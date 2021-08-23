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Запрошуємо РФ долучитися до "Кримської платформи" для напрацювання шляхів деокупації Криму, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Саміт "Кримської платформи" має виправити історичну помилку РФ.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні в заключному слові на установчому саміті "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо цей майданчик так цікавить її (Росію - Ред.), то ми запрошуємо РФ долучитися до" Кримської платформи "для спільного напрацювання шляхів деокупації Криму та виправлення її (Росії. - ІФ) історичної помилки", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+23 Akyla Sasori
показати весь коментар23.08.2021 15:13
+15 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар23.08.2021 15:16
+14 Володимир Мик
показати весь коментар23.08.2021 15:14
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А выглядит как, в очередной раз углядеть мир в очке **************** КУЙла
- літаки КС-135 "Стратотанкер" ВПС США та Р-8 "Посейдон" ВМС США
- польські багатоцільові винищувачі F-16
- британські винищувачі Eurofighter Typhoon
- словацькі гелікоптери UH60 Black Hawk та транспортні літаки C-27 Spartan
А в середине открытки ...КОРЫТО!!!! ....и ...из него высовывается скрученная засохшая рука ..ну как из фильма "Аленушка"......и надпись старческим скрипучим голосочком.......----- ДОЛЖООООКККК!!!!! ..ДОЛЖОК!!!!!!
А эта тема ещё дурнее - пригласить Россию на Крымскую платформу, чтобы она на своей собственной жопе сама искала точку, в которую необходимо воткнуть пендель, чтобы она "выкатилась" из Крыма.