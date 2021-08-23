США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм
Новини Цензор.НЕТ Політика України
США продовжать надавати підтримку Україні в межах боротьби з російською агресією.
Про це заявила міністерка енергетики США Дженніфер Гренхолм сьогодні на установчому саміті "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ
"Хочу відразу заявити: ми разом з Україною, з усіма вами, ми одностайно засуджуємо незаконну анексію Криму ... США пишаються тим, що протягом трьох десятиліть були з Україною", - сказала Гренхолм.
"Ці відносини ще більше зміцняться наступного тижня, коли обидва президенти зустрінуться у Вашингтоні, округ Колумбія. Від імені президента Байдена хочемо заявити про підтримку України, її реформ, вашої роботи щодо північноатлантичних прагнень. Ми підтримуємо вашу боротьбу з корупцією і в більшому сенсі - вашу більш серйозну боротьбу з російською агресією. Наша підтримка залишатиметься конкретною, суттєвою. Ця підтримка триватиме далі", - пообіцяла вона.
"Ми надаватимемо підтримку Збройним силами України, зокрема щодо захисної зброї, обладнання, які потрібні Україні в боротьбі з російською агресією. Ми продовжимо наші дипломатичні зусилля для вирішення конфлікту на Донбасі. Ми хочемо поставити Росію на її місце і ми хочемо домогтися припинення її втручання на сході України та в Криму", - додала вона.
"Ми абсолютно віддано працюємо в напрямі допомоги щодо вирішення цього конфлікту. Ми вважаємо, що" Кримська платформа "справді донесе до всіх довгоочікувану думку, що Крим - це Україна і що Росію треба притягти до відповідальності за її агресію", - резюмувала вона.
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ЗІ: нам, нагадаю, віддали 2,7 лярда.
Навстречу ему шёл Штирлиц.
Штирлиц - подумал Путин.
Какое-то ***** - подумал Штирлиц.
И чуть не сказал это вслух.
Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу. 🤣🤣🤣