Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента
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У Черкаській області група невідомих намагалася зірвати урочисті заходи за участю президента України Володимира Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні поліції Черкаської області.
"Сьогодні, 23 серпня, у Черкаській області під час заходів за участю президента України, присвячених підняттю Державного Прапора, група невідомих осіб намагалася зірвати захід шляхом несанкціонованого встановлення звукопідсилювальної апаратури у місці проведення заходу. При цьому чоловіки не виконували законних вимог поліцейських і порушували громадський порядок.
Правоохоронці зреагували на ситуацію і не допустили правопорушень. Шістьох осіб, які грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії та не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевого відділку поліції. Наразі встановлюються дані правопорушників та надається правова кваліфікація їхнім діям", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Как только Путя чует что президент Украины под него не лег - начинает нанимать полезных идиотов через подконтрольные ему псевдопатриотические группки типа Семена или Белецкого.
Зеленский конечно тот еще балбес. Но полностью под Россию ложиться испугался. За что ему теперь Путин и мстит. Причем методами не заморачивается - опять использует тех же людей что и в борьбе против Пороха и те же лозунги - "ветеранов обижают"! и т.д.
95 квартал не отменяет...
От у нас обрадували. За побудовані дороги прийдеться платити. Будували за рахунок громадян, з них же будуть вимагати пеню за проїзд.
От скажіть, хтось зрадіє приїзду нелоха ?
Хотите что-то сказать зеленскому - площадок для этого более чем достаточно. Не нужно для этого переть под камеры и на празднование Дня Рождения страны.
Ех...
Это все, что надо знать про "праздник" ЗЕ.