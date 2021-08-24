ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ (оновлено). КОШТОРИС
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Компанія "Спецекспотрейд" і її співзасновник Богдан Тріль, які у відкритих джерелах раніше не згадувалися як організатори будь-яких значних за масштабом подій, без тендера отримали 20 мільйонів гривень на організацію концерту на Майдані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Наші гроші".
Зазначається, що державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" 12 серпня за переговорною процедурою уклало угоду на проведення 24 серпня в Києві двох урочистих концертів з нагоди 30-ї річниці незалежності України та їхню рекламу на загальну суму 49,56 млн грн. Про що свідчать дані в системі "Прозорро".
Перший - концерт за участю президента України, керівників органів влади, дипломатичного корпусу, громадськості, міжнародних організацій, української діаспори, науковців, творчої інтелігенції, духовенства коштуватиме 19,50 млн грн. У кошторисі визначено вартість послуг режисерської групи (1 млн грн), саунд-продюсерів, хореографів тощо. Однак немає жодних даних про те, чиї послуги і за якою ціною оплачують за рахунок держбюджету. Оплата гонорарів особам, що виступають, на концерті в цьому кошторисі відсутня.
Підряд на цей концерт отримало ТОВ "ПКС". Власниками компанії є кияни Юрій Кошель і Марина Семенова. У відкритих джерелах немає інформації про таких діячів ринку. Вони також є власниками ТОВ "Івент агентство "ЛМ продакшн", яке отримало 6,70 млн грн на урочисте нагородження Володимиром Зеленським "Національних легенд України" 22 серпня.
Другий - концерт на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності за 19,90 млн грн організовує ТОВ "Спецекспотрейд". У цьому випадку також невідомо, хто і які гроші отримає за конкретні послуги. Хоча лише на послуги гримерів і костюмерів виділено 3,94 млн грн, а на спецефекти і реквізит 5,18 млн грн.
Засновниками "Спецекспотрейду" є киянин Юрій Біловус і львів'янин Богдан Тріль. Біловус раніше був директором фірми "Євромедіа Україна" відомого продюсера Павла Грицака, яка займалася організацією конкурсів Eurovision у Києві. Однак саме "Спецекспотрейд" у відкритих джерелах ще не згадувався як організатор будь-яких видатних подій. У Біловус і Тріля є також громадська організація "Відкритий напрямок ЮА".
Крім цього, вищезгаданий Богдан Тріль отримає 3,50 млн грн на благодійний концерт в Опері, з яких 2 млн грн призначені на декорування намету.
На додачу, вже інша компанія (ТОВ "Хатагудс"), співзасновником якої є той самий Тріль, отримає 4,60 млн грн на зйомку підняття прапорів у декількох містах.
"У відкритих джерелах Тріль раніше не звучав як потужний учасник інвент-ринку. Але і кошториси самі себе не освоять..." - резюмують журналісти.
ОНОВЛЕНО: Після публікації до нас звернувся представник Павла Грицака, який повідомив, що компанія "Євромедіа Україна" не займалася організацією жодного пісенного конкурсу Євробачення в Києві. Він особисто і компанія "Євромедіа Україна" (чи будь-яка інша компанія, власником якої він є) також не мають жодного стосунку до будь-яких заходів, що проводяться до Дня Незалежності України в 2021 році.
Будь ласка, зачекайте...
Какой ни есть, а все ж родня..."(с)
Для чого Зеленський намагається зорганізувати "Кримську платформу"?
Вірно - заради деокупації Криму, заради припинення російської агресії!
А для чого Зеленський нагородив Меркель державною нагородою - Орденом Свободи? СВОБОДИ ВІД КОГО І ЧОГО?Також вірно - за багаторічну антиукраїнську позицію і підтримку Путіна і його агресивної політики!
-Меркель, яка на протязі свого правління підтримувала "Північний потік-2", який обеззброює Українку як політично, так і економічно і відкриває додаткові можливості Путіну проти подальшої агресії проти України!
-Меркель, яка весь час пнеться організувати "саміт ЄС-Путін", але не прийме участі в "Кримській платформі" - бо Путін, бачте, проти "платформи" і самої її ідеї!
-Меркель, яка заблокувала надання Україні ПДЧ для її вступу в НАТО в Бухаресті в 2008 році- за завданням Путіна!
-Меркель, якої "Сіменс" і інші німецькі компанії, всупереч санкцій "працюють" з Путіним!
-Меркель, яка й вчора відмовила Зеленському в військовій допомозі Україні
-Меркель, яка настоює на виконанні, вигідних Путіну "мінських угод", і на включенні в українське законодавство вкрай невигідної Україні"формули Штайнмайєра"
-Меркель, яка навіть цього разу стала "поштарем Путіна", щоб дипломатично завуальовано передати Зеленському- як йому слід вести себе з усіх проблем України, породжених Путіним!
СКАЖІТЬ на милість, і зверніть увагу.... а хто з тих, хто організовував боротьбу за Незалежність, хто з громадян України які активно боролися за неї , хто з тих, які її нині героїчно відстоює на на фронтах і в тилу, хто з волонтерів нагороджений Зеленським хоч будь-якою нагородою Держави Україна - до її 30-ти річного ювілею? Нагороди ж ДЕРЖАВНІ!
Чого не вистачило? Паперу, щоб надрукувати відповідний указ, грошей, щоб виготовити нагороди, чи Путін то погано розцінить - як невірну і шкідливу для росії поведінку президента України?
Але не нагородив не лише патріотів, але й своїх "єрмаків- шефірів-ахмєтових.-кулєб".., так сказати "за компанію" - бо Путін також може скривити морду... Хоча імовірно саме вони нагороди й отримали... але - і від Путіна? ... і зрозуміло "за що"...
Тоді... разом з Меркель -"за компанію" слід було б нагородити й Путіна і Макрона, Штайнмайєра, можливо й ще когось з ватажків бойовиків з лднр...-бо їх "вклад в "Незалежність України" - аналогічний за значенням ... з вкладом Меркель?
Хотя, какой там в ногу. Они себе уже все до задницы отстрелили.
Ну, там у вас, кретинов, и голова совсем рядом.
Армію озброював.
Взагалі, всі ж усвідомили, що Зеленський демонструватиме на параді досягнення Порошенка. Реформу ЗСУ, озброєння, тощо. Все те, що надбав попередник. І нічого свого.
Ви хіба не чули, що конкуренції на ринку зброї фактично не існує, бо вона потрібна всім.
І ціни ставлять відповідно кожному свої. Окрім того, штати могли пообіцяти щось окрім грошей.
сейчас строят по 7-8 миллионов. первые два были по 12. но узбекам построили по 3
Немов козли капусту.
хотя нам , украинцам , оно обойдётся в копеечку !
какаяразніца!
нє мєшайтє арганізовивать празнік!
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета. СМЕТА
Тому сприймаю це святкування за такий великий Квартал95, який не дивлюся років 5