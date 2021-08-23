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ВР закликала організації і парламенти країн до співпраці в межах "Кримської платформи" для протидії агресії РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВР закликала організації і парламенти країн до співпраці в межах

Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій щодо співпраці в рамках "Кримської платформи".

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема на позачерговій сесії народні депутати прийняли Постанову Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках "Кримської платформи" для протидії агресії Російської Федерації.

За таке рішення - 283 присутніх.

Після голосування спікер ВР Дмитро Разумков закрив позачергову сесію ВРУ.

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мертвечуківці проігнорили саме засідання. Відповідно, не голосували. Показали себе агентами *****.
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23.08.2021 17:02 Відповісти
Какая платформа? А ООН - это что? Отсебятину городит двоешник Вова.
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23.08.2021 17:02 Відповісти
Железная платформа, оленями запряжённая и ты такой на ней за поребрик ПНХ,ПНХ,ПНХ !!!
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23.08.2021 17:14 Відповісти
Ти *******? Не?
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23.08.2021 17:17 Відповісти
васяпроктолог иди оленям ягель заготовь...
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23.08.2021 17:19 Відповісти
Сори. Я понял. Ты депутат Агрохимия?
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23.08.2021 17:21 Відповісти
Неплохо бы для начала перестать покупать электрику в РФ и Белоруссии.И ввести визовый режим с этими двумя странами.
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23.08.2021 17:40 Відповісти
Нє, ну добре. Але навіть раз на рік такі палатки, бухло, інсталяуюції різні за 25 з лишком мільйонів бідному, але чесному ФОПу - для України задофіга! Може ці платформи виїзними зробити? У багаті країни? Га?
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23.08.2021 17:51 Відповісти
 
 