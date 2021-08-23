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Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій

Питання зміни голови КМДА - прерогатива Офісу Президента.

Про це в інтерв'ю журналістам перед початком позачергового засідання ВР сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що це зараз прерогатива Офісу Президента. Ми чекатимемо від них певних пропозицій. Що стосується конкретних кандидатур, я можу назвати 50 осіб лише з нашої фракції, які можуть очолити КМДА і абсолютно професійно керувати містом. У нас є колишні мери і фахівці з місцевого самоврядування ... Тобто у нас є точно ті, хто можуть управляти великими об'єктами регіонального плану", - зазначив він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Ребят , а вы не очешуели??? Какая нах прерогатива ? Кривого бивня-рога? Кто за это из киевлян голос отдал? Вы блд доиграетесь
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23.08.2021 16:19
+27
Кличку от этого ни холодно ни жарко.
Но эффект от этой "перестановки" несомненный: будет в очередной раз подтвержден тезис о том, что зеленский туп, недальновиден, мелочен и мстителен.
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23.08.2021 16:19
+26
А що це за орган такий - офіс президента ?
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23.08.2021 16:20
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корабельные сосны и мери в попинс приготовились Корниенко о смене главы КГГА: Это прерогатива Офиса Президента, ждем от них предложений - Цензор.НЕТ 8550
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23.08.2021 16:16 Відповісти
нихрена у вас не выйдет
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23.08.2021 16:19 Відповісти
+ 100 !

и НЕ ДУ-МА-Й-ТЕ !

бо буде зле ! Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 922
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23.08.2021 16:44 Відповісти
Следующие выборы, Кличко vs шмаркля,кто победит?
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23.08.2021 17:59 Відповісти
Порох ! Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 8243
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23.08.2021 18:01 Відповісти
Ребят , а вы не очешуели??? Какая нах прерогатива ? Кривого бивня-рога? Кто за это из киевлян голос отдал? Вы блд доиграетесь
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23.08.2021 16:19 Відповісти
Киевляне в 2019 году дали 60% голосов клоуну во втором туре
Так что все правильно
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23.08.2021 17:09 Відповісти
пожинают плоды
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23.08.2021 17:22 Відповісти
бачу ваві лаври овоча спокою не дадуть.але ж ростов не резиновий це раз, навряд чи тель авів чи герцлія прийме(вони б з радістю, та дядя байден),тому сита європа якраз. тим паче зі всім чесно *напрацьованим*
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23.08.2021 16:19 Відповісти
Кличку от этого ни холодно ни жарко.
Но эффект от этой "перестановки" несомненный: будет в очередной раз подтвержден тезис о том, что зеленский туп, недальновиден, мелочен и мстителен.
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23.08.2021 16:19 Відповісти
в ожЫдании весточки с мендельштрассе?вы,блеать,часом не забулы у кыян поинтересоваццо?
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23.08.2021 16:20 Відповісти
А що це за орган такий - офіс президента ?
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23.08.2021 16:20 Відповісти
Корниенко о смене главы КГГА: Это прерогатива Офиса Президента, ждем от них предложений - Цензор.НЕТ 4905
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23.08.2021 16:23 Відповісти
Вовачке спокойней, когда сися няни рядом Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 5851
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23.08.2021 16:46 Відповісти
Так ..., хтось напартачив Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 4712
На цьому міроприємстві Зе треба стояти рядом з Мустафою Джемілєвим ...!!!
А "співробітників ростом побільше" - відсунути ... Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 4013
А то субординація , субординація ...
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23.08.2021 21:24 Відповісти
По-суті це той орган, яким Клоун по роялю бацав, правда тепер в нього ще й кремлівський агент Єрмак зубами вцепився.
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23.08.2021 16:37 Відповісти
А що це за орган такий - офіс президента ?

эта часть тельца преЗЕка ОПой называется Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 6266
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23.08.2021 16:49 Відповісти
в якому законі написано , що якійсь офіс може когось призначати ?
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23.08.2021 16:22 Відповісти
Тільки за останні пару НАБУ зловила двох топ-чиновників-крадіїв, призначених урядом Зеленського (голову Державної продовольчо-зернової корпорації України і голову Комісії з регулювання азартних ігор). Але в "слугах" ще багато аферистів, крадіїв і покидьків, місця біля корита усім не вистачає.
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23.08.2021 16:24 Відповісти
І плювати оцим прерогативщикам на думку киян.
Треба виселяти зелень з кабінетів.
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23.08.2021 16:24 Відповісти
Ты то какое отношение к этому имеешь?
Отставка Кличко так же давно перезрела, как отставка Авакова.
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23.08.2021 17:19 Відповісти
Зебил а в каком это законе написано , хотя где вы и где закон
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23.08.2021 17:38 Відповісти
Попова взад давай. І буде вам знову щастя.
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23.08.2021 22:54 Відповісти
Охвіс Зезедента стоїть на Конституцією? 😲Ото парламентарій! Ото знавець законів!
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23.08.2021 16:26 Відповісти
кому корниенко законодатель тому и кыва учёный Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 7032
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23.08.2021 16:33 Відповісти
Нет у него такой прерогативы. Есть чисто формальная обязанность предложить и назначить главой КГГА избранного мера Киева. Так же, как английская королева назначает генерал-губернатора или премьер-министр в Канаде или Австралии.
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23.08.2021 16:33 Відповісти
Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 8650
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23.08.2021 16:36 Відповісти
Я за Безуглую! Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 5585
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23.08.2021 16:51 Відповісти
правильно... об углую можно рога посбивать.
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23.08.2021 16:55 Відповісти
Керує Києвом ОБРАНИЙ!!! киянами міський голова!!! Не ба
чити вам,зеленим невігласам і авантюристам Києва як своїх вух!Про авантюру Януковича з Черновецьким забули? Тільки Кличко вам не Черновецький!
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23.08.2021 16:53 Відповісти
в апреле 2019 года клоун получил 60% голосов киевлян
Киевляне сами выбрали цирк на дротi
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23.08.2021 17:12 Відповісти
Хуже не будет - мыши плакали , кололись , но продолжали грызть кактус
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23.08.2021 17:41 Відповісти
Главой КГА может быть ТОЛЬКО избранный мэр Киева. ТАК ГЛАСИТ ЗАКОН,
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23.08.2021 17:45 Відповісти
Київський міський голова

Були спроби правила міняти ..., щодо жидика Черновецького ..., але там хоч були реальні причини! А зараз що , гроші чи землю ділити - свого назначити ? А як то києвляни сприймуть - подумали , порахували Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 5475
Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 5879
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23.08.2021 21:45 Відповісти
ЗЛН ПНХ!
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23.08.2021 17:57 Відповісти
Отсутствие реакции на деятельность ОПГ КГГА - само по себе преступление.
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23.08.2021 18:02 Відповісти
Это тупое животно хотел, может, сказать "приоритет"? "Прерогатива" имеет немного (??!!!!!!!) другое значение и в этой стязи жОПэ к КГГА не имеет никакого отношения от слова совсем.
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23.08.2021 18:08 Відповісти
Зеленський - хотів перднути, та й всрався.
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23.08.2021 18:29 Відповісти
Заслуженный юрист Украины, он же - генерал Москаль, в своем блоге написал:
,,"Согласно решению Конституционного суда №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 года, должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать исключительно лицо, избранное на местных выборах городским головой. То есть, кроме Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать.

Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано. П. 4 ст. 382 Уголовного кодекса предусматривает, что невыполнение решений... Конституционного суда Украины и его заключений.
влечет за собой лишение свободы до 8 лет"
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23.08.2021 20:29 Відповісти
Головна прикмета " кадрів " зе-команди - ПРОФНЕПРГОДНІСТЬ .
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23.08.2021 20:57 Відповісти
Усунення з посади Кличка буде приводом до "уходу" Зєбільного.
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23.08.2021 22:47 Відповісти
Вопрос смены главы КГГА - прерогатива Офиса президента

И давно это стало полномочиями президентской канцелярии?

Шото ******* совсем уже берега попутали.
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24.08.2021 11:22 Відповісти
 
 