Галущенко обговорив з міністрами енергетики ФРН і США гарантії для України щодо газового транзиту
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У Києві під час зустрічі міністрів енергетики України, Німеччини і США сторони обговорили загрози в реалізації проєкту "Північний потік-2" і реальні гарантії для України щодо збереження транзиту газу після 2024 року.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу в межах установчого саміту "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми обговорили загрози, які ми бачимо в реалізації проєкту "Північний потік-2". Ми обговорили ті питання, які стосуються реформування енергетичного сектору України з точки зору декарбанізації та тих новітніх технологій, які ми плануємо реалізовувати",- сказав Галущенко.
За його словами, обговорюючи ризики, які несе в собі проєкт "Північний потік-2", українська сторона виходила з тієї позиції, яка вже задекларована і озвучена Президентом України: не можна дозволити використовувати Російській Федерації газ, як зброю.
"Ми доволі детально обговорили важливість забезпечення безпеки постачання газу, можливість забезпечення транзиту і ті кроки, які забезпечать гарантії для України у збереженні транзитного потенціалу",- підкреслив Галущенко.
Він також зазначив, що сторони обговорили застосування третього енергетичного пакету, питання усунення монополії "Газпрому" на ринку і низку кроків, які можна дійсно зробити з точки зору реальних гарантій для України стосовно збереження транзиту.
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В конце-то концов, после распада СССР в Украине остались совсем не плохие подразделения ПДС (подводно-диверсионных сил). В случае полномасштабной агрессии РФ, ЗСУ будут иметь полное право на проведение диверсионных действий в любой точке РФ и по ее объектам за пределами РФ. А газопроводы, под водой (да и не только) такие длииииинные...
Так что, с точки зрения проведения спец операций, в военное время, не так уж нам, с военной точки зрения страшны эти обходные потоки.
А вот с экономической точки зрения, это беда. У нас большой диаметр труб и старые компрессорные станции на газу. Надо было давно их модернизировать и перевести на электроэнергию. Тогда наша ГТС может использоваться для внутренних потребностей, а часть параллельных труб перекрывать на плановые ремонты. Сегодня в трубе должен находиться миллиард кубов, иначе ГТС работает в убыток. То есть при прокачке в год, менее 40 млрд кубов, это плохо. Витренко утверждает, что добываем в год 17 млрд, а вот Смешко говорит о минимум 40 млрд, а 23 мол продают в ЕС под видом кацапского газа. Если информация Смешко верна, то нашей ГТС и промышленности хватит и газа собственной добычи.