Зеркаль про тристоронню зустріч щодо "Північного потоку-2": Позиція України і США була дуже близькою. Німецькому міністру доводилося відбиватися

Сьогодні, 23 серпня, на полях "Кримської платформи" відбулася тристороння зустріч міністрів енергетики України, США та ФРН.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Карфаген має бути зруйнований. Експортні газогони Росії мають працювати в рамках обмежень Третього енергетичного пакету. Власне, на цьому зійшлися сьогодні представники США, Німеччини та України. Тристороння зустріч міністрів енергетики на полях Кримської платформи вийшла жвава та жива. Буду відвертою, німецькому міністру часом доводилося відверто відбиватись…", - підкреслює Зеркаль.

"Німецький підхід "Росія нас ніколи не підводила, а що вони там роблять із Східною Європою геть інше" - більше не працює. Що хочеться підкреслити - позиція України і США була настільки близькою, наскільки це в принципі можливо. І Німеччина вже в позиції "намагаємося виправдатися хоч якось". Але це відверто слабко виходить", - додає вона.

"Очільниця американського міністерства енергетики Дженіфер Гренхольм була просто блискуча. Теза про те, що російський газ найбрудніший у світі через шалені викиди СО2 у процесі видобутку та транспортування, так само як через корупцію, шантаж та маніпуляції - просто бальзам на серці", - резюмувала Зеркаль..

Також читайте: Галущенко обговорив з міністрами енергетики ФРН і США гарантії для України щодо газового транзиту