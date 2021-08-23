Зеркаль про тристоронню зустріч щодо "Північного потоку-2": Позиція України і США була дуже близькою. Німецькому міністру доводилося відбиватися
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Сьогодні, 23 серпня, на полях "Кримської платформи" відбулася тристороння зустріч міністрів енергетики України, США та ФРН.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Карфаген має бути зруйнований. Експортні газогони Росії мають працювати в рамках обмежень Третього енергетичного пакету. Власне, на цьому зійшлися сьогодні представники США, Німеччини та України. Тристороння зустріч міністрів енергетики на полях Кримської платформи вийшла жвава та жива. Буду відвертою, німецькому міністру часом доводилося відверто відбиватись…", - підкреслює Зеркаль.
"Німецький підхід "Росія нас ніколи не підводила, а що вони там роблять із Східною Європою геть інше" - більше не працює. Що хочеться підкреслити - позиція України і США була настільки близькою, наскільки це в принципі можливо. І Німеччина вже в позиції "намагаємося виправдатися хоч якось". Але це відверто слабко виходить", - додає вона.
"Очільниця американського міністерства енергетики Дженіфер Гренхольм була просто блискуча. Теза про те, що російський газ найбрудніший у світі через шалені викиди СО2 у процесі видобутку та транспортування, так само як через корупцію, шантаж та маніпуляції - просто бальзам на серці", - резюмувала Зеркаль..
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Третий энергетический пакет предусматривает для сетевых операторов три варианта разделения:[7]Оператор с разделением собственности (Ownership unbundling, OU) запрещает компаниям, осуществляющим добычу, генерацию или импорт газа и электроэнергии, контролировать или владеть мажоритарным пакетом акций распределительных сетей.
Независимый системный оператор (Independent System Operator, ISO) позволяет вертикально-интегрированным компаниям сохранить сети в собственности, но обязует их передать активы в управление независимому системному оператору, то есть фактически лишает собственников контроля над системой транспортировки.
Независимый оператор передачи (Independent Transmission Operator, ITO) позволяет крупным компаниям сохранить транспортные мощности и в собственности, и в управлении, но под строгим контролем.
Реальное применение законодательства «третьего энергопакета» для ФРГ можно было наблюдать на примере газопровода OPAL и можно сделать следующие выводы по фактическому применению этого закона ЕС:[9]Третий энергопакет касается только эксплуатации газопроводов, но не их строительства, поэтому заблокировать строительство газопроводов он не может
Третий энергопакет не запрещает даже «монополистам», таким, как Газпром, эксплуатировать 50 % мощности газпровода, другая 50 % должна быть зарезервирована для других компаний.
Как отмечают эксперты, Россия может выполнить требования «третьего энергопакета», проведя обсуждавшуюся в 2000-2001 годах законодательную реформу в плане ограничения монополии Газпрома на внешнеторговую деятельность с газом и допустив к 50 % оставшейся мощности другие газодобывающие компании РФ, такие, как Роснефть и Новатэк. Роснефть в 2016 году добыла более 67 млрд м3 газа[10], а Новатэк - 33 млрд м3.[11] Поэтому компании смогут без особых проблем выкупать квоту в 50 % в текущих и новых газопроводах. Фактически этот газ сейчас и продает Газпром, закупая его у этих нефтегазовых компаний и затем продавая дороже потребителям.
Если не имеется других поставщиков, желающих использовать газопровод, или если складывается экстренная необходимость, то ЕК разрешает использовать 100 % мощности газопровода даже «монополистам»
Если Газпром продаст или передаст в управление газопровод независимой компании, то третий энергопакет автоматически прекращает свое действие, но Газпром с партнерами не хотели бы терять контроля над такими активами.
И там много еще чего интересного. Так что далеко не все так хорошо с этим третьим пакетом. Так что как говорится будем посмотреть как оно на самом деле будет.
Типа, если Газпром возьмут за яйца, то он просто создаст в офшоре липовую компанию, формально никак не связанную с Газпромом и даже не российскую, дать ей трубу в управление, отделив тем самым поставщика от оператора и обойдя 3 ЭП.