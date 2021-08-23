Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного. Сьогодні починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Деокупація Криму є кінцевою метою роботи "Кримської платформи".
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на урочистому відкритті саміту "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ.
"Деокупація Криму - це кінцева мета моя, нашої країни, роботи в межах "Кримської платформи". Синергія наших зусиль має змусити РФ сісти за стіл переговорів щодо повернення нашого півострова", - зазначив президент.
Він також розповів, що сьогодні учасники "Кримської платформи" ухвалюють загальну декларацію країн-учасниць "Кримської платформи".
"Документ буде відкритим для приєднання, і я впевнений, що це створить потужне політичне підґрунтя для нашої роботи. Ми не проводимо цей саміт заради чергового саміту. Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного", - додав Зеленський.
"Тому ми пропонуємо вже сьогодні зосередитися на практичній роботі і координації зусиль щодо дуже конкретних питань, серед них - насамперед посилення санкцій, і захист прав людини, і подолання екологічних та економічних наслідків окупації, забезпечення свободи навігації в Чорному і Азовському морях", - йдеться у зверненні президента до учасників саміту.
Глава держави також зазначив, що офіс "Кримської платформи" вже почав свою роботу.
"Ми пропонуємо визначити ваших уповноважених представників, які контактуватимуть з нашим офісом. "Кримська платформа" має стати центром ухвалення ключових міжнародних рішень щодо Криму. Від сьогодні ми фактично починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, нашого півострова. Цілком можливо, що 23 серпня 2021 року увійде в історію як день початку деокупації АР Крим та міста Севастополь. Окупація півострова Крим почалася в Москві, деокупацію Криму точно ми почнемо в Києві", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Гості приїдуть відпочити за наш рахунок. Роз'їдуться і забудуть про Крим.
Його все одно звільняти нам самим прийдеться.
Вірно - заради деокупації Криму, заради припинення російської агресії!
А для чого Зеленський нагородив Меркель державною нагородою - Орденом Свободи? СВОБОДИ ВІД КОГО І ЧОГО?Також вірно - за багаторічну антиукраїнську позицію і підтримку Путіна і його агресивної політики!
-Меркель, яка на протязі свого правління підтримувала "Північний потік-2", який обеззброює Українку як політично, так і економічно і відкриває додаткові можливості Путіну проти подальшої агресії проти України!
-Меркель, яка весь час пнеться організувати "саміт ЄС-Путін", але не прийме участі в "Кримській платформі" - бо Путін, бачте, проти "платформи" і самої її ідеї!
-Меркель, яка заблокувала надання Україні ПДЧ для її вступу в НАТО в Бухаресті в 2008 році- за завданням Путіна!
-Меркель, якої "Сіменс" і інші німецькі компанії, всупереч санкцій "працюють" з Путіним!
-Меркель, яка й вчора відмовила Зеленському в військовій допомозі Україні
-Меркель, яка настоює на виконанні, вигідних Путіну "мінських угод", і на включенні в українське законодавство вкрай невигідної Україні"формули Штайнмайєра"
-Меркель, яка навіть цього разу стала "поштарем Путіна", щоб дипломатично завуальовано передати Зеленському- як йому слід вести себе з усіх проблем України, породжених Путіним!
СКАЖІТЬ на милість, і зверніть увагу.... а хто з тих, хто організовував боротьбу за Незалежність, хто з громадян України які активно боролися за неї , хто з тих, які її нині героїчно відстоює на на фронтах і в тилу, хто з волонтерів нагороджений Зеленським хоч будь-якою нагородою Держави Україна - до її 30-ти річного ювілею? Нагороди ж ДЕРЖАВНІ!
Чого не вистачило? Паперу, щоб надрукувати відповідний указ, грошей, щоб виготовити нагороди, чи Путін то погано розцінить - як невірну і шкідливу для росії поведінку президента України?
Але не нагородив не лише патріотів, але й своїх "єрмаків- шефірів-ахмєтових.-кулєб".., так сказати "за компанію" - бо Путін також може скривити морду... Хоча імовірно саме вони нагороди й отримали... але - і від Путіна? ... і зрозуміло "за що"...
Тоді... разом з Меркель -"за компанію" слід було б нагородити й Путіна і Макрона, Штайнмайєра, можливо й ще когось з ватажків бойовиків з лднр...-бо їх "вклад в "Незалежність України" - аналогічний за значенням ... з вкладом Меркель?
ЗІ: Майя виступає... Цікаво, чи згадає за Чауса?
- Ну і як тобі клоун?
- Та щось ні хрєна не смішно!
Это 648 😆...