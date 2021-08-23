МЗС відомо про 50 українців, які перебувають в Афганістані. Ми нікого не кинемо напризволяще, - Кулеба

Зараз в Афганістані залишилося близько 50 громадян України, про яких відомо в МЗС.

Про це на брифінгу в кулуарах саміту Кримської платформи заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, кількість що знаходяться в країні українців, яким потрібна допомога з евакуацією, постійно змінюється: деяким людям вдається вилетіти з Афганістану на літаках інших держав, разом з тим, надходять і нові прохання про допомогу.

"Ми нікого не кинемо напризволяще, тому будемо працювати над подальшою евакуацією двома шляхами: з партнерами, щоб вони підхоплювали наших громадян або організовувати власні борти", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що останній рейс, яким з Кабула було вивезено понад сто осіб, вдалося здійснити буквально напередодні того, як місцевий аеропорт був закритий на невизначений час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба