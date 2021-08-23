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Новини Політика УкраїниСуспільство Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) літак (1979) евакуація (1920) Кулеба Дмитро (3151)

Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба

З аеропорту Кабула вилетів літак, на борту якого перебуває понад 100 громадян, які заявили про бажання евакуюватися з Афганістану.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак відправився з Кабула. На його борту - понад 100 громадян", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український літак із Кабула приземлився у Києві: на борту 83 людини, зокрема 31 українець (оновлено)

"Україна - разом з тими афганцями, які сьогодні стикаються із загрозою", - додав Кулеба.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
100 громадян яких країн?
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23.08.2021 13:34
+7
..а воно вже в українському Іл-76 хотіло везти 500 людей....))) Воно ж навіть не розуміє... що літак іде до Києва без посадки ... І слава Богу Туркменія дозволила проліт через свій повітряний простір цього літака , що значно скоротило час льоту до України. Нашому Іл-76 туркмени не дозволили використати ВП і літак сідав у Пакистані на заправку. Воно не розуміє...що повна завантаженність потребує додаткову посадку для дозаправки. Як на мене... Панас дитинка... з фантастичними мріями..))))
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23.08.2021 15:08
+6
да ладно вам,свмолет улетел имея окно возможности это сделать..он не один стоит в очереди на вылет,и рушить все планы эвакуации никто не позволит.для ее обеспечения работают наземные силы,пво,вертолеты прикрытия на каждый взлет.поэтому загружают всех,кто готов на данный момент эвакуироваться.
а сидеть и ждать,когда все украинцы со всех концов афгана соберутся на борт нет реальной возможности
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23.08.2021 14:13
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100 громадян яких країн?
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23.08.2021 13:34 Відповісти
краще запитай, чому лише 100, при місткості літака 189. ганяти майже пусті або напівпусті літаки стоє трендом? - позорники.
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23.08.2021 13:41 Відповісти
Реально вважаєте, що там не платять за вивіз майна, є досить дорогі речі, за які готові заплатити.
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23.08.2021 13:43 Відповісти
ти про що і для кого?
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23.08.2021 13:44 Відповісти
Про те що люди іноді йдуть другим сортом при евакуації.
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23.08.2021 13:49 Відповісти
так, це прогнозовано й зрозуміло... на жаль таке може бути.
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23.08.2021 13:51 Відповісти
ти бачив людей які чіплялись за шасі літака? багато з ними було майна?
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23.08.2021 13:45 Відповісти
Бачив, але це не означає що в літаку не було дорогого майна, таліби відоми своїм відношенням до історичних шедеврів, умовно кажучи, вам більше дадуть за вивіз Мони Лізи чи Найєма?
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23.08.2021 13:47 Відповісти
давайте без конспірології, вона в даному випадку недоречна. або факти, або без словоблуддя.
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23.08.2021 13:50 Відповісти
Да ладно, сенс сперечатись з людиною, в якої рожеві окуляри.
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23.08.2021 13:53 Відповісти
не рожеві, а практичні. як донести думку і розуміння? лише в діалозі.
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23.08.2021 13:57 Відповісти
Надеюсь Вы пишете из аэропорта Кабула?
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23.08.2021 13:43 Відповісти
звідки ти знаєш про місткість літака? Адже навіть нема інфи про сам літак
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23.08.2021 14:50 Відповісти
..а воно вже в українському Іл-76 хотіло везти 500 людей....))) Воно ж навіть не розуміє... що літак іде до Києва без посадки ... І слава Богу Туркменія дозволила проліт через свій повітряний простір цього літака , що значно скоротило час льоту до України. Нашому Іл-76 туркмени не дозволили використати ВП і літак сідав у Пакистані на заправку. Воно не розуміє...що повна завантаженність потребує додаткову посадку для дозаправки. Як на мене... Панас дитинка... з фантастичними мріями..))))
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23.08.2021 15:08 Відповісти
дурко, С-17 бере на борт приблизно 100 десантникыв як і іл 76, в аеропорту кабула взяв на борт 640 людей. 300 людей- 20 тон. для літака такого класу, це вантаж який дозволяє летіти на майже максимальні відстані..
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23.08.2021 15:39 Відповісти
..дурненьке...я тобі там раніше написав... скільки летіти з Ісламабаду до Києва...і скільки людей може взяти наш літак. Але ти апріорі нічого не зрозуміло. Запам*ятай нещасне ціфірки.... може щось зрозумієш.??? Іл-76МД при польоті з повною заправкою може взяти тільки 4 (ЧОТИРИ) тони вантажу. Він міг вивезти з Кабулу і 500 чоловік... але не більш ніж до Ісламабаду...))))) І повторюю дурнику.. С-17 віз лдей до Катару... а це 2.30 часу. А до Києва 8 годин.
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23.08.2021 15:47 Відповісти
І це голодні громадяни а не підготовлені військові з провіантом та спорядженням....Мау спише баблішко
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23.08.2021 16:02 Відповісти
А МАУ до якого тут? МАУ за історію свого існування НІКОЛИ не приймали участі у будь яких гуманітарних місіях. Навіть відмовилися возити з Китаю тести напочатку пандемії, бо держава відшкодовувала кошти без прибутку для компанії. Возила за собівартість Скай Ап....Антонов... вантажні українські компанії..військові літаки... Але не МАУ!!! Без прибутку МАУ ніколи ..нікуди не полетить.
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23.08.2021 16:10 Відповісти
Ви трохи не зрозуміли- піарять як державну компанію , цікаво подивитись на яких умовах відбувався цей гамбіт.... Мау узяли в ареннду якийсь борт.... І на час евакуаціі ці борти були зафрактовані МАУ, потім субконтракт чи інша схема , але то таке.... Спиуть бо на цю евакуацію та пропіаряться, ще щкіряка на злітній смузі з рушниками та іконами не вистачаЄ
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23.08.2021 16:19 Відповісти
ніякоі аренди МАУ там не брав. Два літаки..цівільні... що вивезли людей належать українській авіакомпаніі *Крила України* Вони там працювали кілька років на афганську компанію Кам Ейр. Випадковість знаходження там цих В-737 зіграла на руку владі..яка здорово на цьому попіарилась. Перший літак...що вивіз людей до України вилетів ще до захоплення аеропорту... і влада України ніякого відношення до цього не мала. То буда добра воля керівництва компанії. А якщо Ви заціпили МАУ... то я Вам відверо скажу. Компанія банкрот. 100 відсотково повторюється історія як з АероСвітом. Борги величезні як в Україні так і за кордоном. Міліарди гривень. Зепадаль візьме МАУ у державну власність..спишуть борги... подивляться на десяток літаків..що будуть стояти під парканом...бо інші лізінгові компаніїї вилучать... і знову приватизують ... придумавши інше ..Ну там Зелені Крила України....)))) Чекати недовго. Компанія 100-відсотковий банкрот.
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23.08.2021 16:47 Відповісти
Так я саме цю «схему Аеросвіту» і маю на увазі. Паниковский купит и тут же продаст Но уже дороже....Країна гірше африканських за схематозом....
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23.08.2021 19:09 Відповісти
долбень, літак летів до Києва майже сутки... скільки було в дорозі зупинок? взяти 500 людей до ісламабаду це вже подвиг... американці там би забрали "лишніх", потрібна лише взаємодія. ми в даному випадку в каоліції з американцями, чи чмошники які самі по собі?
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23.08.2021 16:13 Відповісти
..ну довбень відчайдушний!!! Американцям пакистанці не дозволяють виконувати посадки на своїй території. Тільки можна летіти без посадок. Ти... убоге..навіть не розумієш..що дозволом на посадку є обіцянка..що ні один пасажир не вийде з літака і тільки дозаправка. Іран не пропускає ніяких військових літаків. Туркмени до вчорашнього дня теж не пускали..поки на них не надавили. Літак міг спокійно вилетіти з Києва... через три години сісти у Баку... заправитится дешевим паливом і запросто злітати Баку-Кабул-Баку без дозаправки. Але Туркмени не пустили і наши полетіли через Оман... значно довше..ніж через Туркменію. Оман-Кабул-Ісламабад-Київ..... Може дурновате щось зрозуміє нарешті!!!??? Дякувати Богові , що паки згодилися прийняти наш військовий літак ..дозаправити його. Ти б..дурновате..задав питання..а чому поляки... угорці..італьянці везуть людей через Ташкент? Військові теж. Може дійде до довбня?
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23.08.2021 16:35 Відповісти
Літак летів Кабул-Ісламабад-Бориспіль. Закрийся..нещасне.
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23.08.2021 16:36 Відповісти
..що ..баране...ніяк не дійде ...тупорилому...що літак авіакомпанії *Крила України* простояв там більш неділі..в хто хотів..ті попали на літак. Чи може...дурнувате..ти рахуєш, що екіпаж відмовив тим людям, що хотіли туди попасти?
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23.08.2021 14:59 Відповісти
а ты готов поддерживать режим для аэропорта в условиях тотального окружения его бандами без головы и централизованного управления?
ну хотя бы поделись опытом,как это сделать...
мешки ворочать ,думаю,у тебя лучше получилось бы...
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23.08.2021 15:49 Відповісти
..о да ти я бачу зовсім з головою не дружиш! Як же тоді афганці чіплялися та бігли поряд з військовим літаком НАТО прямо на ЗПС? Американці вже не в змозі контролювати всю територію аеропорту. Вони зараз 100 відсотково контролюють північну частину..де завантажуються військові літаки і де стояв наш Іл-76. Там миша не проскочить. Південну частину...де стоять цівільні і де розташована будівля аеропорту вони повністью не контролюють. Тому ніхто і не дозволяє вилітати цівільним літакам з Кабулу і прилітати туди. Наш вийшов просто на диво оперативно і невідомо як йому це вдалося, бо повітряний простір Афганістану закритий для всіх типів цівільних літаків! А те що ти мене посилаєш...))) А що ти можеш ще? Мислити не здатний..тупий... відвертий дилетант у авіаційній справі... та і просто дурненьке відверто!!))))
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23.08.2021 15:58 Відповісти
100% електоратор зебобо
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23.08.2021 16:04 Відповісти
посилав і ше раз посилаю... тобі відчуваю подобається там бути... вкраплюєш брехню в свої пояснення і бровою не моргнеш... підходиш з позиції - шукаєш причини... я з позиції пошуку можливостей...
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23.08.2021 16:08 Відповісти
... на відміну від тебе..довбню... я володію інформацією про те, що відбуваеться у Кабулі. А ти..довбню... вікіпедію читаеш та телевізор дивишься! Оце те, чим ти володієш. Може ти мене на брехні зловиш? Може докажеш мені туточки при всіх що Іл-76МД може вести 60 тон вантажу... а якщо людей ..то до 800 одиниць. Ти ж тупенько 60 тон поділив на масу людини. Потім трошки подумам...і всунув мислю про площу кабіни вантажної. Але не знаеш...дурненьке...що у вантажного літака... береш більш вантажу... далеко не летиш. Чи палива..чи вантаж. Щоб до України довезти хоча б 400 пасажирів ... потрібно дві посадки. А ще..довбеню Іл-76 жере 10 тон палива на годину... а тона палива коштує мінімум 1200 доларів. І ще треба платити мінімум 30 доларів за кожні 100 км прольоту території іноземних держав.. за дозволи... за зліт-посадку... навіть за освітлення ЗПС ..коли летиш вночі. І це все ..дурню...з твого державного карману. Але ти..довбеню...і близько цього не знав.
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23.08.2021 16:22 Відповісти
долбень, сам собі притирічиш, коли іл 76 бере 90 тон керосіну, з розходом 10 тон(пустий має росход 8 тон), летить 9 годин... співпоставляти людські життя й долари хто тебе вчив?
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23.08.2021 16:41 Відповісти
... так паливо теж вісить багато... 8 годин... це біля 80 тон спаленого палива....)))) Ти навіть дурне рахувати не здатне. Який же він пустий? 96 тон літак..90 керосину... Максимальна маса 190 тонн. ***** дурню!!!)))))) А може ти знайдеш країну...яка дасть тобі дозвіл на посадку..паливо... обслуховування у повітрянному просторі за спасибі? Твої долари...з твого карману для цього взяли. Вивезли своїх..і слава Богові. Бачу... ти відверто тупенький!!! Не лізь туди...де нічого не тямиш.
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23.08.2021 16:54 Відповісти
кацапська википедия видає - Масса:Максимальная взлётная масса: 210 т (фактически по реестру 195 т)Масса пустого: 88,5 т Грузоподъёмность: до 60 т Объём топлива: 109 000 л. Дальность полёта:с нагрузкой 60 т: 4000 кмс нагрузкой 48 т: 5500 кмс нагрузкой 40 т: 6500 кмс нагрузкой 20 т: 8500 км без нагрузки: 9700 км. а ти, лапоть занюханий, все брешеш і шукаєш причини... мої долари вкрадла кацапія, а для Богоугодної справи мені, не так як тобі жлобу, доларів не жаль.
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23.08.2021 17:09 Відповісти
злітна маса дуже залежить від тяги двигунів... але про неї, на тому борту, ми не знаємо.
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23.08.2021 17:11 Відповісти
... відвертий ідіот!!! Ну меле дурноголове вже ..саме не розуміє про що?!!! Злітна маса... залежить від вантажу... палива та пустого літака. Двигунам похер яка злітна маса... аби її не перевищити. А це для Іл-76МД190 тон. І максимальна тяга чотирьох двигунів розрахована так...що при відмові одного з двигунів можна було виконати безпечний зліт!!! Да... Такого дурноголового не завжди і зустрінеш!!!))))
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23.08.2021 17:21 Відповісти
дуралєй, ти хіба не знаєш, що злітна маса це сума всього, вантажу, топлива, маси пустого? а двигунам не може бути похер, не дивлячись, що вони однакові тяга в них різна... приклад: взліт з єревану як 40, одні борти допускали з нормальною тягую, інші не допускали, не могли набрати швидко висоти, був ризик руйнування прекрасних навколишніх гір..
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23.08.2021 17:32 Відповісти
давай..строчи ідіотські висери далі!! Сміши народ!!!))))) Кончений дурень!!!))))
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23.08.2021 17:36 Відповісти
....все..дурноголове! Ти навіть не розумієш...що читаєш!!!))) У ВСУ на озброєнні Іл-76 МД... Ти навіть не маєш мозку...щоб думати.. про яку модифікацію ти читаєш.... а вже спілкуватися з тобой... ну мені вже дуже соромно. Але тут сказати нічого. Людина..яка голосувала за зелену мразоту мозку не має апріорі. Тут без варіантів.Бувай стецько дурноголовий!!!))))
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23.08.2021 17:15 Відповісти
дуралей, іл 76 база, всі похідні від бази мають приблизно схожі характеристики... площа й об,єм салону у всіх практично однакова, дурні емоції дурного й тупого жлоба, вони тебе вб,ють... єдина точка пересікання - про зелену мразоту. Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2412 бувай, підбитий летун. я радий, що ти випарувався.
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23.08.2021 17:25 Відповісти
Ти ..відверто дурновате... поцікався..що таке Іл-76МД...Іл-76ТД.. Іл-76МД-90А.. ( ттх якого ти тут виставив по дурноватому)..а ще є Іл-76Т...Іл-76М.... А ще є Іл-76МФ... які длініші на 6 метрів від інших.....)))) Ти відверто дурна людина. Це 100-відсотково!!!!))))))
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23.08.2021 17:31 Відповісти
і ще не випарувався? пора... Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9116
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23.08.2021 17:34 Відповісти
..ой..дурнесеньке...як же ти себе заспокоюєш?!!! Навіть смайлики ставити почав...)))) Розумієш свою нікчемність? Нарвався дурненький.... ))) Ну нічого...буде тобі ..тупе..наука... не лізти у теми...у яких нічого не тямиш!!!))))))
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23.08.2021 17:43 Відповісти
чмо дурнувате, подумай про свою нікчемність і ницість, науки до тебе як горох до стіни, вони тобі зайві. я сміюсь з тебе, телепня тесоголового. Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2189 Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4990 як йде випар? Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2189
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23.08.2021 17:48 Відповісти
Мустафа уже в Борисполе встречает .. Еще один украинский самолет вылетел из Кабула, на борту свыше 100 человек, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6045
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23.08.2021 13:34 Відповісти
Нажаль 100 людей це ще не вся його сім'я.
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23.08.2021 13:38 Відповісти
Мустафа, набагато кращий українець за багатьх чистокровних...
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23.08.2021 13:43 Відповісти
Мустафа взагалі неукраїнець, просто попитайте людей, які намагались попасти до нього на бесіду, коли він був депутатом.
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23.08.2021 13:46 Відповісти
то, що Мустаіа афганець і коні знають, але він громадянин України, значить українець. як попасти до нього на розмову? не думаю, що він сильно відрізнявся від інших депутатів.
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23.08.2021 13:48 Відповісти
Мустафа пуштун, національності афганець не існує, а попасти до нього можна було тільки через Авакова, навіть адвокат, що розбирався, коли його побили хлопчики Довгого з Миколаєва ( запустили фейки про азерів та чеченців) міг попасти через Арсена.
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23.08.2021 13:51 Відповісти
афганець - термін об,єднуючий для всіх вихідців з Афгану і то, що він пуштун, це дані з інета і загальновідомі. як до ього *********** адвокати?, це не викликає цікавості.
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23.08.2021 13:55 Відповісти
Вообще настоящий.Особеннокогда зедебилы к власти пришли,он сразу стал наблюдателем за УЗ с окладом в 400000 тысяч,а когда ту обанкротили ,перебрался в зам.министры.У нас же в Украине украинцев нет,только афганцы ,кацапы и маланцы.
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23.08.2021 14:14 Відповісти
Пане Ігор, ви як ніхто розумієте, що таке здорові амбіції в професійному, або посадовому рості... з приводу Мустафи, він єдиний афганець, який зміг зробити гарну кар.єру в Україні, це загрожує Україні? ні не загрожує. часто наші співвідчизники, по тіпу сірьожі лещенка, дійсно є злом і позором... то що в Україні швидше роблять кар,єри кацапи й кошерні мене тоже турбує, але це також говорить, що ми, українці, ніяк не можемо змужніти, навчитись, стать міцними, братами друг-другу, і не появилось в нації достаніх амбіцій... це все колоніальний пережиток совка... з нього виходити й позбуватись, як вияснилось, складно... працюємо на Україну!!!
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23.08.2021 14:31 Відповісти
А чем он отличается от лещенко? И в чем его ценность? Как и где он себя показал?
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23.08.2021 15:12 Відповісти
как минимум, он прекрасный, проукраинский журналист.
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23.08.2021 15:33 Відповісти
Особливо після кави)))) Не фанат Бені але він красиво цього Найма під офісом УН попустив.... Тільки беня тоді на Свободу накинувся тому Мустафу лише «причепурив»
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23.08.2021 16:08 Відповісти
беня опустив в першу чергу тебе, мене і всіх українців... цього кошерного гандона в камеру до кінця його смрадного життя, й обов,язково 100% конфіскація....
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23.08.2021 16:25 Відповісти
Панасе, раджу перечитати Чорну Раду....мені ще тоді на шкільній лавці було зрозуміло майбутнє України
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23.08.2021 16:42 Відповісти
в мене є ця книжка, начинав читати пару разів... не лізе вона мені. час іде, ми змінюємось і хотілось би щоб в кращу, державотворчу сторону...
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23.08.2021 17:15 Відповісти
Вроде как был юристом ,а теперь журналист? Пусть будет так,а какое он отношение имеет к УЗ или к министерству транспорта? Я помню его обещания на пару с лещем ,как они восстановят завод в Киеве и будут производить ,аппараты искуственной вентиляции легких! Где завод и где аппараты? И так во всем крупные спецы стали при зедебилах по получении зарплаты в 500000,это да ,согласен полностью.
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25.08.2021 08:37 Відповісти
вина в цьому не Наєма, вина системи, не було б Наєма, був би "іваненко", який також немає ніякого відношення ні до УЗ, ні до мінтрансу... помріяти всі *******, мрії позитивні, це вже добре... зедебілів потрібно пережити, нові Майдани це не вихід...
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25.08.2021 09:14 Відповісти
Слова терпилы.Тогда они переживут Украину.
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25.08.2021 11:45 Відповісти
Не говорите этого Скабеевой, а то у нее разорвется жопа от уха до уха.
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23.08.2021 13:36 Відповісти
наш самолет, вперед лети!
в Кабуле остановка!
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23.08.2021 13:37 Відповісти
Граждан каких стран? Миротворец хренов. Ты еще агентуры исламской натаскай, ту и рыфляндской - что дерьма.
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23.08.2021 13:38 Відповісти
Интересно, сколько еще рейсов будут оправлены в Кабул, чтобы по 100 человек привозить к нам украинцев? Неужели их там так много?
Хотелось бы подробностей. Сколько украинцев и сколько иностранцев в это раз прилетят, за которыми нищие страны не отправляют самолёты, чтобы спасти своих гражданам.
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23.08.2021 13:43 Відповісти
Даже маленькая Эстония отправила туда свой самолёт. Не отправляет рассея ..Беларусь... Все европейские страны участвуют в эвакуации. Поляки..итальянцы., венгры, румыны вывозят своих через Узбекистан... Амеры , немцы и бриты через Катар. Даже австралийский С-130 прилетел в Кабул за своими гражданами. Канадцы... через ОАЭ вывозят. Кого Вы считаете нищими странами?
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23.08.2021 15:14 Відповісти
да ладно вам,свмолет улетел имея окно возможности это сделать..он не один стоит в очереди на вылет,и рушить все планы эвакуации никто не позволит.для ее обеспечения работают наземные силы,пво,вертолеты прикрытия на каждый взлет.поэтому загружают всех,кто готов на данный момент эвакуироваться.
а сидеть и ждать,когда все украинцы со всех концов афгана соберутся на борт нет реальной возможности
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23.08.2021 14:13 Відповісти
... кстати..со вчерашнего дня самолётам НАТО предписано выполнять взлёты и посадки исключительно под прикрытием вертолётов и отстрелом тепловых ловушек. Это говорит от том, что НАТОвцы начали бояться применения переносных зенитных комплексов. В этом случае гарантии пассажирским самолётам никто дать не сможет. А дальше будет ещё веселее...
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23.08.2021 15:18 Відповісти
На много веселее.....талибы захотят внимания и что-то обязательно собьют для того чтоб торкались лучше.....И не нужно быть экспертом просмотрев кадры иностранных СМИ где при взлёте «серые» самолёты отстреливают ловушки а рядом висят апачи....
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23.08.2021 16:11 Відповісти
Порадуйтесь за людей зрадофилы вечно ноющие
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23.08.2021 14:56 Відповісти
Куда летят??
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23.08.2021 15:26 Відповісти
 
 