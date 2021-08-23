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Галущенко обговорив з міністрами енергетики ФРН і США гарантії для України щодо газового транзиту

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Галущенко обговорив з міністрами енергетики ФРН і США гарантії для України щодо газового транзиту

У Києві під час зустрічі міністрів енергетики України, Німеччини і США сторони обговорили загрози в реалізації проєкту "Північний потік-2" і реальні гарантії для України щодо збереження транзиту газу після 2024 року.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу в межах установчого саміту "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили загрози, які ми бачимо в реалізації проєкту "Північний потік-2". Ми обговорили ті питання, які стосуються реформування енергетичного сектору України з точки зору декарбанізації та тих новітніх технологій, які ми плануємо реалізовувати",- сказав Галущенко.

За його словами, обговорюючи ризики, які несе в собі проєкт "Північний потік-2", українська сторона виходила з тієї позиції, яка вже задекларована і озвучена Президентом України: не можна дозволити використовувати Російській Федерації газ, як зброю.

"Ми доволі детально обговорили важливість забезпечення безпеки постачання газу, можливість забезпечення транзиту і ті кроки, які забезпечать гарантії для України у збереженні транзитного потенціалу",- підкреслив Галущенко.

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Він також зазначив, що сторони обговорили застосування третього енергетичного пакету, питання усунення монополії "Газпрому" на ринку і низку кроків, які можна дійсно зробити з точки зору реальних гарантій для України стосовно збереження транзиту.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
это как,США и Германия,в случае если рашка перекроет нам транзит,будут поставлять нам газ? в чём гарантии,вашу западную маму?
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23.08.2021 13:19
+2
Гарантии. как и Будапештский меморандум. На гарантии надейся . а сам не плошай.
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23.08.2021 13:23
+2
Основная угроза не экономическая. Основная угроза, что покуда единственный транзитный путь поставок газа через Украину хотя бы как-то прикрывает ее от полномасштабной кацапской агрессии. Когда появится альтернатива этого прикрытия уже не будет. А озабоченности европейских импотентов х@луша уже давно не боится.
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23.08.2021 14:01
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23.08.2021 12:59 Відповісти
Галущенко - московський лобіст. Свого часу відмовився від Westinghouse на користь Росатому. Людина Деркача і його призначив в Енергоатом а потім міністром енергетики Дєрьмак
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23.08.2021 13:46 Відповісти
Обсудив що? 😲 Які гарантії? Хто кому і що гарантував? 🤔
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23.08.2021 13:09 Відповісти
это как,США и Германия,в случае если рашка перекроет нам транзит,будут поставлять нам газ? в чём гарантии,вашу западную маму?
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23.08.2021 13:19 Відповісти
Гарантии. как и Будапештский меморандум. На гарантии надейся . а сам не плошай.
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23.08.2021 13:23 Відповісти
Основная угроза не экономическая. Основная угроза, что покуда единственный транзитный путь поставок газа через Украину хотя бы как-то прикрывает ее от полномасштабной кацапской агрессии. Когда появится альтернатива этого прикрытия уже не будет. А озабоченности европейских импотентов х@луша уже давно не боится.
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23.08.2021 14:01 Відповісти
А давайте не будем прибедьнятся.
В конце-то концов, после распада СССР в Украине остались совсем не плохие подразделения ПДС (подводно-диверсионных сил). В случае полномасштабной агрессии РФ, ЗСУ будут иметь полное право на проведение диверсионных действий в любой точке РФ и по ее объектам за пределами РФ. А газопроводы, под водой (да и не только) такие длииииинные...
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23.08.2021 18:00 Відповісти
Хех. Был бы рад разделить Ваш оптимизм. Но вот как-то не получается.
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23.08.2021 18:37 Відповісти
Я уже несколько раз писал тут, на ЦН - наши диверсанты, это наш самый сильный козырь, в этой войне, потому держат его на КРАЙНИЙ случай. В спецназ мало кто годится - штучная работа и года подготовки, потому беречь надо, как золотой запас. Но эти ребята могут очень много и не раз уже доказывали это, например, освободив в мае 2014-го аэропорт Прокофьева от значительно превосходящих войск РФ, а там были чеченские боевики, которые умеют хорошо воевать.
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23.08.2021 21:47 Відповісти
На счет чеченских боевиков - хорошие вояки? Ну не знаю. Возможно. Только мне показалось там больше понтов. Могу ошибаться. Относительно штучной работы и, назовем так (пусть несколько цинично и утрировано), "штучного товара" - он как и любой штучный товар крайне дорог и малочисленен. Т.с. эксклюзив. В отдельных точечных операциях им цены нет. Там где массовые бои их эффективность сразу снизится на порядок. Их тупо трупами завалят. В конце концов они не терминаторы. Состоят тоже из мяса и костей как все живые люди. Скольких один такой спецназовец может завалить? Много если тихо и по очереди. Если вал толпы - она его просто затопчет. Пусть и потеряет сотню при этом на одного. Так что их как скальпель хирурга беречь нужно. И использовать именно в тех делах для которых они предназначены и для которых их готовили. Так что диверсанты могут сильно облегчить жизнь передовой действуя в тылу врага, но регулярных войск на передовой они не заменят.
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23.08.2021 22:08 Відповісти
Так я же и пишу, что их беречь нужно, для крайнего случая. Вот если на нас с севера и северо-востока танками и самолетами повалят, то тогда надо рвать трубы обоих СП и пусть сердобольная ЕС от холода корячится.
Так что, с точки зрения проведения спец операций, в военное время, не так уж нам, с военной точки зрения страшны эти обходные потоки.
А вот с экономической точки зрения, это беда. У нас большой диаметр труб и старые компрессорные станции на газу. Надо было давно их модернизировать и перевести на электроэнергию. Тогда наша ГТС может использоваться для внутренних потребностей, а часть параллельных труб перекрывать на плановые ремонты. Сегодня в трубе должен находиться миллиард кубов, иначе ГТС работает в убыток. То есть при прокачке в год, менее 40 млрд кубов, это плохо. Витренко утверждает, что добываем в год 17 млрд, а вот Смешко говорит о минимум 40 млрд, а 23 мол продают в ЕС под видом кацапского газа. Если информация Смешко верна, то нашей ГТС и промышленности хватит и газа собственной добычи.
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23.08.2021 22:19 Відповісти
Гарантия?Как будапештский меморандум?Да весь мир кричал освобождайте Украину а теперь выстрел в сторону врага который на украинской земле стало нарушением и осуждением Украины за то что она только обороняется и на своей територии.
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23.08.2021 14:22 Відповісти
Гарантии? Гарантией может быть только полная и тщательная утилизация Северного Талибостана с последующим заключением контрактов уже на прямую с коренными народа демонтированной Тюрьмы народов.
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23.08.2021 14:41 Відповісти
Не может быть никаких гарантий в этом вопросе .Это просто подстава . Комик и его окружение это чувствуют а сделать ничего не могут . Да и никто на его месте тут ничего бы не сделал .Единственная правильная тактика -разумная самоизоляция и основной упор на собственные силы . Начинать наконец реформы , начинать бороться с коррупцией и олигархами , с бедностью и совковой отсталостью . Возрождать свой отечественный ВПК и поднимать экономику . Тогда потери от таких ,,дружеских ,, подарков партнеров будут минимизированы .А так одни слова и благие намерения . Реальных гарантий нам никто не даст , потому что их не существует . Нет таких гарантий которые бы уберегли терпилу и лоха от кидалова
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23.08.2021 16:17 Відповісти
 
 