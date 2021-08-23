Самостійно Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна зробить все для того, щоб повернути Крим.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на урочистому відкритті саміту "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ.
"Без гарантування належної системи безпеки на Чорному морі нам навряд чи вдасться повернути Крим. Також окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї системи міжнародної безпеки, принципів територіальної цілісності. Без відновлення довіри до них жодна країна не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації частини території", - зазначив Зеленський.
"Україна і я особисто робитимемо все для того, щоб повернути Крим. Щоб Крим став частиною Європи. Для цього ми використовуватимемо всі юридичні і дипломатичні засоби", - додав глава держави.
"Наодинці наша Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні і підтримка на новому рівні питання деокупації українського півострова", - додав президент.
"Сьогодні необхідні подальші дієві кроки для звільнення Криму, наші спільні зусилля змогли б позбутися збройної агресії і зупинити агресію на тимчасово окупованих територіях, і це не тільки Крим - це і тимчасово окуповані території українського Донбасу", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
ТАК Давай, вперёд, хероическая 95 бригада клоунов, еще не поздно вам там умереть, на радость украинцев.
Вірно - заради деокупації Криму, заради припинення російської агресії!
А для чого Зеленський нагородив Меркель державною нагородою - Орденом Свободи? СВОБОДИ ВІД КОГО І ЧОГО?Також вірно - за багаторічну антиукраїнську позицію і підтримку Путіна і його агресивної політики!
-Меркель, яка на протязі свого правління підтримувала "Північний потік-2", який обеззброює Українку як політично, так і економічно і відкриває додаткові можливості Путіну проти подальшої агресії проти України!
-Меркель, яка весь час пнеться організувати "саміт ЄС-Путін", але не прийме участі в "Кримській платформі" - бо Путін, бачте, проти "платформи" і самої її ідеї!
-Меркель, яка заблокувала надання Україні ПДЧ для її вступу в НАТО в Бухаресті в 2008 році- за завданням Путіна!
-Меркель, якої "Сіменс" і інші німецькі компанії, всупереч санкцій "працюють" з Путіним!
-Меркель, яка й вчора відмовила Зеленському в військовій допомозі Україні
-Меркель, яка настоює на виконанні, вигідних Путіну "мінських угод", і на включенні в українське законодавство вкрай невигідної Україні"формули Штайнмайєра"
-Меркель, яка навіть цього разу стала "поштарем Путіна", щоб дипломатично завуальовано передати Зеленському- як йому слід вести себе з усіх проблем України, породжених Путіним!
СКАЖІТЬ на милість, і зверніть увагу.... а хто з тих, хто організовував боротьбу за Незалежність, хто з громадян України які активно боролися за неї , хто з тих, які її нині героїчно відстоює на на фронтах і в тилу, хто з волонтерів нагороджений Зеленським хоч будь-якою нагородою Держави Україна - до її 30-ти річного ювілею? Нагороди ж ДЕРЖАВНІ!
Чого не вистачило? Паперу, щоб надрукувати відповідний указ, грошей, щоб виготовити нагороди, чи Путін то погано розцінить - як невірну і шкідливу для росії поведінку президента України?
Але не нагородив не лише патріотів, але й своїх "єрмаків- шефірів-ахмєтових.-кулєб".., так сказати "за компанію" - бо Путін також може скривити морду... Хоча імовірно саме вони нагороди й отримали... але - і від Путіна? ... і зрозуміло "за що"...
Тоді... разом з Меркель -"за компанію" слід було б нагородити й Путіна і Макрона, Штайнмайєра, можливо й ще когось з ватажків бойовиків з лднр...-бо їх "вклад в "Незалежність України" - аналогічний за значенням ... з вкладом Меркель?
Опять Вове без суфлера вещать позволили, ироды?!
Я уже даже не говорю, что есть классическая пословица "никогда не говори "никогда"".
Но и в принципе - это изначально на подкорку забивается, что россияне - непобедимы, т.е. пораженчество. А ведь это не так, далеко не так . . . Никто не говорит, что будет просто. Но утверждать, что это "невозможно" (победить русских) - в корне неверно и пагубно для морального духа нации.
зєзік, слихал..?
из больших игроков не устраивает- что бы ктото без них чтото там себе вернул....
до того - 1941
до того - 1920
до того - 1905
Само боїться і інших лякає.
Никогда не говори НИКОГДА. Все в жизни течет, все меняется. То что сегодня кажется недостижимым завтра вполне может стать реальностью.
Почитайте как россия отстаивала Кубу
А ведь приход к власти Кастро приветствовал народ Кубы
Россия не допустит присуствия нато в Украине
Как сша не допустило присуствия ракет ссср на Кубе
МОЖЕТ Я ЧТО ТО ПУТАЮ??? или как говорили зорян со шкиряком, ВЫ не розумиете....... то есть мы нихрена не шарим в ваших маневрах...
―Так точно. Ссусь.
―Ну это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим, пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь.
із союзниками чи самі - ми свого досянемо!
Ні одного достойного з попередніх президентів не було. Не вже це прокляття на нашу землю?