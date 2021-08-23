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Новини Події Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) аеропорт (684) евакуація (1920) Кулеба Дмитро (3151)

МЗС відомо про 50 українців, які перебувають в Афганістані. Ми нікого не кинемо напризволяще, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Події

МЗС відомо про 50 українців, які перебувають в Афганістані. Ми нікого не кинемо напризволяще, - Кулеба

Зараз в Афганістані залишилося близько 50 громадян України, про яких відомо в МЗС.

Про це на брифінгу в кулуарах саміту Кримської платформи заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, кількість що знаходяться в країні українців, яким потрібна допомога з евакуацією, постійно змінюється: деяким людям вдається вилетіти з Афганістану на літаках інших держав, разом з тим, надходять і нові прохання про допомогу.

"Ми нікого не кинемо напризволяще, тому будемо працювати над подальшою евакуацією двома шляхами: з партнерами, щоб вони підхоплювали наших громадян або організовувати власні борти", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що останній рейс, яким з Кабула було вивезено понад сто осіб, вдалося здійснити буквально напередодні того, як місцевий аеропорт був закритий на невизначений час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба
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Топ коментарі
+7
А тем временем приятные новости-поздравления приходят из-за поребрика:
"Истребитель Миг-29 сгорел в Астраханской области".
Напомним, это пятое подобное поздравление за последние две недели.
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23.08.2021 18:41
+3
Все равно очень мало. Больше. Больше нужно. В идеале каждый их вылет должен подобным заканчиваться.
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23.08.2021 18:43
+2
Стараются, как могут.
Ещё черноморское побережье Кавказа залили нефтью - пятно в две Бельгии.
Но это совсем другая история.
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23.08.2021 18:46
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А тем временем приятные новости-поздравления приходят из-за поребрика:
"Истребитель Миг-29 сгорел в Астраханской области".
Напомним, это пятое подобное поздравление за последние две недели.
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23.08.2021 18:41 Відповісти
Все равно очень мало. Больше. Больше нужно. В идеале каждый их вылет должен подобным заканчиваться.
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23.08.2021 18:43 Відповісти
Стараются, как могут.
Ещё черноморское побережье Кавказа залили нефтью - пятно в две Бельгии.
Но это совсем другая история.
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23.08.2021 18:46 Відповісти
А вот это уже хреновая история. Лучше бы они акценты перенесли на самолетопад.
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23.08.2021 18:47 Відповісти
У них ВКС - военно-космические силы.
Поэтому правильно говорить не "самолётопад", а "звездолётопад".
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23.08.2021 18:51 Відповісти
С другой стороны чтобы был звездолетопад нужно иметь звездолеты. А до них кацапам как до Луны рачки. МИД известно о 50 украинцах, находящихся в Афганистане. Мы никого не бросим на произвол судьбы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7600
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23.08.2021 18:53 Відповісти
МИД известно о 50 украинцах, находящихся в Афганистане. Мы никого не бросим на произвол судьбы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4402
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23.08.2021 18:51 Відповісти
У Куляби,певно,вавка в голові.
Єрмак,вчора,після приземлення евакуйованих,стоячи поруч з Кулябою:
"У нас в Афганістані залишається ще понад 100 українців. І найближчими днями буде продовжена операція щодо евакуації".В Афганістані залишаються ще понад 100 українців - Єрмак

МЗС відомо про 50 українців, які перебувають в Афганістані. Ми нікого не кинемо напризволяще, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5160
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23.08.2021 18:59 Відповісти
Один вопрос:
ЧТО ОНИ ТАМ ДЕЛАЛИ последние четыре месяца, после объявления США о выводе войск?!
МЗС відомо про 50 українців, які перебувають в Афганістані. Ми нікого не кинемо напризволяще, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4796
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23.08.2021 19:37 Відповісти
Мммм....вообще амеры с самого начала сделали фсье....концептуально неправильно! Даже логистически! Ну подумайте сами, для приема афганцев решено использовать базы ....пауза ...в Испании. Нук Байден с Хулио Иглесиасом договорился!
Имеем этнический расклад Афганистана..ну укрупненно...это этнические таджики и пуштуны. Те же талибы это поголовно пуштуны. Убегают в большинстве ....угадайте....правильно, таджики. *****! Рядом, абсолютно рядом Таджикистан с авиабазой Фархор, которую отстроила Индия и вбехкала в нее ...тен милян далларз! 10 миллионов долларов и это только к 2005 году, а угадайте для чего? ....для поддержки северного альянса состоящего из таджиков. Это тот же Ахмат Масуд!
Для чего, ну для чего надо было везти таджиков к Иглесиасу, если Индия рядом на границе любезно для них отстроила базу????
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23.08.2021 19:44 Відповісти
как я понял, еще 6 самолетов и за двоими вертолет.
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23.08.2021 20:06 Відповісти
Никого не бросим, кроме украинских пенсионеров, малоимущих, обворованых украинских граждан. ******
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23.08.2021 20:24 Відповісти
там же и наркоту вывозить надо, лавочка то закрывается талибами....
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23.08.2021 22:10 Відповісти
МЗС відомо про 50 українців, які перебувають в Афганістані. Ми нікого не кинемо напризволяще, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4283
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23.08.2021 20:48 Відповісти
МЗС відомо про 50 українців, які перебувають в Афганістані. Ми нікого не кинемо напризволяще, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1225
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23.08.2021 20:49 Відповісти
Главное чтобы Вовчик не взял на "личный контроль". Иначе - гаплык.
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23.08.2021 21:58 Відповісти
А почему не вывезли своих людей теми самолетами, которыми вывозили иностранцев? Или они важнее наших граждан? Сомневаюсь чтобы американцы вывозили даже англичан а своих оставляли. Видимо был приказ вывозить кого то в первую очередь а свои подождут.
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23.08.2021 23:22 Відповісти
 
 