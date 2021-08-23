На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах
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Учасники першого київського Саміту перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей в умовах військових конфліктів у всьому світі.
Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами Зеленської, жінки і діти частіше за інших стають жертвами дискримінації, залякування, сексуального насильства і торгівлі людьми. Вона перерахувала регіони, в яких фіксують такі випадки: Буркіна-Фасо, Сирія, Лівія, Палестина, Ємен, Ефіопія, Афганістан, Дарфур, Нігерія, Мозамбік, Венесуела, Судан, Конго, Кашмір, Донбас і Крим.
"У нашій заяві ми також звертаємося до всіх сторін, які контролюють ситуацію в Афганістані - гарантувати безпеку жінок і дітей, забезпечення їхніх прав і свобод, а також запобігання примусовому роз'єднанню сімей", - сказала Зеленська.
"Ми закликаємо міжнародні організації, релігійні спільноти, неурядові організації та громадянські ініціативи стати на захист жінок і дітей, у пріоритетному порядку надавати їм необхідну гуманітарну допомогу", - додала перша леді.
Вона також закликала перших леді та джентльменів, експертів і політиків, лідерів думок у всьому світі приєднатися і підтримати рух "We can save them" ("Ми можемо їх врятувати"), який стартував, а також активно поширювати інформацію про становище жінок, дітей і сімей у всіх конфліктах і способи надання їм допомоги.
"Кожен може стати голосом тих, хто не має змоги бути почутим", - підкреслила Зеленська.
Також у межах заходу була прийнята відкрита для приєднання Декларація Саміту "з принципами та цілями щодо посилення у світі інституту перших леді та джентльменів".
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"Истребитель Миг-29 сгорел в Астраханской области"
5 раз за последний месяц запоребрик поздравлял нас с праздником!
tZE inform
@tZEinform
"Президент Украины может считать свою жену кем угодно - киской, зайчиком, котеночком или "первой леди", но только в пределах своей квартиры. Все остальное именуется скучным словосочетанием "не целевое использование бюджетных средств" (с)
Венедиктовій, чи судді вовку???
Поки ця клованська влада сама на себе накопичує матеріал, а відповілальність настане обов'язково, бо самі відімкнули скриню тьоті Пандори...
Дайте їй кубік Рубіка, чи книжку з роскрасками!...
На первое мозгов точно не хватит!
"Попрошу делать взносы, господа" - добавила первая леди.
Иммитаторы хреновы...
Правда, що таке Екібастуз він узнав після моєї короткий лекції.
Але це не зробило його (старшину) менш харизматичним.😎