Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський саміт перших леді та джентльменів під назвою "М'яка сила в новій реальності" розпочав свою діяльність на території національного заповідника "Софія Київська". Захід організовано з ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Участь у саміті підтвердили десять перших леді, серед яких дружини глав Латвії, Литви, Сербії, Лівану, Ізраїлю, Німеччини, Хорватії, Коста-Ріки, Бразилії та Європейської Ради.

Саміт проходитиме у гібридному форматі: частина учасників через обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, не змогли приїхати до Києва і долучаться в онлайн-режимі.



























Раніше Олена Зеленська заявляла, що Київський саміт перших леді та джентльменів є аполітичною подією й суто гуманітарним форумом, за його результатами планується до підписання загальна декларація щодо взаємодії у сфері охорони здоров’я, освіти та питань рівних можливостей за умов нових реалій у світі.

"Наприкінці саміту ми маємо намір підписати загальну декларацію про об’єднання зусиль у сфері гуманітарної політики. Це буде відкрита декларація, її фізично підпишуть ті, хто буде присутній на саміті, а потім вона буде відкритою для всіх, хто хоче приєднатися", - пояснювалала дружина українського президента.

Олена Зеленська також запевняла, що на організацію і проведення цього саміту "не було використано жодної гривні з державного бюджету", усе забезпечили партнери.

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