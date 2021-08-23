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ВР закликала організації і парламенти країн до співпраці в межах "Кримської платформи" для протидії агресії РФ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій щодо співпраці в рамках "Кримської платформи".
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема на позачерговій сесії народні депутати прийняли Постанову Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках "Кримської платформи" для протидії агресії Російської Федерації.
За таке рішення - 283 присутніх.
Після голосування спікер ВР Дмитро Разумков закрив позачергову сесію ВРУ.
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