ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ (оновлено). КОШТОРИС

Компанія "Спецекспотрейд" і її співзасновник Богдан Тріль, які у відкритих джерелах раніше не згадувалися як організатори будь-яких значних за масштабом подій, без тендера отримали 20 мільйонів гривень на організацію концерту на Майдані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Наші гроші".

Зазначається, що державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" 12 серпня за переговорною процедурою уклало угоду на проведення 24 серпня в Києві двох урочистих концертів з нагоди 30-ї річниці незалежності України та їхню рекламу на загальну суму 49,56 млн грн. Про що свідчать дані в системі "Прозорро".

Перший - концерт за участю президента України, керівників органів влади, дипломатичного корпусу, громадськості, міжнародних організацій, української діаспори, науковців, творчої інтелігенції, духовенства коштуватиме 19,50 млн грн. У кошторисі визначено вартість послуг режисерської групи (1 млн грн), саунд-продюсерів, хореографів тощо. Однак немає жодних даних про те, чиї послуги і за якою ціною оплачують за рахунок держбюджету. Оплата гонорарів особам, що виступають, на концерті в цьому кошторисі відсутня.

Підряд на цей концерт отримало ТОВ "ПКС". Власниками компанії є кияни Юрій Кошель і Марина Семенова. У відкритих джерелах немає інформації про таких діячів ринку. Вони також є власниками ТОВ "Івент агентство "ЛМ продакшн", яке отримало 6,70 млн грн на урочисте нагородження Володимиром Зеленським "Національних легенд України" 22 серпня.

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Другий - концерт на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності за 19,90 млн грн організовує ТОВ "Спецекспотрейд". У цьому випадку також невідомо, хто і які гроші отримає за конкретні послуги. Хоча лише на послуги гримерів і костюмерів виділено 3,94 млн грн, а на спецефекти і реквізит 5,18 млн грн.

Засновниками "Спецекспотрейду" є киянин Юрій Біловус і львів'янин Богдан Тріль. Біловус раніше був директором фірми "Євромедіа Україна" відомого продюсера Павла Грицака, яка займалася організацією конкурсів Eurovision у Києві. Однак саме "Спецекспотрейд" у відкритих джерелах ще не згадувався як організатор будь-яких видатних подій. У Біловус і Тріля є також громадська організація "Відкритий напрямок ЮА".

Крім цього, вищезгаданий Богдан Тріль отримає 3,50 млн грн на благодійний концерт в Опері, з яких 2 млн грн призначені на декорування намету.

На додачу, вже інша компанія (ТОВ "Хатагудс"), співзасновником якої є той самий Тріль, отримає 4,60 млн грн на зйомку підняття прапорів у декількох містах.

"У відкритих джерелах Тріль раніше не звучав як потужний учасник інвент-ринку. Але і кошториси самі себе не освоять..." - резюмують журналісти.

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ОНОВЛЕНО: Після публікації до нас звернувся представник Павла Грицака, який повідомив, що компанія "Євромедіа Україна" не займалася організацією жодного пісенного конкурсу Євробачення в Києві. Він особисто і компанія "Євромедіа Україна" (чи будь-яка інша компанія, власником якої він є) також не мають жодного стосунку до будь-яких заходів, що проводяться до Дня Незалежності України в 2021 році.