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Якщо не заборонити експорт брухту, Україна може втратити металургійну галузь, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Якщо не заборонити експорт брухту, Україна може втратити металургійну галузь, - експерт

Україна має якнайшвидше заборонити експорт металобрухту, щоб не втратити металургійну галузь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора Центру політичного аналізу Володимира Головка.

Експерт зазначив, що різке зростання експорту металобрухту, якого за 7 місяців поточного року вивезено 334,6 тис. тонн, що в 20 разів перевищує минулорічний обсяг за цей же період, вже призвело до того, що низка металургійних підприємств відчувають дефіцит сировини.

"З кожним місяцем поставки тільки збільшуються. Так, вже у квітні обсяги вивезення становили 38 тис. тонн, а в травні вони збільшилися вже до 60 тис. т, а за підсумками червня - до рекордних 85 тис. тонн. Це вже серйозний показник, це місячне споживання одного великого комбінату. Проте у липні експорт знов обновив історичний максимум - 103,6 тис. тонн. Грубо кажучи, ломотрейдери в липні залишили без сировини два металургійних комбінати", - пояснив Головко.

На його думку, в разі продовження цієї тенденції, невдовзі меткомбінати взагалі змушені будуть зупинятись через відсутність необхідної для їх роботи сировини, якою є брухт.

Читайте також: Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт

"Ситуація із забезпеченням ломом українських меткомбінатів у другій половині літа істотно погіршилася. На низці заводів запаси на складах не перевищують технологічний мінімум, а в деяких вони просто порожні", - зазначив Головко.

Він нагадав, левова частка українського металобрухту скуповується Туреччиною, в якій металурги підтримуються державою, в той час як українські такої підтримки не мають і не здатні конкурувати з ними у закупівлях брухту. Тож, на думку експерта, українська влада має негайно заборонити експорту цієї стратегічно важливої для вітчизняної промисловості сировини та захистити власного виробника.

"Багато країн не гребують вводити тимчасові заборони з міркувань національної безпеки. Росія підвищила мито на експорт брухту з 45 до 70 євро/тонна. Забороняють експорт металобрухту Аргентина, ОАЕ, Вірменія, ПАР. В ЄС лобіюють заборону на експорт брухту у зв'язку з необхідністю виконувати норми Green Deal", - розповів Головко.

Він наголосив: Україна не повинна бути останньою в списку країн, інакше вона може втратити цілу металургійну галузь.

"Києву треба вже зараз розглядати можливість, принаймні тимчасово, заборонити експорт брухту. Це буде грамотною економічною політикою держави, завдання якої не "годувати" турецьких металургів, а розвивати свою промисловість", - підсумував Головко.

Читайте також: Україна повинна подбати про інтереси власних виробників і забезпечити їх металобрухтом, - експерт

Раніше народний депутат Муса Магомедов заявив, що необхідно негайно вводити заборону на експорт металобрухту, щоб не допустити зупинки металургійних підприємств, які вже відчувають його дефіцит.

У свою чергу Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Денису Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт привів до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.
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Топ коментарі
+28
Цены нормальные на металлолом предлагайте, а не истериками о запретах народ будоражьте
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23.08.2021 17:38
+18
Ахметка плак плак.
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23.08.2021 17:37
+13
ахметовское враньё
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23.08.2021 17:39
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Сторінка 2 з 2
Что отжали? Металлургические предприятия? ГОКи отжали? Или может всего навсего коксующийся уголь, который кстати уже давным давно там было добывать нерентабельно почему последние несколько десятков лет Украина и дотировала эти депрессивные районы под названием Донбасс. Или Вы тоже считаете что Донбасс всю Украину кормил. Как типа сейчас пытаетесь убедить, что вся экономика Украины это Ахметов.
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23.08.2021 20:59 Відповісти
Если не улучшить жизнь населения,власть имущие могут потерять оставшихся рабов.
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23.08.2021 18:41 Відповісти
Улучшай. Для начала улучш свою и устройся на работу . А не металлобрухт на дачах не вору
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23.08.2021 19:40 Відповісти
Я смотрю у Вас все работающие разделились надвое. Одни на предприятиях Ахметова работают - другие металлолом у Ахметова по дачам воруют. Примитивненькое мышление однако. Якщо не заборонити експорт брухту, Україна може втратити металургійну галузь, - експерт - Цензор.НЕТ 8666
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23.08.2021 21:13 Відповісти
Ты, по ходу - первое, т.к. это ЧМО пишешь, как фамилию и с большой буквы
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24.08.2021 04:34 Відповісти
Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, Джерело: https://censor.net/ua/n3284220 А чому ж не забороняють, хто "кришує", хто заробляє, хто наведе порядок і коли...?
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24.08.2021 05:49 Відповісти
Если бы государство в свое время
Взяло экспорт метлома
То не нужны бы были кредиты МВФ
Теперь когда на 90% выбрали метлом
Сватились как баба за одно место
В сумской области порезали 19 сахарных заводов
И так везде
Наши ''слуги ,,на 90% думают о себе
и только 10% о своих '''госпадах,,,
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23.08.2021 18:44 Відповісти
всё катитса по песте
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23.08.2021 18:44 Відповісти
Цены на металлочерепицу и профиль взлетели в два раза и никто не чихнул на верху а теперь паника.. Якщо не заборонити експорт брухту, Україна може втратити металургійну галузь, - експерт - Цензор.НЕТ 1980
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23.08.2021 18:45 Відповісти
Ахмєтка з Пінчуком не пробували платити більше за металобрухт?
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23.08.2021 18:48 Відповісти
Сало - сила, брухт... Тільки сам на брухт здав дві гантелі - не вивожу вже здоровий спосіб життя Якщо не заборонити експорт брухту, Україна може втратити металургійну галузь, - експерт - Цензор.НЕТ 2886
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23.08.2021 19:04 Відповісти
Здоров'я на здоровий спосіб життя не вистачає Якщо не заборонити експорт брухту, Україна може втратити металургійну галузь, - експерт - Цензор.НЕТ 4376
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23.08.2021 19:06 Відповісти
А, у нас нет что-ли месторождения железных руд?
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23.08.2021 20:11 Відповісти
Понимаю, что у нас нету месторождения стали и чугуна, но железо!
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23.08.2021 20:12 Відповісти
Цены на лом скинули а на метал у два разы подняли ахмет 200% навара неимеет наверное
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23.08.2021 20:11 Відповісти
вы эту хрень пишите нам. а должны ложить требования на стол презЕденту и премьеру. а то с охраной солдату, ЯНЕЛОХ,я президент, а ермаку, извините янелоха оманского, делайте как знаете...
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23.08.2021 20:12 Відповісти
Он же твой брат или жид жида?
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24.08.2021 04:36 Відповісти
ККупил в Эпицентре смеситель для кухни за 2000 грн, прошло пол года и шейка смесителя на чала вбок ссать: проржавела, и сбоку еще куча дыр...а, вы ****** Савецкий прокат
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23.08.2021 20:15 Відповісти
Китай?
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23.08.2021 23:18 Відповісти
Ахметкины деньги не пахнут, дорогая редакция?
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23.08.2021 20:43 Відповісти
Что будем делать, если залежи лома кончатся?
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23.08.2021 21:27 Відповісти
Зе Цзінпін
Якщо не заборонити експорт брухту, Україна може втратити металургійну галузь, - експерт - Цензор.НЕТ 3396

Це реальна цитата Зе.

Нуачо, народ такоє любіт. А то шо "велика приватизація держпідприємств" і одночасно "створення нових заводів державою" - це ознаки шизофренії, так кого ті ознаки парили в 2019-му?

Взагалі, судячи з приступу показного патріотизму і патерналізму Зеленського, вони таки готуються до дострокових президентських виборів.
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23.08.2021 22:54 Відповісти
покупайте его за адекватные деньги и все будет гуд!
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23.08.2021 23:05 Відповісти
Хуже уже не будет (с)
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25.08.2021 11:39 Відповісти
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