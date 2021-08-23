Невизнання анексії і подальший тиск на РФ, - учасники "Кримської платформи" ухвалили спільну декларацію

Учасники саміту "Кримської платформи" ухвалили текст спільної декларації, в якій вимагають від Росії забезпечити повний доступ до анексованого Криму. Країну-окупанта також закликають до конструктивної участі в діяльності Міжнародної Кримської платформи.

Про це йдеться в тексті відповідної декларації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"(Учасники. - Ред.) наголошують, що будь-яка зміна статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як невід'ємної частини суверенної території України не визнається і не буде визнаватися, і що спроби Росії узаконити тимчасову окупацію і незаконне захоплення є неприйнятними", - йдеться в декларації.

Так, у тексті декларації учасники засуджують:

порушення й обмеження прав людини в Криму,

мілітаризацію Криму,

перешкоджання правам і свободам судноплавства, зокрема мова йде про прохід суден через Керченську протоку в Азовське море і назад,

зміну демографічної структури півострову шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Як зазначено в документі, формат Кримської платформи створено з метою мирного припинення окупації Росією Криму і для відновлення контролю України над півостровом.

Також учасники вирішили розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо РФ, коли це необхідно і якщо дії Росії цього вимагатимуть. Росію у декларації закликають забезпечити всім особам, які належать до етнічних і релігійних громад півострова, включно з етнічними українцями і кримськими татарами, можливість повною мірою користуватися своїми правами.

Також читайте: Сьогодні Крим - порохова бочка. Москва втричі збільшила там свою військову присутність, - Зеленський

Також учасники саміту закликають Росію долучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

За даними "Інтерфакс-Україна", також у документі йдеться про те, що учасники Кримської платформи очікують повернення Україні тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і відновлення їхнього автономного статусу, як це передбачено Конституцією України, і заявляють про свою підтримку жителів цієї території у відновленні їхніх прав і свобод, закріплених у Конституції України, і поліпшення соціально-економічного становища на півострові.

У документі вказується, що учасники Міжнародної Кримської платформи засуджують триваючі порушення і зловживання та системні неправомірні обмеження прав людини і основних свобод, яких зазнають жителі Криму, такі як право на мирні зібрання, право на свободу поглядів і на вільне їхнє вираження, релігії або переконання, право на свободу об'єднань, обмеження на можливість шукати, одержувати і поширювати інформацію, а також перешкоджання і залякування, які несуть у своїй діяльності журналісти, правозахисники та адвокати.

"(Учасники Міжнародної Кримської платформи засуджують. - Ред.) триваючу мілітаризацію Криму, яка підриває безпеку і стабільність у всьому Чорноморському регіоні, перешкоджання правам та свободам судноплавства, яке здійснюється відповідно до міжнародного права, включно з перешкоджанням вільному проходу суден через Керченську протоку в Азовське море і назад, і підкреслюють, що такі перешкоди мають негативні економічні наслідки для портів України в Азовському морі і для міжнародних торгових потоків", - наголошується в декларації.

Також учасники Кримської платформи засуджують триваючу зміну демографічної структури на окупованому півострові шляхом переселення російських громадян до Криму.

Учасники Міжнародної Кримської платформи вирішили створити Міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією в повній відповідності до міжнародного права.

Також вони вирішили продовжувати здійснення політики невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією.

Також читайте: Ми маємо завадити Росії насильно інтегрувати Крим у свої кордони, - глава Євроради Мішель

Крім того, в декларації наголошується, що учасники Кримської платформи вирішили розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, якщо це передбачено правовою системою кожного учасника Платформи і згідно з відповідними процедурами, коли це необхідно і якщо дії Росії будуть того вимагати.

"(Учасники Міжнародної Кримської платформи вирішили. - Ред.) протистояти новим викликам і гібридним загрозам, які постійно змінюються, спричиненим триваючою мілітаризацією Криму, і підтримувати спільні зусилля щодо посилення стійкості до цих загроз у контексті зростання загроз для безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні", - йдеться в документі.

Також учасники вирішили повторно підтвердити зобов'язання рішуче протидіяти будь-яким одностороннім спробам кинути виклик і змінити міжнародний порядок, заснований на верховенстві права, і висловити рішучість захищати, підтримувати і зміцнювати міжнародний правопорядок, включно з правовим режимом морів і океанів, який заснований на повазі до міжнародного морського права, зокрема, як це відображено в Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.

"(Учасники Міжнародної Кримської платформи вирішили. - Ред.) закликати Російську Федерацію виконувати свої зобов'язання як держави-окупанта відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та інших відповідних норм міжнародного права, вимагати, щоб Російська Федерація негайно припинила всі порушення прав людини та зловживання щодо жителів Криму і забезпечила повний і безперешкодний доступ до Криму для визначених регіональних і міжнародних моніторингових механізмів щодо дотримання прав людини, зокрема місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, як це передбачено їхніми чинними мандатами, які охоплюють всю територію України, включно з територією Криму, а також для правозахисних неурядових організацій", - пояснюється в спільній декларації.

Учасники Кримської платформи вирішили об'єднати зусилля, спрямовані на захист прав і свобод цивільного населення, що проживає в окупованому Криму, і домогтися негайного і беззастережного звільнення громадян України, незаконно затриманих або засуджених Росією за політичними мотивами і її державними агентами як на території окупованого Криму, так і на території Російської Федерації. Крім того, вони вирішили закликати Російську Федерацію забезпечити всім особам, які належать до етнічних і релігійних громад півострова, включно з етнічними українцями та кримськими татарами, можливість повною мірою користуватися своїми правами людини і надати можливість підтримувати і розвивати свою культуру, освіту, самобутність і традиції культурної спадщини, які сьогодні перебувають під серйозною загрозою внаслідок тимчасової окупації.

Учасники платформи вирішили використовувати відповідні механізми ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних і регіональних організацій для вирішення проблем, пов'язаних з тимчасовою окупацією, розглядати застосування інших механізмів там, де це доцільно, а також консультуватися, обмінюватися і координувати, як годиться, свої зусилля в межах міжнародних організацій, на міжнародних конференціях, форумах та інших заходах, де обговорюється тема Криму, а також розглянути можливість підтримки економічних, інфраструктурних та екологічних проєктів, які сприяли б подальшому розвитку регіонів України, що межують з тимчасово окупованим Кримським півостровом.

"(Учасники Міжнародної Кримської платформи вирішили. - Ред.) створити мережу постійної і швидкої комунікації між представниками міністерств закордонних справ держав-учасниць Платформи (створити контактні підрозділи з питань Криму), визнати роль національних парламентів у протидії тимчасовій окупації Криму та заохочувати координацію діяльності щодо Криму між національними парламентами, а також у межах міжпарламентських асамблей", - наголошується в декларації.

Також читайте: Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на карті, - міністр економіки та енергетики ФРН Альтмаєр