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22-річному білорусу дали рік колонії за додану в плей-лист "Вконтакте" пісню

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

22-річному білорусу дали рік колонії за додану в плей-лист

Житель Гомеля Сергій Балахонов додав пісню "Лукашенко, йди" репера nokrolik у свою музичну колекцію в соцмережі "Вконтакте". Тепер він проведе рік у колонії загального режиму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Аудіофайл з піснею силовики виявили внаслідок моніторингу особистої сторінки Балахонова.

Гомельчанина визнали винним за ст. 368 - "Образа президента Республіки Білорусь".

Молодик визнав свою провину і розкаявся. На суді він говорив, що зберіг цей трек не з політичних міркувань, а суто внаслідок збігу обставин. Останнє слово Сергія на суді складалося лише з однієї фрази: "Не позбавляйте мене свободи".

Дивіться також: Летів на невеликій висоті, над деревами: білорус утік від режиму Лукашенка в Литву по повітрю. ФОТО

Суд визнав провину Сергія Балахонова доведеною і засудив його до року колонії загального режиму. Хлопця взяли під варту в залі суду.

Сергій одружений, його дружина чекає дитину.
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Топ коментарі
+25
Дичина 22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 6371
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23.08.2021 19:16
+22
Предлагаю ОМОНу ещё цветочков подарить! Ну и судьям за приговор! 22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 3216
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23.08.2021 19:23
+22
Ну шо, победили диктатора? Майдан не вариант? Вот и получайте терпилы
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23.08.2021 19:25
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Дичина 22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 6371
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23.08.2021 19:16 Відповісти
да это еще по-божески. сталин по четвертаку давал
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23.08.2021 19:23 Відповісти
По різному давали. Одному діду 10 років без права листування, що означало розстріл. Другому - 5 (за анекдот), правда ГУЛАГ з будівництва Біломор-каналу.
Я не упевнений, але такими термінами, як 25 років вони не займалися. Розстріл і все.
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23.08.2021 23:37 Відповісти
Положении бійцям УПА по 25 давали. Після 1954 реабілітовували мало кого, але реабілітація полягала у виселенні на безлюднегі території срср: Сибір, Казахстан
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24.08.2021 00:41 Відповісти



Leprekonas - УХОДИ песня про Лукашенко ...
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23.08.2021 19:17 Відповісти
Суровая песенка и очень правильная про усатого таракана😀👍🏼👍🏼👍🏼
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23.08.2021 19:21 Відповісти
Пипец и мне тоже теперь год тюрьмы в Беларуси обеспечен) Плюс к рашкинским хрен знает сколько))) Как мне теперь с этим жить))) Как прожить теперь без Золотого Кольца и Неманского стеклозавода))))
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23.08.2021 19:26 Відповісти
Теперь лучше не летайте в самолете над Беларусью)
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23.08.2021 19:44 Відповісти
В Україні теж до такого йде , так як зелень наша на гірша від Луки ☹️
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23.08.2021 19:18 Відповісти
Гестапо 21 века.
Пусть сябры создают свой Миротворец и заносят туда всех судей, прокуроров и ментов, кто стряпает подобные дела.
В странах восточной Европы всех сатрапов в 90-е годы понаходили и судили.
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23.08.2021 19:18 Відповісти
НКВД точнее, которое уничтожило своих граждан в разы больше, нежели чем Гестапо. И сейчас на некоторых просторах бывшего Совка пользуется состраданием. Театр абсурда
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23.08.2021 19:23 Відповісти
Давно уже есть аналог. За конкретный сайт не знаю но в телеграм каналах публикуются конкретные списки.
Тут с ещё на ютуб канале подробно с прослушками освещаются данные наиболее одиозных, не знаю даже как их назвать...
https://www.youtube.com/channel/UCs-6x-6RKU_1ks1DNKi2oqA
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23.08.2021 20:01 Відповісти
Нужна чёткость и структурированность.
Но к этому придёт.
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23.08.2021 20:02 Відповісти
расіся разом зі своїми інтернет ресурсами - це дно
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23.08.2021 19:19 Відповісти
поздравляю всех любителей рюзьке мира
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23.08.2021 19:20 Відповісти
Предлагаю ОМОНу ещё цветочков подарить! Ну и судьям за приговор! 22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 3216
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23.08.2021 19:23 Відповісти
У нас одна девочка дарила....а в Украине 73% на колени перед куйло себе выбрали....Позорище(((
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23.08.2021 22:27 Відповісти
пусть посидит, подумает. в следующий раз будет дарить мусорам нормальный букет из 101 розы, а не 5 занюханных гвоздик.
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23.08.2021 19:24 Відповісти
Ну шо, победили диктатора? Майдан не вариант? Вот и получайте терпилы
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23.08.2021 19:25 Відповісти
Не було там Майдану, у них "сердечка" були, і "щоб не як в Україні"
22-річному білорусу дали рік колонії за додану в плей-лист "Вконтакте" пісню - Цензор.НЕТ 6528
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23.08.2021 20:56 Відповісти
Миша,терпила это ты....на коленях перед куйло и перестать стрелять.Оглянись,ты уже больше двух лет с болтом ЗЕльца живешь и Рабиновичам с шуфричами ботинки чистишь.Просто ФАКТ(
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23.08.2021 22:36 Відповісти
это наказание за цветочки, поцелуи с мусорами, за босые ножки на скамейках, за не отбивание своих кричащих родственников с Окрестино
- каждый белорус который ходил на мирные митинги против уже тогда кровавого деспота должен получить по году заключения общего режима
- коллективное воспитание нации это называется - на пользу пойдет 22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 3871
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23.08.2021 19:28 Відповісти
+1 адекватное решение что у нас запретили. хотя куча ватных идиотов и дальше там сидит.
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23.08.2021 19:31 Відповісти
Ну у нас за, фактически, поисковик, человеку дело шьют... Кто не в курсе - за HD Videobox...
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23.08.2021 19:35 Відповісти
Чему удивляетесь?
В СССР за политический анекдот можно было легко сесть на 10 лет в лагеря.
22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 7842
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23.08.2021 19:40 Відповісти
Не, хлопцы. Хоть мы и бедная страна. Пока. Но, шоб там не казали, любой из нас может выйти на Майдан и заявить, шо Зеленский (Порошенко, Ющенко, Кучма...) - мурло. Оппоненты могут возражать. Так шо - прорвемся помалу. З Днем Незалежності ! Слава Україні !
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23.08.2021 19:40 Відповісти
Героям слава!!!
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23.08.2021 19:42 Відповісти
анекдот такий бородатий, савєцкій саюс, пєрєстройка, американець і кацап, американець каже у нас є свобода слова, я можу вийти до Білого дому і сказати, що Рейган мудак, кацап каже - і у нас свобода слова, я теж можу вийти до вашого Білого Дому і сказати, що Рейган мудак.
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23.08.2021 19:53 Відповісти
Так себе пересказ анекдота - русский, конечно, должен выходить на Красную площадь. Кто ж его в США выпустит? )
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24.08.2021 22:10 Відповісти
завтикав
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25.08.2021 08:48 Відповісти
Мда лукаш вообще поехал кукухой. С кровожадным дебилом перестанут иметь дело.
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23.08.2021 19:50 Відповісти
Мало дали.
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23.08.2021 19:52 Відповісти
В смысле? Ты считаешь, шо "оскорбление" уссатого бульбофюрера - преступление?
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23.08.2021 19:55 Відповісти
я считаю, что мало дали. я так и написал.
естественно, что это "преступление" не тянет даже на штраф, но раз уж режим за такое садит, то нужно давать побольше лет.
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23.08.2021 22:33 Відповісти
Дали термін не за поширення, а за зберігання. Крім цього хлопця її ж прослухати ніхто не міг. Це велика різниця
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24.08.2021 00:46 Відповісти
Так укра'нцю теж звинувачення висунули за ролик, де автопоїзд збиває одного кандидата у президенти. Та й Сфію Федину з Марусею Звіробій збираються судити. І навіть не за пі ню, а за те, зющо насмілились одному президенту повідомити, що на лінії зіткнення в зоні АТО стріляють.
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23.08.2021 19:58 Відповісти
ст. 368 - "Оскорбление президента Республики Беларусь"

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ЗЕля напевно спить і бачить аналогічний "закон" в Україні 22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 1744
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23.08.2021 20:14 Відповісти
А шо, пацан цю пісню сам написав?
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23.08.2021 20:40 Відповісти
свой шанс сябры просрали год назад
а конкретно этот белорус не смог не сломаться - ныл и просил прощения в суде, фу
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23.08.2021 20:32 Відповісти
Это каким отсталым надо быть, чтобы пользоваться ФСБ-шными помойками: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram.ru, RuTube и прочей ху....й с меткой .ru
Товарищ майор не даром должен хлеб кушать.

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23.08.2021 20:54 Відповісти
Ещё один ответ ватостаду на вопрос " И что вам дал тот майдан?"
Он дал то что мы свободны в своей стране, и за репост песни тебя не посадят в колонию
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23.08.2021 22:23 Відповісти
Ппц совок🤬🤬🤬
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23.08.2021 22:44 Відповісти
А когда мозги включат и перестанут пользоваться кгбшными вконтактами, одноглазниками и мэйлсру? Никогда?
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23.08.2021 23:40 Відповісти
В Украине милиция побила 10 глупых студентов на Майдане и вышла 1000 с плакатами, разогнали 1000 вышло 100000 с шинами, попытались разогнать их вышел миллион, может быть беларусы и в какойто степени славяне биологически, но уж точно не славяне по духу.
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24.08.2021 00:03 Відповісти
2 метровый из ума выживший лукашеско бульбой заклинил и обиделся..
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24.08.2021 00:54 Відповісти
мусора мрази
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24.08.2021 07:33 Відповісти
а на скамье подсудимых,а какой- то жиган
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24.08.2021 09:31 Відповісти
 
 