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Були розмови про зустріч Зеленського з депутатами "СН". Але ніякої дати поки немає, - Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Були розмови про зустріч Зеленського з депутатами

Були розмови про можливу зустріч президента Володимира Зеленського з народними депутатами фракції партії "Слуга народу".

Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам перед початком позачергового засідання ВР сказав депутат від "СН", керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ніякої дати поки немає. Були розмови такі, і я не виключаю проведення такої зустрічі, але дати ніякої немає", - сказав Гетманцев.

"Зараз готується візит президента в США. Це дуже важливо. Не знаю, чи зможе зараз президент знайти час для зустрічі (з фракцією. - Ред)", - додав він.

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кто? президент?
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23.08.2021 16:53 Відповісти
серванты готовитесь ваш клоун вам кокос раздаст Были разговоры о встрече Зеленского с депутатами "СН". Но никакой даты пока нет, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 577
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23.08.2021 16:54 Відповісти
Ходят разговоры / На деревне с шумным интересом Бабы много говорят такого, Будто Таньку видели за лесом,С комсомольцем Гришкой Казаковым. Бабьи сплетни надоели Тане, Не гуляла Таня по откосам,Целовалась Таня на кургане,Да и то без всякого засоса.
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23.08.2021 16:58 Відповісти
А что со стадом встречаться,приказать проголосовать за закон,передать конверты - вот и весь разговор.
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23.08.2021 16:58 Відповісти
Чому шлюх наріду завжди скорочують як СН? Що мається на увазі? Суки? Сволота? Чи може щось інше?
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23.08.2021 17:05 Відповісти
Тварь
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23.08.2021 23:27 Відповісти
Можно ли отвлекать выдающегося лидера современности встречей с какими-то депутатами? Ходят разговоры, что такого счастья и премьер-министру фиг добиться.
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24.08.2021 00:07 Відповісти
 
 