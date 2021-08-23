Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба
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З аеропорту Кабула вилетів літак, на борту якого перебуває понад 100 громадян, які заявили про бажання евакуюватися з Афганістану.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак відправився з Кабула. На його борту - понад 100 громадян", - зазначив він.
"Україна - разом з тими афганцями, які сьогодні стикаються із загрозою", - додав Кулеба.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
ну хотя бы поделись опытом,как это сделать...
мешки ворочать ,думаю,у тебя лучше получилось бы...
в Кабуле остановка!
Хотелось бы подробностей. Сколько украинцев и сколько иностранцев в это раз прилетят, за которыми нищие страны не отправляют самолёты, чтобы спасти своих гражданам.
а сидеть и ждать,когда все украинцы со всех концов афгана соберутся на борт нет реальной возможности