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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Зеленський (17371) Крим (12752) деокупація (926) Кримська платформа (314)

Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного. Сьогодні починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного. Сьогодні починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, - Зеленський

Деокупація Криму є кінцевою метою роботи "Кримської платформи".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на урочистому відкритті саміту "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ.

"Деокупація Криму - це кінцева мета моя, нашої країни, роботи в межах "Кримської платформи". Синергія наших зусиль має змусити РФ сісти за стіл переговорів щодо повернення нашого півострова", - зазначив президент.

Він також розповів, що сьогодні учасники "Кримської платформи" ухвалюють загальну декларацію країн-учасниць "Кримської платформи".

"Документ буде відкритим для приєднання, і я впевнений, що це створить потужне політичне підґрунтя для нашої роботи. Ми не проводимо цей саміт заради чергового саміту. Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного", - додав Зеленський.

"Тому ми пропонуємо вже сьогодні зосередитися на практичній роботі і координації зусиль щодо дуже конкретних питань, серед них - насамперед посилення санкцій, і захист прав людини, і подолання екологічних та економічних наслідків окупації, забезпечення свободи навігації в Чорному і Азовському морях", - йдеться у зверненні президента до учасників саміту.

Глава держави також зазначив, що офіс "Кримської платформи" вже почав свою роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самостійно Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, - Зеленський

"Ми пропонуємо визначити ваших уповноважених представників, які контактуватимуть з нашим офісом. "Кримська платформа" має стати центром ухвалення ключових міжнародних рішень щодо Криму. Від сьогодні ми фактично починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, нашого півострова. Цілком можливо, що 23 серпня 2021 року увійде в історію як день початку деокупації АР Крим та міста Севастополь. Окупація півострова Крим почалася в Москві, деокупацію Криму точно ми почнемо в Києві", - заявив він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Бездарный шут и фигляр плохо играет роль президента страны. Плохо играет роль, которую не понимает, в стране, которую не любит и презирает.(с)
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23.08.2021 12:26
+8
Піарщик..
Гості приїдуть відпочити за наш рахунок. Роз'їдуться і забудуть про Крим.
Його все одно звільняти нам самим прийдеться.
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23.08.2021 12:26
+7
Обратный отсчет времени - это как???? Неужели пистабольством можно освободить территории????? Это что, новое еврейское ноу-хау??? Тогда пусть этим поделится с Израилем, они будут удивленны: Неужели так можно!!!
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23.08.2021 12:30
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Піарщик..
Гості приїдуть відпочити за наш рахунок. Роз'їдуться і забудуть про Крим.
Його все одно звільняти нам самим прийдеться.
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23.08.2021 12:26 Відповісти
словоблуд знов загундосыв
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23.08.2021 12:32 Відповісти
Для чого Зеленський намагається зорганізувати "Кримську платформу"?

Вірно - заради деокупації Криму, заради припинення російської агресії!

А для чого Зеленський нагородив Меркель державною нагородою - Орденом Свободи? СВОБОДИ ВІД КОГО І ЧОГО?Також вірно - за багаторічну антиукраїнську позицію і підтримку Путіна і його агресивної політики!

-Меркель, яка на протязі свого правління підтримувала "Північний потік-2", який обеззброює Українку як політично, так і економічно і відкриває додаткові можливості Путіну проти подальшої агресії проти України!

-Меркель, яка весь час пнеться організувати "саміт ЄС-Путін", але не прийме участі в "Кримській платформі" - бо Путін, бачте, проти "платформи" і самої її ідеї!
-Меркель, яка заблокувала надання Україні ПДЧ для її вступу в НАТО в Бухаресті в 2008 році- за завданням Путіна!
-Меркель, якої "Сіменс" і інші німецькі компанії, всупереч санкцій "працюють" з Путіним!
-Меркель, яка й вчора відмовила Зеленському в військовій допомозі Україні
-Меркель, яка настоює на виконанні, вигідних Путіну "мінських угод", і на включенні в українське законодавство вкрай невигідної Україні"формули Штайнмайєра"
-Меркель, яка навіть цього разу стала "поштарем Путіна", щоб дипломатично завуальовано передати Зеленському- як йому слід вести себе з усіх проблем України, породжених Путіним!

СКАЖІТЬ на милість, і зверніть увагу.... а хто з тих, хто організовував боротьбу за Незалежність, хто з громадян України які активно боролися за неї , хто з тих, які її нині героїчно відстоює на на фронтах і в тилу, хто з волонтерів нагороджений Зеленським хоч будь-якою нагородою Держави Україна - до її 30-ти річного ювілею? Нагороди ж ДЕРЖАВНІ!

Чого не вистачило? Паперу, щоб надрукувати відповідний указ, грошей, щоб виготовити нагороди, чи Путін то погано розцінить - як невірну і шкідливу для росії поведінку президента України?

Але не нагородив не лише патріотів, але й своїх "єрмаків- шефірів-ахмєтових.-кулєб".., так сказати "за компанію" - бо Путін також може скривити морду... Хоча імовірно саме вони нагороди й отримали... але - і від Путіна? ... і зрозуміло "за що"...

Тоді... разом з Меркель -"за компанію" слід було б нагородити й Путіна і Макрона, Штайнмайєра, можливо й ще когось з ватажків бойовиків з лднр...-бо їх "вклад в "Незалежність України" - аналогічний за значенням ... з вкладом Меркель?
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23.08.2021 14:44 Відповісти
Бездарный шут и фигляр плохо играет роль президента страны. Плохо играет роль, которую не понимает, в стране, которую не любит и презирает.(с)
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23.08.2021 12:26 Відповісти
Браво!!!!!!!!!!!!!!!
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23.08.2021 12:31 Відповісти
Обратный отсчет времени - это как???? Неужели пистабольством можно освободить территории????? Это что, новое еврейское ноу-хау??? Тогда пусть этим поделится с Израилем, они будут удивленны: Неужели так можно!!!
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23.08.2021 12:30 Відповісти
Обратный отсчет не получится по одной причине. Нужно знать конечную дату. А ее не знает никто. Так что не более чем словоблудие.
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23.08.2021 13:34 Відповісти
Тупой и ещё тупее.Почему то этот тупой думает что все вокруг тупее его? Смешно смотреть когда дурное думает что оно хитрое.
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23.08.2021 12:32 Відповісти
Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня. Сегодня начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8273
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23.08.2021 12:33 Відповісти
Аслабанітєль, ітіть-калатіть. Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного. Сьогодні починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9901
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23.08.2021 12:38 Відповісти
Цікаво, чи всі підпишуть ту декларацію... Судячи з виступів мадьярів і словенців - щодо цих є сумніви

ЗІ: Майя виступає... Цікаво, чи згадає за Чауса?
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23.08.2021 12:42 Відповісти
обратный отсчет? а он уже точно знает когда крым вернется? забористый кокс ему подвезли, уже и в будущее может смотреть...
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23.08.2021 12:44 Відповісти
так він не доганяє, що таке "зворотній відлік"
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23.08.2021 12:45 Відповісти
Два людоїди їдять Зеленського. Один другого питає:
- Ну і як тобі клоун?
- Та щось ні хрєна не смішно!
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23.08.2021 13:57 Відповісти
отсчет времени/ Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе./ Главнокомандующий сказал-не кот чихнул. Если главнокомандующий не пианист-четыреждыуклонист.
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23.08.2021 13:02 Відповісти
Як все то дістало . Нас кинула вмя міжнародна спільнота - згадаймо потік, потребу в зброї і т д. Мо же стало срати гроші на платформи, а будем витрачати на озброєння, тоді , направді відвоюємо наші землі. Стало тих дорогих спектаклів
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23.08.2021 13:03 Відповісти
Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного. Сьогодні починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2122
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23.08.2021 13:04 Відповісти
один из продюсеров (это те кто продвигает производство и прокат)

Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного. Сьогодні починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2629
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23.08.2021 13:06 Відповісти
Позірність, пафос, дурні і порожні заяви... І то чмо 73% ідіотів президентом зробили?!
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23.08.2021 14:01 Відповісти
За два года гарант, лидер обещаний, успел дать 647 обещаний...( Так подсчитали социологи)....
Это 648 😆...
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23.08.2021 14:40 Відповісти
натуя він запрошує касапів приєднатися до платформи? Щоб вони взагалі заблокували її діяльність? (Риторично)
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23.08.2021 14:43 Відповісти
Офис Первой Леди, Офис Крымской Платформы, высоченные флагштоки на 170 лямов и не только - но ведь есть же, есть же чему радоваться и чем гордиться пенсионерам, копаясь в мусорных баках.
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23.08.2021 14:49 Відповісти
Ты може попутал с накацапией? Где в Украине пенсионеры копаются в мусорных баках? Бомжи копаются, да - собирают вторсырье. Пенсионеров - ни разу не видел. Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного. Сьогодні починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6370
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25.08.2021 23:36 Відповісти
 
 