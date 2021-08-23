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Були розмови про зустріч Зеленського з депутатами "СН". Але ніякої дати поки немає, - Гетманцев
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Були розмови про можливу зустріч президента Володимира Зеленського з народними депутатами фракції партії "Слуга народу".
Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам перед початком позачергового засідання ВР сказав депутат від "СН", керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ніякої дати поки немає. Були розмови такі, і я не виключаю проведення такої зустрічі, але дати ніякої немає", - сказав Гетманцев.
"Зараз готується візит президента в США. Це дуже важливо. Не знаю, чи зможе зараз президент знайти час для зустрічі (з фракцією. - Ред)", - додав він.
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