УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12631 відвідувач онлайн
Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
1 529 17
Крим (12752) НАТО (5098) окупація (5814) деокупація (926) Кримська платформа (314)

НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане

НАТО ніколи не визнає незаконної анексії Криму і закликає Росію повернути Україні контроль над півостровом.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на інавгураційному саміті Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці обрали шлях свободи, демократії та євроатлантичної інтеграції, і НАТО повністю на боці України. НАТО засуджує і ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією. Крим є територією України, і ми закликаємо Росію повернути Україні контроль над півостровом", - сказав Джоане.

Він зауважив, що безпекова ситуація в Криму і на Сході України, а також у Чорноморсько-Азовському регіоні впливає на "нас усіх".

"Дії Росії в Криму призвели до невимовних страждань українського народу, вони підривають міжнародне право і дійсно є загрозою для світового порядку, який ґрунтується на правилах та принципах. Це не лише питання України, це - питання для нас усіх у вільному демократичному світі", - акцентував заступник генсека НАТО.

Джоане нагадав, що на червневому саміті лідери країн-членів НАТО підтвердили незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також рішення Бухарестського саміту, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.

Читайте також: ВР закликала організації і парламенти країн до співпраці в межах "Кримської платформи" для протидії агресії РФ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Кто сильнее, тот и прав, а для остальных озабоченность, вот таков и есть мировой порядок.
показати весь коментар
23.08.2021 17:17
+2
с одной стороны, пустые слова "ниочем"..
с другой стороны, было бы хуже если бы НАТО тупо молчало, или НАТО говорило бы "мы не видим никакой аннексии"..
поэтому нужно рассчитывать на свои собственник силы и не брезговать помощью НАТЫ..
показати весь коментар
23.08.2021 17:37
+1
слова, слова...
показати весь коментар
23.08.2021 17:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто сильнее, тот и прав, а для остальных озабоченность, вот таков и есть мировой порядок.
показати весь коментар
23.08.2021 17:17 Відповісти
слова, слова...
показати весь коментар
23.08.2021 17:32 Відповісти
с одной стороны, пустые слова "ниочем"..
с другой стороны, было бы хуже если бы НАТО тупо молчало, или НАТО говорило бы "мы не видим никакой аннексии"..
поэтому нужно рассчитывать на свои собственник силы и не брезговать помощью НАТЫ..
показати весь коментар
23.08.2021 17:37 Відповісти
Ти диви! А я вже почав сумніватися за НАТО. Ну, думаю, воно точно на боці кацапів. 😊 Краще б той Джоане якусь конкретики озвучив. Я розумію, для Зєлєнского і так зійде. Але ж є чверть українців, які вміють аналізувати. Джоане про них забув?
показати весь коментар
23.08.2021 17:37 Відповісти
Як вже набридли дурні коментатори, "про стурбованість Заходу (кац. Озабоченность). Інше копіювання недолугих фраз. Якщо нічого коментувати - то промовчить краще.
показати весь коментар
23.08.2021 17:42 Відповісти
Одне й теж - Шрек Баблокат тупо не викісає з форумів, але дурко дурком. Яку ти конкретику бажаєш зі сторони організації, яка не має піклуватись про Україну взагалі.
показати весь коментар
23.08.2021 17:45 Відповісти
Ссср сдох от Вяличия,РАБссия повторит подвиг краснопузых= баранов НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 3226Карма такая у Шариковых Швондеров...
показати весь коментар
23.08.2021 17:46 Відповісти
За последние 70 лет страны НАТО не убили ни одного рюсскага,последний раз это было в Корее в 1952 году,когда 4 штурмовика США замочили всю эскадрилью советских войск в районе аэродрома "Сухая речка" под Владивостоком,сгорели почти все масальоты товаристча Сралина... НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 338
показати весь коментар
23.08.2021 17:51 Відповісти
нема потреби..
по пьяні рузьке самі своїх повбивають.
--------------------------------------------- На военном аэродроме в Воронежской области 20-летний
военнослужащий расстрелял сослуживцев. Предполагается, что сначала он напал с
топором и убил офицера, отобрав огнестрельное оружие, а вслед за тем расстрелял
троих человек - двое из них скончались, третий находится в больнице с ранением.
Спустя несколько часов поисков преступник был задержан.
показати весь коментар
23.08.2021 18:02 Відповісти
НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 3504 НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 6400вот те красавцы...
показати весь коментар
23.08.2021 17:59 Відповісти
НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 4785 НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 3100
показати весь коментар
23.08.2021 18:00 Відповісти
НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 5767
показати весь коментар
23.08.2021 18:01 Відповісти
дайте оружие, хватит звездеть. денег не нужно, украдут...
показати весь коментар
23.08.2021 20:14 Відповісти
НАТО полностью на стороне Украины- болтовня от НАТО.Полностю на стороне Украины ,а постоянной базы НАТО в Украине нет .
показати весь коментар
23.08.2021 20:40 Відповісти
Нато щас вообще до сраки...это просто гарант ненападения..но напали уже..
Базы могут быть только союзников по новому договору... Напрмер США, Британия, Польша Страны Балтии
показати весь коментар
23.08.2021 20:48 Відповісти
НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 2089
показати весь коментар
23.08.2021 23:12 Відповісти
 
 