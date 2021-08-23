Ми маємо завадити Росії насильно інтегрувати Крим у свої кордони, - глава Євроради Мішель

Євросоюз продовжуватиме політику невизнання незаконної анексії Криму РФ.

Про це заявив сьогодні на установчому саміті "Кримської платформи" глава Євроради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ.

"Я тут присутній для того, щоб підтвердити незмінну позицію Євросоюзу: ми не визнаємо незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Ми продовжуватимемо політику невизнання. Такі незаконні дії нестимуть загрозу довірі і миру", - заявив він.

"Наша мета - зробити так, щоб незаконна анексія ніколи не стала легітимізованою", - додав Мішель.

"ЄС також впроваджує заходи, які б допомагали Україні долати наслідки анексії", - зазначив він.

За його словами, з 2014 року ЄС надав Україні понад 16 млрд євро.

Він також зазначив, що позиція щодо Криму має залишатися на високому рівні на міжнародному порядку денному.

"Потрібно зберігати світовий порядок... Мілітаризація регіону непокоїть. Це потрібно повернути назад, ми маємо завадити Росії насильно інтегрувати півострів у свої кордони", - заявив Мішель.

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