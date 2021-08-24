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ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ (оновлено). КОШТОРИС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ (оновлено). КОШТОРИС

Компанія "Спецекспотрейд" і її співзасновник Богдан Тріль, які у відкритих джерелах раніше не згадувалися як організатори будь-яких значних за масштабом подій, без тендера отримали 20 мільйонів гривень на організацію концерту на Майдані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Наші гроші".

Зазначається, що державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" 12 серпня за переговорною процедурою уклало угоду на проведення 24 серпня в Києві двох урочистих концертів з нагоди 30-ї річниці незалежності України та їхню рекламу на загальну суму 49,56 млн грн. Про що свідчать дані в системі "Прозорро".

Перший - концерт за участю президента України, керівників органів влади, дипломатичного корпусу, громадськості, міжнародних організацій, української діаспори, науковців, творчої інтелігенції, духовенства коштуватиме 19,50 млн грн. У кошторисі визначено вартість послуг режисерської групи (1 млн грн), саунд-продюсерів, хореографів тощо. Однак немає жодних даних про те, чиї послуги і за якою ціною оплачують за рахунок держбюджету. Оплата гонорарів особам, що виступають, на концерті в цьому кошторисі відсутня.

ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ (оновлено) 01

Підряд на цей концерт отримало ТОВ "ПКС". Власниками компанії є кияни Юрій Кошель і Марина Семенова. У відкритих джерелах немає інформації про таких діячів ринку. Вони також є власниками ТОВ "Івент агентство "ЛМ продакшн", яке отримало 6,70 млн грн на урочисте нагородження Володимиром Зеленським "Національних легенд України" 22 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету. КОШТОРИС

Другий - концерт на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності за 19,90 млн грн організовує ТОВ "Спецекспотрейд". У цьому випадку також невідомо, хто і які гроші отримає за конкретні послуги. Хоча лише на послуги гримерів і костюмерів виділено 3,94 млн грн, а на спецефекти і реквізит 5,18 млн грн.

ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ (оновлено) 02

Засновниками "Спецекспотрейду" є киянин Юрій Біловус і львів'янин Богдан Тріль. Біловус раніше був директором фірми "Євромедіа Україна" відомого продюсера Павла Грицака, яка займалася організацією конкурсів Eurovision у Києві. Однак саме "Спецекспотрейд" у відкритих джерелах ще не згадувався як організатор будь-яких видатних подій. У Біловус і Тріля є також громадська організація "Відкритий напрямок ЮА".

Крім цього, вищезгаданий Богдан Тріль отримає 3,50 млн грн на благодійний концерт в Опері, з яких 2 млн грн призначені на декорування намету.

На додачу, вже інша компанія (ТОВ "Хатагудс"), співзасновником якої є той самий Тріль, отримає 4,60 млн грн на зйомку підняття прапорів у декількох містах.

ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ (оновлено) 03

"У відкритих джерелах Тріль раніше не звучав як потужний учасник інвент-ринку. Але і кошториси самі себе не освоять..." - резюмують журналісти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інсталяцію, яку "Нацкорпус" і "Рух опору капітуляції" демонтували на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан. ФОТО

ОНОВЛЕНО: Після публікації до нас звернувся представник Павла Грицака, який повідомив, що компанія "Євромедіа Україна" не займалася організацією жодного пісенного конкурсу Євробачення в Києві. Він особисто і компанія "Євромедіа Україна" (чи будь-яка інша компанія, власником якої він є) також не мають жодного стосунку до будь-яких заходів, що проводяться до Дня Незалежності України в 2021 році.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1955
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23.08.2021 14:02
+22
1 600млн сьемка?? откуда такие цены??
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23.08.2021 13:39
+18
Еще один выстрел зелени себе в ногу.
Хотя, какой там в ногу. Они себе уже все до задницы отстрелили.
Ну, там у вас, кретинов, и голова совсем рядом.
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23.08.2021 13:42
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1 600млн сьемка?? откуда такие цены??
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23.08.2021 13:39 Відповісти
"Послушай, Зин, не трогай шурина.
Какой ни есть, а все ж родня..."(с)
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23.08.2021 13:43 Відповісти
І "знайшли гроші" непередбачені бюджетним розписом...

Для чого Зеленський намагається зорганізувати "Кримську платформу"?

Вірно - заради деокупації Криму, заради припинення російської агресії!

А для чого Зеленський нагородив Меркель державною нагородою - Орденом Свободи? СВОБОДИ ВІД КОГО І ЧОГО?Також вірно - за багаторічну антиукраїнську позицію і підтримку Путіна і його агресивної політики!

-Меркель, яка на протязі свого правління підтримувала "Північний потік-2", який обеззброює Українку як політично, так і економічно і відкриває додаткові можливості Путіну проти подальшої агресії проти України!

-Меркель, яка весь час пнеться організувати "саміт ЄС-Путін", але не прийме участі в "Кримській платформі" - бо Путін, бачте, проти "платформи" і самої її ідеї!
-Меркель, яка заблокувала надання Україні ПДЧ для її вступу в НАТО в Бухаресті в 2008 році- за завданням Путіна!
-Меркель, якої "Сіменс" і інші німецькі компанії, всупереч санкцій "працюють" з Путіним!
-Меркель, яка й вчора відмовила Зеленському в військовій допомозі Україні
-Меркель, яка настоює на виконанні, вигідних Путіну "мінських угод", і на включенні в українське законодавство вкрай невигідної Україні"формули Штайнмайєра"
-Меркель, яка навіть цього разу стала "поштарем Путіна", щоб дипломатично завуальовано передати Зеленському- як йому слід вести себе з усіх проблем України, породжених Путіним!

СКАЖІТЬ на милість, і зверніть увагу.... а хто з тих, хто організовував боротьбу за Незалежність, хто з громадян України які активно боролися за неї , хто з тих, які її нині героїчно відстоює на на фронтах і в тилу, хто з волонтерів нагороджений Зеленським хоч будь-якою нагородою Держави Україна - до її 30-ти річного ювілею? Нагороди ж ДЕРЖАВНІ!

Чого не вистачило? Паперу, щоб надрукувати відповідний указ, грошей, щоб виготовити нагороди, чи Путін то погано розцінить - як невірну і шкідливу для росії поведінку президента України?

Але не нагородив не лише патріотів, але й своїх "єрмаків- шефірів-ахмєтових.-кулєб".., так сказати "за компанію" - бо Путін також може скривити морду... Хоча імовірно саме вони нагороди й отримали... але - і від Путіна? ... і зрозуміло "за що"...

Тоді... разом з Меркель -"за компанію" слід було б нагородити й Путіна і Макрона, Штайнмайєра, можливо й ще когось з ватажків бойовиків з лднр...-бо їх "вклад в "Незалежність України" - аналогічний за значенням ... з вкладом Меркель?
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23.08.2021 14:42 Відповісти
А говорят, что у нас малый бизнес бедствует )))
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23.08.2021 13:40 Відповісти
Уверен,он передаст эти деньги деткам.Ну,..тем деткам,что уже живут на дачах чиновников ФОП Богдан Триль и его фирмы без тендера получили более 25 млн гривен на организацию и съемку мероприятий ко Дню Независимости, - СМИ - Цензор.НЕТ 4759
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23.08.2021 13:41 Відповісти
Еще один выстрел зелени себе в ногу.
Хотя, какой там в ногу. Они себе уже все до задницы отстрелили.
Ну, там у вас, кретинов, и голова совсем рядом.
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23.08.2021 13:42 Відповісти
Сталась прикра "апєчатка". Правильно буде "Троль", а не Тріль...
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23.08.2021 13:42 Відповісти
это "троль" азировского разлива
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23.08.2021 13:46 Відповісти
Если эти деньги не сворует Зеленский, их выведет в оффшоры Порошенко! ФОП Богдан Триль и его фирмы без тендера получили более 25 млн гривен на организацию и съемку мероприятий ко Дню Независимости, - СМИ - Цензор.НЕТ 1472
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23.08.2021 13:43 Відповісти
Порошенко крав в бюджет.
Армію озброював.
Взагалі, всі ж усвідомили, що Зеленський демонструватиме на параді досягнення Порошенка. Реформу ЗСУ, озброєння, тощо. Все те, що надбав попередник. І нічого свого.
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23.08.2021 13:54 Відповісти
ничего порошенко в бюджет не крал. он тоже обворовывал государство, правда в меньших масштабах чем зелебоба
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23.08.2021 13:58 Відповісти
точно. Шарий и Портнов так и говорили.
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23.08.2021 14:01 Відповісти
я понимаю что для свидетелей секты шоколада - он святой. но ты реально веришь что в украине за 10 лет можно стать миллиардером не воруя? хотя, о чем можно говорить с сектантом...
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23.08.2021 15:02 Відповісти
согласен с вами, тоже ненавижу этих порохоботов...... кстати, когда пойдём сметать миллиардера квартального? может заодно и патриотов из тюрем выпустим..... которых туда барыга посадил.
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23.08.2021 15:06 Відповісти
то факти крадіжок Порошенком можна, чи ти тільки на словах це знаєш?
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23.08.2021 14:13 Відповісти
бронекатера кентавр на его заводе построили для украины по 12 миллионов за штуку. такие же катера продали узбекистану по 3. достаточно?
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23.08.2021 14:58 Відповісти
ні. це просто твої слова.
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23.08.2021 15:00 Відповісти
сектант. тебя в гугле забанили? просто закупку для узбекистана проплачивало сша, потому там не получилось наворовать. а вот для украины он спокойно построил такие катера в четыре раза дороже.
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23.08.2021 15:03 Відповісти
Ціни для різних країн різні.
Ви хіба не чули, що конкуренції на ринку зброї фактично не існує, бо вона потрібна всім.
І ціни ставлять відповідно кожному свої. Окрім того, штати могли пообіцяти щось окрім грошей.
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23.08.2021 15:49 Відповісти
в 4 РАЗА КАРЛ, в 4!!!! для своей армии В 4 РАЗА ДОРОЖЕ!!! 400 % прибыли не дает даже торговля наркотиками.
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23.08.2021 16:08 Відповісти
Вы про бронекатера "Гюрза", 2 шт которых в 2004 году действительно продали в Узбекистан?
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23.08.2021 15:54 Відповісти
точно, гюрза а не кентавр
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23.08.2021 16:07 Відповісти
Мені посилання на сайт дай, а то знову скажеш що я не те знайшов. Чекаю.
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23.08.2021 16:26 Відповісти
http://promir.info/?p=5406

сейчас строят по 7-8 миллионов. первые два были по 12. но узбекам построили по 3
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23.08.2021 16:37 Відповісти
ти хоч сам розумієш що ти написав? Який 2004 рік ? з якого року Порошенко був власником кузні і по який?
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23.08.2021 19:13 Відповісти
А КАКАЯ РАЗНИЦА КТО БЫЛ В 2004-М ХОЗЯИНОМ? КАТЕР ОДИН И ТОТ ЖЕ. ТОЛЬКО УЗБЕКАМ В 2004-М ЕГО ПРОДАЛИ ПО 2,8, А ПРИ ПОРОШЕНКО В 2014-М УКРАИНЕ ПО 12
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23.08.2021 20:19 Відповісти
візьми ціну авто наприклад ваз 2110 в 2004 році та 2014. і Порошенко президентом став в 2014 році. так що він тебе обікрав, мізки в тебе вкрав?
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23.08.2021 20:27 Відповісти
и что? ваз 2110 в цене в долларах в 2014-м подорожал по сравнению с 2004-м в 4-ре раза? короче, иди лесом сектант шоколадный.
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23.08.2021 21:06 Відповісти
пока мразота зе брехлива.
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24.08.2021 09:39 Відповісти
В следующий раз вставлю /sarcasm\ ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3640
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23.08.2021 14:03 Відповісти
Потріпали зелені бюджет...
Немов козли капусту.
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23.08.2021 13:46 Відповісти
КАКАЯ КАРУПЦІЯ ШМАРУПЦІЯ? ВСЬО ПА ЧЄСНОКУ! ТЄМ ПАЧЕ ШО ЕТА ЧЕСНИЙ ЧАЛАВЄК, НЄ БАРИГА
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23.08.2021 13:49 Відповісти
ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9394
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23.08.2021 19:35 Відповісти
Все в семью... ФОП Богдан Триль и его фирмы без тендера получили более 25 млн гривен на организацию и съемку мероприятий ко Дню Независимости, - СМИ - Цензор.НЕТ 7120
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23.08.2021 13:50 Відповісти
В Каменском такие приколы уже много лет,месные чиновники пиляют бюджет нещадно.Я видел как за чистку лавочек,мойку бетонных урн и озеление улиц (это было зимой в -20,когда снега поколено) списали два ляма на шарашки-ФОПы.Они это ежемесячно делают,и это в месных новостях все отображают,и для месных похоже это уже привычное дело.Печально все это...
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23.08.2021 13:50 Відповісти
чего удивлятся. в моем городе оборудовали остановки общественного транспорта (шесть металлических уголков обшитых металлопрофилем + лавочка) - по 250 000 за штуку
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23.08.2021 14:00 Відповісти
У лаптеногих от этого мероприятия сегодня подграет ,
хотя нам , украинцам , оно обойдётся в копеечку !
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23.08.2021 13:50 Відповісти
нє ваше собачь'є дєло, біндєравци і парахаботи!
какаяразніца!
нє мєшайтє арганізовивать празнік!
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23.08.2021 13:52 Відповісти
Если клоун-наркоман писюном на рояле сыграет и то дорого! А если не сыграет то это грабеж и распил. После того как патриоты прийдут к власти надо этого клоуна заставить все украденные деньги отработать!
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23.08.2021 13:56 Відповісти
так оно ж все рояли страны опохабит ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5433.их потом святой водой брызгать придется.
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23.08.2021 14:04 Відповісти
До теми "Великого вазеленського розпилу".
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета. СМЕТА

ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9671
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23.08.2021 13:58 Відповісти
Зелені пилять кругом, а тим більше на заходах, де вони пиляли давно. Школа 95Карталу ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3654
Тому сприймаю це святкування за такий великий Квартал95, який не дивлюся років 5
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23.08.2021 14:00 Відповісти
ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1955
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23.08.2021 14:02 Відповісти
кому праздник, а кому "йолки".
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23.08.2021 14:06 Відповісти
Центр защиты информационного пространства Украины постоянно находит исполнителей через переговорную процедуру. А потом уже по факту вывешиввют на Прозорро. Это несколько лет продолжается. Там можно и не такое увидеть в истории закупок.
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23.08.2021 14:15 Відповісти
"Первый - концерт с участием президента Украины, руководителей органов власти ..." нифигасе яке щастя - шо вони всі будуть **** на роялі грати?
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23.08.2021 14:18 Відповісти
Свято марнотратства та неприкритої корупції.
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23.08.2021 14:26 Відповісти
А зелена пліснява бабосики пилить аж гай шумить...не важливо який привід, чи свято чи присвяток - десятки мільйонів йдуть з бюджету своїм. Агов, НАБУ, є робота для вас
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23.08.2021 14:27 Відповісти
Своим все, остальным закон. Это же не "барыга" Порох, а "честный", неподкупный паренек из народа.
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23.08.2021 14:30 Відповісти
Праздник независимости керманычев от народа которому оставили только зрелища видосиков.И кто виноват? Виноват всегда просящий лишь тем что хочется им кушать.
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23.08.2021 14:30 Відповісти
країна багата, можна гульнути з шиком ні в чому собі не відмовляючи. не за свої ж гуляють
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23.08.2021 14:43 Відповісти
татаров рулит, ермак курит бамбук а зеля взяток не берет. а Вы как хотели?
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23.08.2021 14:43 Відповісти
Оце ФОП!!! Гєтманцеву, лови ФОПа!!! Віться, "піввареники"! Оце талант у чоловіка!
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23.08.2021 15:38 Відповісти
Пилите Шура, пилите. Она Золотая
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23.08.2021 15:50 Відповісти
Зе лохи потерпят...
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23.08.2021 15:52 Відповісти
Тіпочки взагалі без тормозов, там розцінки розпилу починаються від 1 млн, і все куми да куми. У них 1 млн, це як у мене 1 тис грн
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23.08.2021 15:53 Відповісти
Чим ви не задоволені? Хіба це не ви 73%-ю більшістю обрали цих аферистів, покидьків і крадіїв на чолі з Зеленським?
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23.08.2021 16:35 Відповісти
пир во время войны... зе-мафия даже не стесняется набивать свое ненасытное рыло. щоб ви тварини ЗЕлені луснули!
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23.08.2021 23:49 Відповісти
 
 