22-річному білорусу дали рік колонії за додану в плей-лист "Вконтакте" пісню

Житель Гомеля Сергій Балахонов додав пісню "Лукашенко, йди" репера nokrolik у свою музичну колекцію в соцмережі "Вконтакте". Тепер він проведе рік у колонії загального режиму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Аудіофайл з піснею силовики виявили внаслідок моніторингу особистої сторінки Балахонова.

Гомельчанина визнали винним за ст. 368 - "Образа президента Республіки Білорусь".

Молодик визнав свою провину і розкаявся. На суді він говорив, що зберіг цей трек не з політичних міркувань, а суто внаслідок збігу обставин. Останнє слово Сергія на суді складалося лише з однієї фрази: "Не позбавляйте мене свободи".

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Суд визнав провину Сергія Балахонова доведеною і засудив його до року колонії загального режиму. Хлопця взяли під варту в залі суду.

Сергій одружений, його дружина чекає дитину.