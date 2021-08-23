Від початку доби 3 порушення режиму "тиші". Найманці РФ стріляли зі 120-мм мінометів біля Водяного і дистанційно мінували місцевість поблизу Широкиного, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська далі ігнорують домовленості, досягнуті 22 липня 2020 у межах Тристоронньої контактної групи. Станом на 17.00 23 серпня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Підкреслюється, що поблизу Водяного, біля Донецька, ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

У Широкиному збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснили дистанційне мінування території.

Крім цього, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

За даними штабу, серед українських військовослужбовців бойових втрат унаслідок ворожого вогню немає.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

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