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Запрошуємо РФ долучитися до "Кримської платформи" для напрацювання шляхів деокупації Криму, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Запрошуємо РФ долучитися до

Саміт "Кримської платформи" має виправити історичну помилку РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні в заключному слові на установчому саміті "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо цей майданчик так цікавить її (Росію - Ред.), то ми запрошуємо РФ долучитися до" Кримської платформи "для спільного напрацювання шляхів деокупації Криму та виправлення її (Росії. - ІФ) історичної помилки", - сказав Зеленський.

Також читайте: Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного. Сьогодні починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Прикольно потроллил *********.
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23.08.2021 15:13
+15
У меня другое подозрение что ЗЕленский готовится к выборам вот только своим. И это все пустая болтовня!
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23.08.2021 15:16
+14
троллинг рашки
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23.08.2021 15:14
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Прикольно потроллил *********.
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23.08.2021 15:13 Відповісти
для рашки остання строчка для підпису.... капітуляції по Криму Приглашаем РФ присоединиться к "Крымской платформе" для наработки путей деоккупации Крыма, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5020
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23.08.2021 15:16 Відповісти
Думаешь, потролил????
А выглядит как, в очередной раз углядеть мир в очке **************** КУЙла Запрошуємо РФ долучитися до "Кримської платформи" для напрацювання шляхів деокупації Криму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6647
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23.08.2021 15:43 Відповісти
та не. Зеленский-мастер троллинга
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23.08.2021 17:04 Відповісти
троллинг рашки
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23.08.2021 15:14 Відповісти
У меня есть подозрение, что эта платформа согласована Зе с Пу, которому нужно усилить антизападную истерию в преддверии выборов в Думу. Иного выхлопа от этой затеи я просто не вижу. Конспирология конечно, но похоже. Приглашаем РФ присоединиться к "Крымской платформе" для наработки путей деоккупации Крыма, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1200
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23.08.2021 15:14 Відповісти
У меня другое подозрение что ЗЕленский готовится к выборам вот только своим. И это все пустая болтовня!
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23.08.2021 15:16 Відповісти
Два в одном.
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23.08.2021 15:18 Відповісти
Согласен!
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23.08.2021 15:33 Відповісти
Сказануло, обосралось и сразу позвонило ***** с извинениями!
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23.08.2021 15:17 Відповісти
Это примерно,как гитлера к нюрнбергскому суду?
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23.08.2021 15:15 Відповісти
))))вовик сейчас в эйфории от происходящего -даже пуйло троллит...но праздник закончится,гости разъедутся -и начнет зебоба снова пуйла сцаться..
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23.08.2021 15:20 Відповісти
Вы так об этом мечтаете
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23.08.2021 16:28 Відповісти
Я констатирую факт
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23.08.2021 16:43 Відповісти
24 серпня о 12:00 у Києві над Хрещатиком пролетять літаки країн НАТО:

- літаки КС-135 "Стратотанкер" ВПС США та Р-8 "Посейдон" ВМС США
- польські багатоцільові винищувачі F-16
- британські винищувачі Eurofighter Typhoon
- словацькі гелікоптери UH60 Black Hawk та транспортні літаки C-27 Spartan
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23.08.2021 15:21 Відповісти
Это как пригласить гитлеровскую Германию присоединиться к коалиции союзников. Сюрр.
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23.08.2021 15:22 Відповісти
не сюр, а шизофазія.
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23.08.2021 15:59 Відповісти
ну, СССР був союзником коаліції "вісі Б+Р+Т" в 1939-му
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23.08.2021 16:13 Відповісти
Так на відміну від віртуально-палаточної Кримської платформи імені Зєлєнского кацапи володіють наразі справжньою Кримською платформою, з усіма землями, будівлями, природними ресурсами. Тому унтер-офіцерський гумор навіть для кацапів виглядає смішним.
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23.08.2021 15:23 Відповісти
Це не дзеркало, чувак. 😊 Ти помилиаювся. 😁 Будь уважніший!
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23.08.2021 16:36 Відповісти
Год назад Нелох устроил публичное топтание Украинского флага. Несколько дней тому ********* устроила топтание Украинского флага. Так шо в клетку к ********** - как раз тебе.
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23.08.2021 17:47 Відповісти
Ну а почему и нет? А все ...просто патамушта нет АНТУРАЖА!!! Должен быть хайповый дрессер, стильный чик! Пришлите лично Пукину, леснику Шойгу, Лаврухе заложи писюн за ухо, Бортникову, Пригожину и ...прочей швали.....гламурненькие аткрытки в розовых тонах с крыскими ароматами трав. Не спешите!! Не надо спешить!!!
А в середине открытки ...КОРЫТО!!!! ....и ...из него высовывается скрученная засохшая рука ..ну как из фильма "Аленушка"......и надпись старческим скрипучим голосочком.......----- ДОЛЖООООКККК!!!!! ..ДОЛЖОК!!!!!!
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23.08.2021 15:24 Відповісти
Что ты вообще такое несёшь?ты под чем?
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23.08.2021 15:26 Відповісти
Дурость очередная конечно,но для подрыва кацапских пердаков сгодится.
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23.08.2021 15:28 Відповісти
"Если эта площадка так интересует ее (Россию - Ред.), то мы приглашаем РФ присоединиться к "Крымской платформе" для совместной наработки путей деоккупации Крыма и исправления ее (России - ИФ) исторической ошибки" Мое отношение к зе отрицательное НО ЭТО - на +++... Запрошуємо РФ долучитися до "Кримської платформи" для напрацювання шляхів деокупації Криму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2848
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23.08.2021 15:32 Відповісти
Чуть выше была дурацкая тема о том, что по мнению Пескова "Крымская платформа" - недружественное по отношению к России мероприятие. Типа, Россия дружественно Крым отжала, а Украина недружественно желает Крым вернуть.
А эта тема ещё дурнее - пригласить Россию на Крымскую платформу, чтобы она на своей собственной жопе сама искала точку, в которую необходимо воткнуть пендель, чтобы она "выкатилась" из Крыма.
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23.08.2021 15:56 Відповісти
Пустые слова клоуна!Не смешно даже!
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23.08.2021 17:05 Відповісти
Желаєм гаспіда новую формулу Маргєнштейма????? Щось підташнює....
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23.08.2021 22:53 Відповісти
Кремлёвский представитель участвовал в "Крымской платформе" и сидел по правую руку от Зеленского, и стоял в центре на общей фотографии участников.... И все присутствующие это знают, и понимают лицемерие, и фальшь Зеленского....
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23.08.2021 23:18 Відповісти
Сказочный долб...
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23.08.2021 23:29 Відповісти
ЗЕ таки больной на голову.
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24.08.2021 11:32 Відповісти
 
 