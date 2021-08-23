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Німеччина (4506) США (14430) Північний потік (1369) Зеркаль (270)

Зеркаль про тристоронню зустріч щодо "Північного потоку-2": Позиція України і США була дуже близькою. Німецькому міністру доводилося відбиватися

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Зеркаль про тристоронню зустріч щодо

Сьогодні, 23 серпня, на полях "Кримської платформи" відбулася тристороння зустріч міністрів енергетики України, США та ФРН.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Карфаген має бути зруйнований. Експортні газогони Росії мають працювати в рамках обмежень Третього енергетичного пакету. Власне, на цьому зійшлися сьогодні представники США, Німеччини та України. Тристороння зустріч міністрів енергетики на полях Кримської платформи вийшла жвава та жива. Буду відвертою, німецькому міністру часом доводилося відверто відбиватись…", - підкреслює Зеркаль.

"Німецький підхід "Росія нас ніколи не підводила, а що вони там роблять із Східною Європою геть інше" - більше не працює. Що хочеться підкреслити - позиція України і США була настільки близькою, наскільки це в принципі можливо. І Німеччина вже в позиції "намагаємося виправдатися хоч якось". Але це відверто слабко виходить", - додає вона.

"Очільниця американського міністерства енергетики Дженіфер Гренхольм була просто блискуча. Теза про те, що російський газ найбрудніший у світі через шалені викиди СО2 у процесі видобутку та транспортування, так само як через корупцію, шантаж та маніпуляції - просто бальзам на серці", - резюмувала Зеркаль..

Також читайте: Галущенко обговорив з міністрами енергетики ФРН і США гарантії для України щодо газового транзиту

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Хорошая тетка. Её бы в Президенты. Или премьеры.
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23.08.2021 15:44
+17
Єнто та от которой ты срьош проносом!
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23.08.2021 16:08
+10
Она не тьотка! А надія України, кащею кацапський!
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23.08.2021 16:06
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интересно,каким будет похмелье после этого бальзама?
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23.08.2021 15:43 Відповісти
Хорошая тетка. Её бы в Президенты. Или премьеры.
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23.08.2021 15:44 Відповісти
Не хватило "хорошего парня"?
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23.08.2021 15:49 Відповісти
Она не тьотка! А надія України, кащею кацапський!
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23.08.2021 16:06 Відповісти
Хворієте? Співчуваю.
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23.08.2021 16:37 Відповісти
Заголовками мыслите?
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23.08.2021 15:48 Відповісти
эта зеркаль, которая писялась кипятком от кабального договора по газу в 2019?
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23.08.2021 15:51 Відповісти
Єнто та от которой ты срьош проносом!
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23.08.2021 16:08 Відповісти
Суть в том, что тезис "российский газ - грязный" не работает в пользу конкретно транзита через Украину вместо северных или других потоков, потому что российский газ одинаково грязный, по какому пути его ни отправляют. Именно поэтому СП-2 все ближе к запуску, потому что Европа не ставит вопрос отказа от российского газа в принципе, и если для Европы покупать российский газ нормально, значит через северные потоки также нормально, как через Украину, и это уже не вопрос "чистоты", а вопрос денег: как дешевле.
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23.08.2021 15:54 Відповісти
не обязательно только кацапский газ транспортировать...там среднеазиатского дешевого навалом.то рахой взорваны переходники-коннекторы.
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23.08.2021 16:07 Відповісти
Все что производят из газа автоматически получилось грязным...Природный газ также используется в производстве тканей, стекла, стали, пластмасс, красок, синтетических масел и других продуктов. Окислительное дегидрирование этана приводит к образованию этилена, который может быть превращен в этиленэпоксид, этиленгликоль, ацетальдегид или другие олефины. Пропан может быть превращен в пропилен или окислен до акриловой кислоты и акринитрила.
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23.08.2021 16:19 Відповісти
Да надо было продать эту трубу через Украину Европе Уже давно и не было бы никак сп 1 и сп 2 , а то как с Укртелеком получится - жадный платит дважды
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23.08.2021 16:11 Відповісти
Обывателю до жопы - кто и от кого там отбивался. Пусть бы так отбивался, что глаз бы кому-то выбил. До жопы, кто к кому был близок. Пусть бы так был близок, что вместе испытали бы оргазм. Важен результат, который не в пользу Украины - скоро через "Северный Поток-2" начнётся прокачка газа, что может полностью остановить украинскую ГТС. Не взирая ни на какие европейские энергетические пакеты, хартии и прочую бюрократическую лабуду Путин для Украины разыграет самый жёсткий и изощрённый сценарий. Украина сама, как главный кузнец своих несчастий, виновата в том, что за 30 лет беззастенчивого воровства, тотальной коррупции и безудержного казнокрадства докатилась до нынешней позорной ситуации, которую сама же и "расхлебает" (если не подавится).
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23.08.2021 16:35 Відповісти
Сколько у Зеркаль восторженности и эйфории а в сухо остатке что? Идем в вики и читаем:

Третий энергетический пакет предусматривает для сетевых операторов три варианта разделения:[7]Оператор с разделением собственности (Ownership unbundling, OU) запрещает компаниям, осуществляющим добычу, генерацию или импорт газа и электроэнергии, контролировать или владеть мажоритарным пакетом акций распределительных сетей.
Независимый системный оператор (Independent System Operator, ISO) позволяет вертикально-интегрированным компаниям сохранить сети в собственности, но обязует их передать активы в управление независимому системному оператору, то есть фактически лишает собственников контроля над системой транспортировки.
Независимый оператор передачи (Independent Transmission Operator, ITO) позволяет крупным компаниям сохранить транспортные мощности и в собственности, и в управлении, но под строгим контролем.

Реальное применение законодательства «третьего энергопакета» для ФРГ можно было наблюдать на примере газопровода OPAL и можно сделать следующие выводы по фактическому применению этого закона ЕС:[9]Третий энергопакет касается только эксплуатации газопроводов, но не их строительства, поэтому заблокировать строительство газопроводов он не может
Третий энергопакет не запрещает даже «монополистам», таким, как Газпром, эксплуатировать 50 % мощности газпровода, другая 50 % должна быть зарезервирована для других компаний.
Как отмечают эксперты, Россия может выполнить требования «третьего энергопакета», проведя обсуждавшуюся в 2000-2001 годах законодательную реформу в плане ограничения монополии Газпрома на внешнеторговую деятельность с газом и допустив к 50 % оставшейся мощности другие газодобывающие компании РФ, такие, как Роснефть и Новатэк. Роснефть в 2016 году добыла более 67 млрд м3 газа[10], а Новатэк - 33 млрд м3.[11] Поэтому компании смогут без особых проблем выкупать квоту в 50 % в текущих и новых газопроводах. Фактически этот газ сейчас и продает Газпром, закупая его у этих нефтегазовых компаний и затем продавая дороже потребителям.
Если не имеется других поставщиков, желающих использовать газопровод, или если складывается экстренная необходимость, то ЕК разрешает использовать 100 % мощности газопровода даже «монополистам»
Если Газпром продаст или передаст в управление газопровод независимой компании, то третий энергопакет автоматически прекращает свое действие, но Газпром с партнерами не хотели бы терять контроля над такими активами.

И там много еще чего интересного. Так что далеко не все так хорошо с этим третьим пакетом. Так что как говорится будем посмотреть как оно на самом деле будет.
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23.08.2021 16:37 Відповісти
Если по СП-1 и СП-2 Россия будет эксплуатировать только 50%, им не хватит мощности и придется использовать украинскую трубу. В этом и смысл.
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23.08.2021 17:20 Відповісти
Если Газпром продаст или передаст в управление газопровод независимой компании, то третий энергопакет автоматически прекращает свое действие, но Газпром с партнерами не хотели бы терять контроля над такими активами.

Типа, если Газпром возьмут за яйца, то он просто создаст в офшоре липовую компанию, формально никак не связанную с Газпромом и даже не российскую, дать ей трубу в управление, отделив тем самым поставщика от оператора и обойдя 3 ЭП.
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23.08.2021 17:59 Відповісти
да там еще вариант есть но он подороже,на нейтральные воды не действует третья поправка,она действует только на территории германии,перед границей врезают трубу , и вторую половину гонят по ней
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24.08.2021 00:22 Відповісти
Ага, давай трави ватные байки про внешнее управление. Пуэрте-рико мы были для рашестана.
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23.08.2021 21:13 Відповісти
ця панночка з надривом пропагандує те, що сталося. Апеляція ЄС рішення суду по 3 енергопакету залишила в силі. Газпром може постачати по еврогазопроводам тільки 50 вілсотків свого газу. Позивачем була Польща. Так що, заспокойтесь і не кашляйте. Квартальці ще грудні 2019 року смекнули, що так і буде і взяли "вперед". А те, що Коболев всім "зацікавленим сторонам" не дав премії, то ваші проблеми, а не США та Німеччини.
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23.08.2021 18:13 Відповісти
 
 