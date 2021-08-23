Невизнання анексії і подальший тиск на РФ, - учасники "Кримської платформи" ухвалили спільну декларацію
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Учасники саміту "Кримської платформи" ухвалили текст спільної декларації, в якій вимагають від Росії забезпечити повний доступ до анексованого Криму. Країну-окупанта також закликають до конструктивної участі в діяльності Міжнародної Кримської платформи.
Про це йдеться в тексті відповідної декларації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"(Учасники. - Ред.) наголошують, що будь-яка зміна статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як невід'ємної частини суверенної території України не визнається і не буде визнаватися, і що спроби Росії узаконити тимчасову окупацію і незаконне захоплення є неприйнятними", - йдеться в декларації.
Так, у тексті декларації учасники засуджують:
- порушення й обмеження прав людини в Криму,
- мілітаризацію Криму,
- перешкоджання правам і свободам судноплавства, зокрема мова йде про прохід суден через Керченську протоку в Азовське море і назад,
- зміну демографічної структури півострову шляхом переселення громадян РФ до Криму.
Як зазначено в документі, формат Кримської платформи створено з метою мирного припинення окупації Росією Криму і для відновлення контролю України над півостровом.
Також учасники вирішили розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо РФ, коли це необхідно і якщо дії Росії цього вимагатимуть. Росію у декларації закликають забезпечити всім особам, які належать до етнічних і релігійних громад півострова, включно з етнічними українцями і кримськими татарами, можливість повною мірою користуватися своїми правами.
Також учасники саміту закликають Росію долучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
За даними "Інтерфакс-Україна", також у документі йдеться про те, що учасники Кримської платформи очікують повернення Україні тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і відновлення їхнього автономного статусу, як це передбачено Конституцією України, і заявляють про свою підтримку жителів цієї території у відновленні їхніх прав і свобод, закріплених у Конституції України, і поліпшення соціально-економічного становища на півострові.
У документі вказується, що учасники Міжнародної Кримської платформи засуджують триваючі порушення і зловживання та системні неправомірні обмеження прав людини і основних свобод, яких зазнають жителі Криму, такі як право на мирні зібрання, право на свободу поглядів і на вільне їхнє вираження, релігії або переконання, право на свободу об'єднань, обмеження на можливість шукати, одержувати і поширювати інформацію, а також перешкоджання і залякування, які несуть у своїй діяльності журналісти, правозахисники та адвокати.
"(Учасники Міжнародної Кримської платформи засуджують. - Ред.) триваючу мілітаризацію Криму, яка підриває безпеку і стабільність у всьому Чорноморському регіоні, перешкоджання правам та свободам судноплавства, яке здійснюється відповідно до міжнародного права, включно з перешкоджанням вільному проходу суден через Керченську протоку в Азовське море і назад, і підкреслюють, що такі перешкоди мають негативні економічні наслідки для портів України в Азовському морі і для міжнародних торгових потоків", - наголошується в декларації.
Також учасники Кримської платформи засуджують триваючу зміну демографічної структури на окупованому півострові шляхом переселення російських громадян до Криму.
Учасники Міжнародної Кримської платформи вирішили створити Міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією в повній відповідності до міжнародного права.
Також вони вирішили продовжувати здійснення політики невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією.
Крім того, в декларації наголошується, що учасники Кримської платформи вирішили розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, якщо це передбачено правовою системою кожного учасника Платформи і згідно з відповідними процедурами, коли це необхідно і якщо дії Росії будуть того вимагати.
"(Учасники Міжнародної Кримської платформи вирішили. - Ред.) протистояти новим викликам і гібридним загрозам, які постійно змінюються, спричиненим триваючою мілітаризацією Криму, і підтримувати спільні зусилля щодо посилення стійкості до цих загроз у контексті зростання загроз для безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні", - йдеться в документі.
Також учасники вирішили повторно підтвердити зобов'язання рішуче протидіяти будь-яким одностороннім спробам кинути виклик і змінити міжнародний порядок, заснований на верховенстві права, і висловити рішучість захищати, підтримувати і зміцнювати міжнародний правопорядок, включно з правовим режимом морів і океанів, який заснований на повазі до міжнародного морського права, зокрема, як це відображено в Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.
"(Учасники Міжнародної Кримської платформи вирішили. - Ред.) закликати Російську Федерацію виконувати свої зобов'язання як держави-окупанта відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та інших відповідних норм міжнародного права, вимагати, щоб Російська Федерація негайно припинила всі порушення прав людини та зловживання щодо жителів Криму і забезпечила повний і безперешкодний доступ до Криму для визначених регіональних і міжнародних моніторингових механізмів щодо дотримання прав людини, зокрема місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, як це передбачено їхніми чинними мандатами, які охоплюють всю територію України, включно з територією Криму, а також для правозахисних неурядових організацій", - пояснюється в спільній декларації.
Учасники Кримської платформи вирішили об'єднати зусилля, спрямовані на захист прав і свобод цивільного населення, що проживає в окупованому Криму, і домогтися негайного і беззастережного звільнення громадян України, незаконно затриманих або засуджених Росією за політичними мотивами і її державними агентами як на території окупованого Криму, так і на території Російської Федерації. Крім того, вони вирішили закликати Російську Федерацію забезпечити всім особам, які належать до етнічних і релігійних громад півострова, включно з етнічними українцями та кримськими татарами, можливість повною мірою користуватися своїми правами людини і надати можливість підтримувати і розвивати свою культуру, освіту, самобутність і традиції культурної спадщини, які сьогодні перебувають під серйозною загрозою внаслідок тимчасової окупації.
Учасники платформи вирішили використовувати відповідні механізми ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних і регіональних організацій для вирішення проблем, пов'язаних з тимчасовою окупацією, розглядати застосування інших механізмів там, де це доцільно, а також консультуватися, обмінюватися і координувати, як годиться, свої зусилля в межах міжнародних організацій, на міжнародних конференціях, форумах та інших заходах, де обговорюється тема Криму, а також розглянути можливість підтримки економічних, інфраструктурних та екологічних проєктів, які сприяли б подальшому розвитку регіонів України, що межують з тимчасово окупованим Кримським півостровом.
"(Учасники Міжнародної Кримської платформи вирішили. - Ред.) створити мережу постійної і швидкої комунікації між представниками міністерств закордонних справ держав-учасниць Платформи (створити контактні підрозділи з питань Криму), визнати роль національних парламентів у протидії тимчасовій окупації Криму та заохочувати координацію діяльності щодо Криму між національними парламентами, а також у межах міжпарламентських асамблей", - наголошується в декларації.
Будь ласка, зачекайте...
Про це він сказав на установчому саміті "Кримської платформи".
"Минуло вже більше, ніж 7 років з моменту незаконної анексії Автономної Республіки Крим",- сказав Пленкович українською мовою.
Він уточнив, що приїхав до України аби засвідчити від Хорватії незмінну підтримку незалежності України.
"Я приїхав сьогодні до Києва для того, аби з нашими українськими друзями та європейськими колегами засвідчити від Хорватії незмінну підтримку незалежності суверенітету і територіальної цілісності України",- зазначив Пленкович.
"Крим - це Україна!",- підсумував він.
Все, всех победили, всем по сто грамм и по домам.
Автор Наталія Нагорна
УНІАН
За кілька кілометрів від місця загибелі Юрка під українські пісні танцюють веселі діти з прапорцями у руках.
Напередодні свят, на передовій снайпер застрелив молодого офіцера. Його звали Юрко Михайлов і він мріяв завершити війну.
Дорога на околиці Мар'їнки до бойових позицій, якою зазвичай можна дістатись військових, зараз зачинена. Військові кажуть, занадто небезпечно, просто вдень працює, тобто вбиває, ворожий снайпер.
Попри глибокі окопи і високу зелену траву на позиції військових напередодні вбили офіцера.
На позиції ще калюжа крові, шанці побиті кулями. Бійниця, в яку примудрився поцілити ворожий стрілець, завішана маскувальною сіткою, але бійці сидять якомога нижче. Сьогодні снайпер знову стріляв.
«Використовують тепловізори, які працюють і вдень, і вночі не заважає їм ні світло, нічого», - кажуть військові.
Бійці пригадують, що загиблий мріяв змінити країну і закінчити цю війну. «З дитинства хотів, та як він був сиротою, то він мріяв військовим стати і казав своїм друзям, які з ним вчилися, що він стане офіцером, змінить цю країну і хоче закінчити цю війну», - розповідає побратим.
Олег з Юрком з одного випуску - місяць тому святкували випускний у військовій академії - 21-річний Юра того дня був сповненим надій. «Він був щасливий і дуже хотів піти служити», - пригадують побратими.
Аби розповісти про Юрка ще один молодий офіцер, Олег відходить від позиції у безпечне місце. «Юрко був надзвичайно доброю, відкритою та чесною людиною, всі, хто хоча б трохи його знали, в один голос би сказали, що це людина, яка дарує нам усмішку», - розповідає військовий.
«Він любив рибалку, дуже любив, у відпустці на рибалку ходив дуже часто, спортом займався, у футбола грав, любив подорожувати, не міг на місці просидіти. Він любив по горах їздити. Навіть тут він не міг сидіти на одному місці і завжди ходив позиціями, завжди до хлопців своїх», - розповідають друзі.
На Юрковій позиції залишилися два прапори - синьо-жовтий та бойовий червоно-чорний. Місто Мар'їнка сьогодні теж все в стягах. За кілька кілометрів від місця загибелі Юрка під українські пісні танцюють веселі діти з прапорцями у руках.
Имитация бурной деятельности...и пиар. пиар, пиар зеленого ...