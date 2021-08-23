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Новини Політика України
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саміт (602) перша леді (15) Олена Зеленська (225)

На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах

Учасники першого київського Саміту перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей в умовах військових конфліктів у всьому світі.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Зеленської, жінки і діти частіше за інших стають жертвами дискримінації, залякування, сексуального насильства і торгівлі людьми. Вона перерахувала регіони, в яких фіксують такі випадки: Буркіна-Фасо, Сирія, Лівія, Палестина, Ємен, Ефіопія, Афганістан, Дарфур, Нігерія, Мозамбік, Венесуела, Судан, Конго, Кашмір, Донбас і Крим.

"У нашій заяві ми також звертаємося до всіх сторін, які контролюють ситуацію в Афганістані - гарантувати безпеку жінок і дітей, забезпечення їхніх прав і свобод, а також запобігання примусовому роз'єднанню сімей", - сказала Зеленська.

"Ми закликаємо міжнародні організації, релігійні спільноти, неурядові організації та громадянські ініціативи стати на захист жінок і дітей, у пріоритетному порядку надавати їм необхідну гуманітарну допомогу", - додала перша леді.

Дивіться також: Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вона також закликала перших леді та джентльменів, експертів і політиків, лідерів думок у всьому світі приєднатися і підтримати рух "We can save them" ("Ми можемо їх врятувати"), який стартував, а також активно поширювати інформацію про становище жінок, дітей і сімей у всіх конфліктах і способи надання їм допомоги.

"Кожен може стати голосом тих, хто не має змоги бути почутим", - підкреслила Зеленська.

Також у межах заходу була прийнята відкрита для приєднання Декларація Саміту "з принципами та цілями щодо посилення у світі інституту перших леді та джентльменів".
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Топ коментарі
+19
За все хорошее, против всего плохого.
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23.08.2021 18:33
+18


tZE inform

@tZEinform

"Президент Украины может считать свою жену кем угодно - киской, зайчиком, котеночком или "первой леди", но только в пределах своей квартиры. Все остальное именуется скучным словосочетанием "не целевое использование бюджетных средств" (с)
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23.08.2021 18:43
+14
А тем временем приятные новости-поздравления приходят из-за поребрика:
"Истребитель Миг-29 сгорел в Астраханской области"
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23.08.2021 18:35
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За все хорошее, против всего плохого.
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23.08.2021 18:33 Відповісти
декреть о мирѣ принят! ура таварисчи!
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23.08.2021 19:11 Відповісти
За хорошее реальное бабло против всего абстрактного плохого...
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23.08.2021 20:24 Відповісти
лгбт забыли..
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23.08.2021 18:34 Відповісти
А тем временем приятные новости-поздравления приходят из-за поребрика:
"Истребитель Миг-29 сгорел в Астраханской области"
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23.08.2021 18:35 Відповісти
во время планово-ремонтных работ сгорел На саммите первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в военных конфликтах - Цензор.НЕТ 8405
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23.08.2021 18:36 Відповісти
Мы принимаем поздравления в любом виде - и в виде амфибии, и в виде транспортника, который должен был "похоронить проекты Ан", и в виде истребителя, и в виде "планово-ремонтных работ".
5 раз за последний месяц запоребрик поздравлял нас с праздником!
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23.08.2021 18:38 Відповісти
Переработалсі. Аки комуніст-стахановєц - сгорєл на работє! Аум!
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23.08.2021 18:45 Відповісти
це вже другий за тиждень на астраханьщині
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23.08.2021 19:02 Відповісти
Там вирішили більш усіх вітати Україну зі святами.
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23.08.2021 19:06 Відповісти
так и хочется спросить - кто заплатит за банкет?
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23.08.2021 18:37 Відповісти
Зебіли. Ну і ми, звичайно. Але наша сума - менша.
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23.08.2021 18:46 Відповісти
Лига смеха. На саммите первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в военных конфликтах - Цензор.НЕТ 7694
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23.08.2021 18:39 Відповісти
На саммите первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в военных конфликтах - Цензор.НЕТ 4534
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23.08.2021 18:39 Відповісти
А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить…
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23.08.2021 18:42 Відповісти
А может ли муж ,у леди, быть вороватым клоуном?! Так ото ж и вся "леди"!
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23.08.2021 18:43 Відповісти
На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 9216 На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 9216 На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 9216
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23.08.2021 21:04 Відповісти


tZE inform

@tZEinform

"Президент Украины может считать свою жену кем угодно - киской, зайчиком, котеночком или "первой леди", но только в пределах своей квартиры. Все остальное именуется скучным словосочетанием "не целевое использование бюджетных средств" (с)
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23.08.2021 18:43 Відповісти
А вы можите доказать не целевой использование средств?
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23.08.2021 19:06 Відповісти
Зараз???
Венедиктовій, чи судді вовку???
Поки ця клованська влада сама на себе накопичує матеріал, а відповілальність настане обов'язково, бо самі відімкнули скриню тьоті Пандори...
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23.08.2021 19:19 Відповісти
І чо? Покажуть талібам? Погано, що не внесли пункт про захист сексменшин. Це талібам точно сподобалося б. А якщо серйозно, то нахрена приймати якісь документи, які нікого ні до чого не зобов'язують і які насправді документами не є. Краще прийняти чесно на груди сотчку, пофоткатися під звуки "Сі" і роз'їхатися з добрими споминами про гостину Україну.
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23.08.2021 18:44 Відповісти
Ни о чем. Видимость деятельности. Нассать зебилам в глаза. В две струи.
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23.08.2021 18:51 Відповісти
Ну і гут (!) , гарну важливу справу роблять перші леді, але де кому обосрати звичайно потрібно, як ж повз пройти?
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23.08.2021 18:54 Відповісти
да кто же спорит . теперь то . после того как документ приняли . все прикрылась в Афгане лавочка . связала Ленка талибов по рукам и ногам . не смогут они больше нарушать права и свободы
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23.08.2021 18:58 Відповісти
А ще лайна слабо дмухнути в сторону цієі подіі ?
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23.08.2021 19:02 Відповісти
та я бы может и дмухнул . только події то ни какой и нет . не воспринимать же всерьез Ленкины посиделки с нулевым результатом на выходе На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 7037
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23.08.2021 19:06 Відповісти
Поясните, будь ласка, значимость этого события. Кто это такие, с легальной точки зрения? Шо стоит подписанный этими людьми документ, с легальной точки зрения?
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23.08.2021 19:35 Відповісти
Ну если такой "документ" на стандартном офисном листе формата А-4, то он не годится даже в качестве обычной туалетной бумаги. Такой документ годится разве что на то, чтоб разжечь огонь в дровяной печи в сельской местности.
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23.08.2021 19:59 Відповісти
А меня это таки вдохновило. Вот на следующем нашем саммите с соседями мы тоже какой-нибудь тугамент изобразим и подпишем. Аж на четырех языках. И будет он иметь совершенно такой же вес, только без распихивания по карманам бюджетных денег.
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23.08.2021 20:03 Відповісти
О!! Нас тож вдохновило, мы тож с соседями и друзьями что нибудь задекларируем, только бумагу мы решили не тратить, а сразу писать мелом на заборе. Наш "документ" будет иметь точно такую же юридическую силу, как и тот, что на саммите.))))
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23.08.2021 20:08 Відповісти
На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 6655
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23.08.2021 20:11 Відповісти
Я вас проооошу … дайте спокій !) той бюджет тупо розкрадається на всіх рівнях , від голови сільради до Мін оборони . А до чого тут перші лєді 43 краін ??
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23.08.2021 20:16 Відповісти
Не, ну я ж не спорю - если страна невпроворот богатая, то действительно какаяразница - там украли, тут украли, пААдумаешь... А кроме названия "первая леди", какие должности занимают все эти люди?
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23.08.2021 20:22 Відповісти
Ок тоді відповім вам , крадуть ( мій погляд) зовсім не прилюдно , невже на цьому саммиті можно тихенько тако вкрасти і ніхто й не помітить ? А краде хто ? Перша лэді ?)
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23.08.2021 20:36 Відповісти
А разве это действо не было задумано как раз под Ленку? Тобто, держ.бюджет оплатил личные амбиции Ленки чувствовать себя значительной фигурою. И уж Ленка ну аж никак не тянет даже на название "первой леди", максимум - на центровую шмару.
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23.08.2021 20:41 Відповісти
Я как раз к этому отношусь вполне спокойно. Точно так же, как к нашим с соседями регулярным саммитам с горилкой, граппой и вудкой нашего производства. Абсолютно равнозначные события, только мы из бюджета денег не крадем на них.
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23.08.2021 20:10 Відповісти
видали ? документ приняли На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 2015 а завистники говорили бесполезное сборище . первые леди зря шампанское не пьют и икру не трескают На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 4605
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23.08.2021 18:54 Відповісти
Документ ни о чем...пустой треп...
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23.08.2021 18:55 Відповісти
Да, талибы уже "трепещут".
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23.08.2021 19:31 Відповісти
НИОЧЕМ))))))))
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23.08.2021 18:56 Відповісти
Вы можите устраивать тут срачь какой вам угодно, но на этом саммите тёлок что именуют себя "леди", (а по своей сущности они типичные бЛЕДИ) дурочек нет. Умнейшие люди. На голом и совершенно ровном месте, за мои налоги, устроить себе такой роскошный гешефт. И главное, всё законно. ЗеДолбо..бы, вы это сделали вместе.
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23.08.2021 19:04 Відповісти
З часом спливе в якості організатора цього дійства знову якийсь ФОП.
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23.08.2021 19:26 Відповісти
"Роль милиции в кролиководстве"...😂
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23.08.2021 19:29 Відповісти
😂😂😂
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23.08.2021 20:12 Відповісти
Остап Бендер также призывал ударить автопробегом по бездорожью и бюрократизму, оба сие явления благоденствуют и поныне.
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23.08.2021 19:29 Відповісти
Що то було? Мабуть, НЛО.
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23.08.2021 19:29 Відповісти
В нас же гендерна рівність, чому саме жінки на першому місці, а не діти та старі?
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23.08.2021 19:33 Відповісти
всі надіюсь бачили фото першого торшера України

На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 9231
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23.08.2021 19:39 Відповісти
це трибуна ? торшер? що воно таке?
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23.08.2021 20:05 Відповісти
та ото ж таке
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23.08.2021 20:09 Відповісти
Займіть вже чимось це непорозучіння!
Дайте їй кубік Рубіка, чи книжку з роскрасками!...
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23.08.2021 19:47 Відповісти
Скорее второе.
На первое мозгов точно не хватит!
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23.08.2021 19:49 Відповісти
Коменти просто вражають….
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23.08.2021 20:09 Відповісти
Джентльмены удачи, мля...
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23.08.2021 20:18 Відповісти
На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 211
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23.08.2021 20:45 Відповісти
На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 7742
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23.08.2021 20:46 Відповісти
кто его исполнять будет, энтот документ лядей?
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23.08.2021 22:23 Відповісти
"Мы призываем международные организации, религиозные сообщества, неправительственные организации и гражданские инициативы стать на защиту женщин и детей..."
"Попрошу делать взносы, господа" - добавила первая леди.
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23.08.2021 22:26 Відповісти
Надо дать ей парабеллум.
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24.08.2021 11:18 Відповісти
"На саммите первых леди и джентльменов приняли документ "--какой? меморандум, обращение, декларация и прочая профанация?
Иммитаторы хреновы...
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23.08.2021 23:44 Відповісти
Як говорив один старшина в армії:" ***...ний Екібастуз!"

Правда, що таке Екібастуз він узнав після моєї короткий лекції.
Але це не зробило його (старшину) менш харизматичним.😎
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24.08.2021 00:09 Відповісти
А этот документ имеет название? Куда его дальше направят, как минимум для ознакомления? Иначе больше похоже: посидели на лавочке, поговорили. Жалко приглашенных, кто не смог отказаться. Пришлось участвовать в шоу.
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24.08.2021 13:48 Відповісти
 
 