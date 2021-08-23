Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба

З аеропорту Кабула вилетів літак, на борту якого перебуває понад 100 громадян, які заявили про бажання евакуюватися з Афганістану.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак відправився з Кабула. На його борту - понад 100 громадян", - зазначив він.

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"Україна - разом з тими афганцями, які сьогодні стикаються із загрозою", - додав Кулеба.