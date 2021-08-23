Галущенко обговорив з міністрами енергетики ФРН і США гарантії для України щодо газового транзиту

У Києві під час зустрічі міністрів енергетики України, Німеччини і США сторони обговорили загрози в реалізації проєкту "Північний потік-2" і реальні гарантії для України щодо збереження транзиту газу після 2024 року.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу в межах установчого саміту "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили загрози, які ми бачимо в реалізації проєкту "Північний потік-2". Ми обговорили ті питання, які стосуються реформування енергетичного сектору України з точки зору декарбанізації та тих новітніх технологій, які ми плануємо реалізовувати",- сказав Галущенко.

За його словами, обговорюючи ризики, які несе в собі проєкт "Північний потік-2", українська сторона виходила з тієї позиції, яка вже задекларована і озвучена Президентом України: не можна дозволити використовувати Російській Федерації газ, як зброю.

"Ми доволі детально обговорили важливість забезпечення безпеки постачання газу, можливість забезпечення транзиту і ті кроки, які забезпечать гарантії для України у збереженні транзитного потенціалу",- підкреслив Галущенко.

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Він також зазначив, що сторони обговорили застосування третього енергетичного пакету, питання усунення монополії "Газпрому" на ринку і низку кроків, які можна дійсно зробити з точки зору реальних гарантій для України стосовно збереження транзиту.