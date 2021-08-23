Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Суд встановив, що Павло Климець, який володіє коньячним заводом в окупованому Криму, намагався дати співробітникам Слідчого комітету Росії хабар 20 млн рублів.
Климця визнали винним у замаху на дачу особливо великого хабаря. Вирок виніс Пресненський суд Москви. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".
За даними слідства, в 2017 році завод "Бахчисарай", бенефіціаром якого є Климець, було заарештовано. Бізнесмен хотів вирішити це питання за допомогою хабаря окупаційним кримським "правоохоронцям".
При цьому хабар дати не вдалося: Климця обдурив бізнесмен Грохольський, який пообіцяв "вирішити питання" і викрав призначені для цього 20 млн рублів. "Здав" Климця адвокат, який був посередником при передачі грошей.
Климець був депутатом Верховної Ради V та VI скликань. Він був членом "Партії регіонів", але залишив лави політсили в 2010 році.
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Нам надо у них в этих вопросах учиться.
урка Климец и взяткодатель.
по-делом его наказали
Вариант ватана запакували на 9 років строгача.
Як то кажуть: Сто еще надо Климцу на старости лет ? 😂
відчуйте красу рюскага міра!
- Ccущие вместе.
Ну хоч кацапський камінь з неба прилетів ригоаналу раз в Україні не сів у тюрягу.
Чудова реклама для бізнесменів, котрі сумують за обіймашками братушок.
Аплодую стоячи!
Головне - розумний, не те що наші сусіди-азіати!
такие "бизнесюки" весной 2014 года говорили, а какая разница чей флаг, главное "деньги"..
оказывается флаг, вера, Армия, Украина это в первую очередь, а "деньги" это уже после..
вчiться, панове, у Орди, як не панькатися з лайном!
а в Ненцi тебе,придурку, нiхто б не зачiпав та не образив би...берiг би краще її, чим заглядати в дупу кацапам, все було б гаразд...
нема нiякого сумнiву, що все манкуртське лайно буде поступово лiквiдоване або украiнськими вояками та СБУ, або iх порiшає сама кацапо-орда...
дуже небагато хто з манкуртiв та колаборантiв нормально доживе вiку та здохне своєю смертю.
А проблему "наезда" на предпринимателей с целью получения личной взятки - уже поднимает даже Путин для усей РФ