Самостійно Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, - Зеленський

Україна зробить все для того, щоб повернути Крим.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на урочистому відкритті саміту "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ.

"Без гарантування належної системи безпеки на Чорному морі нам навряд чи вдасться повернути Крим. Також окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї системи міжнародної безпеки, принципів територіальної цілісності. Без відновлення довіри до них жодна країна не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації частини території", - зазначив Зеленський.

"Україна і я особисто робитимемо все для того, щоб повернути Крим. Щоб Крим став частиною Європи. Для цього ми використовуватимемо всі юридичні і дипломатичні засоби", - додав глава держави.

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"Наодинці наша Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні і підтримка на новому рівні питання деокупації українського півострова", - додав президент.

"Сьогодні необхідні подальші дієві кроки для звільнення Криму, наші спільні зусилля змогли б позбутися збройної агресії і зупинити агресію на тимчасово окупованих територіях, і це не тільки Крим - це і тимчасово окуповані території українського Донбасу", - заявив Зеленський.