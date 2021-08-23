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США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на

США продовжать надавати підтримку Україні в межах боротьби з російською агресією.

Про це заявила міністерка енергетики США Дженніфер Гренхолм сьогодні на установчому саміті "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ

"Хочу відразу заявити: ми разом з Україною, з усіма вами, ми одностайно засуджуємо незаконну анексію Криму ... США пишаються тим, що протягом трьох десятиліть були з Україною", - сказала Гренхолм.

"Ці відносини ще більше зміцняться наступного тижня, коли обидва президенти зустрінуться у Вашингтоні, округ Колумбія. Від імені президента Байдена хочемо заявити про підтримку України, її реформ, вашої роботи щодо північноатлантичних прагнень. Ми підтримуємо вашу боротьбу з корупцією і в більшому сенсі - вашу більш серйозну боротьбу з російською агресією. Наша підтримка залишатиметься конкретною, суттєвою. Ця підтримка триватиме далі", - пообіцяла вона.

"Ми надаватимемо підтримку Збройним силами України, зокрема щодо захисної зброї, обладнання, які потрібні Україні в боротьбі з російською агресією. Ми продовжимо наші дипломатичні зусилля для вирішення конфлікту на Донбасі. Ми хочемо поставити Росію на її місце і ми хочемо домогтися припинення її втручання на сході України та в Криму", - додала вона.

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"Ми абсолютно віддано працюємо в напрямі допомоги щодо вирішення цього конфлікту. Ми вважаємо, що" Кримська платформа "справді донесе до всіх довгоочікувану думку, що Крим - це Україна і що Росію треба притягти до відповідальності за її агресію", - резюмувала вона.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Северный Талибостан не нужно ставить на место, Террорашку нужно утилизировать в ноль! Как до этого США сделали с Гитлеровской Германией и Империалистической Японией. А Тюрьму народов - утилизировать в ноль и дать свободу оккупированным коренным народам!
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23.08.2021 14:44
+10
Путин шёл по ночному Дрездену.
Навстречу ему шёл Штирлиц.
Штирлиц - подумал Путин.
Какое-то ***** - подумал Штирлиц.
И чуть не сказал это вслух.
Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу. 🤣🤣🤣
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23.08.2021 14:47
+5
Талибов США уже поставили на место самой сильной и отлично вооруженной террористической группировки. В Украине и сотой доли оружия нет, которое талибам отдали.
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23.08.2021 14:45
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Северный Талибостан не нужно ставить на место, Террорашку нужно утилизировать в ноль! Как до этого США сделали с Гитлеровской Германией и Империалистической Японией. А Тюрьму народов - утилизировать в ноль и дать свободу оккупированным коренным народам!
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23.08.2021 14:44 Відповісти
Ага, "утилизировали" сегодня, на 18 лярдов долларов помощи от МВФ... США продолжат предоставлять поддержку ВСУ. Мы хотим поставить Россию на место, - представитель страны на "Крымской платформе" Гренголм - Цензор.НЕТ 4103
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23.08.2021 14:45 Відповісти
що цікаво, бульбофюреру відмовмли (там йому один лярд баксів мав перепасти); а ***** - ні... віддали...
ЗІ: нам, нагадаю, віддали 2,7 лярда.
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23.08.2021 14:52 Відповісти
США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 7968США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 9798
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24.08.2021 03:19 Відповісти
Талибов США уже поставили на место самой сильной и отлично вооруженной террористической группировки. В Украине и сотой доли оружия нет, которое талибам отдали.
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23.08.2021 14:45 Відповісти
И в кого будут стрелять из этого оружия?
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23.08.2021 15:25 Відповісти
А ТЕПЕРЬ БУДЕТ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ!!!
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23.08.2021 18:32 Відповісти
Что?! Еще талибам что то отдадут?
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23.08.2021 19:15 Відповісти
что бы обезвредить страну-террориста, нужно, для начала, перекрыть финансирование. А СП-2 это и есть канал финансирования
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23.08.2021 14:45 Відповісти
что-то напоминает..Когда людям нечего показать из результатов, начинаются..разговорі про кузькину мать.США продолжат предоставлять поддержку ВСУ. Мы хотим поставить Россию на место, - представитель страны на "Крымской платформе" Гренголм - Цензор.НЕТ 9118
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23.08.2021 14:46 Відповісти
Путин шёл по ночному Дрездену.
Навстречу ему шёл Штирлиц.
Штирлиц - подумал Путин.
Какое-то ***** - подумал Штирлиц.
И чуть не сказал это вслух.
Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу. 🤣🤣🤣
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23.08.2021 14:47 Відповісти
в место слов, штук 50-100 израильских панцирей подкиньте.... ну и передовые технологии сша не помешают. чтоб сбивать их ракеты и самолеты над их же территорией а на ваши слова ввп забил большой и толстый.
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23.08.2021 14:48 Відповісти
воно то так, але є питання: чи не переправить д'єрмак оту техніку з передовими технологіями прямо на уралмашзавод...
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23.08.2021 14:54 Відповісти
Да ладно Вам, "большой и толстый"...У него - маленький и тонкий!
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23.08.2021 16:24 Відповісти
может не большой и не толстый но свисает и с меркель и с байдена а нас под ним вообще не видно
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23.08.2021 17:57 Відповісти
Мавзолейное быдло с 2001 года кошмарит Украину,пробное говно забросили на Косе Тузла при Данилыче....,за 20 лет СкреПОНОСная РАБссия захватила кусок Донбасса,Крым,ю.Осетию,Абхазию,Приднестровье,Армению,Белорусь...,а зачем вам всэ то Дерьмо? Вяличие из Дупла прет?Так СССр давно сдох,а Германия жива... США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 9551 США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 5569
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23.08.2021 14:53 Відповісти
скільки вже років вам кричимо, що расіся піде так далеко, як тільки зможе, а ви тільки тепер вирішили ставити її на місце
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23.08.2021 14:53 Відповісти
Интересно а почему любимая турция послала главу Мида вместо более высокого представителя? Что не хотят злить ***** или туристов потерять...
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23.08.2021 14:58 Відповісти
Дебил КГБшный Новороссию от Харькова до Одессы уже ипостроил...теперь Строит Талибан-ХАМАС-Хезболла...нашли строителя дерьма Шариковского.... США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 2940 США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 2940
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23.08.2021 14:58 Відповісти
США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 8065 США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 8466ЧМО конченное США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 4859от Визитки Яроша обосрался....
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23.08.2021 15:00 Відповісти
Спасибо министру за позицию и поддержку США ! Это голос настоящих друзей и союзников.
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23.08.2021 15:27 Відповісти
Слова, слова, слова....
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23.08.2021 15:36 Відповісти
Не вірю. Це допомога США армії Египту, коментарі мабуть зайві

США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 8819
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23.08.2021 15:42 Відповісти
это продали а не дали США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 1196
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23.08.2021 16:11 Відповісти
А де я сказав, що ми повинні отримати це безкоштовно. ВВП Египту 300, України 150, ок, продайте нам половину від того, що має Египет! Ми фактично під ембарго "союзників", компанії всіх країн відмовились продати обладнання для патронного заводу крім Туречиини.
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23.08.2021 16:25 Відповісти
свої є виробники і їх в першу чергу потрібно підтримувати. навіщо купувати чуже, а потім як обслуговувати
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23.08.2021 17:31 Відповісти
Ёпт! Неужто "Арли Бёрк" подарят? А может, страшно подумать, "Замволт" отслюнявят? А если, аж дух перехватило, "Спирит оф Америка" пожалуют? Вот это да!!!
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23.08.2021 18:07 Відповісти
место свиньи-в свинарнике...
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24.08.2021 07:58 Відповісти
 
 