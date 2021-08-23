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2 мільйони гривень витратив бюджет на намет для концерту на "Кримській платформі"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

2 мільйони гривень витратив бюджет на намет для концерту на

ФОП Богдан Тріль отримає понад 2 млн гривень на декорування намету на святковому благодійному концерті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи "Прозорро", про що у фейсбуку написав журналіст Юрій Ніколов.

"23 серпня в Оперному театрі відбудеться якийсь святковий благодійний концерт. Так от - для нього вирішили зробити вуличну локацію, а саме "намет" ціною в 77 тисяч гривень. А тепер барабаннийдрібх#як! Декорування намету коштуватиме 2 033 493 грн! Два довбані мільйони гривень! Я хз, може, його діамантами інкрустують або оживлять Пікассо для розпису. Але це овердох#я за декор. Тим більше, що в поняття "декор" тут не входить "музичний супровід" (за нього окремо заплатять 291 тис. грн) і забезпечення учасників реквізитом (350 тис.). Тобто реально за щось у "наметі" заплатять 2 мільйони", - написав він.

Зазначимо, що цим "декором" займеться ФОП Богдан Тріль, який також отримав багатомільйонну суму на організацію концерту і відеозйомку.

Також читайте: Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету. КОШТОРИС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Как сказал зеленский и его слуги урода "здесь можно хорошо прибарахлиться - внукам хватит!"(с)
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23.08.2021 14:48
+17
сдается мне что это уже не комедия...и даже не кордебалет...а чисто дерибан...
а "триль" ваще крыса подставная преЗЕ и его шоблы...
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23.08.2021 14:51
+11
Лена сказала что леди из бюджета не берут, они наличными предпочитают.
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23.08.2021 14:49
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Более того, мы все дышим благодаря порошенко. И солнце всходит тоже благодаря ему.
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23.08.2021 16:26 Відповісти
І ти в Україні живеш,а не в хведераціїї
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27.08.2021 08:48 Відповісти
Те кто рюкзаками барыжил просто лошары!!!!😁😁😁😁😁
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23.08.2021 16:20 Відповісти
Крымская платформа это бессмысленное говно без результатов и пилежа бюджета.
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23.08.2021 16:54 Відповісти
чувак я думаю ти неправий особливо в першій частині....... Таке враження що пілят назло тільки кому????
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23.08.2021 21:47 Відповісти
хтось, дайте фото тієї палатки щоб розмова була більш предметною. може то і справді витвір мистецтва який в подальшому буде коштувати мільйони.
і ще хто вкурсі що то за митець ФОП Богдан Триль, де можна побачити його інші роботи?
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24.08.2021 12:53 Відповісти
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