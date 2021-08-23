УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14082 відвідувача онлайн
Новини Події
14 436 94
Нацполіція (13914) зіткнення (166) Черкащина (646)

Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента

У Черкаській області група невідомих намагалася зірвати урочисті заходи за участю президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні поліції Черкаської області.

"Сьогодні, 23 серпня, у Черкаській області під час заходів за участю президента України, присвячених підняттю Державного Прапора, група невідомих осіб намагалася зірвати захід шляхом несанкціонованого встановлення звукопідсилювальної апаратури у місці проведення заходу. При цьому чоловіки не виконували законних вимог поліцейських і порушували громадський порядок.

Правоохоронці зреагували на ситуацію і не допустили правопорушень. Шістьох осіб, які грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії та не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевого відділку поліції. Наразі встановлюються дані правопорушників та надається правова кваліфікація їхнім діям", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сутички ветеранів з поліцією сталися перед тим, як Зеленський піднімав прапор на Черкащині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+53
Группа неизвесеных мешала зеленой навозной мухе зе-зе гадить .
показати весь коментар
23.08.2021 12:10
+45
Скажи своему куратору на Лахта 2, что он дебил и подставил тебя. День независимости завтра.
показати весь коментар
23.08.2021 12:24
+39
Неивестные это недопризедент со своим шоблом и тупой охраной и еще тупыми ментами
показати весь коментар
23.08.2021 12:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Группа неизвесеных мешала зеленой навозной мухе зе-зе гадить .
показати весь коментар
23.08.2021 12:10 Відповісти
Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента - Цензор.НЕТ 6821 Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента - Цензор.НЕТ 6821 Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента - Цензор.НЕТ 6821
показати весь коментар
23.08.2021 12:14 Відповісти
Причем тут вообще Зеленский? Провокации были и будут,при любом президенте. Всегда есть заинтересованные в этом большие дяди. Сегодня День Независимости, кому не повезло - работают, у кого выходные - отдыхают, а кому приказано - провоцируют.
показати весь коментар
23.08.2021 12:15 Відповісти
Скажи своему куратору на Лахта 2, что он дебил и подставил тебя. День независимости завтра.
показати весь коментар
23.08.2021 12:24 Відповісти
Ты реально с приветом. Я заметил у тебя все предатели и тайные агенты, кто неподдерживает беспорядки и всякую провакционную хню. В Украине много людей и не все гниды, кто имеет другую позицию.
показати весь коментар
23.08.2021 12:30 Відповісти
ето тебе шарий с ютубчика расказивает ?
показати весь коментар
23.08.2021 12:32 Відповісти
а другая позиция это какая..тщательно полировать сраки мышебратьям?? у тебя такая позиция??
показати весь коментар
23.08.2021 14:43 Відповісти
ты дебил - так какой сегодня праздник?
показати весь коментар
23.08.2021 17:43 Відповісти
А ты вкурсе что День Флага и День Независимости взаимосвязаны и многие города уже сегодня ставят программу на эти два праздника, неразделяя их.Почитай историю, ибо твои сарказмы в интернете радуют только таких же дебилов как и ты сам.
показати весь коментар
23.08.2021 13:06 Відповісти
А небудь ментов, то таких бы убогих как ты, топтали ногами не желающие работать честно молодчики, только за то, что ты за Зеленского/Порошенка/Черта лысого и тому подобное.
показати весь коментар
23.08.2021 12:33 Відповісти
а ти значить из титушек киви Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента - Цензор.НЕТ 1976 у вас там один мозг на всех и то одолживаете
показати весь коментар
23.08.2021 13:13 Відповісти
А ты, похоже, из петюшек...
показати весь коментар
23.08.2021 14:48 Відповісти
а ти нашару подрабативаеш ботом у ментов
показати весь коментар
23.08.2021 12:31 Відповісти
завтра день Независимости, сегодня - день Флага
показати весь коментар
23.08.2021 14:00 Відповісти
Судя по фото, это встреча зеленого чмыря с полицейскими.
показати весь коментар
23.08.2021 12:31 Відповісти
Видно переплутав дати, повинен був зустрітися 22-го, на День пам*яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов*язків. Втім звідки йому знати.
показати весь коментар
23.08.2021 17:41 Відповісти
мне это здорово напоминает свинарчуковые митинги.

Как только Путя чует что президент Украины под него не лег - начинает нанимать полезных идиотов через подконтрольные ему псевдопатриотические группки типа Семена или Белецкого.

Зеленский конечно тот еще балбес. Но полностью под Россию ложиться испугался. За что ему теперь Путин и мстит. Причем методами не заморачивается - опять использует тех же людей что и в борьбе против Пороха и те же лозунги - "ветеранов обижают"! и т.д.
показати весь коментар
23.08.2021 12:44 Відповісти
Ну, если поднятие державного флага страны, в которой ты живёшь - это гадить, то что ты в ней делаешь?
показати весь коментар
23.08.2021 12:48 Відповісти
... известной... 😂
показати весь коментар
23.08.2021 13:25 Відповісти
Неивестные это недопризедент со своим шоблом и тупой охраной и еще тупыми ментами
показати весь коментар
23.08.2021 12:12 Відповісти
Не боїться пан пацак так писати про свого *****?
показати весь коментар
23.08.2021 12:16 Відповісти
Добротно лизнув, Вітя.
показати весь коментар
23.08.2021 12:32 Відповісти
Пану сподобалось,пан лиже краще? Тільки мій вітя пану в пащеку не влізе Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента - Цензор.НЕТ 5259
показати весь коментар
23.08.2021 12:50 Відповісти
Стоят сотни полицейских и сред них тусовалась группа неизвестных лиц, которые нарушали порядок Полиция о столкновениях на Черкасщине: неизвестные пытались сорвать мероприятие с участием президента - Цензор.НЕТ 967
показати весь коментар
23.08.2021 12:12 Відповісти
Так ведь "царь" не настоящий!!!
показати весь коментар
23.08.2021 12:13 Відповісти
он и как шут, был говно, а теперь, вообще, национальный позор...
показати весь коментар
23.08.2021 12:44 Відповісти
Скоро будет настоящий.Уже и ленку свою на пост первой леди(царицы?) притянул и поставил на государственный .бюджет.А с 73% будут выбирать себе в рпбы.Сейчас наверное будут обсуждать кому по сколько.73% вы зделали это вместе,так что молчите и терпите.ятерпилы БЛ.!
показати весь коментар
23.08.2021 12:50 Відповісти
Мы и ещё раз ЭТО сделаем! Будь спок...
показати весь коментар
23.08.2021 14:50 Відповісти
Навіщо? Сам не знаєш, але зробиш... Маячня якась.
показати весь коментар
24.08.2021 00:38 Відповісти
Мусора брешуть. Чим зірвати мікрофонами, колонками? Щось б краще вигадали ідіоти!
показати весь коментар
23.08.2021 12:13 Відповісти
А в друг до микрофона Петя пробрался бы , вы хоть думайте когда , что-то пишите 😏
показати весь коментар
23.08.2021 12:17 Відповісти
Та хоч Вася , тим вродкам в формі щей доплочують за те що їздять у відрядження на такі заходи, я їм про то в очі казав під час мітингу saveфоп 16.12.2020
показати весь коментар
23.08.2021 12:20 Відповісти
это их работа. И слава Богу, что есть полиция. А то бы идиотов еще больше наплодилось бы.
показати весь коментар
23.08.2021 12:47 Відповісти
Так , як то не сумно , в Україні брехня то робота багатьох виродків!
показати весь коментар
23.08.2021 12:49 Відповісти
с которой ты успешно справляешься,"назар".
показати весь коментар
23.08.2021 12:51 Відповісти
А почалось 😆 перемикання стрілок, вибач, але я в твоїй дурні приймати участь не буду. А загалом поцікався скільки нерозкритих , списаних справ лежить, хто вибив око активісці руху save фоп 15.12.2020 і т д... Ото робота..
показати весь коментар
23.08.2021 12:58 Відповісти
Коли "Блазень" бздів у памперс в Черкасах "Петя" з іншими екс-президентами та іноземними гостями піднімав Головний державний Прапор у Києві!!! Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента - Цензор.НЕТ 8114
показати весь коментар
23.08.2021 13:41 Відповісти
Благодаря "Пете" тот флаг и подняли....
показати весь коментар
23.08.2021 14:52 Відповісти
Саме так. Бо Він перетворив босоногу армію в АРМІЮ УКРАЇНИ. Також завдяки професійній політиці в 2014 була створена антипутінська коаліція і московити не пішли далі маленької частини Дон. і Луг. областей. Це очевидно.
показати весь коментар
24.08.2021 00:42 Відповісти
Чем вас Пэтя кормит, что мозг отключается?
показати весь коментар
24.08.2021 12:09 Відповісти
Цілком закономірно, кожному своє.
показати весь коментар
23.08.2021 17:24 Відповісти
ПРИ БАРИЗІ ТАКОЇ ..НІ НЕ БУЛО Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента - Цензор.НЕТ 8555 ТОЖ ХЛОПЧИКИ ЇЖТЕ, ВАШ НАЙЧЕСНІШИЙ ПРЕЗ ЩЕ ПОКАЖЕ ПАРАДОК! ЗАТО КАК ДИСАЛІ КАК ДИСАЛІ
показати весь коментар
23.08.2021 12:15 Відповісти
ВІД ОДНОГО БАРИГИ ПЕРЕЙШЛИ ДО ІНШОГО.
показати весь коментар
23.08.2021 12:28 Відповісти
Теперь они не известные , а раньше были героями для зебилов , когда хрюшками кидались 😄
показати весь коментар
23.08.2021 12:15 Відповісти
Это только начало. То-ли еще будет, о-йо-йо... (С)
показати весь коментар
23.08.2021 12:16 Відповісти
Вовочка перелякався і як завжди обісрався.
показати весь коментар
23.08.2021 12:17 Відповісти
Жиденько. ЗЕленым. Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента - Цензор.НЕТ 7574
показати весь коментар
23.08.2021 12:25 Відповісти
А зная настроение ...можно было и не проводит это ШОУ !!!

95 квартал не отменяет...
показати весь коментар
23.08.2021 12:17 Відповісти
Зелю в кожній області будуть бить.
От у нас обрадували. За побудовані дороги прийдеться платити. Будували за рахунок громадян, з них же будуть вимагати пеню за проїзд.
От скажіть, хтось зрадіє приїзду нелоха ?
показати весь коментар
23.08.2021 12:22 Відповісти
Малинові берети це відроджений нелохом бєркут ?
показати весь коментар
23.08.2021 12:23 Відповісти
Вот сволочи! Их Величайший из петиных застенков освободил! Свиньи неблагодарные! Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента - Цензор.НЕТ 3024
показати весь коментар
23.08.2021 12:24 Відповісти
Так це ті 8000 закатованих Петром добровольців ,що зебіли шукали ?
показати весь коментар
23.08.2021 12:26 Відповісти
Да! Пока Президент Украины с женой, удерживают 130 метров квадратных нашей Родины в Крыму - эти подонки льют воду на мельницу Барыги!!! Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента - Цензор.НЕТ 9702
показати весь коментар
23.08.2021 12:30 Відповісти
Почти как Брестская крепость 😏
показати весь коментар
23.08.2021 12:37 Відповісти
И с ними брат Дерьмака, который околел в застенках у пастора. Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента - Цензор.НЕТ 9503
показати весь коментар
23.08.2021 12:31 Відповісти
Полиция - молодчины!!!! Отработали как надо!!!
показати весь коментар
23.08.2021 12:25 Відповісти
Согласен!!!! В тюрьму!!!! Нефиг Зеле их было выпускать!!!!! Сидели при порохе - не вякали!!!!
показати весь коментар
23.08.2021 12:31 Відповісти
Бедоносец приезжал, хоть бы постамент центра Украины не завалился после его отъезда.
показати весь коментар
23.08.2021 12:28 Відповісти
на шістьох аж біля сотні поліціянтів Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента - Цензор.НЕТ 2395 хєрої, врятували для людства "янєлоха", тепер кожному "мєдаль лєйтєнанта Баканова" й пожиттєві квитки на "квартальних шльондр" ...
показати весь коментар
23.08.2021 12:33 Відповісти
они спасали не Зеленского, а президента Украины. И праздник для людей, который полезные Кремлю идиоты чуть не сорвали.

Хотите что-то сказать зеленскому - площадок для этого более чем достаточно. Не нужно для этого переть под камеры и на празднование Дня Рождения страны.
показати весь коментар
23.08.2021 12:49 Відповісти
те непорозуміння, яке "навибіралі какієразніци" це не президент України, це її ганьбище...
показати весь коментар
23.08.2021 12:55 Відповісти
Сорвать! С участием самого президента! Ай-йя-яй! Ай-йя-йя-йя-яй! Так у нас президент для народа, или наоборот?
показати весь коментар
23.08.2021 12:39 Відповісти
именно что для Народа. А те существа что поперлись срывать праздник - не народ.
показати весь коментар
23.08.2021 12:50 Відповісти
Ти правий це свято всіх українців, але не треба його об'єднувати зі святом малороського зеблювотиння, бо то зовсім різні речи.
показати весь коментар
23.08.2021 13:13 Відповісти
Зє блазень все більше наближається до путєна - чи вже возять за ним перевірених «місцевих жителів та робітників підприємств», зі складу СБУ???
показати весь коментар
23.08.2021 12:58 Відповісти
Це ж треба так боятися народу, не можу сказати, що свого, бо від свого не ховаються в кільці правоохоронців. Яка ж гидосна картина!
показати весь коментар
23.08.2021 17:32 Відповісти
Если бы зеля приехал агитировать за себя или антиукраинское мероприятие устроил, то правильно. Но мешать мероприятию на честь государственного флага, то это тупость, проявление личной неприязни к персоне, защитой украинских интересов и не пахнет.
показати весь коментар
23.08.2021 12:58 Відповісти
шо, нацкорпус? затонепорох, у которого можно было безнаказанно по его машине гоцать
показати весь коментар
23.08.2021 13:05 Відповісти
День Прапора! День Незалежності! святкувати чи провокувати? я засуджую дії нацкорпусу.
показати весь коментар
23.08.2021 13:12 Відповісти
Пороходрочери вже перейшли всі розумні межі і стали в Країні форпостом пригожинскої Лахти-2!
показати весь коментар
23.08.2021 13:47 Відповісти
дурко, тупа злоба тебе уб,є. а взагалі, не дивлячись на свято, пішов нах. зі своєю тупістю.
показати весь коментар
23.08.2021 14:02 Відповісти
Панас Стець . прочти . кто были эти 6 человек Участники АТО герои . награжденные орденами . а их не пропустили к ,президенту, Так кто более достойный поднимать флаг Украины?
показати весь коментар
23.08.2021 14:56 Відповісти
мне пох. кто они біли, мероприятия с участвием президента протоколируются, спекуляции, что они АТОшники, космонавты, или герои Шипки... меня не пробирают вовсе, есть протокол, есть сценарий, и не нужно нагло переться, срывая свято и открытие памятника. ps: я не есть ни почитатель, ни голосователь за зеленского, но так сложилось, благодаря 73% дибилов, что он наш през. теперь неповажая его, не поважаем себя. критиковать есть за что, и нужно... но не во время праздничных, государственных мероприятий.
показати весь коментар
23.08.2021 15:30 Відповісти
Протокол - це наше все... Тому на світлині з Кримської платформи "павєлітєль скрепок і туалетного паперу ОП" Єрмак стоїть на місці Лєнкі-сєпарші. Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента - Цензор.НЕТ 8060
показати весь коментар
24.08.2021 00:48 Відповісти
Це що? Которіє сдєлалі іх вмєстє тєпєрь сдєливают вмєстє Самово ЗЄ?
показати весь коментар
23.08.2021 13:13 Відповісти
Позавчора мацковські попи й їх адепти конвульсивно бились рогами об стіни Ради, паплюжили Україну й Варфоломія, де був нацкорпус? соплі жував чи погоджувався?
показати весь коментар
23.08.2021 13:15 Відповісти
Флагшток від квартального клована може скластися миттєво та раптово!
Ех...
показати весь коментар
23.08.2021 13:23 Відповісти
А де на Черкащині ?
показати весь коментар
23.08.2021 13:35 Відповісти
Граждане Украины, они же участники АТО и войны с лаптестаном, вдруг при Зеленском стали неизвестными людьми.
показати весь коментар
23.08.2021 13:38 Відповісти
Я так понимаю,они были против участия презерватива??Называйте вещи правильно
показати весь коментар
23.08.2021 13:45 Відповісти
Потому что устанавливать надо было не сегодня, а заранее, и не звуковую аппаратуру, а огневые точки и пути отхода.
показати весь коментар
23.08.2021 14:24 Відповісти
23.08.21 10:53 Полиция задержала ветеранов, протестующих против Зеленского

Это все, что надо знать про "праздник" ЗЕ.
показати весь коментар
23.08.2021 14:27 Відповісти
Неизвестные ветераны мешали клоуну насладиться моментом
показати весь коментар
23.08.2021 14:41 Відповісти
А ще ж завтра треба пережити мандраж. Хоч не з бункера буде приймати парад?
показати весь коментар
23.08.2021 17:27 Відповісти
Ниизвестные мишали ваве пиаристся!
показати весь коментар
23.08.2021 18:48 Відповісти
Посмотрел фото и видео разгона черкасских протестующих и увидел кабаньи рыла мусоров, которые один к одному, как у некоего приснопамятного "беркута" Кусюка, который убивал с дружками людей на Майдане, а сейчас по-собачьи служит в Мааскве царьку *****.
показати весь коментар
23.08.2021 18:51 Відповісти
 
 