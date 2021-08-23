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Гетманцев про відставки в Кабміні: Ці розмови - маніпуляція. Говорити про конкретні прізвища передчасно

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гетманцев про відставки в Кабміні: Ці розмови - маніпуляція. Говорити про конкретні прізвища передчасно

Розмови про можливі відставки в Кабміні наразі є маніпуляцією.

Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам перед початком позачергового засідання ВР сказав депутат від "СН", керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Всі ці розмови є дещо маніпулятивними, поки ми не бачимо конкретних пропозицій від прем'єр-міністра. Коли ми побачимо ці пропозиції, будемо про щось говорити. Ось у нас весь серпень минув у розмовах, а кого замінять, а цей список правильний, а цей - ні, а які питання - до якого міністра. Все це маніпуляції і просто зайняття ефіру певними розмовами", - сказав Гетманцев.

"Якщо немає змісту, яким можна зайняти ефір, то виникають такі розмови. Президент не виключає того, що будуть зміни, я цього не виключаю. Але говорити про конкретні прізвища я вважаю передчасним", - додав він.

За його словами, питання є до всіх міністрів, оскільки "так чи інак є помилки", але кадрове питання має бути "останнім у цій низці співпраці з Кабінетом міністрів".

Читайте також: До всіх міністрів є питання, але підстави для відставки всього уряду немає, - "слуга народу" Гетманцев
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Kavkaz Center
@newkc14
За 23 дня ВВС России потеряли уже 5 самолетов. Они ломаются, взрываются, горят и падают. Сегодня во время посадки в Астраханской области сгорел МиГ-29.

Правящая наркобанда Путина проводит сокращение парка ВВС России ударными темпами
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23.08.2021 16:40 Відповісти
Ну так скажи это зебобе в морду -я ,лично,это от него слышала)))))
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23.08.2021 16:40 Відповісти
А морда то яка паскудна. Тай сам паскуда, нічим не кращий за Южаніну. І вночі думає, як обібрати простий люд.
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23.08.2021 16:46 Відповісти
А что вы до выборов не видели,что зеля настолько не красив ?
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23.08.2021 17:12 Відповісти
мені красивий Кошулинський, за нього я й голосував.
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23.08.2021 17:49 Відповісти
Ну куда мы без Данилы каменого цветка Гетманцев об отставках в Кабмине: Эти разговоры - манипуляция. Говорить о конкретных фамилиях преждевременно - Цензор.НЕТ 9697 Видать таки не выходит у данилы оный Гетманцев об отставках в Кабмине: Эти разговоры - манипуляция. Говорить о конкретных фамилиях преждевременно - Цензор.НЕТ 9697
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23.08.2021 16:40 Відповісти
Экономика в полной заднице,а у них самодовольные рожи и никакого желания освобождать теплые места.
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23.08.2021 16:45 Відповісти
Тьфу на тебя лох. Каштан для тебя уже выбран.
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23.08.2021 17:01 Відповісти
Вот с этого шизика гетьманцева и нужно начинать освобождать кресла.
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23.08.2021 19:18 Відповісти
 
 