупації Криму, заради припинення російської агресії!

А для чого Зеленський нагородив Меркель державною нагородою - Орденом Свободи? СВОБОДИ ВІД КОГО І ЧОГО?Також вірно - за багаторічну антиукраїнську позицію і підтримку Путіна і його агресивної політики!

-Меркель, яка на протязі свого правління підтримувала "Північний потік-2", який обеззброює Українку як політично, так і економічно і відкриває додаткові можливості Путіну проти подальшої агресії проти України!

-Меркель, яка весь час пнеться організувати "саміт ЄС-Путін", але не прийме участі в "Кримській платформі" - бо Путін, бачте, проти "платформи" і самої її ідеї!
-Меркель, яка заблокувала надання Україні ПДЧ для її вступу в НАТО в Бухаресті в 2008 році- за завданням Путіна!
-Меркель, якої "Сіменс" і інші німецькі компанії, всупереч санкцій "працюють" з Путіним!
-Меркель, яка й вчора відмовила Зеленському в військовій допомозі Україні
-Меркель, яка настоює на виконанні, вигідних Путіну "мінських угод", і на включенні в українське законодавство вкрай невигідної Україні"формули Штайнмайєра"
-Меркель, яка навіть цього разу стала "поштарем Путіна", щоб дипломатично завуальовано передати Зеленському- як йому слід вести себе з усіх проблем України, породжених Путіним!

СКАЖІТЬ на милість, і зверніть увагу.... а хто з тих, хто організовував боротьбу за Незалежність, хто з громадян України які активно боролися за неї , хто з тих, які її нині героїчно відстоює на на фронтах і в тилу, хто з волонтерів нагороджений Зеленським хоч будь-якою нагородою Держави Україна - до її 30-ти річного ювілею? Нагороди ж ДЕРЖАВНІ!

Чого не вистачило? Паперу, щоб надрукувати відповідний указ, грошей, щоб виготовити нагороди, чи Путін то погано розцінить - як невірну і шкідливу для росії поведінку президента України?

Але не нагородив не лише патріотів, але й своїх "єрмаків- шефірів-ахмєтових.-кулєб".., так сказати "за компанію" - бо Путін також може скривити морду... Хоча імовірно саме вони нагороди й отримали... але - і від Путіна? ... і зрозуміло "за що"...

Тоді... разом з Меркель -"за компанію" слід було б нагородити й Путіна і Макрона, Штайнмайєра, можливо й ще когось з ватажків бойовиків з лднр...-бо їх "вклад в "Незалежність України" - аналогічний за значенням ... з вкладом Меркель?
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23.08.2021 14:45 Відповісти
"обеспечение системы безопасности" это как?
Опять Вове без суфлера вещать позволили, ироды?!
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23.08.2021 12:04 Відповісти
Чтобы да так нет. Будем посмотреть-философствует четыреждыуклонист.
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23.08.2021 12:05 Відповісти
Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский - Цензор.НЕТ 218
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23.08.2021 12:08 Відповісти
Ти її з успіхом за два роки просрав, Недонаполеон ти наш...
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23.08.2021 12:08 Відповісти
Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский - Цензор.НЕТ 577
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23.08.2021 12:09 Відповісти
Самостійно Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4049
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23.08.2021 12:16 Відповісти
Никогда не говори никогда.
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23.08.2021 12:24 Відповісти
Публичное признание в своей импотенции. Зато об этом мудро умолчал на стадионе - это был его секретный план по освобождению, который знал только он.
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23.08.2021 12:35 Відповісти
Заграница нам поможет, я дам вам парабелум.
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23.08.2021 12:46 Відповісти
та навіщо йому парабелум - він і з принципом стрільби з рогатки навряд чи знайомий. Хіба що зп =атим щоб він з нього застрелився на радість усім Самостійно Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5210
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23.08.2021 13:39 Відповісти
Зачем унижать 40+ миллионную нацию фразой "самостоятельно Украина НИКОГДА не сможет вернуть Крым" ?

Я уже даже не говорю, что есть классическая пословица "никогда не говори "никогда"".
Но и в принципе - это изначально на подкорку забивается, что россияне - непобедимы, т.е. пораженчество. А ведь это не так, далеко не так . . . Никто не говорит, что будет просто. Но утверждать, что это "невозможно" (победить русских) - в корне неверно и пагубно для морального духа нации.
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23.08.2021 13:06 Відповісти
нікогда нє зарєкайся
зєзік, слихал..?
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23.08.2021 13:12 Відповісти
при определённых условиях можем но это займёт лет где то 25 просто такой сценарий никого
из больших игроков не устраивает- что бы ктото без них чтото там себе вернул....
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23.08.2021 13:17 Відповісти
Согласен, что это фьючерсный проект...Но, ответьте мне честно....Когда Россия отдавала кому-либо захваченные земли?????????? Ключевое здесь - ЧЕСТНО. Самостійно Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3172
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23.08.2021 15:20 Відповісти
1991 - з найпізнішого
до того - 1941
до того - 1920
до того - 1905
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23.08.2021 23:09 Відповісти
Цікаво, якби подібне про Єрусалим віщала Голда Меїр, жінка - прем'єр оточеного озброєним до зубів совєтами Ізраїлю, який окрім того знаходився під дією ембарго на поставки зброї? Чи проіснував би той Ізраїль до сьогодні? Повезло Ізраїлю, мав керівників, які не лише зробили його незалежним, а й безпечним для життя на більшості територій. І Єрусалим таки їхній.
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23.08.2021 13:22 Відповісти
біснуватий Зе транслює своє хворе бачення на всю країну видаючи свою маячню за суспільну позицію.
Само боїться і інших лякає.
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23.08.2021 16:15 Відповісти
Коварная Меркель ящик баварского привезла. И не выдержал юный разум хмельного коварства. А чего по-пьяни не наговоришь, когда уссыкаешся от страха даже от собственной тени.
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23.08.2021 13:49 Відповісти
Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский

Никогда не говори НИКОГДА. Все в жизни течет, все меняется. То что сегодня кажется недостижимым завтра вполне может стать реальностью.
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23.08.2021 14:11 Відповісти
Надо делать дело а не заниматься болтологией
Почитайте как россия отстаивала Кубу
А ведь приход к власти Кастро приветствовал народ Кубы
Россия не допустит присуствия нато в Украине
Как сша не допустило присуствия ракет ссср на Кубе
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23.08.2021 14:22 Відповісти
а не ты ли два года блокируешь выпуск суперсовременных ракет и вообще артилерии? или не ты не сделал патронный завод? может не твои "люди" два года срывают гособоронзаказ?
МОЖЕТ Я ЧТО ТО ПУТАЮ??? или как говорили зорян со шкиряком, ВЫ не розумиете....... то есть мы нихрена не шарим в ваших маневрах...
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23.08.2021 14:37 Відповісти
Нужно все страны принявшие участие санкции ввели!
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23.08.2021 15:16 Відповісти
―В человеке все должно быть прекрасно: погоны, кокарда, исподнее... Иначе это не человек, а млекопитающее.(ДМБ)- а как актуально для гавнокомандующего.
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23.08.2021 16:06 Відповісти
Правда о *********** или почему клоун четырежды уклонист - ―Что, солдат? Ссымся?
―Так точно. Ссусь.
―Ну это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим, пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь.
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23.08.2021 16:09 Відповісти
що ти (Зе) мелеш "поражєнєц" !?
із союзниками чи самі - ми свого досянемо!
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23.08.2021 16:10 Відповісти
По вопросу постоянных накрытий полей конопли - ―Шмалите, друзья. Скока хотите. У Чебурашки, который ищет друзей, парники. Парники накрыли недавно в кр.рогу.
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23.08.2021 16:12 Відповісти
С властями , которые думают только о своем кошельке - НИКОГДА!
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23.08.2021 17:49 Відповісти
с таким гавнокамандующим - никогда!
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23.08.2021 18:04 Відповісти
Never Say Never Again
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23.08.2021 19:09 Відповісти
Пустое сотрясения воздуха пустыми словами несамостоятельного государственного так называемого деятеля.
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23.08.2021 19:38 Відповісти
Самостійно Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 146
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23.08.2021 19:42 Відповісти
Ну почему, ты же закончил войну, вот таким макаром и Крым вернёшь.
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23.08.2021 19:49 Відповісти
Ну чому ми обираємо постійно дєбілов, покидьків, негідників, бариг і всяку падаль.
Ні одного достойного з попередніх президентів не було. Не вже це прокляття на нашу землю?
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23.08.2021 19:50 Відповісти
Якщо витратити 5,5 мільярдів гривень на спецоперації в Криму - від пропаганди до фізичного знищення всяких гоблінів та одіозних окупантів, то Крим стане українським знову досить швидко. Там уже "дупа" і залишається тільки планомірно "підштовхувати падаючого в прірву". Кацапи з Криму не повинні підти самі - їх треба виперти підсрачниками і обкласти репараціями. І доки вони не відшкодують завданих Україні збитків мають бути заблоковані за поребриком. Ми навряд чи отримаємо з них всю сумму бо федерація припинить своє існування і нам доведеться патрати кожний субєкт як правонаступника..
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23.08.2021 20:29 Відповісти
 
 