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Корнієнко про "Кримську платформу": Обговорювалося питання посилення санкцій проти РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про

Представники "Слуги народу" на "Кримській платформі" багато спілкувалися з колегами з парламентів різних країн.

Про це в інтерв'ю журналістам перед початком позачергового засідання сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Представники "Слуги народу" на "Кримській платформі" багато спілкувалися з колегами з парламентів різних країн. За його словами, на таких неформальних зустрічах обговорювалися не тільки питання Кримської платформи, але і світового порядку денного, зокрема, події в Афганістані.

"Я вважаю, що це дуже важливий захід не тільки з питань Криму, хоча це центральна тема, але і корисний в цілому як явище, щоб обмінятися думками з колегами, з міністрами", - зазначив нардеп.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи обговорювалося питання посилення санкцій проти Росії, Корнієнко наголосив: "У декларації є момент про посилення тиску, ми розуміємо, що дипломатичною мовою це як раз свідчить про те, що санкції потрібно переглядати або посилювати, а також здійснювати більш серйозний не лише дипломатичний, а й політичний та економічний тиск на РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невизнання анексії і подальший тиск на РФ, - учасники "Кримської платформи" ухвалили спільну декларацію

Автор: Наталя Джума
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вот это вот чюдо шота в платформах кумекает? Корниенко о "Крымской платформе": Обсуждался вопрос усиления санкций против РФ - Цензор.НЕТ 8431а тем более в мировых порядках... Корниенко о "Крымской платформе": Обсуждался вопрос усиления санкций против РФ - Цензор.НЕТ 9667
через три года он опять будет никем,и никто его фамилию не вспомнит.
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23.08.2021 16:09 Відповісти
Увеличить объемы закупок электроэнергии из рашки и бульбаленда?
Наверное для того, что то бы у кацапов электростанции побыстрее свой ресурс выработали?
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23.08.2021 16:09 Відповісти
І хто ці люди, що були на платформі, від яких залежить посилення санкцій? Заступник міністра? Міністр? Представник парламенту? Корнієнко розвели! При п'янці. 😊
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23.08.2021 16:14 Відповісти
просто собрались побалаболить, похавать и послушать музычку, всё какабычно
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23.08.2021 16:29 Відповісти
хто це, навіщо мені знати, що він сказав?
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23.08.2021 16:25 Відповісти
а де арахамія, де його комент. Ця публіка знову опозорилась на пресці з Фрау. запросили як журналістів всіх "коверних клоунів" які були під рукою. А ііноземним агентам вже сам гнусавий по англіцкі "забивав" ефір. Все таки цей візит фрау означив квартальців як неспроможних вести будь який діалог. Яскравий приклад як можна за такий короткий строк стати руконеподаваємими.
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23.08.2021 17:32 Відповісти
а это сифон или борода на фото
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23.08.2021 20:09 Відповісти
 
 