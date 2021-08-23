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Новини Політика України
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Єлісєєв (164) Зеленський (17376) Крим (12752) Кримська платформа (314)

Зеленський збрехав, що сьогодні РФ вперше визнали країною-агресором. Це зафіксовано в резолюції Генасамблеї ООН від 2016 року, - Єлісєєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський збрехав, що сьогодні РФ вперше визнали країною-агресором. Це зафіксовано в резолюції Генасамблеї ООН від 2016 року, - Єлісєєв

Тезу про те, що Росія - країна-окупант, було вперше зафіксовано в резолюції ГА ООН.

Про це повідомив у своєму Твіттері дипломат, надзвичайний уповноважений посол України Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Заява Зеленського про те, що в декларації "Кримської платформи" Росію вперше на міжнародному рівні визнали державою-окупантом - відверта БРЕХНЯ! Це було чітко зафіксовано в резолюції ГА ООН, ухваленій 19 грудня 2016 року на 71-й сесії Генасамблеї", - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, в заключному слові на саміті "Кримської платформи" президент Володимир Зеленський заявив, що вперше на міжнародному рівні Росію визнано державою-окупантом.

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Топ коментарі
+70
Він про війну дізнався лише на стадіоні в 2019 .
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23.08.2021 16:30
+60
Клоун не вкурсе
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23.08.2021 16:26
+44
Он и о войне был не в курсе, пока зебараны его президентом не сделали. Это же их слова "ничего страшного, мальчик быстро научится".
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23.08.2021 16:34
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23.08.2021 16:25 Відповісти
Клоун не вкурсе
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23.08.2021 16:26 Відповісти
Ну Зєля тримайся. Ну погоді. Зараз ми в 100 000 раз дізнаємося що ти клоун, зрадник наркоман та здаєш Україну ворогові. А виборці- твої зєбіли!!!!!
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23.08.2021 16:29 Відповісти
Ми - то хто? Тут потрібно уточнювати. Притомні це знали ще до стадіону. Багато хто з не притомних вже опритомніли. Тому ваше "ми" схоже саме на ваше "ми". Цікаво, стотисячний раз дізнаєтеся і не вірите? 😏 Вам треба мільйонний раз, щоб пам'ять усвідомила і зафіксувала. 😊
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23.08.2021 16:54 Відповісти
То невиліковно!
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23.08.2021 16:59 Відповісти
Але ж не дійде! До тебе, дебіла, так і не дійде, пілять! В тому й проблема... Чуєш, знаєш, бачиш, але ж зебілізм хвороба невиліковна. А воно таки і наркоман, і зрадник, і нікчема... Ну все, як ти кажеш.
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23.08.2021 16:58 Відповісти
Я не можу закінчити війну, посадити олігархів, знизити тарифи...
Але я можу 30 разів віджатися на брусьях!
Яких ще реформ тобі не вистачає, мій дурненький виборець?
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23.08.2021 17:21 Відповісти
А Петя навіть на брусьях не зміг...
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23.08.2021 17:49 Відповісти
Петя зміг в ООН, НАТО, ЄС, Міжнародному трибуналі відстояти інтереси України. Петя зміг, відродити армію, економіку, зовнішню політику. Отримати Томос і безвіз. А Вава зміг відосік з віджиманнями запилить, як фуйло запоребрикове.
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23.08.2021 20:10 Відповісти
Петя жажэ на рояле на смог
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23.08.2021 20:17 Відповісти
Так, ніде правди діти, до такого мало хто опустився, лише Вава зміг.
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23.08.2021 21:36 Відповісти
У Петі було 5 років. Зачекайте й порівнюйте.
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24.08.2021 13:19 Відповісти
ти все вірно написав. можеш собою пишатись.
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23.08.2021 19:46 Відповісти
Він про війну дізнався лише на стадіоні в 2019 .
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23.08.2021 16:30 Відповісти
і про резолюцію ООН він не брехав, не знав по своїй глупості й тупості....
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23.08.2021 17:52 Відповісти
Він мав на увазі себе. Це він вперше визнав москву агресором.
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23.08.2021 22:50 Відповісти
Он и о войне был не в курсе, пока зебараны его президентом не сделали. Это же их слова "ничего страшного, мальчик быстро научится".
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23.08.2021 16:34 Відповісти
та навчився..
свого кумира, Віхтора яйцеСносного, вдало скопіював.
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23.08.2021 16:37 Відповісти
Неудачно скопировал... Он никому не нужен, даже бункерфюреру.
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23.08.2021 16:44 Відповісти
Зеленський збрехав, що сьогодні РФ вперше визнали країною-агресором. Це зафіксовано в резолюції Генасамблеї ООН від 2016 року, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 9496
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23.08.2021 17:08 Відповісти
Точніше було б сказати, що не вкурив.
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23.08.2021 17:51 Відповісти
Ляд с ним, что этот поц брешет. Так он еще и ворует как не в себя. Вот это скверно.
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23.08.2021 16:26 Відповісти
ты юзика видел? там одному ему надо больше, чем саше стоматологу
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23.08.2021 17:18 Відповісти
так отож...
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23.08.2021 16:26 Відповісти
Заощадите багато часу, якщо будете писати коли він не збрехав. Президент-********.
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23.08.2021 16:26 Відповісти
Тут дуже просто: губи ворушаться - бреше.
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23.08.2021 17:33 Відповісти
Ну так і його зе барани на сайті брешуть. Всі в *********** півшостого.
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23.08.2021 16:27 Відповісти
Зеленському брехати- що з гори котитися.
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23.08.2021 16:27 Відповісти
Погоджуюся. Прошу пана, а ви вже олію купили чи далі бідуєте?
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23.08.2021 16:49 Відповісти
Ну кто же мог подумать, что политика современности так обломают...
Не мог этот Елисеев хоть день подождать со своим заявлением?!
Зеленский соврал, что сегодня РФ первые признали страной-агрессором. Это зафиксировано в резолюции Генассамблеи ООН от 2016 года, - Елисеев - Цензор.НЕТ 7147
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23.08.2021 16:27 Відповісти
Зеленский соврал, что сегодня РФ первые признали страной-агрессором. Это зафиксировано в резолюции Генассамблеи ООН от 2016 года, - Елисеев - Цензор.НЕТ 1311
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23.08.2021 16:28 Відповісти
Зеленський хронічний брехун і хвалько.
На каштан його ! Зеленский соврал, что сегодня РФ первые признали страной-агрессором. Это зафиксировано в резолюции Генассамблеи ООН от 2016 года, - Елисеев - Цензор.НЕТ 4272
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23.08.2021 16:28 Відповісти
Бывший посол уже?
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23.08.2021 16:29 Відповісти
та не парьтесь...не секрет давно,шо криворогие берегов нэ чують...
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23.08.2021 16:29 Відповісти
Ну так чему удивляться. ********** сегодня говорил, значит что-то да соврал
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23.08.2021 16:29 Відповісти
Елисеев - ты не прав! В резолюции ГА ООН россия действительно названа страной-агрессором! Но в ней нет ни слова, что она - страна - оккупант! А это - не однои тоже, товарисч Елисеев! Так что Зеленский все же не соврал!!!
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23.08.2021 16:30 Відповісти
Конечно, конечно..... А можно поинтересоваться какую юридическую силу имеет трепология собрания этого кружка? Зеленський збрехав, що сьогодні РФ вперше визнали країною-агресором. Це зафіксовано в резолюції Генасамблеї ООН від 2016 року, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 7483
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23.08.2021 16:44 Відповісти
Читай внимательно, ЗЕбил:
ссылаясь на свою резолюцию 68/262 от 27 марта 2014 года о территори-альной целостности Украины, в которой подтверждается приверженность Ге-неральной Ассамблеи суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных грани-цах; и соответствующие решения международных организаций, специализированных учреждений и органов системы Организации Объединенных Наций,
осуждая временную оккупацию Российской Федерацией части террито-рии Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя (далее Крым) - и подтверждая непризнание ее аннексии,
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23.08.2021 16:56 Відповісти
его рашкованские сценаристы всегда врут
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23.08.2021 16:30 Відповісти
Клоуны сбрехать как два пальца обоссать
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23.08.2021 16:31 Відповісти
Вава так любить "вперше" і "велике", а ви, нігАдяї, знову йому кайф обламали.
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23.08.2021 16:32 Відповісти
комплексует клоун вавий Зеленский соврал, что сегодня РФ впервые признали страной-агрессором. Это зафиксировано в резолюции Генассамблеи ООН от 2016 года, - Елисеев - Цензор.НЕТ 4521
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23.08.2021 16:41 Відповісти
Зеленский соврал, что сегодня РФ первые признали страной-агрессором. / Так комик с крымской квартирой только недавно узнал что РФ -агрессор. "Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец". А Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям. Вот и Зеленский не считал РФ агрессором.
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23.08.2021 16:45 Відповісти
У вас Сидоров снова ко всем претензии.Это Израиль Украине этого тупого тысячника выбрал? Нет, это же ваши 73% предателей малоросов. Посольство врага в центре Киева ......но важнее что Израиль не поддержал резолюцию.Смешите Мир своими глупостями.(
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23.08.2021 17:20 Відповісти
своими глупостями.( / Лови свою вчерашнюю какашку обратно через забор, держи крепче. То что ты здесь сидишь с утра до ночи говорит о твоей трусости и неспособности защитить Беларусь от преступника-убийцы и путинского холуя Лукашенко. Херню в комментах строчить да украинцев обвинять не на улице протестовать. Это не про тебя: Ой,бярозы да сосны,партызанскія сёстры, Ой,шумлівы ты лес малады. Толькі сэрцам пачую тваю песню лясную, І успомню былыя гады.
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23.08.2021 17:58 Відповісти
Не знаю какой он холуй.....но куйло ссыт даже пукнуть в его сторону и сторону Беларуси.Лука в демократию играть не станет....всех рюзьких пляТей сразу к стенке.У нас ни ходоков ни триколоров в стране.Вам бы его на месяц одолжить все шуфричи и кивы бы пропали как рюзькие казачки у нас в Бресте.А у вас 73% малоросов колени перед куйло и перестать стрелять выбрали.Себе хоть не лги....Никто трусам помогать не будет.
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23.08.2021 22:05 Відповісти
Оно в 16-м перед )(уйлом на корпоративе писюном на рояле играло...
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23.08.2021 16:46 Відповісти
Он необязан знать. Что написали, то выучил и озвучил.
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23.08.2021 16:48 Відповісти
Та не може бути, щоб Говнобородько збрехав! - Я вам не вірю!
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23.08.2021 16:48 Відповісти
Брехня це його сутність, як і в його кремлівського папіка.
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23.08.2021 16:49 Відповісти
Ну що ти зробиш, - і тут "Обісцяний Пєтух" умудрився "обделаться".
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23.08.2021 16:51 Відповісти
Зеленский никогда не врет. Он только шутит. Зеленський збрехав, що сьогодні РФ вперше визнали країною-агресором. Це зафіксовано в резолюції Генасамблеї ООН від 2016 року, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 4185
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23.08.2021 16:52 Відповісти
Вава не бреше, просто воно в образі
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23.08.2021 16:55 Відповісти
Откуда Вова знает шо было 19 декабря 2016 года? Шо вы к нему пристали.
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23.08.2021 16:56 Відповісти
Дійсно, тоді ж шла активна підготовка до новорічних корпоративів, не до якоїсь там війни.
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23.08.2021 17:54 Відповісти
Зеленський збрехав, що сьогодні РФ вперше визнали країною-агресором. Це зафіксовано в резолюції Генасамблеї ООН від 2016 року, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 1252
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23.08.2021 16:58 Відповісти
Определение "Агрессор" написано в Резолюции №3314 от 14 декабря 1974 года,об этой резолюции фрау Меркель напомнила Зеленскому перед его визитом в Вашингтон...,а все эти Будапештские меморандумы и прочие Минские бумашки которые подписал Кучма в 2019 году Филькина грамота...
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23.08.2021 17:04 Відповісти
Зе не збрехав , він просто нічого не знає. В 2016 році він не слідкував за подіями , воно жило,"да какая разница".
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23.08.2021 17:04 Відповісти
І зараз, як нюхнути коксу "какая разница", поки вуха не надрали.
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23.08.2021 17:08 Відповісти
Елисеев как бы дипломат. И вот дипломат говорит" Зеленский соврал, что сегодня РФ впервые признали страной-агрессором. Это зафиксировано в резолюции Генассамблеи ООН от 2016 года". Как это по донецкому, как это по пацански, по простецки. Прямой как шеф Грищенка Янукович, как его шеф по МИДу Константин Грищенко... Нельзя же так плоско... дипломату, хотя и есть у него неудовлетворенность ...каръерная. Но зачем такая злоба...
"Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли" (с)
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23.08.2021 17:07 Відповісти
Можно подумать, что присутствующие не в курсе о лжи клоуна - все приехавшие политики прекрасно знают текст этой резолюции по Крыму. Елисеев дипломатично намекнул, что не все в Украине идиоты.
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23.08.2021 17:11 Відповісти
Да. Согласен. Мог бы намекнуть. К примеру, спросил бы у Вовы, когда он играл в Московии на пианино, в каком году. И опосля потихоньку так напомнить про ООН. Может быть Вова и вспомнил бы.
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23.08.2021 17:12 Відповісти
Дійсно, міг же сказати, що збрехав.
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23.08.2021 17:55 Відповісти
Ради интереса, пусть, кто-нибудь, приведёт пример того, когда оно не сбрехало или выполнило своё обещание...
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23.08.2021 17:08 Відповісти
Согласно Резолюции Генассамблеи ООН РАБссия попала в капкан...,Международного Права...,а это Гаага... Зеленський збрехав, що сьогодні РФ вперше визнали країною-агресором. Це зафіксовано в резолюції Генасамблеї ООН від 2016 року, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 1913не Агрессоры пля вонючие....
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23.08.2021 17:09 Відповісти
Если зеленский не сбрехал...то значит день он прожил зря...
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23.08.2021 17:12 Відповісти
Крилатий вислів в дії - не стріляйте в піаніста, він грає як може.
Та не знав гнусавий про цей юридичний факт. Не знав. А Єрмак йому підсунув дезу. був би поряд, смикнув би за піджак, а так......
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23.08.2021 17:12 Відповісти
так оно и дороги впервые в Украине ремонтировало, и децентрализацию тоже оно начало
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23.08.2021 17:16 Відповісти
В Конституции Украины уже давно должно быть прописано ЕЖЕГОДНОЕ всенародное голосование с одним вопросом "Доверяете ли вы дествующему президенту Украины?" и только два ответа "Да" и "Нет". Если результатом этого голосования будет "Нет" - моментальное прекращение полномочий президента. По официальным данным стоимость ежегодного референдума не более 12 км. построенной в Украине дороги 1-й категории.
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23.08.2021 17:18 Відповісти
Зеленський збрехав, що сьогодні РФ вперше визнали країною-агресором. Це зафіксовано в резолюції Генасамблеї ООН від 2016 року, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 1398
Да збрехав! Ну і що мені це не

вперше, А вам дурням яка різниця !
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23.08.2021 17:26 Відповісти
Зеленський збрехав, що сьогодні РФ вперше визнали країною-агресором. Це зафіксовано в резолюції Генасамблеї ООН від 2016 року, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 7514
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23.08.2021 17:34 Відповісти
Я первым предложил термин "зеленая плесень"...но, справедливости ради , скажу ,что 19 декабря 2016 года такой резолюции не принимали да и такая бы резолюция не имела бы обязательного характера ,только рекомендательный.
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23.08.2021 17:35 Відповісти
Почитай https://uk.wikisource.org/wiki/Резолюція_Генеральної_Асамблеї_ООН_A/RES/71/205_(2016) Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/71/205 (2016):
засуджуючи тимчасову окупацію Російською Федерацією частини території України - Автономну Республіку Крим і місто Севастополь (далі "Крим") - і знову підтверджуючи невизнання анексії,
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23.08.2021 17:46 Відповісти
И при чем здесь это? Речь о признании расеи СТРАНОЙ - АГРЕССОРОМ ! Это главное и этого не было.
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23.08.2021 18:29 Відповісти
Чтобы не выглядеть дурнем в комментариях, кроме заголовка, нужно хотя-бы текст статьи прочитать, чтобы понимать о чём речь?
Как сообщалось, в заключительном слове на саммите "Крымской платформы" президент Владимир Зеленский заявил, что впервые на международном уровне Россия признана государством-оккупантом.

Резолюция осудила оккупацию и подтвердила непризнание ООН аннексии Крыма, что уже определяет рф страной-агрессором, хотя об этом понятии в статье речь не идёт.
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23.08.2021 20:04 Відповісти
Чтобы не выглядить дурнем,надо понимать смысл написанного. Если бы появилась резолюция ,где бы прямо было зафиксировано ,что расея -страна агрессор, то это стало бы основанием для применения статьи устава ООН № 51 и тогда агрессору пришел бы песец. К сожалению .такая резолюция даже ставилась в повестку. Всё остальное бла-бла-бла. Этот "дипломат" (или кейс) ввел публику в заблуждение.
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23.08.2021 21:07 Відповісти
Кацап навіть свого ізика не розуміє, щось вигадує та ******** шанованого дипломата, якій абсолютно точно звернув увагу на брехню Зеленського, вказавши, що ООН вже давно засудила окупацію Російською Федерацією частини території України . Ще додам, може дійде.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГРЕССИИ Утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи
от 14 декабря 1974 года.
Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
Якщо ООН визнана окупація державою-окупантом, ця держава визнається ООН державою-агресором автоматично, на підставі резолюції 1974 року.
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23.08.2021 21:29 Відповісти
В статті 3 резолюції, що визначає агресію, 7 пунків і рф зробила дії з 6 з них.
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23.08.2021 21:33 Відповісти
Как видно юридические тонкости твоему уму не доступны. Но , твой патриотизм приветствую.
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23.08.2021 21:43 Відповісти
Знаєте, я маю більшу довіру до слів цього дипломата.
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23.08.2021 17:58 Відповісти
Ну ,Володзя, скільки ще разів ти будеш опускатись в очах міжнародної спільноти?… Це ж не бабці на лавці щось ляпнути… Де ж кінець цьому днищу?
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23.08.2021 18:02 Відповісти
І все він хоче бути першопрохідцем… Ось завтра буде карикатурний герб в Раді протискати. Якийсь президентський університет зібравсь відкривати. Що ж за ман'як-Колумб на нашу голову впав…
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23.08.2021 18:04 Відповісти
Традецiйно.Iншого i не чекав
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23.08.2021 18:24 Відповісти
😂
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23.08.2021 18:51 Відповісти
ЛОХИ73 , ЛЮБУЙТЕСЯ ТИМ , КОГО ВИ ОБРАЛИ !!! ВАМ НЕ СОРОМНО ??? ГАНЬБИЩЕ !!! ДНО !!
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23.08.2021 20:52 Відповісти
Данелюк вірно казав, що зеленський ледащо, не хотів документи почитати перед зустріччю з Макроном. І тільки ленка змогла його уговорити. А сьогодні ленка грається у першу *ляді, їй ніколи вовку заставити прочитати, що Україна робила на міжнародному рівні для деокупації Криму
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23.08.2021 21:07 Відповісти
Приємно. Слава Україні. Головне що би небуло какая разніца. Афганістан потужно ішов до демократії витрачаючи тіпа мільярди на становлення.....
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23.08.2021 21:42 Відповісти
Зеля - прездобол
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23.08.2021 22:40 Відповісти
"Заявление Зеленского о том, что в декларации "Крымской платформы" Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом - откровенная ЛОЖЬ! Это было четко зафиксировано в резолюции ГА ООН, принятой 19 декабря 2016 года на 71-й сессии Генассамблеи", - отметил дипломат. Источник: https://censor.net/ru/n3284214

У ЧОМУ СИЛА Зе КЛОУНА ?

1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою

ТЕПЕР РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
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23.08.2021 23:37 Відповісти
Путін-*****
Зєля-піздло.

Усна народна творчість.😁
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23.08.2021 23:58 Відповісти
В попытках выпятить СЕБЯ, своим ВРАНЬЕМ,
Зеленский говорит ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ ВЕЩИ:
Заявляя, "впервые признали агрессором", этим он
НЕ ПРИЗНАЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ заявления, резолюции, меморандумы и санкции!
Заявляя, "впервые признали агрессором" он этим говорит, что все санкции и вся помощь Украине за предыдущие СЕМЬ ЛЕТ были НЕЗАКОННЫМИ?!

Зеленський збрехав, що сьогодні РФ вперше визнали країною-агресором. Це зафіксовано в резолюції Генасамблеї ООН від 2016 року, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 9579
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24.08.2021 14:20 Відповісти
 
 