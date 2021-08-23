22-річному білорусу дали рік колонії за додану в плей-лист "Вконтакте" пісню
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Житель Гомеля Сергій Балахонов додав пісню "Лукашенко, йди" репера nokrolik у свою музичну колекцію в соцмережі "Вконтакте". Тепер він проведе рік у колонії загального режиму.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
Аудіофайл з піснею силовики виявили внаслідок моніторингу особистої сторінки Балахонова.
Гомельчанина визнали винним за ст. 368 - "Образа президента Республіки Білорусь".
Молодик визнав свою провину і розкаявся. На суді він говорив, що зберіг цей трек не з політичних міркувань, а суто внаслідок збігу обставин. Останнє слово Сергія на суді складалося лише з однієї фрази: "Не позбавляйте мене свободи".
Суд визнав провину Сергія Балахонова доведеною і засудив його до року колонії загального режиму. Хлопця взяли під варту в залі суду.
Сергій одружений, його дружина чекає дитину.
Будь ласка, зачекайте...
Я не упевнений, але такими термінами, як 25 років вони не займалися. Розстріл і все.
Leprekonas - УХОДИ песня про Лукашенко ...
Пусть сябры создают свой Миротворец и заносят туда всех судей, прокуроров и ментов, кто стряпает подобные дела.
В странах восточной Европы всех сатрапов в 90-е годы понаходили и судили.
Тут с ещё на ютуб канале подробно с прослушками освещаются данные наиболее одиозных, не знаю даже как их назвать...
https://www.youtube.com/channel/UCs-6x-6RKU_1ks1DNKi2oqA
Но к этому придёт.
- каждый белорус который ходил на мирные митинги против уже тогда кровавого деспота должен получить по году заключения общего режима
- коллективное воспитание нации это называется - на пользу пойдет
идиотови дальше там сидит.
В СССР за политический анекдот можно было легко сесть на 10 лет в лагеря.
естественно, что это "преступление" не тянет даже на штраф, но раз уж режим за такое садит, то нужно давать побольше лет.
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ЗЕля напевно спить і бачить аналогічний "закон" в Україні
а конкретно этот белорус не смог не сломаться - ныл и просил прощения в суде, фу
Товарищ майор не даром должен хлеб кушать.
Он дал то что мы свободны в своей стране, и за репост песни тебя не посадят в колонию