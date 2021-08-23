Зеленський збрехав, що сьогодні РФ вперше визнали країною-агресором. Це зафіксовано в резолюції Генасамблеї ООН від 2016 року, - Єлісєєв

Тезу про те, що Росія - країна-окупант, було вперше зафіксовано в резолюції ГА ООН.

Про це повідомив у своєму Твіттері дипломат, надзвичайний уповноважений посол України Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Заява Зеленського про те, що в декларації "Кримської платформи" Росію вперше на міжнародному рівні визнали державою-окупантом - відверта БРЕХНЯ! Це було чітко зафіксовано в резолюції ГА ООН, ухваленій 19 грудня 2016 року на 71-й сесії Генасамблеї", - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, в заключному слові на саміті "Кримської платформи" президент Володимир Зеленський заявив, що вперше на міжнародному рівні Росію визнано державою-окупантом.

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