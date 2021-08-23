МЗС відомо про 50 українців, які перебувають в Афганістані. Ми нікого не кинемо напризволяще, - Кулеба
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Зараз в Афганістані залишилося близько 50 громадян України, про яких відомо в МЗС.
Про це на брифінгу в кулуарах саміту Кримської платформи заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, кількість що знаходяться в країні українців, яким потрібна допомога з евакуацією, постійно змінюється: деяким людям вдається вилетіти з Афганістану на літаках інших держав, разом з тим, надходять і нові прохання про допомогу.
"Ми нікого не кинемо напризволяще, тому будемо працювати над подальшою евакуацією двома шляхами: з партнерами, щоб вони підхоплювали наших громадян або організовувати власні борти", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що останній рейс, яким з Кабула було вивезено понад сто осіб, вдалося здійснити буквально напередодні того, як місцевий аеропорт був закритий на невизначений час.
Будь ласка, зачекайте...
"Истребитель Миг-29 сгорел в Астраханской области".
Напомним, это пятое подобное поздравление за последние две недели.
Ещё черноморское побережье Кавказа залили нефтью - пятно в две Бельгии.
Но это совсем другая история.
Поэтому правильно говорить не "самолётопад", а "звездолётопад".
Єрмак,вчора,після приземлення евакуйованих,стоячи поруч з Кулябою:
"У нас в Афганістані залишається ще понад 100 українців. І найближчими днями буде продовжена операція щодо евакуації".В Афганістані залишаються ще понад 100 українців - Єрмак
ЧТО ОНИ ТАМ ДЕЛАЛИ последние четыре месяца, после объявления США о выводе войск?!
Имеем этнический расклад Афганистана..ну укрупненно...это этнические таджики и пуштуны. Те же талибы это поголовно пуштуны. Убегают в большинстве ....угадайте....правильно, таджики. *****! Рядом, абсолютно рядом Таджикистан с авиабазой Фархор, которую отстроила Индия и вбехкала в нее ...тен милян далларз! 10 миллионов долларов и это только к 2005 году, а угадайте для чего? ....для поддержки северного альянса состоящего из таджиков. Это тот же Ахмат Масуд!
Для чего, ну для чего надо было везти таджиков к Иглесиасу, если Индия рядом на границе любезно для них отстроила базу????