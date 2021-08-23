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Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на карті, - міністр економіки та енергетики ФРН Альтмаєр

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на карті, - міністр економіки та енергетики ФРН Альтмаєр

Міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр заявив, що Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на карті.

Про це він заявив сьогодні на установчому саміті "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Німеччина не визнала і не визнаватиме незаконну анексію Криму Росією. Німеччина виходить з територіальної цілісності, суверенітету. Ми розуміємо, що анексія створила велику проблему в регіоні, саме тому ЄС запровадив санкції і пролонгував їх багаторазово. Саме продовження цих дій і є обґрунтуванням для продовження санкцій", - сказав Альтмаєр.

Він наголосив, що анексія Криму є наругою над верховенством права.

"Ми бачимо, які загрози це несе, зокрема, кримським татарам та іншим жителям. Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на карті. Ми абсолютно разом з Україною, разом з нею, і ми разом засуджуємо цю анексію, і ми закликаємо до нових переговорів, до відновлення державних кордонів", - додав Альтмаєр.

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Міністр висловив сподівання на продовження зусиль щодо співпраці з Україною в межах декарбонізації, боротьби зі змінами клімату, енергоефективності, забезпечення надійних енергопостачань.

"Хочемо заявити, що транзит газу через Україну триватиме і після 2024 року", - додав Альтмаєр.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
и поэтому сименс продолжит поставку турбин,шоб не было слепого пятна
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23.08.2021 14:21
+5
що протягнуть газогін з черноморського шельфу ? це ж просто бізнес ніякої політики ...
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23.08.2021 14:26
+5
ага, як продавати через прокладки устаткування в крим - так джаст онлі бізнес.і ми савсєм нє при дєлах
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23.08.2021 14:34
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и поэтому сименс продолжит поставку турбин,шоб не было слепого пятна
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23.08.2021 14:21 Відповісти
Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте и начнет печатать карты с Крымом в составе кацапии.
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23.08.2021 14:25 Відповісти
що протягнуть газогін з черноморського шельфу ? це ж просто бізнес ніякої політики ...
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23.08.2021 14:26 Відповісти
"Ставимось як до антиросійської події", - Кремль про саміт "Кримської платформи"
Підгорає у кацапів сьогодні 😀
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23.08.2021 14:29 Відповісти
Було б від чого пригорати....
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23.08.2021 23:35 Відповісти
здаеться мне, немецкие политики научились врать у наших. и охреневают. А.шо, так можно было?
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23.08.2021 14:30 Відповісти
О чем может сказать страна, у которой Россия оттяпала Восточную Пруссию, аборигенов сгноила в концлагерях, и которая даже за 70 лет ни разу не рыпнулась, что освободить оккупированные территории?
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23.08.2021 14:34 Відповісти
ага, як продавати через прокладки устаткування в крим - так джаст онлі бізнес.і ми савсєм нє при дєлах
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23.08.2021 14:34 Відповісти
Це часом не онук Геббельса?
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23.08.2021 14:37 Відповісти
Какаяразніца?
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23.08.2021 14:40 Відповісти
Німеччину повністю влаштовує хаос в Україні який дозволяє визискувати українські чорноземи і користуватись дешевою робочою силою. Для Європи Україна це бампер, "сіра зона тотальної корупції" та "транзитна територія". І вони планують захищати своє від кацапів на нашій землі а не вести військові дії на своїй. І лише від нас залежить як буде змінюватись сприйняття України в світі. Не можна перемогти не воюючи а "заглядаючи в очі *****". Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на карті, - міністр економіки та енергетики ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 8221
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23.08.2021 14:38 Відповісти
ну так все и так про это были в курсе. Немцы стараются как могут, помогают русне изо всех сил чтобы и газотурбинные ТЭС могли качать украденный газ, и водоснабжение российских оккупационных войск на базах не прекращалось. Молодцы *****!
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23.08.2021 14:39 Відповісти
СкреПОНОСная РАБссия повторит подвиг СССр,сдохнет 24 августа 1991 года...Подвиги РАБссии бессмертны... Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на карті, - міністр економіки та енергетики ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 5341
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23.08.2021 14:39 Відповісти
Ни один миллиардер РАБссии начиная от братов вРОТенбергов и заканчива Дерипаской,не имеют бизнеса в Крыму,як казав Лукашеску,не сцыте чуваки САНКЦИИ Госдепа и Конгресса Полезны Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на карті, - міністр економіки та енергетики ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 9866для РАБссиянского быдла...,глава Сбербанка РАБссии Герман Греф свидетель...
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23.08.2021 14:43 Відповісти
Черговий Альцгеймер несе пургу за *уйловські грошенята.
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23.08.2021 14:44 Відповісти
на носу запуск сп-2, надо віпускать пар, точнее поддать пилу, мути и всякой ереси, чтобі никто ничего не понял и легко двояко трактовалось.
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23.08.2021 14:50 Відповісти
дядя, что там с SIMENS ?
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23.08.2021 14:48 Відповісти
очередное бла-бла-бла
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23.08.2021 14:49 Відповісти
Я так понимаю очень важно провести саммит до запуска сп-2 чтобі не віглядеть бегущим за кацапским паровозом.
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23.08.2021 14:52 Відповісти
Германия собирается утопить наглую расейскую щуку в реке. Какие будут мнения?
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23.08.2021 14:53 Відповісти
На сегодняшний день Германия продажная рассиянская курва.
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23.08.2021 15:02 Відповісти
Конечно, именно "Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте", потому что министр экономики и энергетики ФРГ Альтмайер, когда будет перечислять России денежки за газ из "Северного Потока-2", он строго-настрого прикажет Путину не тратить их на милитаризацию Крыма.
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23.08.2021 15:03 Відповісти
На сегодня немцам верить - себя обмануть.
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23.08.2021 15:16 Відповісти
Фашист уже по всей видимости шнапсу принял!!!
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23.08.2021 15:26 Відповісти
нащадкам Риббентропів -Шикельгруберів вірити не можна. Політикам які народили Мунхенську змову - повинно бути заборонено вирішувати долю інших країн. Тим більше що всі ці пенсіонери Колі Штаймаєри потім випливають на посадах у газпромі
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23.08.2021 15:34 Відповісти
...дойче зольдатен, унтер офіцірен - зондер командер ніхт капітулірен...
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23.08.2021 15:37 Відповісти
Марширен марширен...вир нихт капитулирен)))
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23.08.2021 21:15 Відповісти
Сколько тут икспердов ? И из орды и наших.... А между тем.... вчера канцлер сказала чрезвычайно важные слова : - "Россия УЧАСТНИК КОНФЛИКТА" ,а не "миротворец" и полностью поддержала территориальную целостность Украины ! Министр повторил позицию Германии. Это новое и обнадеживает. ( Ну и для справки....Немецкая водка называется Корн Шнапс -это настойка из Австрии.)
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23.08.2021 16:00 Відповісти
1. не можна дозволяти вухам повірити в то чого не бачили очі! Саме німці зацікавлені і просувають "північний поток 2"також ..очільник МЗС Німеччини заявив, що Німеччина не буде постачати зброю до України...2. До чого тут шнапс? Шнапс Герінга -це лікер єгермейстер
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23.08.2021 16:36 Відповісти
Уже не позволили, поставляют турбины и прочую хрень, все по плану😁
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23.08.2021 16:22 Відповісти
Бла бла бла.
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23.08.2021 17:58 Відповісти
Вихлоп від цієї затєї буде такий самий як із санкціями по Мертвечуку коли державний банк Ощадбанк розповсюджує талони на пальне для "підсанкційної" АЗС Глуско.
Цирк на дроті
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23.08.2021 23:41 Відповісти
 
 