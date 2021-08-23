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Ми маємо завадити Росії насильно інтегрувати Крим у свої кордони, - глава Євроради Мішель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми маємо завадити Росії насильно інтегрувати Крим у свої кордони, - глава Євроради Мішель

Євросоюз продовжуватиме політику невизнання незаконної анексії Криму РФ.

Про це заявив сьогодні на установчому саміті "Кримської платформи" глава Євроради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ.

"Я тут присутній для того, щоб підтвердити незмінну позицію Євросоюзу: ми не визнаємо незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Ми продовжуватимемо політику невизнання. Такі незаконні дії нестимуть загрозу довірі і миру", - заявив він.

"Наша мета - зробити так, щоб незаконна анексія ніколи не стала легітимізованою", - додав Мішель.

"ЄС також впроваджує заходи, які б допомагали Україні долати наслідки анексії", - зазначив він.

За його словами, з 2014 року ЄС надав Україні понад 16 млрд євро.

Він також зазначив, що позиція щодо Криму має залишатися на високому рівні на міжнародному порядку денному.

"Потрібно зберігати світовий порядок... Мілітаризація регіону непокоїть. Це потрібно повернути назад, ми маємо завадити Росії насильно інтегрувати півострів у свої кордони", - заявив Мішель.

Також читайте: Рано чи пізно Крим повернеться в Україну, - президент Латвії Левітс

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
кацап, тут водки нет, вали отсюда
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23.08.2021 13:42
+2
путем европейско-рашкованских проектов? умнО
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23.08.2021 13:18
+2
Повоюєш коли 70% складу переходить на бік ворога.
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23.08.2021 14:27
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путем европейско-рашкованских проектов? умнО
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23.08.2021 13:18 Відповісти
Повоюєш коли 70% складу переходить на бік ворога.
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23.08.2021 14:27 Відповісти
Напевне тому, що ви дуже вперед рвалися.
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23.08.2021 15:20 Відповісти
хм.. так само будете "озабачиваться" как вы останавливали СП2 !? Ми маємо завадити Росії насильно інтегрувати Крим у свої кордони, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 447
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23.08.2021 13:31 Відповісти
Ну и дальше шо ? Турки отжали часть Кипра ещё 50 лет назад и создали там турецкий аналог "ОРДЛО". Ни одна страна мира не признаёт этого. Какие-то изменения есть с тех пор ? А никаких ! Часть Кипра так и остаётся оккупирована Турцией.
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23.08.2021 13:39 Відповісти
кацап, тут водки нет, вали отсюда
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23.08.2021 13:42 Відповісти
 
 