Поліція про сутички на Черкащині: невідомі намагалися зірвати захід за участю президента

У Черкаській області група невідомих намагалася зірвати урочисті заходи за участю президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні поліції Черкаської області.

"Сьогодні, 23 серпня, у Черкаській області під час заходів за участю президента України, присвячених підняттю Державного Прапора, група невідомих осіб намагалася зірвати захід шляхом несанкціонованого встановлення звукопідсилювальної апаратури у місці проведення заходу. При цьому чоловіки не виконували законних вимог поліцейських і порушували громадський порядок.

Правоохоронці зреагували на ситуацію і не допустили правопорушень. Шістьох осіб, які грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії та не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевого відділку поліції. Наразі встановлюються дані правопорушників та надається правова кваліфікація їхнім діям", - йдеться в повідомленні.

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