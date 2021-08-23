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Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Колишнього

Суд встановив, що Павло Климець, який володіє коньячним заводом в окупованому Криму, намагався дати співробітникам Слідчого комітету Росії хабар 20 млн рублів.

Климця визнали винним у замаху на дачу особливо великого хабаря. Вирок виніс Пресненський суд Москви. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

За даними слідства, в 2017 році завод "Бахчисарай", бенефіціаром якого є Климець, було заарештовано. Бізнесмен хотів вирішити це питання за допомогою хабаря окупаційним кримським "правоохоронцям".

При цьому хабар дати не вдалося: Климця обдурив бізнесмен Грохольський, який пообіцяв "вирішити питання" і викрав призначені для цього 20 млн рублів. "Здав" Климця адвокат, який був посередником при передачі грошей.

Читайте також: "Інформація щодо його арешту відповідає дійсності", - радник бізнесмена Климця

Климець був депутатом Верховної Ради V та VI скликань. Він був членом "Партії регіонів", але залишив лави політсили в 2010 році.
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Топ коментарі
+25
Вы не поняли. Его наказали за то, что взятка не дошла адресату на сколько я понял. Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму - Цензор.НЕТ 3122
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23.08.2021 19:01
+24
Гестапо - и против ваты гестапо.
Нам надо у них в этих вопросах учиться.
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23.08.2021 18:48
+21
Нарада нашла хєроя! Це ж мєчта любого запутінца - жить на расєї за державний счьот! 😁
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23.08.2021 18:50
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Гестапо - и против ваты гестапо.
Нам надо у них в этих вопросах учиться.
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23.08.2021 18:48 Відповісти
причем здесь гестапо ваты ?

урка Климец и взяткодатель.
по-делом его наказали
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23.08.2021 18:52 Відповісти
Я думаю, він ментально був з вєжлівимі чєловєчками під час окупації Криму.
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23.08.2021 18:54 Відповісти
Вы не поняли. Его наказали за то, что взятка не дошла адресату на сколько я понял. Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму - Цензор.НЕТ 3122
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23.08.2021 19:01 Відповісти
деталі нас не цікавлять, важливий результат Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму - Цензор.НЕТ 3250
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23.08.2021 19:06 Відповісти
Та нам то шо з того результату. Пореготати тільки та й усе. Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму - Цензор.НЕТ 3936
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23.08.2021 19:16 Відповісти
Результат чудный:
Вариант ватана запакували на 9 років строгача.
Як то кажуть: Сто еще надо Климцу на старости лет ? 😂
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23.08.2021 23:14 Відповісти
чему учиться? Отжать кидаловом завод?. Новый хозяин даст и возьмут как миленькие.
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23.08.2021 19:16 Відповісти
Та отправить всю вату в родные рабсейские *****, если, конечно, они у нас на уголовную статью не начудили. Там гестапо уже давно успешно функцилнирует.
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23.08.2021 18:52 Відповісти
"Віце-президента" ДНР за прізвиськом "Ташкент" теж посадили.
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23.08.2021 18:55 Відповісти
А к предателям даже в фашистких государствах плохо относятся. Его использовали как концратептив и выкинули хохла на свалку. Кстати судьба самки что верещала про распятого мальчика похожа. Сейчас в Брянске по помойкам харчуется!
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23.08.2021 19:17 Відповісти
Нарада нашла хєроя! Це ж мєчта любого запутінца - жить на расєї за державний счьот! 😁
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23.08.2021 18:50 Відповісти
Туда и дорога. Хоть какая то польза от Параши.
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23.08.2021 18:50 Відповісти
це - поезія!
відчуйте красу рюскага міра!
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23.08.2021 18:50 Відповісти
Партия любителей пива рассматривает альтернативное название для своего движения:
- Ccущие вместе.
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23.08.2021 18:54 Відповісти
а у нас бы в раде сидел
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23.08.2021 18:54 Відповісти
Кацапи хотіли весь завод, а він хотів лиш "на чай" їм дати.
Ну хоч кацапський камінь з неба прилетів ригоаналу раз в Україні не сів у тюрягу.
Чудова реклама для бізнесменів, котрі сумують за обіймашками братушок.
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23.08.2021 18:54 Відповісти
Климца признали хохлом и постановили, что завод дожен принадлежать правильным пацанам...За что боролся на то и напоролся
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23.08.2021 18:59 Відповісти
если спирт получать в домашних условиях то затраты получатся около 6 гривен за литр...можно будет заливать в бак машинки и ездить......
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23.08.2021 19:04 Відповісти
Це з якого гною? Хіба що , якщо сировину красти .
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23.08.2021 20:38 Відповісти
Хіба що коли цукор та дріжджі вкрадені. Я переганяю 100 літрів браги двума перегонками, в підсумку отримую біля 12-13 літрів самогонного спирту. Так от 70 грн - це лише затрати на саму електрику. А взагалі затрати на літру самогонного спірту - біля 60 гривень, не рахуючи часу і трудозатрат. Вигідніше спирт в інтернеті купляти і не паритися, це якщо про гроші. Але там смак не той.
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23.08.2021 23:38 Відповісти
Вислюк. Не тому делал занос. Зря не проконсультировался у проФФесора. Тот занес х-уйлу и - все по цымбалам. А, может, нулей в конверте не хватило.
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23.08.2021 19:11 Відповісти
Та там его развели как лоха) Адвокат все схему замутил, а потом всех сдал)
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23.08.2021 19:17 Відповісти
просто и элегантно отжали
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23.08.2021 19:14 Відповісти
классно проблемку порешал! К отжатому заводу доплатил четверть ляма баксов и сел на нары на 9 лет подумать- шо я сделал не так Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму - Цензор.НЕТ 8260
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23.08.2021 19:14 Відповісти
руssкие своих не бросают,они их сажают.
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23.08.2021 19:16 Відповісти
А перед этим обдирают как липку)
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23.08.2021 19:18 Відповісти
Клас!
Аплодую стоячи!

Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму - Цензор.НЕТ 2230
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23.08.2021 19:22 Відповісти
ну, слава Богу. а то я вже почав думати що здох наш енотик.
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23.08.2021 20:04 Відповісти
Єнотик файний!
Головне - розумний, не те що наші сусіди-азіати!
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23.08.2021 22:50 Відповісти
чувак "шел к успеху" через предательство!
такие "бизнесюки" весной 2014 года говорили, а какая разница чей флаг, главное "деньги"..
оказывается флаг, вера, Армия, Украина это в первую очередь, а "деньги" это уже после..
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23.08.2021 19:36 Відповісти
это просто праздник какой-то, картина маслом "москали своих не кидают"
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23.08.2021 19:38 Відповісти
они их мочат в сортире. помните слова ввп?
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23.08.2021 20:03 Відповісти
от би так до Новiнського та до iнших кацапо-ординських ворогiв, що паскудять майже не щодня...


вчiться, панове, у Орди, як не панькатися з лайном!
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23.08.2021 19:44 Відповісти
куплю лапти
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23.08.2021 19:48 Відповісти
що, манкурте? допомогли тобi, хАхол, твої кацапи?

а в Ненцi тебе,придурку, нiхто б не зачiпав та не образив би...берiг би краще її, чим заглядати в дупу кацапам, все було б гаразд...


нема нiякого сумнiву, що все манкуртське лайно буде поступово лiквiдоване або украiнськими вояками та СБУ, або iх порiшає сама кацапо-орда...
дуже небагато хто з манкуртiв та колаборантiв нормально доживе вiку та здохне своєю смертю.


Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму - Цензор.НЕТ 658




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23.08.2021 19:53 Відповісти
хотіло би ся
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23.08.2021 21:03 Відповісти
Чисто развод лоха,отобрали и бизнес и бабло,еще и посадили.
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23.08.2021 19:55 Відповісти
без лоха и жизнь плоха. а вообще, нужно не только воровать а еще новости читать. знал бы дурень где и почему сейчас Чичваркин, основатель "ЕВРОСЕТЬ" который сейчас мог быть самым богатым человеком бывшего ссср.
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23.08.2021 20:01 Відповісти
Какой чваркин,какая сеть,нах иди мордва,и не забывай - твой путин убийца и педофил.
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23.08.2021 20:47 Відповісти
вот дурень. убежал. а остался бы у нас, был бы депутатом.
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23.08.2021 19:57 Відповісти
ага, причем бывших рыгов в то время брали почти во все фракции
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24.08.2021 00:03 Відповісти
Еще бы опустили для полного набора его кацапы было бы совсем по толку
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23.08.2021 20:09 Відповісти
Ватно-скрепный жабогадюкинг
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23.08.2021 20:25 Відповісти
Все же правосудие настигло героя. А у нас дальше открытия дела и выплаты откупных ничего бы небыло.
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23.08.2021 20:53 Відповісти
это карма...
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23.08.2021 20:57 Відповісти
А за шо дело открыли? Ослиной мочой водяру бодяжил?
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23.08.2021 21:41 Відповісти
При этом взятку дать не удалось: Климца обманул бизнесмен Грохольский, который пообещал "решить вопрос" и похитил предназначенные для этого 20 млн рублей. "Сдал" Климца адвокат, который был посредником при передаче денег.Источник: https://censor.net/ru/n3284227

А проблему "наезда" на предпринимателей с целью получения личной взятки - уже поднимает даже Путин для усей РФ Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму - Цензор.НЕТ 1560 Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму - Цензор.НЕТ 9338 Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму - Цензор.НЕТ 1243
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23.08.2021 22:13 Відповісти
расийа тебя кинет ....сынок)
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23.08.2021 22:29 Відповісти
Оно уже считается "узником кремля" и политзаключенным?
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23.08.2021 22:43 Відповісти
Предатели никому не нужны. Для ордынцев он всегда будет бандеровцом. Деньги у него банально скомуниздили и присадили шоб не огрызался. Был бы поумнее ,боролся бы из Украины....через международные суды требовать компенсации . Поделом.
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23.08.2021 22:46 Відповісти
видно, гнав шмурдяк, тому забрали завод. А приказка проста - один передав, другий вкрав,а адвокат заложив обох, бо следаки спитали де гроші ? А був же 8 років нардепом. А може попередники образились за віджим завода ще при віті Ростовському.
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23.08.2021 23:01 Відповісти
Депутатської пенсії йому "на чайок" в ********** вистачить... Не пропаде.
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24.08.2021 01:32 Відповісти
"Хозяйственники крепкие" все время в рашиских новостях о взятках и "деловой активности" как подкупить жалкими миллионами СК раши. Это же мало,вы жлобы. Вы не поняли в раше вам НИЧЕГО не принадлежит. Вы корм,корова и т.д. Это же не Украина,на которую вы слюной брызгаете и желчью исходите. Тут вы можете за жалкие три копейки быть царьком и нести чушь про страну которую вы ненавидите но которой вы пользуетесь.В раше если вы не у власти то ваше станет их. ВСЕ ОПЗЖ надо вывезти в рашу.Хай щастить!
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24.08.2021 06:41 Відповісти
Лазаренко украл, американцы конфиковали. Бенифадзе стыбзил, опять американцы все заберут. Янычары машинами вывезли все запасы, кому все достанется. Так и сейчас грабят, а потом в бега
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24.08.2021 07:03 Відповісти
Не хотел в украинской тюрьме сидеть, пусть теперь в российской посидит. А у нас стали с удобствами номера давать, правда платные.
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24.08.2021 11:14 Відповісти
 
 