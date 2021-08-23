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Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Питання зміни голови КМДА - прерогатива Офісу Президента.
Про це в інтерв'ю журналістам перед початком позачергового засідання ВР сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми розуміємо, що це зараз прерогатива Офісу Президента. Ми чекатимемо від них певних пропозицій. Що стосується конкретних кандидатур, я можу назвати 50 осіб лише з нашої фракції, які можуть очолити КМДА і абсолютно професійно керувати містом. У нас є колишні мери і фахівці з місцевого самоврядування ... Тобто у нас є точно ті, хто можуть управляти великими об'єктами регіонального плану", - зазначив він.
Топ коментарі
+28 faust7808
показати весь коментар23.08.2021 16:19
+27 mrSmith
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+26 Віктор Птаха
показати весь коментар23.08.2021 16:20
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Будь ласка, зачекайте...
и НЕ ДУ-МА-Й-ТЕ !
бо буде зле !
Так что все правильно
Но эффект от этой "перестановки" несомненный: будет в очередной раз подтвержден тезис о том, что зеленский туп, недальновиден, мелочен и мстителен.
На цьому міроприємстві Зе треба стояти рядом з Мустафою Джемілєвим ...!!!
А "співробітників ростом побільше" - відсунути ...
А то субординація , субординація ...
эта часть тельца преЗЕка ОПой называется
Треба виселяти зелень з кабінетів.
Отставка Кличко так же давно перезрела, как отставка Авакова.
чити вам,зеленим невігласам і авантюристам Києва як своїх вух!Про авантюру Януковича з Черновецьким забули? Тільки Кличко вам не Черновецький!
Киевляне сами выбрали цирк на дротi
Були спроби правила міняти ..., щодо жидика Черновецького ..., але там хоч були реальні причини! А зараз що , гроші чи землю ділити - свого назначити ? А як то києвляни сприймуть - подумали , порахували
,,"Согласно решению Конституционного суда №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 года, должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать исключительно лицо, избранное на местных выборах городским головой. То есть, кроме Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать.
Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано. П. 4 ст. 382 Уголовного кодекса предусматривает, что невыполнение решений... Конституционного суда Украины и его заключений.
влечет за собой лишение свободы до 8 лет"
И давно это стало полномочиями президентской канцелярии?
Шото ******* совсем уже берега попутали.