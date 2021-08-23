2 мільйони гривень витратив бюджет на намет для концерту на "Кримській платформі"

ФОП Богдан Тріль отримає понад 2 млн гривень на декорування намету на святковому благодійному концерті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи "Прозорро", про що у фейсбуку написав журналіст Юрій Ніколов.

"23 серпня в Оперному театрі відбудеться якийсь святковий благодійний концерт. Так от - для нього вирішили зробити вуличну локацію, а саме "намет" ціною в 77 тисяч гривень. А тепер барабаннийдрібх#як! Декорування намету коштуватиме 2 033 493 грн! Два довбані мільйони гривень! Я хз, може, його діамантами інкрустують або оживлять Пікассо для розпису. Але це овердох#я за декор. Тим більше, що в поняття "декор" тут не входить "музичний супровід" (за нього окремо заплатять 291 тис. грн) і забезпечення учасників реквізитом (350 тис.). Тобто реально за щось у "наметі" заплатять 2 мільйони", - написав він.

Зазначимо, що цим "декором" займеться ФОП Богдан Тріль, який також отримав багатомільйонну суму на організацію концерту і відеозйомку.

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